Спілкування Веніславського з окремими суддями КС може свідчити про вплив на них, - заява Конституційного суду

Візити Федора Веніславського до Конституційного суду, не пов'язані з виконанням його повноважень представника президента в суді, можуть свідчити про вплив на окремих суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву опубліковано на сайті суду.

"... Зафіксовано візити Федора Веніславського до Конституційного Суду України, не пов'язані з виконанням представництва президента в КСУ, його спілкування з окремими суддями можуть свідчити про незаконний вплив на них з метою блокування розгляду справ, що є категорично неприпустимим. Припускаємо, що все це може бути пов'язано з його політичною діяльністю, оскільки згадані дії не входять у його безпосередні повноваження як представника президента в Конституційному Суді України", - сказано в заяві.

У КС проаналізували низку публікацій і заяв пана Веніславського, зокрема, його інтерв'ю від 11 листопада одному зі ЗМІ, в якому він повідомив, що текст рішення суду опинився в Офісі президента в день його ухвалення 27 жовтня ще до офіційного оприлюднення.

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"З огляду на викладене, Конституційний Суд України звертається до представника президента в КСУ з вимогою повідомити, яким чином і хто, порушуючи чинне законодавство передав Офісу президента текст рішення Конституційного Суду України ще до офіційного оприлюднення на офіційному вебсайті Суду", - зазначили в суді.

Також у суді вважають, що дискредитувати КС намагається не тільки Веніславський, а й голова НАЗК Олександр Новіков, який "веде інформаційну війну з метою приховати свої неправомірні дії по виконанню рішення КСУ й уникнути юридичної відповідальності за це".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.