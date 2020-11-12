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У 2020 році на Полтавщині побудують і відремонтують удвічі більше доріг, ніж торік, - голова ОДА Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У 2020 році на Полтавщині побудують і відремонтують удвічі більше доріг, ніж торік, - голова ОДА Синєгубов

За рік у Полтавській області ситуація з якістю доріг в області докорінно змінюється.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на пресконференції з нагоди перебування на посаді 1 рік. Зараз уже побудовано і покладено асфальтового покриття на 235 км доріг державного та місцевого значення в області. Для прикладу: торік було відремонтовано лише 117 км доріг, а в 2018 році - 122 км.

"Цього року державні інвестиції в дорожню інфраструктуру Полтавщини становили 15 мільярдів гривень. Це рекордні цифри", - зазначив Олег Синєгубов.

Служба автомобільних доріг у Полтавській області вже побудувала і відремонтувала 132,7 км доріг. Одночасно Агентство місцевих доріг Полтавської області вже майже на 100% відремонтувало ті дороги, які були заплановані цього року - 92 км.

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Зокрема в 2020 році завершено одні з наймасштабніших національних проєктів - ремонт траси М-03 Київ-Харків-Довжанський у межах міста Полтава і будівництво першої черги об'їзної навколо Полтави. Також розпочато капітальний ремонт дороги Чорнухи-Лубни, яка поєднує щонайменше 11 населених пунктів. Цей автошлях повністю відремонтують наступного року. Крім цього, активно будується "бетонка", перший український хайвей Н-31 Дніпро-Решетилівка, а також дорога державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на всій території Полтавщини.

Наступного року, додав Олег Синєгубов, у планах не тільки зберігати тенденцію, а й нарощувати темпи будівництва і ремонту особливо місцевих доріг.

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Топ коментарі
+11
В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 5471
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12.11.2020 19:33
+8
По ИВЛ-ам будут ездить...Гуляй рванина) Сколько той жизни....
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12.11.2020 19:29
+7
меня, к примеру, как экономиста, всегда напрягает рост чего-нибудь на 100 процентов за год.
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12.11.2020 19:38
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По ИВЛ-ам будут ездить...Гуляй рванина) Сколько той жизни....
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12.11.2020 19:29 Відповісти
Сколько тех жизней.
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12.11.2020 19:32 Відповісти
меня, к примеру, как экономиста, всегда напрягает рост чего-нибудь на 100 процентов за год.
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12.11.2020 19:38 Відповісти
Согласен с вами на 100%. В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2324
Надеюсь так не напрягает? В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 6431
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12.11.2020 19:47 Відповісти
А 2020 рік вас ненасторожує ?
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12.11.2020 21:08 Відповісти
мене все насторожує з квітня 2019 року
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12.11.2020 21:27 Відповісти
2 года назад ехать через Полтаву и Харьков было устрашающе. Кто ездил, понимает.
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12.11.2020 19:30 Відповісти
Два года назад я ездил в Полтаву. Дорога прекрасная, трасса на Киев - шикарная. Так что не трынди, лахтинский!
Кто вам тексты такие дебильные пишет?
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12.11.2020 19:41 Відповісти
Извиняюсь, в этом году далее Моршина не ездил в ту сторону, а до Полтавы года два не ездил, да, к вопросу, а вот по краешку Полтавы , так сказать, ну там, что то типа окружной, то же сделали?
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12.11.2020 19:49 Відповісти
Два с половиной -три года назад начинали по краям, закончить неуспели, сейчас не в курсе.
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12.11.2020 19:57 Відповісти
...не успели. От Полтавы и до Харькова и вниз по обводной - колдобина на рытвине (было в 2018-м и оставалось в 2019-м!). Та не брешiть!
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12.11.2020 20:08 Відповісти
"Вниз"?) это куда? На Красноград - узковата, но вполне нормальная.
На Харьков - 40км нормальна, дальше давно не ездил.
На Киев - нормальная. Так шо - ти не бреши.
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12.11.2020 23:19 Відповісти
Я не знаю, как у вас в цацапии, но во всём нормальном мире указывают по компасу : вниз - на юг, вверх - на север.
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17.11.2020 07:17 Відповісти
Кто там ездил, тот тропы Хошимина не боиться. И даже дороги от Бедевля до Солотвино на Закарпатье. В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 7689
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12.11.2020 20:10 Відповісти
Шо, аж 5 км? да и сколько тут осталось то до конца 2020 года?
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12.11.2020 19:32 Відповісти
Это оговорка по-Фрейду . ))
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12.11.2020 21:24 Відповісти
В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 5471
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12.11.2020 19:33 Відповісти
Отого шматка якраз хватить. Нанести ним маску на прєзідєнтське ліцо !
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12.11.2020 21:43 Відповісти
Пральна. Умерщих от КОВИДа на кладбище приятнее везти будет!
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12.11.2020 19:34 Відповісти
Наремонтировали... Я уже писал когда-то: одна из дорог, соединяющих Днепр и Полтаву. Центр страны, Полтавская обл. Дорога идет через весь Машевский р-н. 6 лет не ремонтировалась совсем, убита напрочь. В этом году отремонтировали, но не хватило, чего-то, на 15 км дороги и опять обещания, отремонтировать, в который уже раз, в следующем году.
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12.11.2020 19:35 Відповісти
когда?тут до конца года один карантинный месяц,к тому же зимний остался В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 7578
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12.11.2020 19:40 Відповісти
каждьій финансист понимает как важно , и самое главное ,деньги освоить до конца года, а что-то делать-не обязательно. Можно тупо перегнать безнал в нал. доллар, когда енная сума в наличии, и достоточно крепкая сумма, никакие судьі не страшньі и любая власть побоку
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12.11.2020 19:55 Відповісти
Народ уже ни на что не надеется и ездит по обочинам, а в хорошую погоду- грунтовкой.
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12.11.2020 20:07 Відповісти
А в 2021 году ?
Или строить будут только в в 2020 ? ))
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12.11.2020 19:48 Відповісти
Та ну вас В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 1536 , з таким - строітєльством . Коли ви вже закінчите ремонтувати 2 км траси Полтава-Кременчук ,, за мостом через р. Псел , в сторону Щербаків .?? З середини травня і до цих пір ,, півроку ! всього близько 2 км дороги не можете відремонтувати В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 3205 . !! Жах просто ,, що не їду там то стою в заторі по півгодини , а одного разу літом простояв більше часу , плюнув , розвернувся і поїхав на Кременчук через Горішні Плавні .!!
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12.11.2020 19:48 Відповісти
Покойников не будет трясти в гробах!
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12.11.2020 19:52 Відповісти
можно не дороги а дорожки, экономия
В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 646
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12.11.2020 19:52 Відповісти
мама дорогая!люди умирают!
а вам дороги!ну чтож когда вам потребуется ивл...........главное дорога..да да!
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12.11.2020 19:56 Відповісти
Татьяна Бобошко А как "скорая" будет ездить? К моим соседям-пенсионерам приезжают и маты водилы слышно за пару сотен метров. Клянется, что последний раз сюда приехал, а будут заставлять - уволиться.
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12.11.2020 20:10 Відповісти
С какого расчетного счёта, с коронавирусного? Асфальт в обмен на кислород😡😡😡В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 1036
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12.11.2020 20:03 Відповісти
Трассу в сторону Донбасса надо делать бетонную. Что бы танки и другая тяжелая техника в кратчайшие сроки вышли на линию атаки.В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2593
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12.11.2020 20:13 Відповісти
дороги дороги! ко мне скорая не приехала по дорогам киева!
а к знакомой ехала сутки! чтоб вы понимали у нее сатурация была 50!

