Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ. ФОТО
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Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали на хабарі начальника одного з відділів Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав 400 тис. гривень з підприємця за внесення змін до деяких технічних умов виготовлення військової продукції. Це "коригування" давало комерсанту змогу фактично гарантувати перемогу в тендерах на поставку цієї продукції для Міноборони. Військовослужбовець також шантажував підприємця, що у випадку зволікання з передачею хабаря, він ухвалить рішення на користь конкурентів", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці затримали чиновника у службовому кабінеті під час одержання першої частини хабаря в розмірі 100 тис. гривень.
Під час слідчих дій було виявлено документацію, яка свідчить про наміри внести корупційні зміни в технічні умови та інші докази, які будуть залучені до матеріалів справи.
Триває досудове слідство у ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
а де кримінальна справа проти тих, хто давав хабаря?
Ще одне просте питання:
ця мразота вибудував котеджик і настарцював на Теслу при Бубочці? Чи все тягнулося І ТЯГНЕТЬСЯ ще з часів чоколядного бариги?
І останнє питання:
про його свічной заводік ніхто нічого не знав раніше? І чому 400 тисяч гривень? Сума якась не кругла. 100 штук десь не загубились по дорозі, випадково?