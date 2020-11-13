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вірус (520) Німеччина (4534)

Перший випадок хантавірусу зафіксовано в Німеччині: Дослідники знайшли вірус у молодої пацієнтки і її домашнього пацюка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Перший випадок хантавірусу зафіксовано в Німеччині: Дослідники знайшли вірус у молодої пацієнтки і її домашнього пацюка

Докази інфекції, викликаної азіатським вірусом, знайдено в Німеччині. Група дослідників з Charité - Universitätsmedizin Berlin підтвердила перший у Німеччині випадок передачі вірусу від тварини до людини за участю певного виду вірусу, відомого як "Сеульський вірус".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт клініки Шаріте.

Працюючи разом із колегами з Friedrich-Loeffer-Institut (FLI), дослідники змогли підтвердити наявність вірусу у молодої пацієнтки і її домашнього пацюка.

Після численних спалахів на початку 21-го століття синдроми хантавірусної хвороби привертали до себе дедалі більшу увагу громадськості і в 2001 р стали підлягати реєстрації в Німеччині.

Сеульський вірус, який в основному зустрічається в Азії і передається виключно щурами, з набагато більшою ймовірністю може викликати важке захворювання. Однак навіть за межами Азії надходили численні повідомлення про передачу цього високовірулентного вірусу від пацюка людині.

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Після розвитку симптомів гострої ниркової недостатності юній пацієнтці потрібна інтенсивна терапія, і її було госпіталізовано на кілька днів. Сірологічний аналіз швидко підтвердив передбачуваний діагноз хантавірусної інфекції. Однак вид хантавірусу, відповідального за це, залишається неясним.

"Досі тільки контакт із мишами приводив до підозр на хантавірусну інфекцію. Тепер необхідно буде розглянути можливість зараження після контакту з дикими або домашніми щурами. ... Той факт, що цей патоген було підтверджено у домашніх пацюків, також означає, що вірус може бути експортований через торгівлю цими тваринами практично в будь-яку точку світу", - зазначили дослідники.

Тому тим, хто тримає пацюків, рекомендується дотримуватися обережності.
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Топ коментарі
+18
Геннадий Адольфович пора домой , там тоже уже небезопасно.
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12.11.2020 17:22
+15
ну,кролики с белочками практически такин же грызуны,как и крыса...только размеры другие
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12.11.2020 17:23
+12
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4952
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12.11.2020 17:48
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Зачем держать дома крысу??? это уже психическое заболевание пациента нужно к психиатру и лечить разрядами тока. расплодилось всяких психов естественный отбор уже практически не работает ужас..
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12.11.2020 17:21 Відповісти
ну,кролики с белочками практически такин же грызуны,как и крыса...только размеры другие
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12.11.2020 17:23 Відповісти
Кролики - это не только ценный мех»
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12.11.2020 17:26 Відповісти
С сельско-приходским образованием и тигр становится грызуном, когда грызет косточку ...
Абы шо ляпнуть у некоторых...
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12.11.2020 17:31 Відповісти
Вы там у себя в сельском приходе от руки допишите в биологии:
"кролики и грызуны имеют общее происхождение, поэтому сейчас их часто объединяют в общий таксон Грызунообразные[4]." - Вики
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12.11.2020 17:52 Відповісти
Так все живое имеет общее происхождение, из первой живой клетки.
Скажешь что слон- это грызун, когда он грызет дерево!??? ))))))))
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12.11.2020 19:45 Відповісти
Euarchontoglires (лат.) - надотряд плацентарных млекопитающих, туда входят и Грандотряд Грызунообразные и Отряд Приматы (человек)." - Вики. так что допишите в своем сельском приходе человека, ближайшим родственником крысы Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 8060

Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 2266
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12.11.2020 20:03 Відповісти
у тебя есть замечания по существу вопроса?заяц не туда попал?так он тоже грызет,когда жрать нечего Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4904
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12.11.2020 17:57 Відповісти
Медведь тоже грызет, а иногда даже сосет лапу, давай и его в крысы Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 3243
А то кролику без медведя скучно
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12.11.2020 19:52 Відповісти
ладно,согласен,заяц дальний родственник крысам,так,седьмая вода на киселе Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4881
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12.11.2020 19:54 Відповісти
Как и человек ))
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12.11.2020 20:04 Відповісти
Кенгуру , кстати, тоже похож на большую сумчатую крысу.
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12.11.2020 17:49 Відповісти
На зайця більше схожий.
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12.11.2020 18:43 Відповісти
Если участь, что кенгуру в Австралии вдвое больше, чем людей, то ,возможно, так же хорошо размножаются, как зайцы. Ещё и прыгают
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12.11.2020 18:53 Відповісти
Стесняюсь спросить проффессионаллов, а дельфины случайно не крысы? они тоже прыгают хорошо, не хуже кроликов, только в воде?
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 5073
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12.11.2020 19:49 Відповісти
Тоді задам зустрічна питання
- Для чого тримати в хаті хом^ячків (тупі, та шкідливі тварини у порівнянні з крисами), папуг (теж розносять заразу). Далі перелік може бути нескінчений!

Ви довго думали, пред тим як писати пост?
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12.11.2020 17:28 Відповісти
ВОт именно зачем? Я никого не держу, поэтому вопрос не ко мне. Спрашивай у тех психов которые держат..Зачем им дома крысы, хомяки и прочая нечисть..
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12.11.2020 17:30 Відповісти
откуда такая ненависть к животным?
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12.11.2020 17:37 Відповісти
його в дитинстві хом`ячок вкусив )
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12.11.2020 17:47 Відповісти
Кого в детстве не любили, то станет взрослым, который не умеет любить...
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12.11.2020 17:54 Відповісти
Причём тут сразу ненависить неадекват ты??? Если я дома не хочу держать крыс, хомяков и прочих пауков то причём тут ненависть? Почему ты дома не расплодишь змей? Ты что ненавидишь змей?? У тебя что ненависть к змеям да? А чего ты дома пауков скорпионов не разведёшь? Ты ненавидишь пауков??? А чего ты дома червяков опарышей не разведёшь на всю квартиру? Ты что ненавидишь червяков да?? У какой ты ненавистник...
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12.11.2020 18:36 Відповісти
А котика не хочете ? Чи кицю ?
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12.11.2020 21:08 Відповісти
Він з оріону, вживає чисту енергію. Інколи, коли дозволяє тяжка фаза оріону, відпраляє свій незбагнений розум на цензор, тут фаза погіршується і знов надовго на оріон!
ORION E=MCквадат )
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12.11.2020 21:21 Відповісти
Коти гадять скрізь. І линяють.
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12.11.2020 21:25 Відповісти
Гадять і відразу ж бистренько звідти линяють?
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13.11.2020 00:19 Відповісти
Животные должны жить на свободе, а не в неволе у человека. Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 8439
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12.11.2020 21:45 Відповісти
Відповім для чого криса в хаті!
Подруги ДОВЗО затримувалися в жінки на кухні.
Береш крису альбіноса, закидаєш на плече, хвоста в зуби, заходиш на кухню і не треба нічого казати. Кухня звільняється в одну хвилину.
Це один з безлічі варіантів використання лабораторної криси у домашніх умовах)
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12.11.2020 17:44 Відповісти
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4315
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12.11.2020 19:44 Відповісти
У кожного свої вподобання, бувають і такі, бувають гірші)
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12.11.2020 21:12 Відповісти
Цей месьє знатний довбогриз. Вважає себе генієм. Напевно, лежить в одній палаті з Наполеоном та Ейнштейном.
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12.11.2020 22:54 Відповісти
у кого-то и гепа- на прикормке домашнее животное, и насколько поняли в клинике шаритэ у какой-то крысы нашли...
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12.11.2020 17:32 Відповісти
я открою тебе страшную тайно, но крыс держат в доме как домашних животных, как котов, собак, кроликов, горностаев, хомячков, рыбок и т.д.
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12.11.2020 17:36 Відповісти
Если вирус передается только от животного к человеку, а не от человека к человеку, как тот же ковид, вопрос решится сам собой...
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12.11.2020 17:43 Відповісти
Пока не передается, но это может быть делом времени. Ковид тоже не передавался от человека к человеку, пока "добрые" люди его не модифицировали, и вот имеем то, что имеем
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12.11.2020 19:08 Відповісти
По сравнению с Западом(в данном случае немцами) "добрые" люди носят до сих пор лапти. Им не получить образец, нет аппаратуры.
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12.11.2020 19:13 Відповісти
О, земмифобия. Так это Вас нужно к психиатру и лечить разрядами тока.
Начните с себя)))
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12.11.2020 17:49 Відповісти
Шиншилл немало живут в квартирах киевлян. Мне тоже это трудно понять.
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 8466
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12.11.2020 17:54 Відповісти
А що не так із пацючками? Вони милі! У мене колись навіть два було. Багато людей ******* хатніх пацюків. Це нормально.
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12.11.2020 22:16 Відповісти
Карантин навсегда???
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12.11.2020 17:21 Відповісти
Карантин навсегда???

