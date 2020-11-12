"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар

Партія "Європейська Солідарність" посіла перше місце на виборах до Київської обласної ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила народна депутатка "ЄС" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"17 днів знадобилося ТВК, щоб нарешті підвести офіційні результати виборів до Київської обласної ради. Можливо, так довго рахували, тому що впевнене перше місце тут отримала "Європейська солідарність". Наш результат майже сто тисяч голосів! Тому у "ЄС" буде 25 депутатів, 22 - у Слуг, по 14 у "За майбутнє" й у "Батьківщини", 9 у ОПЗЖ", - написала Сюмар.

Депутатка зазначила, що в партії готові до переговорів із проукраїнськими політичними силами, які поділяють програмні принципи "Європейської Солідарності" в області. "Воля виборців в області очевидна - формування більшості на чолі з "ЄС", - зазначила вона.

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Сюмар також повідомила, що "ЄС" перемогла на виборах голів десяти ОТО на Київщині, але оголошення їх переможцями "поки затягують усіма можливими способами".

Нардеп нагадала, що попереду оскарження результатів у Василькові, перевибори в Українці, Броварах і Борисполі. "У кожному з цих міст будемо боротися за перемогу", - заявила представниця "Європейської Солідарності".

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