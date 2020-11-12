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Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Богуслаєв зупинив роботу

Робота ПАТ "Мотор Січ" припиняється, а співробітників відправляють "у простій".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють міські ЗМІ Запоріжжя, посилаючись на працівників підприємства, які вже ознайомилися з відповідним наказом свого керівництва, що пояснює своє рішення епідеміологічною ситуацією.

Як відомо, в даний час фактично керує "Мотор Січчю" почесний президент В'ячеслав Богуслаєв, хоча такої посади у штатному розписі немає. Він з 90-х років керував підприємством, а після приватизації і до продажу контрольного пакета китайським інвесторам у 2016 р був його власником. ПАТ "Мотор Січ" досі офіційно керують топменеджери, які були призначені наприкінці 2015 року Богуслаєвим перш ніж укладати угоду з китайцями. Оскільки акції ПАТ "Мотор Січ" арештовані судом за політично мотивованим кримінальним розслідуванням, підприємство три роки не проводить збори акціонерів, а це, у свою чергу, не дозволяє власникам акцій призначити новий менеджмент і переобрати органи управління АТ.

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Експерти пов'язують зупинку виробництва на "Мотор Січі" і скорочення кількості співробітників зі складним економічним становищем підприємства. Російський ринок втрачено з 2014 р, а поставки в достатньому обсязі на ринок КНР неможливі через те, що українська влада з 2017 року блокує китайським акціонерам доступ до підприємства, 2019 рік завершено з чистим збитком 532,72 млн грн, перед цим перше півріччя 2019 року - "мінус" 426 млн грн, перший квартал 2020 року - "Мотор Січ" звітує про чистий збиток у розмірі 219 млн грн. Через погіршення ситуації завод тільки за 2 останні роки залишили понад 4,5 тисячі співробітників, а загалом за час нестабільності було втрачено близько 8 тис. співробітників. Суди розглядають справи про розтрати і розкрадання керівників АТ "Мотор Січ" на суму близько 0,5 мільярда гривень. Нещодавно правоохоронці розкрили крадіжку з заводу авіаційного двигуна, який один із керівників підприємства намагався збути у себе в гаражі.

Раніше заступник голови одного з профільних комітетів ВРУ заявив, що В'ячеслав Богуслаєв отримав від китайців близько мільярда доларів, а арешт акцій дозволяє йому і підконтрольному йому менеджменту підприємства досі здійснювати фактичний контроль над підприємством і досі безконтрольно грабувати "Мотор Січ". Ця схема була реалізована Богуслаєвим спільно з експрезидентом Петром Порошенко і керівником СБУ.

Китайські власники контрольного пакета акцій від моменту його придбання через арешти акцій не мають впливу на управління АТ "Мотор Січ", відповідно, не можуть втрутитися в ситуацію, звільнивши неефективний менеджмент Богуслаєва, і відновити нормальну діяльність заводу. А останні кілька місяців китайські інвестори безуспішно намагаються в українських судах скасувати діючі арешти, щоб отримати доступ до управління активом, в який інвестовано близько мільярда доларів. Зокрема, вони направили в українське Міністерство юстиції України претензію про намір звернутися в міжнародний арбітраж і стягнути з України $3,5 млрд за збиток, заподіяний їм діями українських органів влади.
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Топ коментарі
+49
Мотор-сич на 90% голосовала за клоуна, поэтому можно с уверенностью сказать, что работники предприятия сделали себя разом!
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12.11.2020 19:13
+45
Богуслаев остановил работу "Мотор Сич", начали сокращение сотрудников из-за отсутствия заказов - Цензор.НЕТ 2880
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12.11.2020 19:17
+24
ШОУ МАСТ ГО ОН !!!!!!