Нет ,глупость всегда была, есть и будет.
Как пример- нынешняя "пандемия" которая косит людей в основном в СМИ.
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12.11.2020 18:07 Відповісти
Это ещё что за хрень ? Такое впечатление, что вирусы решили атаковать человечество и пока выигрывают, мы и так уже спрятались и беспомощно разводим руками
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12.11.2020 17:22 Відповісти
самый страшный вирус в Украине это вирус ЗЕбилизма..отсюда все проблемы что ЗЕбилов 73%..уровень жизни, и беспредел и ватность головного мозга...
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12.11.2020 17:23 Відповісти
Молодец, слей воду
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12.11.2020 17:29 Відповісти
Бомбонуло потому что узнала себя среди 73% ЗЕбилов и ватников.....за клоуна голосовала ...ясно понятно.. Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 872
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12.11.2020 17:31 Відповісти
Тебе же сказали: слей воду и не забудь зубы почистить...
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12.11.2020 20:34 Відповісти
пэпизм ещё страшней.
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12.11.2020 18:02 Відповісти
Віруси переслідували усе живе на планеті ЗАВЖДИ.
Просто нещодавно наука навчилася їх виявляти, а людина розплодилася надмірно, та навчилася подорожувати на великі відстані за малий час.
От і все. І більше нічого. Ні яких страшних історій.
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12.11.2020 17:35 Відповісти
Если бы от этого не умирали люди , то да. А так, эти вариации летучего СПИДа не дают людям нормально ни жить, ни работать.
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12.11.2020 17:40 Відповісти
Ідіть і виносьте мозок вірусам, міняйте природу всесвіту, топчіть віруси ногами, заливайте хлоркою...
Робіть щонебуть.
Мені не пишить, я не летючий вірус і не заважаю вам жити.
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12.11.2020 17:51 Відповісти
Странно. Это вы мне пишете, а я вам просто отвечаю
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12.11.2020 18:09 Відповісти
Ви задали досить наівне питання, я дав ВИЧЕРПНУ відповідь)
Дискутувати не бачу сенсу.
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12.11.2020 18:15 Відповісти
Такое впечатление, что вирусы решили атаковать человечество и пока выигрывают, мы и так уже спрятались и беспомощно разводим руками

