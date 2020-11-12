Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ. ФОТО

Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали на хабарі начальника одного з відділів Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав 400 тис. гривень з підприємця за внесення змін до деяких технічних умов виготовлення військової продукції. Це "коригування" давало комерсанту змогу фактично гарантувати перемогу в тендерах на поставку цієї продукції для Міноборони. Військовослужбовець також шантажував підприємця, що у випадку зволікання з передачею хабаря, він ухвалить рішення на користь конкурентів", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали чиновника у службовому кабінеті під час одержання першої частини хабаря в розмірі 100 тис. гривень.

Під час слідчих дій було виявлено документацію, яка свідчить про наміри внести корупційні зміни в технічні умови та інші докази, які будуть залучені до матеріалів справи.

Триває досудове слідство у ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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