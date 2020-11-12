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Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України

Законопроєктом пропонується заборонити висловлювання, що містять заперечення факту військової агресії Російської Федерації та окупації нею частини території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти за основу законопроєкт про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні №4188", - сказано в повідомленні.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується заборонити висловлювання, що містять заперечення факту військової агресії Російської Федерації та окупації нею частини території України.

Також пропонується зобов'язати Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення в разі повторного допущення порушення звертатися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.

Читайте також: Унаслідок агресії РФ проти України загинуло понад 13 тис. осіб, - Україна в ООН
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Топ коментарі
+31
Правильне рішення !
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12.11.2020 17:56
+23
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 5530
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12.11.2020 17:58
+15
Отрицать не надо. Достаточно просто сказать "другая сторона". Какая другая - "А какая разница!" Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 749
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 8173
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12.11.2020 18:11
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Правильне рішення !
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12.11.2020 17:56 Відповісти
Такой маразм и абсурд .только в Украине возможен -
« та сторона «, «повстанцы «, «ополченцы « Чёрное - это чёрное , а белое - это белое
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12.11.2020 18:50 Відповісти
Ну почему же. Вот сам Байден говорит про "военный конфликт", заметте, не аргессию рашки, не оккупацию Крыма, а военный конфликт в Украине (про рашку ни слова) Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины. А вы заладили- та сторона, та сторона...
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12.11.2020 19:40 Відповісти
для Байдена это внешний конфликт в любом случае и не надо передергивать об РФ он четко все говорит
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12.11.2020 20:30 Відповісти
В спитче про сторны конфликта ничего нет, просто конфликт, даже намека на "ту сторону".
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12.11.2020 20:40 Відповісти
Не правильне (по правилам, логіці), а істино (бо фактично).
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12.11.2020 22:21 Відповісти
А как же *********** ? Их же инсульт хватит ! ))
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12.11.2020 17:57 Відповісти
Чем раньше, тем лучше.
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12.11.2020 18:03 Відповісти
Инфаркт тоже им не помешает.
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12.11.2020 19:21 Відповісти
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 5530
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12.11.2020 17:58 Відповісти
Я это каждый день говорила !🤢🤡клоун использует «стариков в маразме » , как и путлер : «а мы поставим женщин и детей ,перед солдатами «
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12.11.2020 18:59 Відповісти
***** м сам «старик в маразме».
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12.11.2020 19:16 Відповісти
Отставка этому дерьму будет только по румынскому или ливийскому варианту.
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12.11.2020 19:25 Відповісти
будем как таки "кое\кто", что если усомниться шо в О*, мол убили не 6млн, но 4, - фтурьму?
Ну да, 4, но" фтурьму"
давай, твари, давай шо я скажку шо сигареты не убили тоже 4 млн, а 5, давай фтурьму, суки, делать вам нех., пи... в плохом смысле, ибо в хорошем о вас..... не знаю что сказать то. Разве шо смешные потасовки с Ляшком, да и то не прошел
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12.11.2020 18:01 Відповісти
Внимание! Обнаружен путлеровец!
Пшёл нах, мразина рашистская! Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 5844
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12.11.2020 18:04 Відповісти
Как вы поняли этот бред алкаша?
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12.11.2020 18:07 Відповісти
Ты ляг и прими лекарство. Ты реально слаб. Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 4287
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12.11.2020 18:09 Відповісти
Похмелись стєкломоєм. Чи що там за херню ти пив?
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12.11.2020 18:40 Відповісти
"боярку". кстати да, рубит с копыт, только так. бывало - упал с кресла, потом встал(я сам, ну, весь), а комп даже не заглох еще, т.е. не более сколько там по умолч. минут то... ну не пол-часа то. кстати, угадай.те шо я щас сделаю?
Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України - Цензор.НЕТ 3933
еще бы "соломки" подстелить, а то бывает всякое то Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України - Цензор.НЕТ 6051
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13.11.2020 09:23 Відповісти
Если кто то заподозрит что поляки помогали немцам во 2-й мировой - 5 лет тюрьмы.
Сравнит Гитлера и сталина - 3 года.
Отрицание олокоста - тюрьма.
Теперь наш выход.
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12.11.2020 18:43 Відповісти
Сравнит Гитлера и сталина - 3 года.\\\\\\

Шооо????
Сравнить человека с Монстром и всего лишь "3 года"?. Сралин в "аду"(ляхи же христоеды) - громко лупит в ладоши лезгинку и лезгея.
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13.11.2020 09:26 Відповісти
Кто обнаружен то?

