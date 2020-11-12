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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Київська область (3133) облрада (269) Сюмар (264) Європейська Солідарність (1021)

"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Європейська Солідарність" посіла перше місце на виборах до Київської обласної ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила народна депутатка "ЄС" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"17 днів знадобилося ТВК, щоб нарешті підвести офіційні результати виборів до Київської обласної ради. Можливо, так довго рахували, тому що впевнене перше місце тут отримала "Європейська солідарність". Наш результат майже сто тисяч голосів! Тому у "ЄС" буде 25 депутатів, 22 - у Слуг, по 14 у "За майбутнє" й у "Батьківщини", 9 у ОПЗЖ", - написала Сюмар.

Депутатка зазначила, що в партії готові до переговорів із проукраїнськими політичними силами, які поділяють програмні принципи "Європейської Солідарності" в області. "Воля виборців в області очевидна - формування більшості на чолі з "ЄС", - зазначила вона.

Читайте також: Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS

Сюмар також повідомила, що "ЄС" перемогла на виборах голів десяти ОТО на Київщині, але оголошення їх переможцями "поки затягують усіма можливими способами".

Нардеп нагадала, що попереду оскарження результатів у Василькові, перевибори в Українці, Броварах і Борисполі. "У кожному з цих міст будемо боротися за перемогу", - заявила представниця "Європейської Солідарності".

ЄС посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар
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Топ коментарі
+20
Щас у ЗЕбилов диарея начнёца - ЕС обошла при Слуг УРода....щас будут изрыгать тонны проклятий, ЗЕбильные аж усераюца от Порошенко.
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12.11.2020 20:23
+13
Вот как бывает, вчера ЗЕбобики грозно махали кулачками выгоняя Порошенко на Ростов, особо упоротые ЗЕбилы призывали к расправе над порохоботами, а сегодня они жалостливо поджав хвосты проиграли выборы ЕС.
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12.11.2020 20:28
+7
Что петь будешь, когда на следующих выборах "СН" вообще без депутатских ксив останется?
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12.11.2020 21:08
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17 дней понадобилось ТИК что бы по максимуму накидать голосов слугам-уродам и опзж.
И практически каждый день, лживые соцопросы рассказывают про то, что если выбирать парламент и президента сейчас, то победят зеленский и слуги-уроды.
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12.11.2020 20:21 Відповісти
Обидно, да? И опрос не опоросился новыми голосами... "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9146
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12.11.2020 20:53 Відповісти
Что петь будешь, когда на следующих выборах "СН" вообще без депутатских ксив останется?
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12.11.2020 21:08 Відповісти
А ти думаєш, що "Слуга недоумка" доживе до наступних виборів? Це ж не політична партія, а "клуб по интересам"... Вони вже зараз сіпаються - "хто в ліс, хто по дрова...".
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13.11.2020 01:27 Відповісти
по секрету. Меньше всего думаю за "стадо недоумков". Я их просто презираю
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13.11.2020 10:23 Відповісти
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
*
Ніколи ще 73% громадян України, які ходили на вибори, не жили, з-за Порошенка, так погано, як при Зеленському…
*
«Парахабот» - «ЗЕдебилу:
- "Как вам второй год правления вами выбранных ублюдков?"
- Ты что, о политике сильно хочешь поговорить? Других проблем нет?"
*
І настане час, коли один крикне: «Довбо.оби!!!», а у відповідь тисячі заволають: «Мы за него ваще не галасавали!!!»Ну, як тобі "підбірочка"? Вже 44-та сторінка анекдотів на файлі "Блазень"... ( У решти президентів і ВАНОЇ - по 5-6... Не "сторінок, а просто, анекдотів...)
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13.11.2020 10:38 Відповісти
во Львове уже
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13.11.2020 10:16 Відповісти
Щас у ЗЕбилов диарея начнёца - ЕС обошла при Слуг УРода....щас будут изрыгать тонны проклятий, ЗЕбильные аж усераюца от Порошенко.
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12.11.2020 20:23 Відповісти
Комусь із "ЗЕбілів" не сподобалося... Я відновив...
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13.11.2020 11:18 Відповісти
тільки з таким розкладом мандатів нема з ким створювати коаліцію. Бо буде вона складатись з слуг, замайбах і матьківщиною, разом 50 мандатів з 84-х.
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12.11.2020 20:26 Відповісти
Таки так, "ЄС" там створить тільки опозицію. "Слуги" з "ЄС". що кішка з собакою, "Батьківщина" по суті "болото", "За майбутнє" ті ж "слуги", а на ОПЗЖ і тавра ніде ставити.
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12.11.2020 21:07 Відповісти
Ты пасматри оказывается кому-то начинает доходить, что ЕС выборы таки продула и будет в оппозиции на пару с опзж. И это в кмевском облсовете. В Киеве похожая картина. Но там у них есть шанс если Кличко захочет с ними делиться.
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12.11.2020 22:09 Відповісти
А кому-то видать еще не дошло, что пропрезидентская партия СН таки также продула выборы как в облсовет так и в горсовет и по сути оказалась в роли "подтанцовки"
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13.11.2020 07:22 Відповісти
Згідно з розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна",
"Євросолідарність"- 32
"Удар" - 31,
"Єдність" - 13,
ОПЗЖ -12
"Слуга народу" 12,
"Батьківщина" - 11
"Голос "- 9.

