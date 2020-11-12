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Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід. ДОКУМЕНТ

Позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Уманський написав заяву про відставку за власним бажанням.

Про це Уманський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову.

Щодо причини відставки - все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов'язково запрошу всіх, кому не байдуже.

ВідпочивайТЕ! "- написав він.

ЗМІ публікують заяву Уманського. Документ датовано 12 жовтня, а не 12 листопада, можливо, помилково.

Читайте також: У проєкті бюджету в першому читанні роздали "плюшок" на 20 млрд грн. Все йде до ручного управління бюджетом, - Уманський

Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід 01
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід 02
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Топ коментарі
+45
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП - Цензор.НЕТ 9348
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12.11.2020 18:41
+32
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня - тогда на выход - Цензор.НЕТ 4368
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12.11.2020 18:44
+22
Жди,только авакян явно ту бубочку переживет
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12.11.2020 18:44
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Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП - Цензор.НЕТ 9348
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12.11.2020 18:41 Відповісти
Немає штатної посади у позаштатного радника, тому заява написана неправльно. За даною формою заяви звільняються працівники які працюють на штатних посадах, згідно штатного розкладу, а позаштатні працівники мають просто просити звільнити їх від виконання обов'язків таких-то за власним бажанням з такої-то дати. Непрофесіонали скрізь.
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12.11.2020 19:12 Відповісти
Штатои НЕЗАККОННО функционирующего Офиса Предателя Украины не интересуюсь. Интересуюсь персонажами. А картинка то верная, согласитесь?
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12.11.2020 19:23 Відповісти
Ждем авакяна ..Я жду
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12.11.2020 18:41 Відповісти
Жди,только авакян явно ту бубочку переживет
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12.11.2020 18:44 Відповісти
мало того, ще й особисто одягне віслюку кайданки і на цугундер Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 6564
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12.11.2020 18:55 Відповісти
да,похоже для того и оставался Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 815.не смог его беня перекусить
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12.11.2020 19:02 Відповісти
так он уволился месяц назад 12.10 2020 а сегодня 12.11.2020 года маладца..опять понты...
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12.11.2020 19:17 Відповісти
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 3292 кто,аваков?скорее он бубочку уволит
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12.11.2020 19:19 Відповісти
УСЕ пропало,да-зеленый ОКУРОК !!!!
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12.11.2020 18:42 Відповісти
Боїться зараження ЗЕсказом?
Невже щось почало доходити?
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12.11.2020 18:42 Відповісти
Навіть дату правильну не зміг напистати. Чи це ще місяць тому шаписано?
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12.11.2020 18:43 Відповісти
То він навмисно, щоб не відробляти.
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12.11.2020 22:08 Відповісти
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня - тогда на выход - Цензор.НЕТ 4368
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12.11.2020 18:44 Відповісти
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 2208 кусай за правое ухо
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12.11.2020 20:56 Відповісти
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня - тогда на выход - Цензор.НЕТ 9240
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12.11.2020 18:45 Відповісти
Весёлая жизнь у человека он даже месяц не знает какой!
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12.11.2020 18:46 Відповісти
А прикинь какой толковый советник от зелоха уходит . Тем больше зеля мандельвошку ценить будет .
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12.11.2020 19:09 Відповісти
Как я понимаю человек решил быть в стороне от того негатива, который подобное решение притянет. Его выбор.
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12.11.2020 18:46 Відповісти
Все проще) Байден стал презом)))))
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12.11.2020 18:50 Відповісти
Ты уже в Канаде , да ? Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 5046
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12.11.2020 18:51 Відповісти
Так в октябре, вроде бы и не планировался карантин выходного дня?
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12.11.2020 18:48 Відповісти
В октябре и Байдена еще не выбрали)
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12.11.2020 18:59 Відповісти
если он "поза штатом", то как можно уйти с "должности"???
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12.11.2020 18:48 Відповісти
" Прошу освободить меня от внештатности " - где то так .
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12.11.2020 18:54 Відповісти
Что-то я не понял этого демарша.
Против карантина? Нарид должен веселиться на выходных, похер, что больницы переполнены?
Ну и пошел тогда в жопу.
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12.11.2020 18:49 Відповісти
Повод это не причина
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12.11.2020 19:00 Відповісти
Кто это?
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12.11.2020 18:50 Відповісти
кто это и чего он хочет? ну не селёдки же.........
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12.11.2020 18:54 Відповісти
шо то знает, раз убегает.... из своего кагала просто так не уходят...видать у него очко барометр. наверное чувствует скорое приближение большого киздеца!!!
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12.11.2020 18:52 Відповісти
в бюджеті грошей - максимум на листопад.... зміст працювати дальше, якщо зарплати не буде? Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 9797
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12.11.2020 18:58 Відповісти
смешной ты сандик.... такие люди разве на зарплату живут...другое дело шо киздить больше нечего так как уже все скиздили!
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12.11.2020 19:08 Відповісти
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 4930
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12.11.2020 19:22 Відповісти
Будемо відверті вони всі вже шукають привід щоб звалити і підти в опозицію до влади, це один із них.
Бубочку попереджали що в кінці його оставлять самого за все відповідати і схоже кінець уже скоро.
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12.11.2020 18:54 Відповісти
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 7388
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12.11.2020 20:52 Відповісти
Країна вибирала Голобородька.
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12.11.2020 23:35 Відповісти
Заява в стилі Богдана.
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12.11.2020 19:02 Відповісти
Человек был советником, не понравилось, пошел себе и что тут крамольного.
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12.11.2020 19:04 Відповісти
А чего заява подписана прошлым месяцем, опечатка.
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12.11.2020 19:05 Відповісти
Вирвали з контексту
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12.11.2020 19:49 Відповісти
По ходу в Уманського є особистий апарат ШВЛ )
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12.11.2020 19:07 Відповісти
Щоб зупинити короновірус треба просто ввести карантин в освіті і культурі.. але зеленський і Єрмак дуже тупі щоб це зрозуміти. Освіту на карантин! Промисловість хай працює. Більшість дітей достатньо дорослі щоб самостійно сидіти в дома. Плюс в більшості є дідусі і бабусі які можуть дивитися за дітьми. Лише одиниці батьків будуть віддавати дітей в садочок. Зеля, ти не тури, а вводь карантин. Бо вже по 200 людей щодня вмирає в Україні від короновірусу
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12.11.2020 19:09 Відповісти
Вмирають не від короновірусу, а від ускладнень супутніх захворень.
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12.11.2020 22:10 Відповісти
Последний из здравомыслящих покидает команду преЗЕрватива. зеленый дурантин, с открытыми эпицентрами, имеет такую же эффективность как и боржоми при отказе почек.
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12.11.2020 19:11 Відповісти
"Дедушка, расскажи нам снова историю на что была похожа жизнь до COVID-19"

Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 1148
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12.11.2020 19:13 Відповісти
- Мiй Привиде, нiякоы ***** не робим ми. Ко всiм жидома-
сонам iспитуeм злобу i ненависть i каждий день нацiональнi
гiмни на балалайцi хором iсполняeм. Бояться нас жиди та ба-
сурмани, престiж крeпчаeт, мощно возрастаeт дeнь ото дня про-
цент жиров у маслi. Довольнi хами, ситi в ых *****. Гораздо
меньше стало *********, ******* всi вони як папа Карло на
хiмiы в Черкасах. Лiсбiянкi - усi на Соловках.
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12.11.2020 19:16 Відповісти
хтось дає драла, а хтось - допомогу...

Мережа піцерій Veterano Pizza після оголошення урядом карантину вихідного дня запропонувала колегам, які не мають сервісу доставки, безкоштовну допомогу з доставкою продукції.
Про це у Facebook повідомив засновник мережі Леонід Остальцев.
"Жодна бізнес-модель не витримає такого фінансового навантаження. Заклади заробляють понад половину від загального грошового обігу саме у вихідні. І забрати таку можливість дорівнює тому, як, скажімо, прострелити дві ноги бізнесу і сказати: "А тепер продовжуй, біжи свій марафон". Тим, хто каже про доставку, одразу дещо поясню: заклади, які відкривалися не у форматі доставки, а працюють як звичайні стаціонарні заклади, не зможуть вижити виключно за рахунок доставки", - пише Остальцев.
І пояснює, що оренду, персонал, меню не створювали з розрахунку take away. Тому заклади не зможуть вийти навіть у нуль - досвід отримав під час першого локдауну, коли Veterano Pizza запустили доставку з піцерії на Майдані.
"От вам кілька цифр: щоб запустити власну доставку у своїй піцерії на Софійській, вже маючи бізнес-модель наших доставочних піцерій проєкту Veterano Pizza Kyiv, що працювала, ми витратили майже $5000. І це дуже скромно, враховуючи, що ми мали підгрунтя - "базу", яку створив Богдан Чабан і наші франчазі", - наголосив ресторатор.
І запропонував уже найближчими вихідними поділитися своєю службою доставки - безкоштовно. Пропозиція діє для закладів, розташованих у районі Майдану Незалежності та які виробляють невелику за розміром продукцію. Як приклад - разом із піцою Veterano Pizza вже можна замовити цукерки із закладу Barman Dicta
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12.11.2020 19:34 Відповісти
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 3131
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12.11.2020 19:35 Відповісти
какой-то никто ушел в никуда...печаль.
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12.11.2020 19:42 Відповісти
Зеленский(как ответственный за безопасность всех) и исполнительная власть виноваты в провали борьбы с эпидемией.А ВР подыгрывала всеми фибрами ихним хотелкам.Ведь зеля не раз говорил и доказывал на практики,что они все ему должны.В начале был пох...и как бы что-то положить себе в карман и как бы оформить страну сдать после Омана.А сейчас агония. Начинают понимать с кем связались: и отступить для них сложно с одной стороны,а с другой и страну нельзя сдавать.
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12.11.2020 19:58 Відповісти
чувак пізДно зрозумів, що зелене лайно з репутації не відіпрати ( чому пзДно? - бо одна пізД(нь)а дівчина його туди спровадила...
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12.11.2020 19:58 Відповісти
УХУ!!!
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 9162
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12.11.2020 20:22 Відповісти
ну и ладно, уже сегодня про тебя забудут.
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12.11.2020 21:51 Відповісти
Уманський ще живе в жовтні,в зекоманді всі як напідбір генії.
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12.11.2020 23:33 Відповісти
А, ломбарды по выходным будут работать?
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13.11.2020 07:33 Відповісти
 
 