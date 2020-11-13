Найманці РФ від початку доби не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку поточної доби вогневої активності не проявляли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

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Упродовж цієї доби, 12 листопада, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Водночас українські захисники готові адекватно реагувати на будь-які провокації з боку противника.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, сапери ДСНС розмінували майже 7 гектарів території у прифронтовому районі і передали на знищення 74 знайдені вибухонебезпечні предмети.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням, дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі.

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