Ты сперва историю поучи шо Путин никоем случаем не Муссолини, как ты высрал. и да, мне до Муссолини далеко как до вербы, а тебе - как до шаровой молнии. Внимание, обнаружен Ахтунг!
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13.11.2020 09:24 Відповісти
Очень надеюсь, что согласно нового закона половину рады и администрации *********** прямо с заседания заберут... желательно, с конфискацией...
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12.11.2020 18:06 Відповісти
Огласить кто будет голосовать против.То что фракция гнойных ********* опзж проголосует против-это ясно.
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12.11.2020 18:10 Відповісти
Отрицать не надо. Достаточно просто сказать "другая сторона". Какая другая - "А какая разница!" Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 749
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 8173
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12.11.2020 18:11 Відповісти
По такому закону придется всех ЗАЖОПников посадить они на этот вопрос как жабы дуются на эфирах.
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12.11.2020 18:12 Відповісти
Так и клоуна первого , он🤡🤢 террористов -палачей на стадионе называл -« ополченцами», а у ***** видит мир 👀 !
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12.11.2020 19:07 Відповісти
В России приняли закон запрещающий називать Крым аннексированым.
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12.11.2020 18:12 Відповісти
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 3126 Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 1996
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12.11.2020 18:16 Відповісти
Всіх цих на гіляку. І буде лад.
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12.11.2020 19:14 Відповісти
В СССР тоже никто не заикался, что республики Балтии оккупированные - посадили бы в тюрьму или психушку за такое.
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12.11.2020 18:36 Відповісти
А те, що Україна була окупована, ще й досі мовчать.
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12.11.2020 19:00 Відповісти
Тогда про что будут говорить на каналах Медведчука и что будет вещать Шарикоподобный.
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12.11.2020 18:13 Відповісти
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 9387 Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 8375
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12.11.2020 18:24 Відповісти
" ...в случае повторного допущения нарушения обращаться в суд с иском..."-ну и закон! Сомневаюсь,что этот проект дойдёт до зала-хочу ошибиться.
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12.11.2020 18:32 Відповісти
О, вата сейчас взвоет. Прям уже вижу полыхание. Если получится принять, то это гут
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12.11.2020 18:36 Відповісти
На седьмом году войны с таким количеством жертв принимать такое законопроект нельзя. Закон обратной силы не имеет. Выйдет что война у нас с момента выхода закона в силу. Ну как то так. Подобной дури не один дуремарский парламент не упорол пока во всём мире.
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12.11.2020 18:38 Відповісти
Давно пора. Только представляю, сколько у этого Закона будет противников, сколько "поправок", сколько отсутствий кворума. Но даст Бог, все-таки примут.
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12.11.2020 18:38 Відповісти
Законо про колаборанство потрібен! Це більш ширше поняття!
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12.11.2020 18:38 Відповісти
Почему этот закон не приняли при Пете?
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12.11.2020 18:42 Відповісти
Потому что такие законы принимают как последний довод. Если нет других аргументов.
Это всё для внутреннего пользования. Взять этот закон как основное доказательство и с ним в Гаагу. Дурики что ли. Но малограмотному народу понравится.
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12.11.2020 18:49 Відповісти
Не надо изобретать велосипед!
Принять закон о коллаборационизме там и поездки указать и запрет на средства массовой информации,ЗАЖОПники у сельских украинских бабушек в гороховых музыкальных чатах уже на вершине.
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12.11.2020 18:54 Відповісти
Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України - Цензор.НЕТ 6808

камунизм=савецкая власть плюс русьіфикация всей страньі
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12.11.2020 18:55 Відповісти
Та хто його цим складом ВР прийме? Це просто "гра на публіку".
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12.11.2020 19:08 Відповісти
Так хорошо ж играют, сволочи!
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12.11.2020 19:14 Відповісти
В цьому відношенні вони професіонали і без рук можуть.
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12.11.2020 19:27 Відповісти
Это только касается каналов на ТВ.А почему не принимают такой закон по отношению ко всем гражданам Украины?
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12.11.2020 19:21 Відповісти
Україна проситиме, щоби за Байдена у США призначили "нового Волкера"
Пусть лучше вернут того самого Волкера.
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12.11.2020 19:40 Відповісти
За отріцаніє повинне бути наказаніє висилкою в лугандон або крисму Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України - Цензор.НЕТ 4507
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12.11.2020 20:13 Відповісти
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,РАБИНОВИЧ КОРОЛЕВСЬКА І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АННЕКСІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?

Закликаю патріотів та не байдужих підтримати петицію
№22/105082-еп проти колаборантів-
РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ".
https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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12.11.2020 20:32 Відповісти
А Россия не воюет против Украины. Агрессор- это ,,Та сторона,,. Какая?Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України - Цензор.НЕТ 9965
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12.11.2020 20:32 Відповісти
Вас готовят к поглощению великим пуууу в состав тайожного болота ! зе ква ква ....
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12.11.2020 20:54 Відповісти
 
 