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В.о. мера Луцька Пустовіт, який перехворів на COVID-19, просить Шмигаля скасувати карантин вихідного дня. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В.о. мера Луцька Пустовіт, який перехворів на COVID-19, просить Шмигаля скасувати карантин вихідного дня. ДОКУМЕНТ

Секретар міської ради, виконуючий обов'язки міського голови Луцька Григорій Пустовіт звернувся до прем'єр-міністра України з проханням скасувати карантин вихідного дня.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міськради у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Кабінет міністрів України погодив запровадження карантину вихідного дня. 11 листопада в Луцьку відбулася акція проти цього рішення, на яку вийшли понад тисяча представників ресторанного і торгівельного господарства, сфери надання послуг, які становлять значну частку малого і середнього бізнесу міста", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що багато суб'єктів господарювання зазнають збитків і опиняться на межі закриття у зв'язку з новими обмеженнями. Це, своєю чергою, призведе до скорочення робочих місць.

Крім того, Пустовіт наголосив, що заборона на роботу великої кількості закладів у вихідні збільшить кількість відвідувачів у робочі дні, і може спровокувати зростання захворюваності.

"З метою недопущення банкрутства малого і середнього бізнесу, втрат дохідних частин бюджетів усіх рівнів, падіння показників соціально-економічного розвитку громад, а також збереження кадрового потенціалу країни, просимо скасувати рішення про встановлення карантину "вихідного дня", - вказується в тексті оприлюдненого звернення.

В.о. мера Луцька Пустовіт, який перехворів на COVID-19, просить Шмигаля скасувати карантин вихідного дня 01

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Слід зазначити, що Пустовіт перехворів на коронавірус у серпні.

"Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міської ради зрозуміють, чому я жорстко вимагав від них дотримання маскового режиму та інших обмежувальних карантинних заходів і сам у першу чергу їх дотримувався. Це були заходи нашої спільної безпеки", - писав тоді Пустовіт.

В.о. мера Луцька Пустовіт, який перехворів на COVID-19, просить Шмигаля скасувати карантин вихідного дня 02
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Топ коментарі
+3
Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 4462
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12.11.2020 17:27
+2
Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7412
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12.11.2020 17:21
+2
Метные власти шлют зелепутиков в лес, дело пахнет перевыборами уже весной
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12.11.2020 17:23
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Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7412
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12.11.2020 17:21 Відповісти
Мужик спросил у гроси.
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12.11.2020 17:47 Відповісти
Пора уже не просить, а отправлять правительство в отставку, как некомпетентное ,
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12.11.2020 18:00 Відповісти
Метные власти шлют зелепутиков в лес, дело пахнет перевыборами уже весной
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12.11.2020 17:23 Відповісти
Дело пахнет посадками зелени уже весной.
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12.11.2020 17:27 Відповісти
метные ))
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12.11.2020 17:28 Відповісти
Да нет, местные власти "просят" центральную власть изменить своё решение. Вполне себе в духе децентрализации. Так что никакие перевыборы для тебя не светят, выдыхай!
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12.11.2020 17:30 Відповісти
И пусть он о масках чушь сказал...
Но вот за ЭТО:
Раз заболел, виноват сам

Аплодирую стоя.
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12.11.2020 17:25 Відповісти
Более эфективным будет карантин в маршрутках в час пик. А зеленый дурантин только добивает малый бизнес и розничную торговлю. Кстати, а почему эпицентры не закрывают?
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12.11.2020 17:26 Відповісти
Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 4462
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12.11.2020 17:27 Відповісти
Тепер стало модно кожному маленькому князьку виступати проти карантину )))
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12.11.2020 17:52 Відповісти
епер стало модно кожному маленькому князьку виступати проти карантину )))

Они чувствуют, что народ вместо масок будет покупать вилы...
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12.11.2020 18:02 Відповісти
Ага, ага. Аж бігом. )
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12.11.2020 18:05 Відповісти
Автомати Калашникова
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12.11.2020 21:22 Відповісти
это боров такой переболевший как я космонавт!
если оно падло перенесло его как насморк!сиди и сопи в две дырочки!идиоты!
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12.11.2020 18:37 Відповісти
 
 