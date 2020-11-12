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Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ

У повітряному просторі Вірменії і Нагірного Карабаху створили безполітні зони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн, про це повідомила прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

За її словами, "ППО ЗС Вірменії спільно з силами повітряно-космічного захисту Росії захистили повітряний простір Вірменії і Нагірного Карабаху, він є закритою для польотів зоною".

При цьому виняток зроблено для військової та зареєстрованої цивільної авіації.

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Прессекретарка міноборони Вірменії також спростувала відомості про появу в повітряному просторі Єревана турецьких БПЛА "Байрактар".

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
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Топ коментарі
+47
Армянское радио шутит:
Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении и ВКС РФ - Цензор.НЕТ 7360
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12.11.2020 17:46
+39
Смешные они...
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12.11.2020 17:45
+35
А, так вот почему Азербайджанские беспилотники так безнаказанно до этого в Карабахе охотились - просто армяне тогда небо не закрыли.
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12.11.2020 17:52
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Смешные они...
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12.11.2020 17:45 Відповісти
Байрактары не дадут соврать Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении и ВКС РФ - Цензор.НЕТ 8564
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12.11.2020 17:56 Відповісти
Армянское радио шутит:
Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении и ВКС РФ - Цензор.НЕТ 7360
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12.11.2020 17:46 Відповісти
Ереван закрыл не небо, а прикрыл свою голую жопу
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12.11.2020 17:46 Відповісти
Это как вобще? Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении и ВКС РФ - Цензор.НЕТ 2290 "При этом исключение сделано для военной и зарегистрированной гражданской авиации Источник: https://censor.net/ru/n3230754" И думается мне турция легко превратит бесполетную в безпилотную, если надо будет. Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении и ВКС РФ - Цензор.НЕТ 972
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12.11.2020 17:46 Відповісти
А это так чтобы там Байрактары не летали. А они из этой зоны смогут смело обстреливать освобожденную азерами территорию. Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении и ВКС РФ - Цензор.НЕТ 4932
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12.11.2020 17:56 Відповісти
и как сильно остановило это ПВО Эрдогана на ближнем востоке ?
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12.11.2020 18:52 Відповісти
да собсно никак , операторы дронов цинично и хамски с удовольствием охотились на системы раиського пво ...
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12.11.2020 21:28 Відповісти
очень даже остановило. В Сирии например, после 3 дней Раша подтянула РЭБ и Байрактары исчезли, а в наземной операции турки не смогли вернуть позиции которые у них отдили сирийцы.
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12.11.2020 23:25 Відповісти
..о *качестве* россиянских средств РЭБ говорить то, что израильские Ф-16 каждую ночь свободно разгуливают над Сирией.... А сейчас Азёрбайджан закрыл ВП над Каспием для военно-транспортной авиации рашки , и рассеянским воякам в Хемийме скоро придётся веселится . Уже сейчас начали закупать продовольствие у местных сирийцев.....)))) а дальше не до ПВО будет...))))
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13.11.2020 06:17 Відповісти
РЭБ действуют против дронов а не против Ф-16. И то, израильские Ф-16 не залетают в зону покрытия раша-ПВО "каждую ночь".
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13.11.2020 18:19 Відповісти
...от оно какое..рашаПВО!!))) Оно даже Сирию не покрывает и не контролирует? Оказывается израильские Ф-16 в прошлом году влупили по складу корабельных ракет в Тартусе потому...что эта база , которую ВМФ рашки использует по полному не прикрыта рашко ПВО?!!! И оказывается есть РЭБ против дронов и не применяется протиф Ф-16.?"!! Вы откуда...тафарищ?
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15.11.2020 18:49 Відповісти
тут другое "как вообще"...с какого будуна ереван прикрывает небо над азербайджаном?это по каким международным законам?
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12.11.2020 18:17 Відповісти
И это в том числе имелось ввиду...Какого..путина, войнотворцы из мордора для армян в азербайджанском небе что-то делать вобще будут?
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12.11.2020 18:30 Відповісти
..так военным и гражданским(зарегистрированным!!???))))) самолётам летать разрешено...)))!!! А орлам и воронам начхать на закрытое арами и кацапсинами ..пространство!! именно на этот вид летающих и распространяется рашко-армянский запрет!!!)))))
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13.11.2020 06:20 Відповісти
Скорее в безПВОшную
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12.11.2020 20:54 Відповісти
Закрыл чем?)))скатерьтю
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12.11.2020 17:46 Відповісти
Они и над Сирией наглухо закрыли , и толку то
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12.11.2020 17:46 Відповісти
Плюс кривизна земли в карабахе серьездная.
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12.11.2020 17:50 Відповісти
Ну зачем вы сравниваеие Сирию и НКР? В Сирии все эти хваленые "Эс стотыщпятсот" неэффективны из-за кривизны Земли. В Карабахе же всё будет совершенно по-другому!
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12.11.2020 18:30 Відповісти
Точно. В Карабахе Земля идеально ровная)
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12.11.2020 20:14 Відповісти
а зачем же Турция закупила С-400 на сотни миллионов, если они "неэффективны"? Даже со США поссорились из-за этого.
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12.11.2020 23:26 Відповісти
щоб їх розібрати на частини та зробити кращі
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13.11.2020 00:03 Відповісти
да ни кто не говорит что они не эффективны - просто развернуть несколько рлс и пусть тех же с-400 это для эффективной обороны маловато , и при желании Эрдоган смог бы размолотить в сирии эти пресловутые РЭБ но есть еще и политика - поверь я знаю о чем говорю я прослужил на первой линии обороны при СССР в пво ртв войсках и все знали что в случае войны наша часть просуществовала бы минут 7 ( время подлета ракет с стран нато )
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13.11.2020 00:07 Відповісти
Закрити вони можуть лише свої брехливі роти
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12.11.2020 17:48 Відповісти
Суть не в том, что они со своими раздолбаными частями не в состоянии даже мух от своих ПВО отогнать, а именно в том, что они заявили о закрытии вместе с казлорылыми. И это всего прошло пару дней. Мокшане туда заехали надолго.
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12.11.2020 17:49 Відповісти
ну у них как бы есть договор о взаимопомощи - вот им они и прикроются
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12.11.2020 19:00 Відповісти
А, так вот почему Азербайджанские беспилотники так безнаказанно до этого в Карабахе охотились - просто армяне тогда небо не закрыли.
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12.11.2020 17:52 Відповісти
забыли наверное закрыть, а сейчас вспомнили
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13.11.2020 10:08 Відповісти
его охраняют ПВО Армении и ВКС РФ