а дороги..знаете я ребенком была очень далеко..там дорог не было..большак были..и ничо..скорые летали и спасали.
как говорится плохому танцору яйца мешают..
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12.11.2020 20:57 Відповісти
Татьяна Бобошко Вы не видели ту "дорогу". "Скорая" пока приезжает, по серьезным вызовам. Но там ямы такие, что их уже и не объедешь не переедешь. Там, где можно- объезжают по селам, а где нельзя...И представьте, как везти больного, по таким дорогам. Сердце, инсультов много, даже у молодых и пр.
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12.11.2020 21:21 Відповісти
Татьяна Бобошко И это при том, что в Полтавской области и, конкретно в Машевском р-не добывают много газа. А дороги нет.
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12.11.2020 21:22 Відповісти
Здається,є якийсь зв'язок між збудованими при Зєлі дорогами,й смертністю в епідемії...
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12.11.2020 21:40 Відповісти
То есть них.уя в квадрате?)
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12.11.2020 22:35 Відповісти
Задача 1: Скільки можна обладнати місць в інтенсивній терапії під час епідемії Covid-19 замість 1 км побудованої дороги, коли обладнати 1 місце в реанімації коштує 60 млн. гривен, а середня вартість будівництва 1 кілометра автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям в 2020 році в Україні становить 170,6 млн грн. Задача 2(філософська) : Cкільки людей помре від Covid-19 без місця в реанімації по відношенню до кількості км відбудованих доріг?
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12.11.2020 22:37 Відповісти
Пока эту дорогу построят,старую решетиловкую убьют наглухо.А самое главное затраты на километр были 118 млн гривен в прошлом году а в этом уже 200 млн.
И как местный житель скажу что на фиг нам ваша бетонка так как зимой если ее не будут поливать реагентами то будет полный трындец. У 2020 році на Полтавщині побудують і відремонтують удвічі більше доріг, ніж торік, - голова ОДА Синєгубов - Цензор.НЕТ 1646
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12.11.2020 22:53 Відповісти
Харьков - Киев от Решетиловки до Белоцерковки 25 км 2-х полоска. С марта месяца закрыли 4 полоску и до сих пор дрочат
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13.11.2020 07:03 Відповісти
 
 