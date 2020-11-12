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Новини За кордоном
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Німеччина (4534) Лавров (1471) санкції (6850) Франція (1970) Навальний (573)

Лавров: Росія введе заходи у відповідь на санкції Німеччини і Франції, запроваджені після отруєння Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров: Росія введе заходи у відповідь на санкції Німеччини і Франції, запроваджені після отруєння Навального

Росія введе санкції у відповідь проти представників апаратів глав Німеччини і Франції через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив 12 листопада голова МЗС Росії Сергій Лавров.

За його словами, Німеччина і Франція стали головними ініціаторами обговорення в Євросоюзі і НАТО питання про введення санкцій проти Росії за справу, яку "ніяк і ніким не доведено, як щось вчинене на території Росії", вказав Лавров.

"Оскільки локомотивом санкцій Євросоюзу в зв'язку з Навальним була Німеччина, оскільки ці санкції прямо зачіпають керівних співробітників адміністрації президента Російської Федерації, наші відповідні санкції будуть дзеркальними. Вони вже прийняті, про це скоро ми повідомимо нашим німецьким і французьким колегам", - сказав Лавров.

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Він також додав: "У нас є всі підстави вважати, що все, що з ним (Навальним - ред.) відбулося, з точки зору проникнення бойових отруйних речовин в його організм, могло статися в Німеччині або в літаку, куди його помістили і відвезли в клініку "Шаріте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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Топ коментарі
+12
и кого ж раша думает опять отравить??? из ненужного...
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12.11.2020 17:48
+10
Конь педальный опять несёт пургу!
Есть ложь, есть наглая ложь и есть заявления МИФ РФ........
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12.11.2020 17:50
+8
Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 4487
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12.11.2020 18:23
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Такая себе любовь втроем...
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12.11.2020 17:45 Відповісти
пусть путлу член узлом завяжут .. вот это и будет ответ на санкции по кацапски..
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12.11.2020 19:23 Відповісти
Плевать в ту сторону теперь запрет. Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 5993
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12.11.2020 19:48 Відповісти
и кого ж раша думает опять отравить??? из ненужного...
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12.11.2020 17:48 Відповісти
Хіба мало серд французів та німців кандидатів на зустріч з новачком?
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12.11.2020 18:00 Відповісти
а зачем так далеко ходить? там жеж среди условно своих можно присмотреть для мсти когонить )))
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12.11.2020 18:03 Відповісти
Своїх їм мабуть не так цікаво.
А тут шпійони, гроші, пісня гебнявої душі...
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12.11.2020 18:06 Відповісти
В Воронеже что ли жителей мало?)))
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12.11.2020 18:27 Відповісти
нє, вони зараз брюліки розпродують

Рідкісний пурпурно-рожевий діамант продали за $26,6 млн на аукціоні Sotheby's у швейцарській Женеві.
Діамант масою 14,8 карата називається "Дух троянди". Він - найбільший у своєму роді. 99% всіх рожевих діамантів мають вагу менш як 10 карат. Про це пише ВВС.
Ім'я покупця публічно не розголошується. Це був один із трьох цінних каменів у колекції російської гірничодобувної компанії АЛРОСА.
"Дух троянди" вирізали з необробленого алмаза, знайденого в Росії 2017-го. Цінний камінь назвали "Ніжинський" на честь російсько-польського артиста балету і хореографа.
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12.11.2020 19:39 Відповісти
от такий от "Rose Spirit" з "НІжинського"

Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 3568
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12.11.2020 19:41 Відповісти
Конь педальный опять несёт пургу!
Есть ложь, есть наглая ложь и есть заявления МИФ РФ........
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12.11.2020 17:50 Відповісти
"Уф-ф, пронесло",- облегченно вздохнул Лавров, - "а ведь могли Мутко назначить замминистра иностранных дел. Английский-то у него на уровне".
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12.11.2020 17:50 Відповісти
Лавров кричит-европа спростетутка ты наш радной.зачем так улыбатса на камеру ??)
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12.11.2020 17:51 Відповісти
Цитати великих дипломатів:,, Дебили ***'')))
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12.11.2020 17:52 Відповісти
хамон жрать перестанет???
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12.11.2020 17:52 Відповісти
Точно так и было. Чуваку стало плохо в самолете летевшем из Томска в Москву. В Омске, где он попал в больницу, он впал в кому и был нетранспортабельным. Но потом немцы в своей клинике его обмазали "новичком" и ему сразу стало легче.
Сдаётся мне, мы присутствуем на сеансе саморазоблачения.
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12.11.2020 17:54 Відповісти
чем наглее, тем убедительнее
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13.11.2020 01:02 Відповісти
И что вы на этот раз перестанете жрать ?
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12.11.2020 17:55 Відповісти
Овёс !
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12.11.2020 18:01 Відповісти
а что ЕС ввел санции за отравление Навального?
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12.11.2020 17:55 Відповісти
"У нас есть все основания считать, что все, что с ним (Навальным - ред.) произошло, с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его поместили и увезли в клинику "Шарите".
- Всё что нужно знать за каких идиотов держит Лавров стадо имперцев, поддерживающих политику кремля несмотря на очевидную мощную струю мочи в глаза. Просто ржёт с них. И фотка в тему.
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12.11.2020 17:56 Відповісти
Новичёк видно протухший НО кацап упорно им травит. Основной мотив - зарубежные лаборатории уже научились его выявлять. Других ядов кацап не знает.
И на лечение за границу выпустили (Навальный не выездной - по уголовной статье) зная что Новичёк будет обнаружен. Им санкций не хватало? cui prodest?
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12.11.2020 18:27 Відповісти
О войне башен ничего не слышали?)
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12.11.2020 18:31 Відповісти
Вы пытаетесь рассуждать исходя из трезвого ума и ясной памяти))) И где вы у кацев это увидели?)) Наверное у шпиленосцев в эфире?)))
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12.11.2020 18:35 Відповісти
Новичёк не протухший, просто оперативно пилот посадил самолёт, а врачи успели ввести антропин. В том то ценность военного яда, что достаточно микродозы для решения задачи. И чем меньше, тем ценнее. А Навальный на его счастье недополучил свою "мгновенную микродозу", поэтому и дожил до спасительного вмешательства врачей. А выпустили его после, как они предполагали, выветривания яда из организма. Да и шумиха поднялась уже, и родственники требовали. И Меркель позвонила "озаботилась строительством СП2" так сказать))
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12.11.2020 18:52 Відповісти
Меркель шантажировала СП2?Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 3586Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 4822 Бесспорно для кацапа єто аргумент.
Заявление Меркель о СП2, после того как стало известно что да, отравление, да Новичёк, напомните?
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12.11.2020 19:02 Відповісти
И Меркель позвонила "озаботилась строительством СП2" так сказать))

Позиция А. Меркель по Северному потоку-2 остается без изменений
А. Меркель и министры ее правительства солидарны в том, что Северный поток-2 должен быть достроен.
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12.11.2020 21:45 Відповісти
Тоесть эта говорящая лошадь перестанет есть любимый европейский овёс ???
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12.11.2020 18:00 Відповісти
мстя мокшанского бомжатника очинь жыстокая
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12.11.2020 18:03 Відповісти
Лошадь откажется поставлять в Гермаию и Францию свой навоз.
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12.11.2020 18:04 Відповісти
- Мы введем ответные меры на санкции Германии !
Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 1588
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12.11.2020 18:04 Відповісти
мо параша в качестве санкций откажется от NS2?
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12.11.2020 18:09 Відповісти
Педальная лошадь и сама ухмыляется мыслях о "санкциях" против Германии и Франции.
Перестаньте покупать БМВ и Мерседесы, и французский коньяк.
Чтобы европейцам больше осталось.
Лавров пусть ездит на Волге и пьёт "стааличную" с боярышиком для скрепности.
Армянских благородных напитков конь не заслужил.
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12.11.2020 18:11 Відповісти
Так розумію, отруять Шредера.
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12.11.2020 18:12 Відповісти
Уріжуть йому зарплатню в газпромі.Боло б непогано,якби ще і по його продажній мармизі врізали. Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 3134
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12.11.2020 18:24 Відповісти
Уріжуть йому зарплатню в газпромі.
Кто там ближе? Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 6819 Расскажите ребёнку где получает зарплату Шредер
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12.11.2020 18:31 Відповісти
Кацапа,мне хоть Роснефть хоть Газпром-один хрен ваши кацапские помойки.
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12.11.2020 18:38 Відповісти
Уріжуть йому зарплатню на помойке. Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 1356 Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 9327 Хлопець схож на розумного.
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12.11.2020 18:55 Відповісти
Те що Шредер на зарлатні у ***** це для тебе виявилося откткровєнієм,тітко?
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12.11.2020 21:06 Відповісти
Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 122Останне питання - а де тут останівка?

