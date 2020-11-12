Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України
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Законопроєктом пропонується заборонити висловлювання, що містять заперечення факту військової агресії Російської Федерації та окупації нею частини території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти за основу законопроєкт про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні №4188", - сказано в повідомленні.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується заборонити висловлювання, що містять заперечення факту військової агресії Російської Федерації та окупації нею частини території України.
Також пропонується зобов'язати Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення в разі повторного допущення порушення звертатися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.
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« та сторона «, «повстанцы «, «ополченцы « Чёрное - это чёрное , а белое - это белое
Ну да, 4, но" фтурьму"
давай, твари, давай шо я скажку шо сигареты не убили тоже 4 млн, а 5, давай фтурьму, суки, делать вам нех., пи... в плохом смысле, ибо в хорошем о вас..... не знаю что сказать то. Разве шо смешные потасовки с Ляшком, да и то не прошел
Пшёл нах, мразина рашистская!
еще бы "соломки" подстелить, а то бывает всякое то
Сравнит Гитлера и сталина - 3 года.
Отрицание олокоста - тюрьма.
Теперь наш выход.
Шооо????
Сравнить человека с Монстром и всего лишь "3 года"?. Сралин в "аду"(ляхи же христоеды) - громко лупит в ладоши лезгинку и лезгея.
Ты сперва историю поучи шо Путин никоем случаем не Муссолини, как ты высрал. и да, мне до Муссолини далеко как до вербы, а тебе - как до шаровой молнии. Внимание, обнаружен Ахтунг!
Это всё для внутреннего пользования. Взять этот закон как основное доказательство и с ним в Гаагу. Дурики что ли. Но малограмотному народу понравится.
Принять закон о коллаборационизме там и поездки указать и запрет на средства массовой информации,ЗАЖОПники у сельских украинских бабушек в гороховых музыкальных чатах уже на вершине.
камунизм=савецкая власть плюс русьіфикация всей страньі
Пусть лучше вернут того самого Волкера.
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АННЕКСІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
Закликаю патріотів та не байдужих підтримати петицію
№22/105082-еп проти колаборантів-
РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ".
https://petition.president.gov.ua/petition/105082