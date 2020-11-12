Лавров: Росія введе заходи у відповідь на санкції Німеччини і Франції, запроваджені після отруєння Навального
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія введе санкції у відповідь проти представників апаратів глав Німеччини і Франції через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив 12 листопада голова МЗС Росії Сергій Лавров.
За його словами, Німеччина і Франція стали головними ініціаторами обговорення в Євросоюзі і НАТО питання про введення санкцій проти Росії за справу, яку "ніяк і ніким не доведено, як щось вчинене на території Росії", вказав Лавров.
"Оскільки локомотивом санкцій Євросоюзу в зв'язку з Навальним була Німеччина, оскільки ці санкції прямо зачіпають керівних співробітників адміністрації президента Російської Федерації, наші відповідні санкції будуть дзеркальними. Вони вже прийняті, про це скоро ми повідомимо нашим німецьким і французьким колегам", - сказав Лавров.
Він також додав: "У нас є всі підстави вважати, що все, що з ним (Навальним - ред.) відбулося, з точки зору проникнення бойових отруйних речовин в його організм, могло статися в Німеччині або в літаку, куди його помістили і відвезли в клініку "Шаріте".
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
Будь ласка, зачекайте...
А тут шпійони, гроші, пісня гебнявої душі...
Рідкісний пурпурно-рожевий діамант продали за $26,6 млн на аукціоні Sotheby's у швейцарській Женеві.
Діамант масою 14,8 карата називається "Дух троянди". Він - найбільший у своєму роді. 99% всіх рожевих діамантів мають вагу менш як 10 карат. Про це пише ВВС.
Ім'я покупця публічно не розголошується. Це був один із трьох цінних каменів у колекції російської гірничодобувної компанії АЛРОСА.
"Дух троянди" вирізали з необробленого алмаза, знайденого в Росії 2017-го. Цінний камінь назвали "Ніжинський" на честь російсько-польського артиста балету і хореографа.
Есть ложь, есть наглая ложь и есть заявления МИФ РФ........
Сдаётся мне, мы присутствуем на сеансе саморазоблачения.
- Всё что нужно знать за каких идиотов держит Лавров стадо имперцев, поддерживающих политику кремля несмотря на очевидную мощную струю мочи в глаза. Просто ржёт с них. И фотка в тему.
И на лечение за границу выпустили (Навальный не выездной - по уголовной статье) зная что Новичёк будет обнаружен. Им санкций не хватало? cui prodest?
Заявление Меркель о СП2, после того как стало известно что да, отравление, да Новичёк, напомните?
Позиция А. Меркель по Северному потоку-2 остается без изменений
А. Меркель и министры ее правительства солидарны в том, что Северный поток-2 должен быть достроен.
Перестаньте покупать БМВ и Мерседесы, и французский коньяк.
Чтобы европейцам больше осталось.
Лавров пусть ездит на Волге и пьёт "стааличную" с боярышиком для скрепности.
Армянских благородных напитков конь не заслужил.
Кто там ближе? Расскажите ребёнку где получает зарплату Шредер
рус. язык ОТКРОВЕНИЕ - укр. мова сущ. ср. рода одкровення
С почуттям гумору все зрозуміло.
Умиляет тот факт,что ты еще пытаешся учить украинскому языку.
І питання,до речі,не останне,а останнє.
Запретят европейским лидерам приезжать в кацапетовку и хранить деньги в кацапетовских банках?
Серьезно?))))
©️Виктор Шендерович
PS - ПАРЬдоньте, если кого то зыбыл наз-ВАТЬ....
Кремлёвские фашисты )(уйла жутко истерически воя, громогласно заявили что также и за продолжение санкций против их лапотной ********** они применили строгие ответные санкции всему миру. В результате этих контр -санкций строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, Канаду, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и куриных окорочков в США........и в др. страны. А «также лапотной было решено нанести смертельный удар экономике враждебных стран. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) обоссаные кацапские портки и лапти ручного плетения в комплекте с вонючей портянкой». А ещё лапотная ********* паРаша стала всем угрожать своим огромным ядерным арсеналом правда прошлого века. И тем что её пускай даже и не все, но некоторые допотопные ядерные ракеты всё таки могут даже взлететь и при этом не взорваться во время старта. И не исключено что они может даже, ну хоть куда ни будь но всё же долететь, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взлетят, долетят и взорвутся.....и будет тогда всему миру "кузькина мать" !!!!!!