ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти голови Дружківського міського суду Молибоги, - юрист ЦПК Валько
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Через рішення КСУ Вищий антикорупційний суд був змушений закрити справу про недостовірне декларування стосовно голови Дружківського міського суду Геннадія Молибоги. Також Молибогу звинувачують у двох епізодах хабарництва.
Про це повідомив у Фейсбуці юрист Центру протидії корупції Вадим Валько, інформує Цензор.НЕТ.
"Він (Молибога. - Ред.) не вніс до декларації відомості про дві земельні ділянки в Донецькій області, вартість яких перевищувала 250 прожиткових мінімумів, за що була передбачена кримінальна відповідальність. Але завдяки рішенню КСУ це тепер не злочин", - написав Валько.
Юрист зазначив, що суддю Молибогу можуть притягнути до відповідальності за хабарництво.
"1) щодо отримання неправомірної вигоди за рішення про непритягнення до адміністративної відповідальності.
2) щодо отримання хабаря за рішення про звільнення від відповідальності двох п'яних водіїв. У цій же справі судді також інкримінується недостовірне декларування (приховування факту придбання і користування автомобілями Porsche Cayenne і Audi Q7), але в цій частині справу скоро закриють", - написав Валько.
"А знаєте, що ще смішно. Суддю, проти якого було дві справи за отримання хабаря і одна за брехню в декларації і якого було відсторонено на час суду від правосуддя, 16 квітня 2020 було все одно обрано зборами суддів головою суду на три роки", - додав юрист ЦПК.
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Надо что-то предпринять!"(с)
А есличестно, - достали уже эти шакалы-волки. Что-то надо менять.
Страна при клоунах, парикмахерах. фотографах, массажистах и прочих идиотах при власти в Украине.
Раньше с2014 года воевали, убивали сволочей кацапских напавших в Украину с оружием что-бы нас всех убить,уничтожить,покорить, поработить. и тд.
Мы смеялись с кацапов, которые катятся ко дну, а теперь после 20 мая 1920 года мы в Украине сами, благодаря кегебовскому теперь уже не подполковнику кацапского кгб-фсб а генералу кацапского кгб-фсб товарищу Жидкову из 95 квартета пианистов с огромными землями на территории Украины.
Опять дожили, *** до советского союза в Украине, когда кацапские кегебешные-фсбешники получают в Украине столько земли, сколько простому украинцу и не снилось.