61 -більшість.Може бути сформована.

"Удар" - 31,


"Батьківщина" - 11
"Голос "- 9.

"Слуга народу" 12 ЧИ/АБО Єдність. 13


Кличко має вибір... Слуг чи Єдність... БУДЕ ТОРГ.


ЄС,СН -ПНХ.
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13.11.2020 11:25 Відповісти
скоріше всього Кличко візьме слуг в Коаліцію "для стійкості"... і щоб йому не урізали повноваженння...
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13.11.2020 11:26 Відповісти
Вот как бывает, вчера ЗЕбобики грозно махали кулачками выгоняя Порошенко на Ростов, особо упоротые ЗЕбилы призывали к расправе над порохоботами, а сегодня они жалостливо поджав хвосты проиграли выборы ЕС.
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12.11.2020 20:28 Відповісти
Да, было такое-скоро всех петюнь под нож. Но это же с дивана надо слезть, защитить свои права, а они привыкли чтобы за них думало какое-то *****.
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12.11.2020 20:35 Відповісти
Вы уже с дивана слазили, доскакались до членограя... "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6178
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12.11.2020 20:54 Відповісти
это не мы доскакались это вы ватный малоросский скот всегда хотели кравчука вместо Черновола, и своего членограя..
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12.11.2020 21:01 Відповісти
всі троє, припиняйте friendly fire!
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12.11.2020 21:09 Відповісти
"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6960
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12.11.2020 21:09 Відповісти
Те кто скакал за членограя не голосовал.
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13.11.2020 06:55 Відповісти
В курсе. Скачки были в 19, когда уставшие от войны членограя выбрали "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9194
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13.11.2020 08:10 Відповісти
про те, як КМІС був, та весь вийшов