Забыли как Руст сел на Красную площадь...
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12.11.2020 17:54 Відповісти
Руста тогда могли сбить раз 20 системы пво его вели поднимались самолеты на перхват - просто не было команды от командования - там пво отработало нормально
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12.11.2020 19:05 Відповісти
Да, ГОВОРИЛИ, что "могли сбить раз 20" ...
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12.11.2020 21:30 Відповісти
вот не говори о том в чем не разбираешься - ему пришлось пройти минимум 4 линии обороны пво плюс пво Москвы - да радары даже тогда могли увидеть погодный зонд что уже говорить о легкомоторном самолете, просто политическая ситуация тогда была такая что ни кто не решался отдать команду - было бы это во времена холодной войны там и пыли от этого Руста не осталось бы
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12.11.2020 22:04 Відповісти
Ну хоть как то армян нужно поддержать. Типа, хоть мы и капитулировали, но мы крутые . еще..
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12.11.2020 18:01 Відповісти
Закрыли)) когда проиграли.
"Держите меня семеро ато ща всех порву! Я же прошу- держите.... ну пожалуйста..."
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12.11.2020 18:02 Відповісти
Эффективность армянско-роССийской ПВО наглядно продемонстрировали в последний месяц турецкие "Байрактары" и "Каргу".
• 4 ЗРК «Тор»
• 4 ЗРК «Куб»
• 1 «Круг»
• 9 радиоэлектронных систем
• 60 систем противовоздушной обороны
• 40 ЗРК «Оса»
• 6 ЗРК С-300
• 2 ЗРК С-125

