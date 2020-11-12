Вильоту рейсу МАУ "Тегеран-Київ" з аеропорту передувала відправка ще 10 бортів, - Мамедов

Під час слідства, яке ведуть українські правоохоронці, щоб встановити причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані, були проаналізовані дані про всі літаки, які вранці 8 січня 2020 року вилетіли з аеропорту імені Імама Хомейні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, відповідаючи на запитання журналіста видання про те, чи були інші цивільні літаки в зоні дії ППО, яка "прикривала" аеропорт Тегерана.

"Були літаки, які злітали до українського борту. Можу сказати, що в рамках нашого слідства ми вивчали дані з інформаційного ресурсу Flightradar 24. Вильоту рейсу PS752 "Тегеран-Київ" з аеропорту імені Імама Хомейні передувала відправка ще 10 бортів. Більш того, ми аналізували інформацію про останні кілька десятків вильотів із цього аеропорту літаків МАУ, і зокрема, виконані рейси цього повітряного судна за останній місяць до катастрофи. Немає сумнівів у технічному стані літака і високій кваліфікації членів екіпажу, оскільки цей аеропорт вважається одним зі складних для пілотів через його розташування в місцевості з гірськими масивами. Сюди вирушав найкращий екіпаж і борт у парку авіакомпанії", - заявив заступник генпрокурора.

Він також підкреслив, що до кримінального провадження долучено документи Державного космічного агентства України з інформацією про космічні апарати, які 8 січня могли зафіксувати обставини цієї трагедії.

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Мамедов нагадав, що з січня Офіс генерального прокурора направив компетентним органам Ісламської Республіки Іран 5 запитів про міжнародну правову допомогу. І на жоден не було конкретних і повних відповідей.

"Реакція, звичайно, була, але я б, скоріше, назвав її формальною. Тому такий, скажімо, тематичний або профільний, діалог був просто необхідний, щоб отримати відповіді на запитання, дивлячись один одному в очі, - сказав він, коментуючи другий раунд переговорів. - Або хоча б почути аргументацію іранської сторони. Як ви знаєте, спочатку ми пропонували створити спільну слідчу групу з розслідування катастрофи Боїнга за аналогією з MH17. У нас колосальний і результативний досвід роботи в цьому напрямку. І ми нагадали про це нашим колегам, як і про здатність українських правоохоронних органів проводити розслідування в умовах відсутності доступу до територій. Адже наша попередня кваліфікація досить жорстка. Згідно з Монреальською Конвенцією, ратифікованою Україною та Іраном, це незаконний і навмисний акт насильства. Відповідно до Кримінального кодексу України - тяжкий та особливо тяжкий злочин проти наших громадян та інтересів України.

І він вимагає притягнення до кримінальної відповідальності, зокрема й іноземців. Попри доводи Ірану, Україна має повну юрисдикцію розслідувати цей злочин для встановлення істини і відновлення прав жертв - родичів 176 загиблих пасажирів і членів екіпажу".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.