рус. язык ОТКРОВЕНИЕ - укр. мова сущ. ср. рода одкровення
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12.11.2020 21:31 Відповісти
Всё ясно с тобой, вата.Ты надеюсь увидела,что русское слово написано по украински? Лавров: Росія введе заходи у відповідь на санкції Німеччини і Франції, запроваджені після отруєння Навального - Цензор.НЕТ 5577
С почуттям гумору все зрозуміло.
Умиляет тот факт,что ты еще пытаешся учить украинскому языку.
І питання,до речі,не останне,а останнє. Лавров: Росія введе заходи у відповідь на санкції Німеччини і Франції, запроваджені після отруєння Навального - Цензор.НЕТ 273
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13.11.2020 10:29 Відповісти
Нічо скоро Байден візьме лозину і жорстко з росіянами проведе виховну бесіду. Чую я що в росіян срака буде синя .
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12.11.2020 18:13 Відповісти
Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 962
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12.11.2020 18:15 Відповісти
Эх,Чехов,Чехов... Не знал ты нюансы про лошадиную фамилию... Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 6800
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12.11.2020 18:19 Відповісти
Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 4487
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12.11.2020 18:23 Відповісти
Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 4396Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 5142
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12.11.2020 18:23 Відповісти
Лошадь намекает ,шо у них новичка много.
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12.11.2020 18:25 Відповісти
Та куди вже там йому до цього коня в реалі.
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12.11.2020 18:38 Відповісти
Это же надо уметь так убедительно и нагло врать!
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12.11.2020 18:34 Відповісти
Шо боетиц що Я оказущ на первой )) Я и так ПЕРВЫЙ ТЗ ПЕРВЫХ )))
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12.11.2020 18:37 Відповісти
Однако забористый у кремлёвского мерина овёс, наверно аргентинский.
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12.11.2020 18:38 Відповісти
Неподходящий момент выбрали знакомые,чтобы переехать в Воронеж...После таких угроз говорящей лошади,-это может быть очень опасно для бедного города! Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 4717
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12.11.2020 18:39 Відповісти
Запретят чиновникам ЕС ездить на Жигулях.
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12.11.2020 18:39 Відповісти
Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 8365
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12.11.2020 18:39 Відповісти
писта варонежу!
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12.11.2020 18:40 Відповісти
Опять будут санкционку бортом №1 тащить Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 5187 Дефективные Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 553
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12.11.2020 18:42 Відповісти
Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 6461
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12.11.2020 18:42 Відповісти
Так, а что именно за "зеркальные" санкции?
Запретят европейским лидерам приезжать в кацапетовку и хранить деньги в кацапетовских банках?
Серьезно?))))
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12.11.2020 18:44 Відповісти
Боюсь представить, какие будут "соответствующие зеркальные санкции". Если от этого ВВП сократится, то ещё не известно чьё...
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12.11.2020 19:01 Відповісти
Типа запретит немецким и французским чиновникам отдыхать на Южном берегу моря Лаптевых.
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12.11.2020 19:19 Відповісти
«Интересно только одно: что думает Лавров, когда остается один? Спрашивает ли он у зеркала: за что мне это дерьмо? Почему я должен выглядеть таким мудаком? Как получилось, что на старости лет я оказался на подхвате у этих убийц?»
©️Виктор Шендерович
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12.11.2020 19:58 Відповісти
рашка, может хватит вводить санкции а то сша скоро развалятся))))) ну вот на какого лоха этот чес расчитан?))
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12.11.2020 20:03 Відповісти
Заборонять фрау Меркель користуватися громадським туалетом в Мухосранську та передмістях
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12.11.2020 20:14 Відповісти
Щойно заходив на кацапсячий сайт так там самі кацапи сміються над цією темою Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 9707
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12.11.2020 20:14 Відповісти
Н-дааа... Старость - не всегда признак ума. Тем более в Мокшании.
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12.11.2020 20:15 Відповісти
мстя обосРахи будет страшной. всем бояться!

Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 5943
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12.11.2020 20:27 Відповісти
Конь педальный, ****-беева, Грызло, Лука Мудищев, ***** - ну и компания собирается для Гаагского Трибунала - это будет всемирн-ОЕ шоуЛавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 3615 Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 3615 Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 3615

PS - ПАРЬдоньте, если кого то зыбыл наз-ВАТЬ....



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12.11.2020 20:36 Відповісти
Полиглота Мудько! Лавров: Росія введе заходи у відповідь на санкції Німеччини і Франції, запроваджені після отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4600
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13.11.2020 17:03 Відповісти
Коню Лаврушки пора уже снимать подковы и одевать бубенчики шута. Хорошо смешит😆😆😆Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального - Цензор.НЕТ 3122
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12.11.2020 20:37 Відповісти
Лавров видать лишкаря завакумил--бредить начал.
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12.11.2020 22:03 Відповісти
главный ВВИДУН) ввиди санкции, воиска, вакцину
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12.11.2020 22:28 Відповісти
скоротять фінансування хабарів для єврочиновників
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12.11.2020 23:56 Відповісти
"впрочем близок всему конец" (с)
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13.11.2020 01:05 Відповісти
-
Кремлёвские фашисты )(уйла жутко истерически воя, громогласно заявили что также и за продолжение санкций против их лапотной ********** они применили строгие ответные санкции всему миру. В результате этих контр -санкций строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, Канаду, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и куриных окорочков в США........и в др. страны. А «также лапотной было решено нанести смертельный удар экономике враждебных стран. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) обоссаные кацапские портки и лапти ручного плетения в комплекте с вонючей портянкой». А ещё лапотная ********* паРаша стала всем угрожать своим огромным ядерным арсеналом правда прошлого века. И тем что её пускай даже и не все, но некоторые допотопные ядерные ракеты всё таки могут даже взлететь и при этом не взорваться во время старта. И не исключено что они может даже, ну хоть куда ни будь но всё же долететь, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взлетят, долетят и взорвутся.....и будет тогда всему миру "кузькина мать" !!!!!!
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13.11.2020 07:25 Відповісти
 
 