10 октября Центр Разумкова и КМИС опубликовали результаты соцопросов по парламентским и президентским симпатиям украинцев. Замеры проводились независимо друг от друга: Центр Разумкова опрашивал украинцев с 30 октября по 5 ноября методом личного интервью; КМИС - с 17 по 24 октября и с 5 по 8 ноября методом телефонного интервью.
По данным КМИС, рейтинг партии кума Путина Виктора Медведчука среди определившихся с выбором респондентов за месяц вырос на 5,8% (в сентябре за ОПЗЖ собирались проголосовать 16,3% опрошенных, в ноябре - уже 22,1%). Одновременно с этим вырос и рейтинг Евросолидарности (с 17,8% до 19,3%). Партия Слуга народа просела на 2,8% (21,5% - в сентябре, 18,7% - в ноябре).
Также в опросе КМИС в качестве возможного кандидата в президенты был упомянут Медведчук.
В комментарии LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий объяснил, что "это было решение заказчика": "Логика в том, что ОПЗЖ состоит из двух частей: одна - Бойко, другая - Медведчук. Этих двух политиков вставили рейтинг, чтобы понять, кто из них в случае раскола имеет большую поддержку. Или не раскола, а просто для внутреннего праймериз".
КМИС не указал заказчиков соцопроса на сайте. Однако Грушецкий заявил, что ими выступает "группа политологов". По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких.
Молчанов - постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Также, по данным Bihus.info, он был одним из блогеров, получавших гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах. В документах партии Шария, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, о Молчанове говорится следующее: "Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи".
Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала. Его последней "аналитикой" на сайте канала была комплиментарная колонка о блокировке YouTube-канала Медведчука, которую Жарких назвал "агонией американцев". - https://www.liga.net/amp/politics/articles/skandal-s-sotsiologami-opzj-samaya-reytingovaya-partiya-net-eto-ne-tak?__twitter_impression=true
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12.11.2020 20:29 Відповісти
і КМІС, і Разумков, і Соціс сьогодні зфальшували. там проценти - від балди, нічого спільного з % на останніх місевих виборах (до облрад, зокрема).
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12.11.2020 20:34 Відповісти
Все ж таки столиця
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12.11.2020 20:33 Відповісти
НЕТ, НУ ВЫ ВИДИТЕ СКОЛЬКО % НАПЛАЛИ ВСЕ ЭТИ СЛУГИ ГОЛОСЯЩИЕ ЗА МАЙБУТНЕЕ ОПЖОПЫ?
"ЕС" заняла первое место на выборах в Киевский облсовет и получит 25 мандатов, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1185
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12.11.2020 20:35 Відповісти
Алілуйя! Скільки років напруженної боротьби й нарешті - пабєда!
Ну щас різко виросте жирність надоїв та почнуть колоситися квадратно - гніздові посіви сої!
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12.11.2020 20:38 Відповісти
Главное чтобы дубы и корабельные сосны не заколосились.
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12.11.2020 21:05 Відповісти
Питро прийде - порядок наведе )))
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12.11.2020 21:08 Відповісти
"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8160.
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12.11.2020 21:19 Відповісти
"ЕС" заняла первое место на выборах в Киевский облсовет и получит 25 мандатов, - Сюмар

