"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Європейська Солідарність" посіла перше місце на виборах до Київської обласної ради.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила народна депутатка "ЄС" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.
"17 днів знадобилося ТВК, щоб нарешті підвести офіційні результати виборів до Київської обласної ради. Можливо, так довго рахували, тому що впевнене перше місце тут отримала "Європейська солідарність". Наш результат майже сто тисяч голосів! Тому у "ЄС" буде 25 депутатів, 22 - у Слуг, по 14 у "За майбутнє" й у "Батьківщини", 9 у ОПЗЖ", - написала Сюмар.
Депутатка зазначила, що в партії готові до переговорів із проукраїнськими політичними силами, які поділяють програмні принципи "Європейської Солідарності" в області. "Воля виборців в області очевидна - формування більшості на чолі з "ЄС", - зазначила вона.
Сюмар також повідомила, що "ЄС" перемогла на виборах голів десяти ОТО на Київщині, але оголошення їх переможцями "поки затягують усіма можливими способами".
Нардеп нагадала, що попереду оскарження результатів у Василькові, перевибори в Українці, Броварах і Борисполі. "У кожному з цих міст будемо боротися за перемогу", - заявила представниця "Європейської Солідарності".
Будь ласка, зачекайте...
И практически каждый день, лживые соцопросы рассказывают про то, что если выбирать парламент и президента сейчас, то победят зеленский и слуги-уроды.
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Ніколи ще 73% громадян України, які ходили на вибори, не жили, з-за Порошенка, так погано, як при Зеленському…
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«Парахабот» - «ЗЕдебилу:
- "Как вам второй год правления вами выбранных ублюдков?"
- Ты что, о политике сильно хочешь поговорить? Других проблем нет?"
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І настане час, коли один крикне: «Довбо.оби!!!», а у відповідь тисячі заволають: «Мы за него ваще не галасавали!!!»Ну, як тобі "підбірочка"? Вже 44-та сторінка анекдотів на файлі "Блазень"... ( У решти президентів і ВАНОЇ - по 5-6... Не "сторінок, а просто, анекдотів...)
"Євросолідарність"- 32
"Удар" - 31,
"Єдність" - 13,
ОПЗЖ -12
"Слуга народу" 12,
"Батьківщина" - 11
"Голос "- 9.
61 -більшість.Може бути сформована.
"Удар" - 31,
"Батьківщина" - 11
"Голос "- 9.
"Слуга народу" 12 ЧИ/АБО Єдність. 13
Кличко має вибір... Слуг чи Єдність... БУДЕ ТОРГ.
ЄС,СН -ПНХ.
10 октября Центр Разумкова и КМИС опубликовали результаты соцопросов по парламентским и президентским симпатиям украинцев. Замеры проводились независимо друг от друга: Центр Разумкова опрашивал украинцев с 30 октября по 5 ноября методом личного интервью; КМИС - с 17 по 24 октября и с 5 по 8 ноября методом телефонного интервью.
По данным КМИС, рейтинг партии кума Путина Виктора Медведчука среди определившихся с выбором респондентов за месяц вырос на 5,8% (в сентябре за ОПЗЖ собирались проголосовать 16,3% опрошенных, в ноябре - уже 22,1%). Одновременно с этим вырос и рейтинг Евросолидарности (с 17,8% до 19,3%). Партия Слуга народа просела на 2,8% (21,5% - в сентябре, 18,7% - в ноябре).
Также в опросе КМИС в качестве возможного кандидата в президенты был упомянут Медведчук.
В комментарии LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий объяснил, что "это было решение заказчика": "Логика в том, что ОПЗЖ состоит из двух частей: одна - Бойко, другая - Медведчук. Этих двух политиков вставили рейтинг, чтобы понять, кто из них в случае раскола имеет большую поддержку. Или не раскола, а просто для внутреннего праймериз".
КМИС не указал заказчиков соцопроса на сайте. Однако Грушецкий заявил, что ими выступает "группа политологов". По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких.
Молчанов - постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Также, по данным Bihus.info, он был одним из блогеров, получавших гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах. В документах партии Шария, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, о Молчанове говорится следующее: "Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи".
Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала. Его последней "аналитикой" на сайте канала была комплиментарная колонка о блокировке YouTube-канала Медведчука, которую Жарких назвал "агонией американцев". - https://www.liga.net/amp/politics/articles/skandal-s-sotsiologami-opzj-samaya-reytingovaya-partiya-net-eto-ne-tak?__twitter_impression=true
Ну щас різко виросте жирність надоїв та почнуть колоситися квадратно - гніздові посіви сої!
Это не петина заслуга, а зелина.
Наверняка на выбор избирателя произвёл впечатление большой "политический и жизненный" опыт работы данного кандидата. ))
Про це свідчать дані, оприлюднені в п'ятницю, 6 листопада, Київським міськвиборчкомом.
Найбільшу фракцію отримає "Євросолідарність" - 31 депутат. На одного менше буде у партії новообраного мера Віталія Кличка УДАР - 30.
14 депутатів буде у партії "Єдність", 12 - у "Батьківщини", 12 - у "ОПЗЖ", 12 - у "Слуги народу", 9 - у "Голосу".
Коаліцію створять "22 - у Слуг, + по 14 у "За майбутне" и у "Батькивщины" + 9 у ОПЗЖ" = 59.
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.
Українка (Київська область)
До другого туру пройшли кандидат від партії "Слуга народу" Оксана Кирилюк (17,4%, або 1233 голоси) і кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко (17,4%, або 1233 голоси). Тут причиною проведення другого туру стала однакова кількість голосів у кандидатів.