И это не считая танков, пушек, РСЗО и прочих грузовиков.
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12.11.2020 18:03 Відповісти
Все дуже гарно, ос трохи менше, але цифра цікава і повинна вирости до 40)
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12.11.2020 18:11 Відповісти
а ты посчитай циферки когда в 2019 дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы (2 шт.) в Саудовской Аравии. Пролетели 200 км и сожгли все к чертям, и штатовские Пэтриоты и Скайгарды ничего не смогли сделать, даже не увидели их.
Или над штатовскими ПВО ржать низзя?
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12.11.2020 23:29 Відповісти
Не раззадоривайте азартного Эрдогана.
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12.11.2020 18:03 Відповісти
Петросяны=)
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12.11.2020 18:10 Відповісти
цензор! Хватит рисовать фейки! Армянам телефоняна верить - верит кацапам, ну о чем вы пишите!.
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12.11.2020 18:11 Відповісти
Армянскими обосранными трусами? Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ - Цензор.НЕТ 9093
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12.11.2020 18:13 Відповісти
Эрдоган с ****** и с помощью Алиева, закрыли Пашиняну все горизонты, апогеи и перегеи -- бо они диктаторы, а он диктуемый...
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12.11.2020 18:13 Відповісти
Закрыл фольгой для запекания /Кчуч/
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12.11.2020 18:16 Відповісти
Росіяни вже закривали небо в Сирії і Лівії, але туркам було на це по х ер... Не думаю що вірменам таке зараз реально...
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12.11.2020 18:16 Відповісти
даже звучит странно "Армения закрыла небо над Азербайджаном" напомню что Карабах это территория Азербайджана.
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12.11.2020 18:17 Відповісти
Это прямое покушение на Алиева, хотят чтобы Ильхам помер со смеху...)
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12.11.2020 18:46 Відповісти
ух тЫ.. ждем еще одного "сбитого по ошибке" расеянского ми-24..
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12.11.2020 18:17 Відповісти
Кацапня з горбоносими починає нагліти...
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12.11.2020 18:22 Відповісти
Россия с Арменией просрали войну, а теперь пыжатся для тупорылого ватного электората.
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12.11.2020 18:22 Відповісти
Клоуны...
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12.11.2020 18:24 Відповісти
Это для унутреннего потребления....
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12.11.2020 18:24 Відповісти
Как это Армения и рфия могут закрыть небо над Карабахом? Ведь ВЕСЬ МИР признает Нагорный Карабах ТЕРРИТОРИЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА! Они что там совсем без мозгов?
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12.11.2020 18:25 Відповісти
а, вот для этого туда кацапы и пришли...а, что бы их случайно не постреляли и закрыли небо...но Алиев же согласился...
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12.11.2020 19:03 Відповісти
Кем работал отец Ильхама с 1944 года?
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12.11.2020 19:15 Відповісти
Что за бредовые новости на сензор?
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12.11.2020 18:27 Відповісти
і це не вперше...

Абсолютно тупа пропагандистська тема... Скоріше всього проплачена вірменами...
З-за порєбріка...

