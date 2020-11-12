У 2020 році на Полтавщині побудують і відремонтують удвічі більше доріг, ніж торік, - голова ОДА Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За рік у Полтавській області ситуація з якістю доріг в області докорінно змінюється.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на пресконференції з нагоди перебування на посаді 1 рік. Зараз уже побудовано і покладено асфальтового покриття на 235 км доріг державного та місцевого значення в області. Для прикладу: торік було відремонтовано лише 117 км доріг, а в 2018 році - 122 км.
"Цього року державні інвестиції в дорожню інфраструктуру Полтавщини становили 15 мільярдів гривень. Це рекордні цифри", - зазначив Олег Синєгубов.
Служба автомобільних доріг у Полтавській області вже побудувала і відремонтувала 132,7 км доріг. Одночасно Агентство місцевих доріг Полтавської області вже майже на 100% відремонтувало ті дороги, які були заплановані цього року - 92 км.
Зокрема в 2020 році завершено одні з наймасштабніших національних проєктів - ремонт траси М-03 Київ-Харків-Довжанський у межах міста Полтава і будівництво першої черги об'їзної навколо Полтави. Також розпочато капітальний ремонт дороги Чорнухи-Лубни, яка поєднує щонайменше 11 населених пунктів. Цей автошлях повністю відремонтують наступного року. Крім цього, активно будується "бетонка", перший український хайвей Н-31 Дніпро-Решетилівка, а також дорога державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на всій території Полтавщини.
Наступного року, додав Олег Синєгубов, у планах не тільки зберігати тенденцію, а й нарощувати темпи будівництва і ремонту особливо місцевих доріг.
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Надеюсь так не напрягает?
Кто вам тексты такие дебильные пишет?
На Харьков - 40км нормальна, дальше давно не ездил.
На Киев - нормальная. Так шо - ти не бреши.
Или строить будут только в в 2020 ? ))
а вам дороги!ну чтож когда вам потребуется ивл...........главное дорога..да да!
а к знакомой ехала сутки! чтоб вы понимали у нее сатурация была 50!
а дороги..знаете я ребенком была очень далеко..там дорог не было..большак были..и ничо..скорые летали и спасали.
как говорится плохому танцору яйца мешают..
И как местный житель скажу что на фиг нам ваша бетонка так как зимой если ее не будут поливать реагентами то будет полный трындец.