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Новини Події Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран (1341) Мамедов Гюндуз (102)

Вильоту рейсу МАУ "Тегеран-Київ" з аеропорту передувала відправка ще 10 бортів, - Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Події

Вильоту рейсу МАУ

Під час слідства, яке ведуть українські правоохоронці, щоб встановити причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані, були проаналізовані дані про всі літаки, які вранці 8 січня 2020 року вилетіли з аеропорту імені Імама Хомейні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, відповідаючи на запитання журналіста видання про те, чи були інші цивільні літаки в зоні дії ППО, яка "прикривала" аеропорт Тегерана.

"Були літаки, які злітали до українського борту. Можу сказати, що в рамках нашого слідства ми вивчали дані з інформаційного ресурсу Flightradar 24. Вильоту рейсу PS752 "Тегеран-Київ" з аеропорту імені Імама Хомейні передувала відправка ще 10 бортів. Більш того, ми аналізували інформацію про останні кілька десятків вильотів із цього аеропорту літаків МАУ, і зокрема, виконані рейси цього повітряного судна за останній місяць до катастрофи. Немає сумнівів у технічному стані літака і високій кваліфікації членів екіпажу, оскільки цей аеропорт вважається одним зі складних для пілотів через його розташування в місцевості з гірськими масивами. Сюди вирушав найкращий екіпаж і борт у парку авіакомпанії", - заявив заступник генпрокурора.

Він також підкреслив, що до кримінального провадження долучено документи Державного космічного агентства України з інформацією про космічні апарати, які 8 січня могли зафіксувати обставини цієї трагедії.

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Мамедов нагадав, що з січня Офіс генерального прокурора направив компетентним органам Ісламської Республіки Іран 5 запитів про міжнародну правову допомогу. І на жоден не було конкретних і повних відповідей.

"Реакція, звичайно, була, але я б, скоріше, назвав її формальною. Тому такий, скажімо, тематичний або профільний, діалог був просто необхідний, щоб отримати відповіді на запитання, дивлячись один одному в очі, - сказав він, коментуючи другий раунд переговорів. - Або хоча б почути аргументацію іранської сторони. Як ви знаєте, спочатку ми пропонували створити спільну слідчу групу з розслідування катастрофи Боїнга за аналогією з MH17. У нас колосальний і результативний досвід роботи в цьому напрямку. І ми нагадали про це нашим колегам, як і про здатність українських правоохоронних органів проводити розслідування в умовах відсутності доступу до територій. Адже наша попередня кваліфікація досить жорстка. Згідно з Монреальською Конвенцією, ратифікованою Україною та Іраном, це незаконний і навмисний акт насильства. Відповідно до Кримінального кодексу України - тяжкий та особливо тяжкий злочин проти наших громадян та інтересів України.

І він вимагає притягнення до кримінальної відповідальності, зокрема й іноземців. Попри доводи Ірану, Україна має повну юрисдикцію розслідувати цей злочин для встановлення істини і відновлення прав жертв - родичів 176 загиблих пасажирів і членів екіпажу".

Також читайте: Подальші переговори з Іраном залежатимуть від даних у технічному звіті про катастрофу літака МАУ, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: У шести містах Канади відбулися мітинги з вимогою розслідувати катастрофу літака МАУ в Ірані

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
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Топ коментарі
+5
А ЛАНА ЗЕРКАЛЬ сразу после трагедии рекомендовала нашим самым умным подавать в суд по факту терроризма, но куда там,- она ж порохоботка. А то, что человек- величайший профессионал и опытный дипломат, никого не вдохновило на сотрудничество.
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12.11.2020 19:02
+3
але чомусь тільки збили український літак??? чого б це?? може тому, що в той самий день ЗЕЛЕН-ий сидів по сусідству в Омані в омані, до якого прилітав також і кривавий чекіст ПОТРОХА-ПАТРУШев, якому потрібно було показати на що здатні кончені кацапи... Ось і збили москалі український літак руками персів, щоб зачепити ЗЕЛЕН-ого на гачок, на якому він вже буде до кінця свого ПРЕЗЕРВАдентства... А дьЄРМАК на місці прослідкує, щоб ЗЕЛЕН-ий не рипався!!!
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12.11.2020 19:41
+2
А чому не розглядається рука Кремля в цій трагедії?
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12.11.2020 19:10
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А ЛАНА ЗЕРКАЛЬ сразу после трагедии рекомендовала нашим самым умным подавать в суд по факту терроризма, но куда там,- она ж порохоботка. А то, что человек- величайший профессионал и опытный дипломат, никого не вдохновило на сотрудничество.
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12.11.2020 19:02 Відповісти
Якщо перевести на російску порохоботи то вийде обувь для пыли. Порох - пыль, прах, мелкий мусор (главные значения слова), боты - вони і в Африці боти. ))
Факт тероризму ще треба встановити, а це довгий шлях, до того ж не завжди це можна довести. Буде проста втрата часу, можливо навіть без результату. На літак, скоріше за все, встиг сісти пасажир, який втікав від переслідувань у Ірані до Европи, тому літак і збили. Але це не точно.
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12.11.2020 20:16 Відповісти
Странная логика. МН-17 сбили рашисты, факт пытались скрыть,происхождение ракеты пытались скрыть, но в суд по факту терроризма не подаем, Л/ДНР террористическими организациями не объявляем, начинаем с ними переговоры о разведении войск, и при этом кукарекаем о величайшей дипломатической победе Парашенки. PS752 сбили иранцы, вину признали. И тут вылазят парашенковцы и требуют то объявить это терактом, то возложить вину на Зеленского, то и то и другое сразу. Где логика? Не отвечайте мне, у порохоботов нет логики.
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12.11.2020 21:03 Відповісти
А чому не розглядається рука Кремля в цій трагедії?
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12.11.2020 19:10 Відповісти
Тише, тише, а то услышат. У нас сейчас другие приоритеты...
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12.11.2020 19:34 Відповісти
Бо тут випливе ще й тупість Клоуна, якого тоді заманили на сепаратні переговори з Патрушевим в Оман.
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13.11.2020 10:03 Відповісти
але чомусь тільки збили український літак??? чого б це?? може тому, що в той самий день ЗЕЛЕН-ий сидів по сусідству в Омані в омані, до якого прилітав також і кривавий чекіст ПОТРОХА-ПАТРУШев, якому потрібно було показати на що здатні кончені кацапи... Ось і збили москалі український літак руками персів, щоб зачепити ЗЕЛЕН-ого на гачок, на якому він вже буде до кінця свого ПРЕЗЕРВАдентства... А дьЄРМАК на місці прослідкує, щоб ЗЕЛЕН-ий не рипався!!!
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12.11.2020 19:41 Відповісти
Отвлекли нас от Омана!
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12.11.2020 20:18 Відповісти
А может быть наоборот, Оманом отвлекли вас от катострофы с Боингом.
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12.11.2020 21:05 Відповісти
Обидва Боїнги, imho.
"Згідно з Монреальською Конвенцією, ратифікованою Україною та Іраном, це незаконний і навмисний акт насильства."
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12.11.2020 21:57 Відповісти
Мамедов удивительный человек. Зимой на Русановке спас семью из упавшего с моста автомобиля,.. прыгнул в холодную вводу и помог им выбраться. И вообще не пиарился на этой теме, мелькнула в первых новостях его фамилия, он тогда был уже был известный но на другой должности менее значимой, и все и потом никаких орденов, интервью и т.д. Если это все правда, то потенциально хороший Генпрокурор может из него получиться.)) После Зе конечно.
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13.11.2020 00:32 Відповісти
 
 