Богуслаев остановил работу "Мотор Сич", начали сокращение сотрудников из-за отсутствия заказов - Цензор.НЕТ 4108
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12.11.2020 19:18
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Богуслаев остановил работу "Мотор Сич", начали сокращение сотрудников из-за отсутствия заказов - Цензор.НЕТ 5535
Богуслаев остановил работу "Мотор Сич", начали сокращение сотрудников из-за отсутствия заказов - Цензор.НЕТ 9673
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12.11.2020 19:43 Відповісти
Да всё это закономерно. Все ждали этого и не для кого на "Моторе" это не стало громом среди ясного неба. богуслаев годами разворовывал завод и выводил деньги через структуры которыми "мотор" оброс.
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12.11.2020 19:48 Відповісти
Можно только порадоваться за людей, которые наголосовали себе сокращения...
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12.11.2020 19:50 Відповісти
Так им уже рассказали что это Порох виноват.
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12.11.2020 20:15 Відповісти
"Раніше заступник голови одного з профільних комітетів ВРУ заявив..."-чи не занадто пафосно,як на пєрдьож Дубінського ?
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12.11.2020 20:01 Відповісти
Олігархи знищать цю країну. Зеля теж допомагає.
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12.11.2020 20:17 Відповісти
Просто Китаю и той стороне невыгодно наше двигателестроение. А вдруг с Турцией будут контракты. А так - ослабить "вероятного противника".
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12.11.2020 20:27 Відповісти
Это да. Турки уже беспилотники с нашими движками испытывают, но рашка и богуслаев из себя вывернутся, лишь бы Украине хуже стало.
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12.11.2020 20:30 Відповісти
тварь москальская Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 2596
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12.11.2020 22:48 Відповісти
туркам и накуй те движки не нужны, никто их уже не испытывает
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12.11.2020 23:05 Відповісти
То есть в Украинских новостных сообщениях врут когда говорят что прошли испытания 5-го ноября 2020 года?
А кому тогда нужны движки?
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13.11.2020 00:55 Відповісти
нет, не врут. испытания прошли, и по результатам тех испытаний решили ставить движки свои, турецкие. они и работают тише, и жрут меньше.
http://itnews.com.ua/news/91505-turki-ne-khotyat-pokupat-dvigateli-u-quotmotor-sichquot
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14.11.2020 01:36 Відповісти
https://news.24tv.ua/ru/turcija-otkazalas-ispolzovat-ukrainskie-poslednie-novosti-ukrainy_n1455131
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14.11.2020 01:36 Відповісти
Шариковы выбрали Шариковых ! исход очевиден !
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12.11.2020 20:44 Відповісти
"Моторь СИЧ,ТАВАР"ЄШЬЧЄ"!!!
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12.11.2020 22:05 Відповісти
Результат роботи Айвара і Масі.
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12.11.2020 20:45 Відповісти
ватники на улицу))
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12.11.2020 20:51 Відповісти
Давно пора национализировать этот завод а богуслаева на нары..или хай бабло с офшеров платит откуп и депортировать рашестан его любимый.
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12.11.2020 20:55 Відповісти
Национализировать по сути единственный крупный машиностроительный завод страны, который до сих пор каким-то чудом работает? Зачем? Чтобы развалить как "Антонов" и "Южмаш"?
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12.11.2020 21:15 Відповісти
Нет конечно же под руководством этого мерзкого человека будет очень развиватся)) сынок покупает многомиллионные острова в италии ( вто время как там сокращают штат,не платят полностью зар плату) а прежде всего этот прекрасный руководитель через фирмы прокладки продает кимчанырчикам всяким контрольный пакет акций..конечно же под его руководством это предприятие ждет светлейшее будующее...
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12.11.2020 22:07 Відповісти
Руководство "Мотор Сич" на две недели отправляет сотрудников в простой АО "Мотор Сич" с 16 по 29 ноября отправляет в простой сотрудников вспомогательных цехов и людей старше 60 лет. На такие меры руководство предприятия пошло с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом 061 сообщили на предприятии. На "Мотор Сич" заверяют: все сотрудники получат 2/3 от оклада. Больше того, сам завод продолжает бесперебойно работать. На заводе следят за соблюдением карантинных мероприятий. Все сотрудники обязательно проходят температурный скрининг и находятся в масках (респираторах).
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12.11.2020 20:55 Відповісти
Вот вам и прихватизация. Вот вам и повышение тарифов на електроенергию. Ето чтобы в воюющей стране останавливали стратегические предприятия за ето не сажать нужно за ето расстреливать нужно прямо в кабинете
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12.11.2020 21:08 Відповісти
Кого?
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12.11.2020 22:32 Відповісти
"...Недавно правоохранители раскрыли кражу с завода авиационного двигателя, который один из руководителей предприятия пытался сбыть у себя в гараже...?

