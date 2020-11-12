Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У повітряному просторі Вірменії і Нагірного Карабаху створили безполітні зони.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн, про це повідомила прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.
За її словами, "ППО ЗС Вірменії спільно з силами повітряно-космічного захисту Росії захистили повітряний простір Вірменії і Нагірного Карабаху, він є закритою для польотів зоною".
При цьому виняток зроблено для військової та зареєстрованої цивільної авіації.
Прессекретарка міноборони Вірменії також спростувала відомості про появу в повітряному просторі Єревана турецьких БПЛА "Байрактар".
9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
Будь ласка, зачекайте...
Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении
Забыли как Руст сел на Красную площадь...
"Держите меня семеро ато ща всех порву! Я же прошу- держите.... ну пожалуйста..."
• 4 ЗРК «Тор»
• 4 ЗРК «Куб»
• 1 «Круг»
• 9 радиоэлектронных систем
• 60 систем противовоздушной обороны
• 40 ЗРК «Оса»
• 6 ЗРК С-300
• 2 ЗРК С-125
И это не считая танков, пушек, РСЗО и прочих грузовиков.
Или над штатовскими ПВО ржать низзя?
Абсолютно тупа пропагандистська тема... Скоріше всього проплачена вірменами...
З-за порєбріка...
БУтусов,БАБЛО НЕ ПАХНЕ ?
ЧИМ ЗАКРИЛИ ?
так и произойдет обмен территориями,азербайджану южную часть армении для соединения с нахичеванью,а армянам желанный карабах
На фото : Ключи айзеров от неба Карабаха.