ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти голови Дружківського міського суду Молибоги, - юрист ЦПК Валько

Через рішення КСУ Вищий антикорупційний суд був змушений закрити справу про недостовірне декларування стосовно голови Дружківського міського суду Геннадія Молибоги. Також Молибогу звинувачують у двох епізодах хабарництва.

Про це повідомив у Фейсбуці юрист Центру протидії корупції Вадим Валько, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Молибога. - Ред.) не вніс до декларації відомості про дві земельні ділянки в Донецькій області, вартість яких перевищувала 250 прожиткових мінімумів, за що була передбачена кримінальна відповідальність. Але завдяки рішенню КСУ це тепер не злочин", - написав Валько.

Юрист зазначив, що суддю Молибогу можуть притягнути до відповідальності за хабарництво.

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"1) щодо отримання неправомірної вигоди за рішення про непритягнення до адміністративної відповідальності.

2) щодо отримання хабаря за рішення про звільнення від відповідальності двох п'яних водіїв. У цій же справі судді також інкримінується недостовірне декларування (приховування факту придбання і користування автомобілями Porsche Cayenne і Audi Q7), але в цій частині справу скоро закриють", - написав Валько.

"А знаєте, що ще смішно. Суддю, проти якого було дві справи за отримання хабаря і одна за брехню в декларації і якого було відсторонено на час суду від правосуддя, 16 квітня 2020 було все одно обрано зборами суддів головою суду на три роки", - додав юрист ЦПК.