БУтусов,БАБЛО НЕ ПАХНЕ ? Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ - Цензор.НЕТ 6326
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12.11.2020 18:32 Відповісти
перше і останнє запитання .
ЧИМ ЗАКРИЛИ ? Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ - Цензор.НЕТ 9190
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12.11.2020 18:33 Відповісти
вкс парашестану
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12.11.2020 20:46 Відповісти
Это как если бы Украина закрыла небо над Москвой.
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12.11.2020 18:31 Відповісти
Всему свое время.
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12.11.2020 19:25 Відповісти
Нунихуясе! Армения шо то там закрыла... Когда их ссаными тряпками по карабаху гоняли - рни ничегго не могли закрыть. Когда под жопу коленом в Армению выперли - они могут закрыть только свои брехливые рты. И кацапов сюда тоже не надо вписывать. Они сами на птичьих правах собственной тени пугаются.
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12.11.2020 18:31 Відповісти
А кривизну землі врахували?
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12.11.2020 18:32 Відповісти
навіщо, земля плоска
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13.11.2020 00:06 Відповісти
отгребли и закрыли)))
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12.11.2020 18:33 Відповісти
думаю азербайджану с турцией надо закрывать небо над мегри,каджараном и капаном...
так и произойдет обмен территориями,азербайджану южную часть армении для соединения с нахичеванью,а армянам желанный карабах Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ - Цензор.НЕТ 9909 Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ - Цензор.НЕТ 9909
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12.11.2020 18:35 Відповісти
Ну с Карабаха прогнали, так они 'директоры' хотя бы воздуха, могут ещё жопой волны на волнорезе разгонять, перекрыть доступ азербайджанским подводным лодкам на всякий случай, могут перестать печь лаваш и жарить шашлыки - и заморить всех голодом. Непочатый край возможностей в союзе с космическими войсками звиздунов рассеи
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12.11.2020 18:46 Відповісти
коньяк ахтамар перестать выдерживать. все потравятся от бормотухи.
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12.11.2020 20:49 Відповісти
Интересно. Очень интересно....
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12.11.2020 18:57 Відповісти
Як можна закрити небо над теріторією чужої держави?
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12.11.2020 19:27 Відповісти
У Владіміра Путіна колеги в ДНР і ЛНР, який це йому колега Алієв??? Алієв - нормальний президент.
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12.11.2020 19:32 Відповісти
Пусть арабохаи(эрмэн?-ворованное слово) идут закрывают небеса НА СВОЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ-в АРАБИСТАНЕ.А НЕ В ИРЕВАНСКОМ ХАНСТВЕ НА КАВКАЗЕ,ГДЕ ПО ПЕРЕПИСИ 1863г.БЫЛО 99% МУСУЛЬМАН.СЛЕДУЮЩИМ БУДЕТ ИРЕВАН.Вперед Др.АНАР(РИМ).
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12.11.2020 19:49 Відповісти
Все просто. кацапские шпионы узнали, сколько у Азербайджана осталось ракет к Байрактарам, и сколько Харопов, дабы отправить с миротворцами на несколько БТРов больше этого количества, чтобы после рубилова объявить о полной победе сверхдержавы
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12.11.2020 20:22 Відповісти
Как Армения может закрыть небо над азербайджанским Карабахом???!!! Алиев, открой небо!
На фото : Ключи айзеров от неба Карабаха.Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ - Цензор.НЕТ 9434
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12.11.2020 20:45 Відповісти
фашисты просто.. это просто айзерофобия какая-то начинается вот эта вся..
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12.11.2020 20:51 Відповісти
ВКС? Я чуть не упал с дивана !
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12.11.2020 20:56 Відповісти
Это пропаганда армян для армян, чтобы показать какую-то перемогу, их можно понять. Но если они не смогли закрыть небо над Карабахом в разгар боев, не смогут закрыть и сейчас, когда им почти нечем - все уничтожено. А россияне в Карабах зашли без ПВО.
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12.11.2020 21:35 Відповісти
колько же здесь даунов... В Гюмри цельная база с авиацией и ПВО
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12.11.2020 21:43 Відповісти
Даунов действительно хватает, но это отдельная тема. По текущей теме: не в курсе срочных новостей, но если Гюмри уже вошло в состав Карабаха, тогда россияне вошли в Карабах с ПВО. Но если Карабах в отличие от Гюмри не Армения, не согласованные с Баку со стороны россиян действия в Карабахе будут приравнены к военной агрессии со всеми вытекающими. Россиян не нужно недооценивать, но переоценивать их тоже не нужно. Их возможности в Карабахе ограничены, а на Армению никто нападать не собирается.
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13.11.2020 00:12 Відповісти
PS Сейчас ключевые моменты - согласованные даты ухода армян-военных из Азербайджана. Обманут - не обманут. Тогда видно будет, как дальше действовать.
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12.11.2020 21:40 Відповісти
незабаром вірменські вкс закриють сонце з космосу в Антарктиці
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13.11.2020 00:10 Відповісти
Такое впечатление, что русские и армяне обманут Алиева, собственно, уже начали обманывать
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13.11.2020 06:37 Відповісти
 
 