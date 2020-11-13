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обстріл (21114) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Найманці РФ від початку доби не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку поточної доби вогневої активності не проявляли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

Упродовж цієї доби, 12 листопада, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Водночас українські захисники готові адекватно реагувати на будь-які провокації з боку противника.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, сапери ДСНС розмінували майже 7 гектарів території у прифронтовому районі і передали на знищення 74 знайдені вибухонебезпечні предмети.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням, дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі.

Читайте також: Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномет і АГС. Поранено одного українського воїна, - штаб ОС
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Целый Штаб АТО ОС заделался пресс-службой боевиков. Они отчитывается о них деятельности каждый день на протяжении скольких лет. Позор
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12.11.2020 17:34 Відповісти
вы там главное зарубки на дверях кабинета преЗЕдента не забывайте делать пока они-с там в Феофании ковидят...ну чтоб не сбиться со счету дней "победы зелепука"
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12.11.2020 17:50 Відповісти
Наконец-то сепарам дошла информация, что их подельники (с другой стороны) - на больничном, оба, в Феофании!
Решили не тревожить.....
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12.11.2020 17:53 Відповісти
Деньги на исходе, вот и патронов нет..только так могу это обьяснить..
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12.11.2020 18:42 Відповісти
Свободу Церкви Украины! Нетушки Путинархату Москвы.
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12.11.2020 19:16 Відповісти
У Путьки мало краденого бабла?
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12.11.2020 19:17 Відповісти
Такие няшки это оккупанты.
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12.11.2020 20:01 Відповісти
не нарушали? какая пидступная антипирожная зрада.
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12.11.2020 21:11 Відповісти
Украине нужно готовить Армию к такой мощной и сокрушительной атаке, чтобы всех врагов уничтожение было с такой быстрой скоростью, с такой мощью, что все, кто против Украины подавятся своей кровью, и сокрушение врага будет настолько беспощадным, настолько большим, что Украинская Армия выиграет с минимальными потерями. И для этого нужно Армию сделать большой численности - миллион человек, для этого Украинская Армия должна быть вооружена самыми лучшими вооружениями превосходящими - типа байрактаров и их должно быть очень много, и другие вооружения лучшие - от союзников передовых Армий мира, также нужно заключать такие военные союзы, что Армия союзника будет готова вступить плечом к плечу в бой с врагом. Нужно обеспечить также огромные запасы продовольствия и обеспечить их доставку бесперебойную. Также нужно сильную экономику строить и должен быть финансовый жирок. И для этого нужно открыть все мировые рынки, запустить производство сырья, обработанной продукции, и обеспечить мощные инфраструктуры - порты всех видов, чтобы загружать их грузами по максимуму и доставлять их по всему миру. На перевозках можно будет заработать не меньше, чем цены самих грузов. Экспорт Украинской продукции, должен быть в 20 раз больше, чем импорт иностранной продукции в Украину. Тогда Украина будет своих товаров продавать много и денег будет много в Украине, а не так, что мы покупаем больше иностранной продукции и деньги уходят из страны. Нужно производить все, что будет востребовано, и нужно закрыть то, что невостребованное и приносит убытки. Хочу видеть сильную Украину! С сильной экономикой, сильной Армией, хочу видеть во всем Украину на первом месте в мире! Порядок нужно навести в управлении страной! Должны страной управлять не жулики и предатели, а люди, у которых будет цель сделать мощную страну!
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13.11.2020 04:41 Відповісти
 
 