Читать СМИ вредно... Особенно если IQ не на уровне...
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12.11.2020 18:09 Відповісти
И как всегда зараза из Азии прет. Кстати пандемия чумы коствщая Европу тоже начиналась в Азии.
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12.11.2020 19:57 Відповісти
Чума, испанка.... Антибиотиков не было, дятлы
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12.11.2020 21:14 Відповісти
Как изобретение антибиотиков влияет на то что зараза прет из Азии? ... Узкоглазый, не читатель, узкоглазый писатель?
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12.11.2020 21:18 Відповісти
Юстинианова чума пришла из Африки.
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12.11.2020 21:49 Відповісти
Геннадий Адольфович пора домой , там тоже уже небезопасно.
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12.11.2020 17:22 Відповісти
а у той крысы, случаем, не гепа кличка?
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12.11.2020 17:30 Відповісти
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4952
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12.11.2020 17:48 Відповісти
Эта крыса (справа) опаснее любого грызуна.
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12.11.2020 17:54 Відповісти
Эта крыса уже не опасна
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12.11.2020 20:39 Відповісти
Кернес страшилка
И как только прокурор Гайсинский выдал свою дочь за него ? Ведь не бедный человек - мог бы и покрасивее зятя найти 😎😎😎
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12.11.2020 18:04 Відповісти
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 702
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12.11.2020 18:09 Відповісти
А до чого тут гроші? Зв^язки...
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12.11.2020 18:16 Відповісти
Зам генпрокурора Украины прикрывал Гепу в 90х годах
Блин , кто правит Украиной?
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12.11.2020 18:26 Відповісти
Бандюки та старі комуняки, комсомольці з райкомів, місткомів та вище, їх нащадки
Інших немає( не пущають
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12.11.2020 18:36 Відповісти
о, его жёнка? И я хочу такую ))
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12.11.2020 19:58 Відповісти
Ги-ги натуральный ханта Клаус к новой пятилетке готовица.
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12.11.2020 21:33 Відповісти
Крысы всеядны. Желудок разделяется на 2 половины складкой, поэтому у крыс не бывает рвоты.
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12.11.2020 17:24 Відповісти
ее домашняя крыса - это сожитель??? ))))
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12.11.2020 17:35 Відповісти
так и до чумы доберемся потихоньку ну или её мутации
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12.11.2020 17:36 Відповісти
Чума не вірус і ********* методами лікувалась би досить легко
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12.11.2020 17:54 Відповісти
та від пацюків все шо хоч можна достати Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 3062
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12.11.2020 17:44 Відповісти
та вы издеваетесь
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12.11.2020 17:50 Відповісти
Скоро буде так, що хто не "заразився" і не піддався злочинному соціальному експерименту, той не нормальний. В нього є імунітет і мозги в голові !!! А значить, що це пережиток минулого, девергент, його потрібно ізолювати в резервацію.

Тепер барани, ваше нікчемне життя буде складатися від вакцини до вакцини і від "пандемії" до "пандемії.....
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12.11.2020 17:51 Відповісти
Тепер барани, ваше нікчемне життя буде складатися від вакцини до вакцини і від "пандемії" до "пандемії....



Силенко- 100 рокі тобі життя без болячок!... Реготав від задоволення!
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12.11.2020 18:12 Відповісти
2020 ну хватит уже! Прекрати!😨
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12.11.2020 17:51 Відповісти
Только началось. Скоро мертвые восстанут. Грядет второе пришествие. Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4155
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12.11.2020 21:52 Відповісти
Детей перестали держать, перешли на разную х..............., а потом болеют и разносят.
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12.11.2020 17:55 Відповісти
Шото эта Шарите частенько светится, хотя в Германии Клиник много
В Шарите владельцы наверно из совка Потому совок там и лечится
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12.11.2020 18:00 Відповісти
Колись "Шаріте" була благодійною клінікою.... Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 2308
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12.11.2020 19:12 Відповісти
пилядь по заводят всякую гадость на радость пенсионному фонду..... Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 8443
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12.11.2020 18:01 Відповісти
Индусам об этом сообщили?
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12.11.2020 18:05 Відповісти
Крыса? Уже бы сразу бацилы разводила! Не люди, а дегенераты из-за таких конченых, пол планеты передохнет!
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12.11.2020 18:34 Відповісти
А як назвати самолайкера?
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12.11.2020 18:58 Відповісти
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 9581
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12.11.2020 19:49 Відповісти
Судя по всему начинается новый виток развития человеческой цивилизации...смерды и гои сильно распустилились и слишком многоначали требовать пользуясб вашей демократиеей=охлосом ....щас мы капиталожЫды подкинем вам фуфло которое загонит вас в стойло....коронавирус от зверушек )))) будете сидеть в клетке ровно столько сколько мы будем править...
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12.11.2020 19:16 Відповісти
Ох, ці люди, поки зникнуть як вид, знищать спочатку все живе круг себе.
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12.11.2020 20:22 Відповісти
Понятно. Дана команда убить домашних животных.

Оно вам точно нужно в ту Европу ? Они ж там все *бнулись.
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12.11.2020 21:08 Відповісти
Ми вже в Європі. Якщо Європа не йде до нас, то ми самі прийдемо.
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12.11.2020 21:33 Відповісти
Новую страшилку вкинули дебилы
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12.11.2020 21:32 Відповісти
Ги-ги натуральный ханта Клаус к новой пятилетке готовица.
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12.11.2020 21:43 Відповісти
Хоч би ім'я кріски написали, щоб ми знали кому дякувати за нову епідемію.
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12.11.2020 23:03 Відповісти
 
 