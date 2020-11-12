Бно-Айріян: Не потрібно все закривати до бісової матері. Важливо включити голову, а не махати веслом
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Ексголова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян вважає, що більшість закладів, які через карантин закриються на вихідні, не є місцями масового зараження. Він пропонує проаналізувати дані мобільних операторів, щоб зрозуміти, де і як саме люди заражаються COVID-19.
Свою позицію Бно-Айріян озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Ексголова Київської ОДА назвав ситуацію з захворюваністю коронавірусом "реально катастрофічною" і зазначив, що не розуміти цього можуть тільки люди, які не побували в лікарні. Він вважає, що без швидких і рішучих дій в Україні скоро може бути по більш ніж 20 тис. нових випадків коронавірусу на добу.
"Не потрібно все закривати до бісової матері. Важливо включити голову, а не махати веслом. Ну просто це ж так не працює.
Ми ж живемо в ХХІ столітті, де все - це одні великі дані (big data). Ну ось чому не провести разом з мобільними операторами серйозний аналіз того трафіку людей. Де цілий цифровий віцепрем'єр Михайло Федоров (Mykhailo Fedorov)? Це ж його зараз має бути вихід. І така система або модель мали бути розроблені давно, не в листопаді", - пише Бно-Айріян.
Такий аналіз дозволив би точково визначити і закрити заклади, в яких відбувається найбільше заражень.
"Ну і друге питання - робота. Це складніше. Але теж реально. Важливо максимально стимулювати людей перейти в онлайн і працювати з дому. Простими методами і проханнями не обійдешся. Потрібен інший підхід. ... Але всіх закривати вдома і позбавляти заробітку - не можна ні за якого розкладу. COVID веслом не подолати", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Не-не, веслом тоже надо. Стёпе по яй*ам
1. З якого це переляку він об'їхав пів країни? Нащо він це робив?
2. Якщо ти бачив в лікарнях ці неподобства, то куди ти звертався щоб їх усунули? Перед ким ставив ці проблеми?
Чи воно може на темі ковіда тільки піаритися, щоб про нього Бно не забули?
Согласно данным, которые обнародовали правоохранительные органы РФ, в ТРЦ "М5 Молл" в Рязани горит около 400 квадратных метров площади. Очаг возгорания назван крупным, высокой задымленности способствует огромное количество пластиковых конструкций и деталей.
Также понятно, что повреждена крыша здания и рухнула одна из стен ТРЦ.
https://youtu.be/S2Eir3oQgBM
та скорее всего рестораторы бузят-это мстят бубочке за собственный выбор в 2019...
кто заболел в легкой форме?он что не заболеет через полгода? или через год?
этот вирус походу надолго! и надо быть готовым к встрече с ним! а не у меня иммунитет? да срать хотел ковид на ваш иммунитет!
Данные по смертности от КОВИД ясно показывают, что решающий вклад в эпидемию сделал не запуск общественного транспорта и полноценная работа на предприятиях и в офисах, а летний разгул в отпусках, так что в принципе все понятно, что массовые гуляния и пьянки нужно глушить.