Народ! В якій ще країні таке може бути?
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12.11.2020 21:25 Відповісти
Что тебя удивляет? Вокруг "Военного городка" в Запорожье много гаражей где спецы и отставные авиатехники перебирают авиадвигатели. Запчасти же есть где брать. Сколько скандалов на заводе было когда обнаруживались массовые хищения запчастей.
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12.11.2020 22:37 Відповісти
Можеш собі уявити, що Маск взяв молоток і зубило і пішов в гараж ремонтувати ракету?
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13.11.2020 00:58 Відповісти
Сравнение неточно как и все сравнения.
Ты наверное или давно был в Украине или плохо ориентируешься в особенностях.
Вокруг любого крупного завода есть целая сеть схематозных контор по потрошению финансов завода его начальниками и управленцами. Всякие сервисы, торговые дома, подрядчики, поставщики, консультанты.
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13.11.2020 01:24 Відповісти
Так я ж і питаю: "в якій країні ще може бути таке?"
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13.11.2020 10:07 Відповісти
Нема грошей на зарплатню робітникам? Нехай Богуслаєв продасть острів в Італії, який нещодавно придбав.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261619/
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12.11.2020 22:01 Відповісти
Судя по всему уже не имеет отношения к предприятию. Типа консультанта.
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13.11.2020 00:25 Відповісти
Трижды ха. богуслаев врос в завод.
"Мотор" это просто копия государства которым управляют в стиле хутина\януковоща. В котором приближенным к телу богуслаева всё и в неограниченном количестве, а остальным произвол начальства и имитация заботы в виде пафосной трескотни про трудовые свержения, ветеранов и "девятоемая".
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13.11.2020 01:03 Відповісти
Юридически ничем не обязан. В любой момент может плюнуть и уехать на Канары.
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13.11.2020 01:48 Відповісти
Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 2067
Не-а. Не может. Что он там делать будет на Канарах . Человек привык командовать. Его на заводе, даже высокие чины "генерал" называют.
А юридически... Кто там знает каким китайцам он завод продал и как по китайски богуслаев пишется.
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13.11.2020 01:57 Відповісти
Навіщо на Канари? Його чекає власний острів Галлінара біля узбережжя Італії. Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 1193
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13.11.2020 17:02 Відповісти
Ця схема була реалізована Богуслаєвим спільно з експрезидентом Петром Порошенко і керівником СБУ. - и все это со слов ДУБИНСКОГО! Не, ну а чьо? Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 1722 Кому ж исчьо верить-то, как не Дубинскому https://ukranews.com/news/720371-dubinskij-schitaet-chto-boguslaev-soznatelno-unichtozhaet-motor-sich-posle-prodazhi-svoih-aktsij
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12.11.2020 22:32 Відповісти
НИКОГДА Китай не будет вкладывать деньги в зарубежное высокотехнологичное предприятие, чтоб покупать у него готовую продукцию. Разве что использовать его как филиал для производства поближе к рынкам сбыта (кому кроме РФ?). В таких случаях он обычно просто копирует всё что может, и осваивает выпуск у себя. Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 1714
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13.11.2020 01:18 Відповісти
Мотор-Січ - банкрут. Перед тим КрАЗ, а ще Миколаївський суднобудівний... Бачу суто аграрну країну без своєї землі - тому що вона продана світовим агрохолдингам, з окремо виділеним аутсурсинговим ІТ-сектором (без готового кінцевого продукту, для "разових" послуг так би мовити, як гандони). От і фсьо...***..сумно ...(с)
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13.11.2020 01:20 Відповісти
херой расии багуслаев... сначала украл предприятие, потому этот херой перенес производство на кацапстан и беларусь... херой...
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13.11.2020 06:10 Відповісти
Власть умышленно банкротит Мотор.
Они считают, не должно быть в Украине технологических предприятий.
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13.11.2020 09:53 Відповісти
Богуслаев умышленно банкротит завод, а точнее разворовывает
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13.11.2020 11:23 Відповісти
Богуслаев не дает работать Антонову или сволочь что не поставляет двигатели врагу?
А больше никому эти двигатели не нужны.
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13.11.2020 12:29 Відповісти
И тут Порошенко виноват )))))) а почему не указан автор статьи?
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13.11.2020 11:22 Відповісти
ВРАЖИНА ЗАДЕРГАЛСЯ !!! ЗНАЕТ ЧТО СКОРО ДЯДЯ СЭМ ПРИЙДЕТ !)
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13.11.2020 15:54 Відповісти
И что по вашему сделает "Дядя Сэм"??? Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 7605
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13.11.2020 20:27 Відповісти
Накангец!
наканец можно открывать 55-ое уголовное дело против Адского Порошенко!
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15.11.2020 12:48 Відповісти
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