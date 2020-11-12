УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5906 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
1 390 12
ВР (11731) карантин (16095) Кондратюк Олена (83) Разумков Дмитро (1449) Стефанчук Руслан (654) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19

Народна депутатка "Батьківщини", віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк заявила про готовність вести засідання парламенту, поки спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук одночасно перебувають на лікарняному.

Про це Кондратюк написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту. Це мій обов'язок, як віцеспікера, за обставин, що склалися", - повідомила вона.

Нардепка підкреслила, що відповідально ставиться до всіх заходів безпеки, носить маску і дотримується соціальної дистанції.

"Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох осіб у керівництві парламенту - є правильним і інституційно доцільним. Що б не трапилося, головний законодавчий орган країни повинен працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство і брати на себе відповідальність перед людьми за ухвалення важливих для країни рішень", - додала Кондратюк.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, і спікер парламенту Дмитро Разумков, і перший віцеспікер Руслан Стефанчук заразилися коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?"

Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Якось дивно, шо ці зелені ублюдкі одночасно , тіпо захворіли... Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2935 Шо, падлюки, чекаєте, шо ваш трампель переможе?! Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8601 Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6815
показати весь коментар
12.11.2020 19:11
+2
а юлькина фракция , мало того ,что рашистам подигрывает , так ещё и Каломою продалась зе дёшево
показати весь коментар
12.11.2020 19:13
+1
Якийсь верхоголовний мор пішов. Може навіть виникнути вірогідність перевиборів, так як вченні заявляють про зміни в психиці у перехворівших на ковід. Хто його знає в якому стані і хто буде керувати дистанціонно країною. Вся країна це ж не один Харків.
показати весь коментар
12.11.2020 18:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не говори " гоп" , бо завтра сама захворієш .
показати весь коментар
12.11.2020 18:51 Відповісти
Да, до такой и надо держать дистанцию.
показати весь коментар
12.11.2020 18:57 Відповісти
Якийсь верхоголовний мор пішов. Може навіть виникнути вірогідність перевиборів, так як вченні заявляють про зміни в психиці у перехворівших на ковід. Хто його знає в якому стані і хто буде керувати дистанціонно країною. Вся країна це ж не один Харків.
показати весь коментар
12.11.2020 18:58 Відповісти
Нехай Мендель веде засідання.
показати весь коментар
12.11.2020 19:07 Відповісти
Якось дивно, шо ці зелені ублюдкі одночасно , тіпо захворіли... Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2935 Шо, падлюки, чекаєте, шо ваш трампель переможе?! Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8601 Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6815
показати весь коментар
12.11.2020 19:11 Відповісти
а юлькина фракция , мало того ,что рашистам подигрывает , так ещё и Каломою продалась зе дёшево
показати весь коментар
12.11.2020 19:13 Відповісти
а предыдущие 15 лет она типа с перепелиных яиц мужа сотни миллионов на выборы брала, а не у Бени )))
показати весь коментар
12.11.2020 19:28 Відповісти
Карочє, "райком закрит, все ушлі на фр...самоізоляцію"
показати весь коментар
12.11.2020 19:28 Відповісти
А Путин возьмет как раз и нападет! Одному Шмыгалю с ним не справиться!
показати весь коментар
12.11.2020 20:04 Відповісти
Вангую...Шо завтра і Шмигаль шмигне на "ізоляцію"....Керувати країною залишить на Кравчука...А взагалі, шо вони є, шо їх не має (влади)...Ні чого не відбувається....Тож робіть висновки шановні... Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4205
показати весь коментар
12.11.2020 20:53 Відповісти
Ага. Итак, ребята, у вас госпереворот: часть олигархата, не связанная со "слугами", выгнала "слуг" из власти.
показати весь коментар
12.11.2020 21:10 Відповісти
 
 