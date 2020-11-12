Бно-Айріян: Не потрібно все закривати до бісової матері. Важливо включити голову, а не махати веслом

Ексголова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян вважає, що більшість закладів, які через карантин закриються на вихідні, не є місцями масового зараження. Він пропонує проаналізувати дані мобільних операторів, щоб зрозуміти, де і як саме люди заражаються COVID-19.

Свою позицію Бно-Айріян озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Ексголова Київської ОДА назвав ситуацію з захворюваністю коронавірусом "реально катастрофічною" і зазначив, що не розуміти цього можуть тільки люди, які не побували в лікарні. Він вважає, що без швидких і рішучих дій в Україні скоро може бути по більш ніж 20 тис. нових випадків коронавірусу на добу.

"Не потрібно все закривати до бісової матері. Важливо включити голову, а не махати веслом. Ну просто це ж так не працює.

Ми ж живемо в ХХІ столітті, де все - це одні великі дані (big data). Ну ось чому не провести разом з мобільними операторами серйозний аналіз того трафіку людей. Де цілий цифровий віцепрем'єр Михайло Федоров (Mykhailo Fedorov)? Це ж його зараз має бути вихід. І така система або модель мали бути розроблені давно, не в листопаді", - пише Бно-Айріян.

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Такий аналіз дозволив би точково визначити і закрити заклади, в яких відбувається найбільше заражень.

"Ну і друге питання - робота. Це складніше. Але теж реально. Важливо максимально стимулювати людей перейти в онлайн і працювати з дому. Простими методами і проханнями не обійдешся. Потрібен інший підхід. ... Але всіх закривати вдома і позбавляти заробітку - не можна ні за якого розкладу. COVID веслом не подолати", - зазначив він.



