УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4785 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїФоторепортаж Агресія Росії проти України Хабарники Силовики
18 409 46
хабар (3992) Міноборони (5285) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10039)

Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали на хабарі начальника одного з відділів Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ 01

"Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав 400 тис. гривень з підприємця за внесення змін до деяких технічних умов виготовлення військової продукції. Це "коригування" давало комерсанту змогу фактично гарантувати перемогу в тендерах на поставку цієї продукції для Міноборони. Військовослужбовець також шантажував підприємця, що у випадку зволікання з передачею хабаря, він ухвалить рішення на користь конкурентів", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали чиновника у службовому кабінеті під час одержання першої частини хабаря в розмірі 100 тис. гривень.

Під час слідчих дій було виявлено документацію, яка свідчить про наміри внести корупційні зміни в технічні умови та інші докази, які будуть залучені до матеріалів справи.

Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ 02

Триває досудове слідство у ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Читайте також: Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Тесла.... домик... как мило.... экономный.... настоящий полковник... Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9987
показати весь коментар
12.11.2020 18:40
+11
Ничего такой теремок в готическом стиле! Неплохая должность у чувака была, хлебная... Скрысил где-то или пожадничал? За год-два честного труда на такой домишко с машинкой не наскребешь. Значит, прилично трудился, не покладая рук.
показати весь коментар
12.11.2020 18:44
+9
Колись було таке поняття як офіцерська честь, а тепер ні совісті ні честі, одні бариги.
показати весь коментар
12.11.2020 18:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тесла.... домик... как мило.... экономный.... настоящий полковник... Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9987
показати весь коментар
12.11.2020 18:40 Відповісти
АВ2036ЕТ регистрация Винницкая тесла 2014 года, дата регистрации свеженькая 21.08.2020 в сервисном центре на Степана Бандеры)) Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5107
показати весь коментар
12.11.2020 18:49 Відповісти
С чего ты взял что это полковника?
показати весь коментар
12.11.2020 21:38 Відповісти
Тёщи?
показати весь коментар
12.11.2020 21:41 Відповісти
Не знаю. В инфе об этом ни слова. Может Бутусова?
показати весь коментар
12.11.2020 21:44 Відповісти
Зато о экологии заботиться))) ( тесла* )
показати весь коментар
12.11.2020 18:41 Відповісти
Ничего такой теремок в готическом стиле! Неплохая должность у чувака была, хлебная... Скрысил где-то или пожадничал? За год-два честного труда на такой домишко с машинкой не наскребешь. Значит, прилично трудился, не покладая рук.
показати весь коментар
12.11.2020 18:44 Відповісти
Так..... а где крики - Барыга, уходи! Где крики - Бубочка наживается на войне? Вроде как при Порохе цензор такое вещал))))
показати весь коментар
12.11.2020 18:54 Відповісти
Дык порошок это делал патриотично... со слезой на глазу....
Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 9130
показати весь коментар
12.11.2020 19:05 Відповісти
Вы о чем? Зеленки 73% обпились? Мантра про Пороха и наживании на войне - протухшая кацапская консерва.....
показати весь коментар
12.11.2020 19:10 Відповісти
Хахаха)))))) дружка фольцвагенного поставил на хлебную должность )))) лепил китайские машинки на Богдане)))))) хахахаха Педро Вальцман)))) Про оборонные сутки вообще молчу- 25 бэтээров которые арабы забраковали - так несчастье помогло- с одесского порта сразу на парад.....Впулили арабам красивые свежепокрашенные ржавые хламкорпуса.... Арабы наняли иностранцев с оборудованием ультразвуковым- прозвонили этот хлам и отказались.... И тут какраз война- мать родная.....
показати весь коментар
13.11.2020 01:14 Відповісти
Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 857

Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 8438
показати весь коментар
12.11.2020 19:47 Відповісти
И тут Порошенко!!!
показати весь коментар
12.11.2020 18:54 Відповісти
Колись було таке поняття як офіцерська честь, а тепер ні совісті ні честі, одні бариги.
показати весь коментар
12.11.2020 18:54 Відповісти
нехило жирует это крысо.
показати весь коментар
12.11.2020 18:57 Відповісти
Блин ,того поймали ,того арестовали ..взятки ,взятки ,а хоть одного посадили ?
показати весь коментар
12.11.2020 18:58 Відповісти
Єто п@ец
показати весь коментар
12.11.2020 19:06 Відповісти
Просте питання:
а де кримінальна справа проти тих, хто давав хабаря?
Ще одне просте питання:
ця мразота вибудував котеджик і настарцював на Теслу при Бубочці? Чи все тягнулося І ТЯГНЕТЬСЯ ще з часів чоколядного бариги?
І останнє питання:
про його свічной заводік ніхто нічого не знав раніше? І чому 400 тисяч гривень? Сума якась не кругла. 100 штук десь не загубились по дорозі, випадково?
показати весь коментар
12.11.2020 19:11 Відповісти
Парашенко, прекраті нажіваться на вайне.
показати весь коментар
12.11.2020 19:15 Відповісти
Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 9028
показати весь коментар
12.11.2020 19:28 Відповісти
Егеж воно привселюдно хнюпало носом 6 днів назад про тещу що помирає від короновірусу і це при тому що тещу звалив інсульт від якого вона і померла, Царство їй небесне. А ця потвора навіть на цій темі собі шекелів політичних заробити хотів.
показати весь коментар
13.11.2020 09:44 Відповісти
Бірюков ?)
показати весь коментар
12.11.2020 20:06 Відповісти
Скоро ми будем спостерігати такі анонси: чиновник міноборони звинувачується в сприянню перемоги над росією
показати весь коментар
12.11.2020 20:08 Відповісти
Никак за "Дану" откат получил....
показати весь коментар
12.11.2020 20:57 Відповісти
Пуштун в долі?
показати весь коментар
12.11.2020 21:14 Відповісти
Дела по коррупции должны просто идти конвейером и рассматриваться в первую очередь.
показати весь коментар
12.11.2020 21:43 Відповісти
Если сам факт в коррупции в суде доказан,то срок максимально предусмотренный законодательством,
показати весь коментар
12.11.2020 21:46 Відповісти
так молодец. взятка за содействие в перемоге на тендерах, а не в зраде на тендерах.
показати весь коментар
12.11.2020 21:50 Відповісти
Одни воюют за родину, другие на этом наживаются
показати весь коментар
12.11.2020 21:51 Відповісти
домик чисто на зарплату
показати весь коментар
12.11.2020 21:52 Відповісти
Це муд..ло - начальник відділу головного управління розвитку речового майна. Саме це створіння стоїть за феєричним ідейним "проривом" заміни зелених літер на чорні на шевронах. Погорів на вимаганні хабаря якраз на тендері стосовно військової символіки. Щиро вболіваю за суд і прокурорів - впаяйте по повній.
показати весь коментар
12.11.2020 22:23 Відповісти
Когда этот чиновник с зарплатой 700 долларов в месяц в течение 3-х лет строил себе целый княжеский терем и покупал сверхдорогой автомобиль, которые может себе позволить лишь человек с доходами в 10 раз больше, почему военная прокуратура не завала ему никаких вопросов?
показати весь коментар
12.11.2020 23:44 Відповісти
Він крав патріотично а це фактично не крав. Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 7668
показати весь коментар
13.11.2020 09:45 Відповісти
Остроумно подмечено, ув. Диего Перейра: ведь полкаш Непота ворует за один раз по пол-миллиона гривен на теме патриотической военной символики: а це фактично не крав.
показати весь коментар
15.11.2020 02:33 Відповісти
Але ж патріотичної такі символіки) Де патріот - там правда. Навіть якщо патріот напердів у ліфті - треба вважати, що то освіжач повітря) Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 3118
показати весь коментар
16.11.2020 14:57 Відповісти
Писали,-риба гніє з голови,бариги/мародери,от поміняєм владу і тагда...ко-ко-ко,bla bla bla.І шо? Справа в тому,що наш мудрий нарід за корупцію.В нас країна,де на словах всі проти корупції,але щоб кум/сват/брат міг порішать єслі шо,Де важко знайти чесного поліцая,суддю чи лікаря.Ще пишуть,треба стрілять,як в Китаї.Так,там стріляють,а корупція є.У нас за це навіть по нинішньму КПК не садять.В постсовковій Естонії її немає.Думаю справа в менталітеті і культурі.
показати весь коментар
13.11.2020 04:14 Відповісти
за год несколько сотен таких новостей, только вот ни по одному такому задержанию я не читал что..... дали десятку, конфисковали все, жена с детьми живет в общаге или у родителей.. нихрена этого нет, значит и прокрор и судья тоже бдут строить домики и ездить на теслах и крузаках. людям по ушам проехали, как они работают и сказочке конец
показати весь коментар
13.11.2020 08:12 Відповісти
український "Полковник Захарченко"
показати весь коментар
17.11.2020 12:56 Відповісти
 
 