В.о. мера Луцька Пустовіт, який перехворів на COVID-19, просить Шмигаля скасувати карантин вихідного дня. ДОКУМЕНТ

Секретар міської ради, виконуючий обов'язки міського голови Луцька Григорій Пустовіт звернувся до прем'єр-міністра України з проханням скасувати карантин вихідного дня.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міськради у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Кабінет міністрів України погодив запровадження карантину вихідного дня. 11 листопада в Луцьку відбулася акція проти цього рішення, на яку вийшли понад тисяча представників ресторанного і торгівельного господарства, сфери надання послуг, які становлять значну частку малого і середнього бізнесу міста", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що багато суб'єктів господарювання зазнають збитків і опиняться на межі закриття у зв'язку з новими обмеженнями. Це, своєю чергою, призведе до скорочення робочих місць.

Крім того, Пустовіт наголосив, що заборона на роботу великої кількості закладів у вихідні збільшить кількість відвідувачів у робочі дні, і може спровокувати зростання захворюваності.

"З метою недопущення банкрутства малого і середнього бізнесу, втрат дохідних частин бюджетів усіх рівнів, падіння показників соціально-економічного розвитку громад, а також збереження кадрового потенціалу країни, просимо скасувати рішення про встановлення карантину "вихідного дня", - вказується в тексті оприлюдненого звернення.

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Слід зазначити, що Пустовіт перехворів на коронавірус у серпні.

"Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міської ради зрозуміють, чому я жорстко вимагав від них дотримання маскового режиму та інших обмежувальних карантинних заходів і сам у першу чергу їх дотримувався. Це були заходи нашої спільної безпеки", - писав тоді Пустовіт.