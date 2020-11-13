Перший випадок хантавірусу зафіксовано в Німеччині: Дослідники знайшли вірус у молодої пацієнтки і її домашнього пацюка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Докази інфекції, викликаної азіатським вірусом, знайдено в Німеччині. Група дослідників з Charité - Universitätsmedizin Berlin підтвердила перший у Німеччині випадок передачі вірусу від тварини до людини за участю певного виду вірусу, відомого як "Сеульський вірус".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт клініки Шаріте.
Працюючи разом із колегами з Friedrich-Loeffer-Institut (FLI), дослідники змогли підтвердити наявність вірусу у молодої пацієнтки і її домашнього пацюка.
Після численних спалахів на початку 21-го століття синдроми хантавірусної хвороби привертали до себе дедалі більшу увагу громадськості і в 2001 р стали підлягати реєстрації в Німеччині.
Сеульський вірус, який в основному зустрічається в Азії і передається виключно щурами, з набагато більшою ймовірністю може викликати важке захворювання. Однак навіть за межами Азії надходили численні повідомлення про передачу цього високовірулентного вірусу від пацюка людині.
Після розвитку симптомів гострої ниркової недостатності юній пацієнтці потрібна інтенсивна терапія, і її було госпіталізовано на кілька днів. Сірологічний аналіз швидко підтвердив передбачуваний діагноз хантавірусної інфекції. Однак вид хантавірусу, відповідального за це, залишається неясним.
"Досі тільки контакт із мишами приводив до підозр на хантавірусну інфекцію. Тепер необхідно буде розглянути можливість зараження після контакту з дикими або домашніми щурами. ... Той факт, що цей патоген було підтверджено у домашніх пацюків, також означає, що вірус може бути експортований через торгівлю цими тваринами практично в будь-яку точку світу", - зазначили дослідники.
Тому тим, хто тримає пацюків, рекомендується дотримуватися обережності.
Будь ласка, зачекайте...
Абы шо ляпнуть у некоторых...
"кролики и грызуны имеют общее происхождение, поэтому сейчас их часто объединяют в общий таксон Грызунообразные[4]." - Вики
Скажешь что слон- это грызун, когда он грызет дерево!??? ))))))))
А то кролику без медведя скучно
- Для чого тримати в хаті хом^ячків (тупі, та шкідливі тварини у порівнянні з крисами), папуг (теж розносять заразу). Далі перелік може бути нескінчений!
Ви довго думали, пред тим як писати пост?
ORION E=MCквадат )
Подруги ДОВЗО затримувалися в жінки на кухні.
Береш крису альбіноса, закидаєш на плече, хвоста в зуби, заходиш на кухню і не треба нічого казати. Кухня звільняється в одну хвилину.
Це один з безлічі варіантів використання лабораторної криси у домашніх умовах)
Начните с себя)))
Нет ,глупость всегда была, есть и будет.
Как пример- нынешняя "пандемия" которая косит людей в основном в СМИ.
Просто нещодавно наука навчилася їх виявляти, а людина розплодилася надмірно, та навчилася подорожувати на великі відстані за малий час.
От і все. І більше нічого. Ні яких страшних історій.
Робіть щонебуть.
Мені не пишить, я не летючий вірус і не заважаю вам жити.
Дискутувати не бачу сенсу.
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Читать СМИ вредно... Особенно если IQ не на уровне...
И как только прокурор Гайсинский выдал свою дочь за него ? Ведь не бедный человек - мог бы и покрасивее зятя найти 😎😎😎
Блин , кто правит Украиной?
Інших немає( не пущають
Тепер барани, ваше нікчемне життя буде складатися від вакцини до вакцини і від "пандемії" до "пандемії.....
Силенко- 100 рокі тобі життя без болячок!... Реготав від задоволення!
В Шарите владельцы наверно из совка Потому совок там и лечится
Оно вам точно нужно в ту Европу ? Они ж там все *бнулись.