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Бно-Айріян: Не потрібно все закривати до бісової матері. Важливо включити голову, а не махати веслом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Бно-Айріян: Не потрібно все закривати до бісової матері. Важливо включити голову, а не махати веслом

Ексголова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян вважає, що більшість закладів, які через карантин закриються на вихідні, не є місцями масового зараження. Він пропонує проаналізувати дані мобільних операторів, щоб зрозуміти, де і як саме люди заражаються COVID-19.

Свою позицію Бно-Айріян озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Ексголова Київської ОДА назвав ситуацію з захворюваністю коронавірусом "реально катастрофічною" і зазначив, що не розуміти цього можуть тільки люди, які не побували в лікарні. Він вважає, що без швидких і рішучих дій в Україні скоро може бути по більш ніж 20 тис. нових випадків коронавірусу на добу.

"Не потрібно все закривати до бісової матері. Важливо включити голову, а не махати веслом. Ну просто це ж так не працює.

Ми ж живемо в ХХІ столітті, де все - це одні великі дані (big data). Ну ось чому не провести разом з мобільними операторами серйозний аналіз того трафіку людей. Де цілий цифровий віцепрем'єр Михайло Федоров (Mykhailo Fedorov)? Це ж його зараз має бути вихід. І така система або модель мали бути розроблені давно, не в листопаді", - пише Бно-Айріян.

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Такий аналіз дозволив би точково визначити і закрити заклади, в яких відбувається найбільше заражень.

"Ну і друге питання - робота. Це складніше. Але теж реально. Важливо максимально стимулювати людей перейти в онлайн і працювати з дому. Простими методами і проханнями не обійдешся. Потрібен інший підхід. ... Але всіх закривати вдома і позбавляти заробітку - не можна ні за якого розкладу. COVID веслом не подолати", - зазначив він.

Бно-Айріян: Не потрібно все закривати до бісової матері. Важливо включити голову, а не махати веслом 01
Бно-Айріян: Не потрібно все закривати до бісової матері. Важливо включити голову, а не махати веслом 02
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Топ коментарі
+6
в гребле веслом есть одна команда, - #********! и ответ на неё, - #********! ))
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12.11.2020 20:14
+4
Для богатіїв не треба, бо їх покладуть у віп палати, будуть колоти вітамінами, під боком рятівний кисень, ШВЛ, по декілька медсестер на особу. А звичайну людину в кращому випадку кинуть за 100 км від дому в коридорі на каталці і всі будуть проходити повз, не звертаючи уваги. Власники клубів, ресторанів не хочуть врачати гроші, а бидло хай втрачає своє життя...
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12.11.2020 20:12
+4
На справді дивний пост.
1. З якого це переляку він об'їхав пів країни? Нащо він це робив?
2. Якщо ти бачив в лікарнях ці неподобства, то куди ти звертався щоб їх усунули? Перед ким ставив ці проблеми?
Чи воно може на темі ковіда тільки піаритися, щоб про нього Бно не забули?
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12.11.2020 20:28
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Для богатіїв не треба, бо їх покладуть у віп палати, будуть колоти вітамінами, під боком рятівний кисень, ШВЛ, по декілька медсестер на особу. А звичайну людину в кращому випадку кинуть за 100 км від дому в коридорі на каталці і всі будуть проходити повз, не звертаючи уваги. Власники клубів, ресторанів не хочуть врачати гроші, а бидло хай втрачає своє життя...
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12.11.2020 20:12 Відповісти
все перейдут на работу по субботам-воскресеньям, а выходные устроят в среду-четверг...
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12.11.2020 20:12 Відповісти
в гребле веслом есть одна команда, - #********! и ответ на неё, - #********! ))
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12.11.2020 20:14 Відповісти
Бно-Айриян: Не нужно все закрывать к чертовой матери. Важно включить голову, а не махать веслом

Не-не, веслом тоже надо. Стёпе по яй*ам
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12.11.2020 20:15 Відповісти
На справді дивний пост.
1. З якого це переляку він об'їхав пів країни? Нащо він це робив?
2. Якщо ти бачив в лікарнях ці неподобства, то куди ти звертався щоб їх усунули? Перед ким ставив ці проблеми?
Чи воно може на темі ковіда тільки піаритися, щоб про нього Бно не забули?
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12.11.2020 20:28 Відповісти
Та ****** это всё и накрученная статистика. С Донбасса видео показывают - бомбёжки, снайперов, ближний бой, а тут нихера. Суки, так показывайте эти больницы, которые трещат от больных. Где это всё?
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12.11.2020 20:44 Відповісти
Навіть ти, хто там пролежав, нічого не знають, бо вони ж не можуть з палати вийти. А в швидкій ще навесні вілповідали, що місць нема.
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13.11.2020 05:58 Відповісти
Бно-Айриян ? Бно-Айриян: Не нужно все закрывать к чертовой матери. Важно включить голову, а не махать веслом - Цензор.НЕТ 1920
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12.11.2020 20:18 Відповісти
Это такой козак запорожский. Там все такие. Целыми куренями заехали.
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12.11.2020 20:50 Відповісти
Если послушать Бно закрыть придется АТБ.
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12.11.2020 20:18 Відповісти
от тото и оно
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12.11.2020 20:28 Відповісти
Бно - це ще те дно. )))
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12.11.2020 20:29 Відповісти
конечно, критиков полно, думающих, что все так просто...но это стихия, с ней сложно бороться, сложно предугадать, в других странах, более развитых пока не нашли лучший выход, так что будут потери и будет выбор между двух зол
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12.11.2020 20:20 Відповісти
Учитывая наши реалии пора правителям задумываться разрабатывать методику внедрения и функционирования карточной системы.
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12.11.2020 20:32 Відповісти
На *****@сии опять горит торговый центр