Это не петина заслуга, а зелина. "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4466
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12.11.2020 20:53 Відповісти
Неа, это заслуга нарида, сметунов, хуженебудьков и хотьпосмеёмся "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8067
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12.11.2020 20:57 Відповісти
і впевнено очолила опозицію !!! "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8016
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13.11.2020 11:16 Відповісти
Вот и хорошо. Все по чесноку: у ЕС самая большая фракция в Киевском облсовете, у СН - в парламенте.
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12.11.2020 20:53 Відповісти
Киевляне и за Черновецкого голосовали....
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12.11.2020 20:57 Відповісти
Зачем так далеко ходить - и "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5746 за членограя
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12.11.2020 20:58 Відповісти
А "всем знакомый" и "зрелый" "политик" от ПЕС Ярина Арьева как туда попала?
Наверняка на выбор избирателя произвёл впечатление большой "политический и жизненный" опыт работы данного кандидата. ))
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12.11.2020 21:07 Відповісти
І шо-о? Свинарі з паханом повернуть накрадене? щось не видно.......
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12.11.2020 21:11 Відповісти
Кияни не підвели!!! МОЛОДЦІ !!!
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12.11.2020 21:15 Відповісти
Це не кияни, це область. Але, на жаль, всі решта - антиукраїнська вата. Слуги, коломойський, медведчук, тимошенко.В сумі Їх набагато більше.
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12.11.2020 21:23 Відповісти
Так в Київраді у ЕС теж найбільше мандатів , на одне менше в Удару .Якщо вони ( ці дві партії )зроблять коаліцію , в них буде більшість .
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12.11.2020 21:37 Відповісти
До Київради за результатами місцевих виборів 25 жовтня пройдуть сім партій. Найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" і УДАРу.
Про це свідчать дані, оприлюднені в п'ятницю, 6 листопада, Київським міськвиборчкомом.
Найбільшу фракцію отримає "Євросолідарність" - 31 депутат. На одного менше буде у партії новообраного мера Віталія Кличка УДАР - 30.
14 депутатів буде у партії "Єдність", 12 - у "Батьківщини", 12 - у "ОПЗЖ", 12 - у "Слуги народу", 9 - у "Голосу".
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12.11.2020 21:39 Відповісти
В Київраді і Раді Київської області - найбільше мандатів в ЄС. Але якщо в Київраді може бути більшість ЄС +Удар. А от в Раді області - не вийде, ЄС буде в опозиції.
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13.11.2020 03:20 Відповісти
Зато я представляю себе эту коалицию СН+ОПЗЖ+Матькивщина. Пилильщики бюджета. Они же перегрызутся через полгода за схемы и должности.
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13.11.2020 06:21 Відповісти
ЕС і ОПЗЖ в коаліції просто не потрібні. Тому швидше за все будуть в опозиції
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13.11.2020 09:39 Відповісти
так само токсичні що "бариги" ,так і "пропутінці.".. на місцевому рівні(за виключенням регіонів з упоротою ватою і Львова...)
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13.11.2020 11:03 Відповісти
А, ну да, есть ещё осколок коммунорыгов "За майбутнє". Теже яйца, только вид в профиль. Что так, что так, слугам для создания коалиции придется объединяться с рыгами. Вот именно этого я и жду с нетерпением. Как только они хоть где-то это сделают, я этим фактом буду задалбывать "якобы патриотов Украины", которые поддерживают СН, эти фактом до смерти. Это будет отличный PR-ход со стороны СН, больше треша, угара и содомии!
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13.11.2020 12:10 Відповісти
Ох и писаки тут собираются... не понимают даже что киевский облсовет, так же далек от Киева как и верховная зрада..
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12.11.2020 21:24 Відповісти
Киевляне не голосовали по облсовету, ведь Киев не входит в состав Киевской области. В "ЕС" есть первое место по результатам, но когда прочитал про "убедительную победу", не ожидал дальше увидеть перевес над следующей партией всего в 3 голоса. К тому же поверхностный разбор показывает, что коалицию в этом облсовете скорее создадут "слуги", чем "ЕС", то есть по факту вообще победы не будет.
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12.11.2020 21:31 Відповісти
У Київраді ситуація аналогічна. Клоуни тиснуть на Кличка щоб не ішов у коаліцію з ЄС. Якщо Кличко здасться, то буде: Удар, слуги, опзж, жулька, голос.
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12.11.2020 22:11 Відповісти
Кличко нафиг послал преЗЕрвативов. Ведь в коалиции с циркачами, Веталь станет политическим трупом уже через месяц
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12.11.2020 22:23 Відповісти
"Європейська солідарність" зайняла перше місце але буде в опозиції.
Коаліцію створять "22 - у Слуг, + по 14 у "За майбутне" и у "Батькивщины" + 9 у ОПЗЖ" = 59.
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12.11.2020 22:07 Відповісти
Ну это и не новость, что мертведчук, каломойше, брехуха и преЗЕрвативы - коалиция. Все они одного поля ягоды.
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12.11.2020 22:22 Відповісти
"Батьківщину" Юлєчка просто продала...
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.
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13.11.2020 11:01 Відповісти
Україну рятує лише те що Київ поки що не повністю ватний!!!так тримати столиця!!!!
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12.11.2020 22:46 Відповісти
А ЗАЖОПинцы будут полы мыть в Киевсовете, слуги менять воду.
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12.11.2020 23:12 Відповісти
Боротьба двох "партійних брендів"... ))))
"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4649

Українка (Київська область)
До другого туру пройшли кандидат від партії "Слуга народу" Оксана Кирилюк (17,4%, або 1233 голоси) і кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко (17,4%, або 1233 голоси). Тут причиною проведення другого туру стала однакова кількість голосів у кандидатів.
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13.11.2020 10:59 Відповісти
"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2602"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8708
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13.11.2020 11:29 Відповісти
радість то яка...аллілуя
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13.11.2020 11:47 Відповісти
 
 