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Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Уманський написав заяву про відставку за власним бажанням.
Про це Уманський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову.
Щодо причини відставки - все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов'язково запрошу всіх, кому не байдуже.
ВідпочивайТЕ! "- написав він.
ЗМІ публікують заяву Уманського. Документ датовано 12 жовтня, а не 12 листопада, можливо, помилково.
Топ коментарі
+45 Старый зольдат
показати весь коментар12.11.2020 18:41
+32 саша паламарчук
показати весь коментар12.11.2020 18:44
+22 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар12.11.2020 18:44
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Будь ласка, зачекайте...
Невже щось почало доходити?
Против карантина? Нарид должен веселиться на выходных, похер, что больницы переполнены?
Ну и пошел тогда в жопу.
Бубочку попереджали що в кінці його оставлять самого за все відповідати і схоже кінець уже скоро.
сонам iспитуeм злобу i ненависть i каждий день нацiональнi
гiмни на балалайцi хором iсполняeм. Бояться нас жиди та ба-
сурмани, престiж крeпчаeт, мощно возрастаeт дeнь ото дня про-
цент жиров у маслi. Довольнi хами, ситi в ых *****. Гораздо
меньше стало *********, ******* всi вони як папа Карло на
хiмiы в Черкасах. Лiсбiянкi - усi на Соловках.
Мережа піцерій Veterano Pizza після оголошення урядом карантину вихідного дня запропонувала колегам, які не мають сервісу доставки, безкоштовну допомогу з доставкою продукції.
Про це у Facebook повідомив засновник мережі Леонід Остальцев.
"Жодна бізнес-модель не витримає такого фінансового навантаження. Заклади заробляють понад половину від загального грошового обігу саме у вихідні. І забрати таку можливість дорівнює тому, як, скажімо, прострелити дві ноги бізнесу і сказати: "А тепер продовжуй, біжи свій марафон". Тим, хто каже про доставку, одразу дещо поясню: заклади, які відкривалися не у форматі доставки, а працюють як звичайні стаціонарні заклади, не зможуть вижити виключно за рахунок доставки", - пише Остальцев.
І пояснює, що оренду, персонал, меню не створювали з розрахунку take away. Тому заклади не зможуть вийти навіть у нуль - досвід отримав під час першого локдауну, коли Veterano Pizza запустили доставку з піцерії на Майдані.
"От вам кілька цифр: щоб запустити власну доставку у своїй піцерії на Софійській, вже маючи бізнес-модель наших доставочних піцерій проєкту Veterano Pizza Kyiv, що працювала, ми витратили майже $5000. І це дуже скромно, враховуючи, що ми мали підгрунтя - "базу", яку створив Богдан Чабан і наші франчазі", - наголосив ресторатор.
І запропонував уже найближчими вихідними поділитися своєю службою доставки - безкоштовно. Пропозиція діє для закладів, розташованих у районі Майдану Незалежності та які виробляють невелику за розміром продукцію. Як приклад - разом із піцою Veterano Pizza вже можна замовити цукерки із закладу Barman Dicta