Согласно данным, которые обнародовали правоохранительные органы РФ, в ТРЦ "М5 Молл" в Рязани горит около 400 квадратных метров площади. Очаг возгорания назван крупным, высокой задымленности способствует огромное количество пластиковых конструкций и деталей.
Также понятно, что повреждена крыша здания и рухнула одна из стен ТРЦ.

https://youtu.be/S2Eir3oQgBM
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12.11.2020 20:26 Відповісти
это нормально. сколько дней назад, на стоящей у мола атомной подлодке "рязань" медведицу с медвежёнком застрелили? скоро и на самой подлодке, ну минимум пыхнет. будем подождать.
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12.11.2020 20:31 Відповісти
Такі всі модні, думають, тут силіконова долина і майже всі можуть вдома працювати.
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12.11.2020 20:27 Відповісти
сложнее всего таксистам,продавцам тут дома много не наработаешь
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12.11.2020 20:29 Відповісти
А виробництво?
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12.11.2020 20:30 Відповісти
растащить станки на безопасную дистанцию Бно-Айриян: Не нужно все закрывать к чертовой матери. Важно включить голову, а не махать веслом - Цензор.НЕТ 4643
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12.11.2020 20:35 Відповісти
Примітивне якесь уявлення про виробництво.
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12.11.2020 20:48 Відповісти
Гыга, вот читаю опус Садового от карантина ВДстрадает 50тыс. рабочих мест...а ещё их семьи.Число жителей 750тыс. По стране налогоплательщик каждый четвертый. В городе Льва каждый пятый бармен и ресторатор? Кто тогда их посещает если туризм по нолям? Друг к другу ходят?
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12.11.2020 20:41 Відповісти
ну,так хоть кофе кому продадут.да и завсегдатаи в каждом заведении имеются,которые и в чуму придут.крохи конечно...
та скорее всего рестораторы бузят-это мстят бубочке за собственный выбор в 2019...
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12.11.2020 20:44 Відповісти
Мер Полтавы в прямом эфире -с начала года от карантина бюджет города недополучил 50лимонов плановых поступлений...потом видать выкурил шо с учётом весны это цифирь ни о чем, стал вещать о недополученных 150 лямов сверхплановых..Шо это за планирование такое?
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12.11.2020 20:58 Відповісти
у Садового кілька готелів у центрі Львова(неофіційно) а же бізнес дрібних кафе і "наливайок"... ,і він реально втрачає прибутки від туристів(туристів вихідного дня).........
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12.11.2020 21:48 Відповісти
а что вы до этого делали?
кто заболел в легкой форме?он что не заболеет через полгода? или через год?
этот вирус походу надолго! и надо быть готовым к встрече с ним! а не у меня иммунитет? да срать хотел ковид на ваш иммунитет!
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12.11.2020 20:36 Відповісти
И где ты был в мае?
Данные по смертности от КОВИД ясно показывают, что решающий вклад в эпидемию сделал не запуск общественного транспорта и полноценная работа на предприятиях и в офисах, а летний разгул в отпусках, так что в принципе все понятно, что массовые гуляния и пьянки нужно глушить.
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12.11.2020 21:01 Відповісти
... Еще нужно закрыть пункты пропуска с ордло , которые только-что открыли . Тудешние студенты - очники может наведут , - вымоют заср... ные общаги . ) А насчёт операторов , так то вообще - этот экс-глава предлагает узаконить слежку за всеми пользователями мобильной сети без решения судов . ((
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12.11.2020 21:13 Відповісти
Бно-Айріян: Не потрібно все закривати до бісової матері. Важливо включити голову, а не махати веслом - Цензор.НЕТ 8394
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12.11.2020 21:15 Відповісти
Есть смысл старикам дать время до 11 утра, разделить по возрасту. С 8 до 11 пусть дают скидки...
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12.11.2020 21:19 Відповісти
Немає сенсу, бо дуже багато літніх живе с дітьми і онуками. А ті, хто живе окремо, в випадку закриття мол. шкіл і садків прибежуть онуків доглядати. І будинків літніх в нас мало. Стисло: в нашій країні неможливо боротися з пенсами західними заходами, бо вони в нас набагато живучиші, ніж може здаватися.
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13.11.2020 06:08 Відповісти
Ще один песик-вірусолог )))
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12.11.2020 21:30 Відповісти
 
 