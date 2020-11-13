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Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський, який захворів на Covid-19 і зараз перебуває в лікарні "Феофанія", записав відеозвернення.

Як передає Цензор.НЕТ, ролик розмістив 24 Канал.

"Як ви знаєте, Covid-19, на жаль, не оминув і мене. Але почуваюсь я досить добре ... Думаю, велика заслуга - це саме ваша підтримка, ваші теплі слова, побажання швидкого одужання, і я дякую за це кожному з вас", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Глава держави повідомив, що перебуває на самоізоляції вже третій день, але "не ізолювався від роботи" і продовжує виконувати свої обов'язки. "Всі органи влади, вважаю, працюють у нормальному режимі і всі ці дні в онлайні у мене проходять наради, важливі переговори, дзвінки, робота загалом", - сказав Зеленський.

Читайте також: Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 у лікарні "Феофанія".
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Топ коментарі
+70
Я не изолировался от работы и продолжаю выполнять свои обязанности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5194
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12.11.2020 20:27
+57
Я не изолировался от работы и продолжаю выполнять свои обязанности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2101
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12.11.2020 20:29
+52
Даремно..
Здай булаву і вертайся в квартал.
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12.11.2020 20:27
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Во дворе больницы "Феофания" слышны звуки рояли и здоровый смех, рядом в урологическом отделении пациенты заметно стали выздоравливать, у многих моча стала выходить из организма как детские годы. Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2924
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12.11.2020 21:25 Відповісти
Разведение само собой не случается. Кто же будет разводить, как не Верховный разводила.
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12.11.2020 21:13 Відповісти
Дайте йому Мєндєль. Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5293
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12.11.2020 21:14 Відповісти
А активный точно в больничке?
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12.11.2020 21:23 Відповісти
Натуру клоуна навіть covid не змінить. Все заради піару та рейтингу глядачів.
Бридко дивитись на ту гнусаву рожу...
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12.11.2020 21:23 Відповісти
Как ты уже з@**** со своими слащавыми видосиками!
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12.11.2020 21:27 Відповісти
Легитимный - 2?

Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9416
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12.11.2020 21:33 Відповісти
15 способов обуздания эпидемии COVID-19, которые Зеленский должен применить прямо сейчас
Вот что еще необходимо сделать как можно быстрее.1. Переместить главу Офиса президента Ермака к себе в палату, желательно на свою кровать, чего уж теперь.
2. Передать Андрею Богдану, что сам он "коронавирусное кубло".
3. Объяснить министру здравоохранения господину Степанову, что он должен значительно громче кричать и еще сильнее стучать кулаками по столу.
4. Шире использовать профессиональный потенциал Юлии Мендель. Например, если карантин выходного дня сенсационно покажет, что от него нет никакого толку.
5. Шире использовать медицинский потенциал депутатов от "Слуги народа", в частности, Лизы Богуцкой. Рецепт Лизы Богуцкой по борьбе с коронавирусом изложен в ее знаменитом послании к Зеленскому.
6. Провести глобальный аудит борьбы Украины с коронавирусом за 30 лет. Выяснить, что ни один президент страны до Зеленского - особенно это касается, конечно, Порошенко - не боролся с коронавирусом, потери составляют триллиард.
7. Переименовать видосики в "именной видеоблог".
8. Расширить программу "Здоровая нация".
9.Заглянуть в глаза коронавирусу и, несмотря на все данные ученых, увидеть там желание закончить эпидемию. Совместно с коронавирусом разработать четкий план возвращения здоровья в Украину, не терять надежды, тянуть резину, дождаться конца президентского срока, скрыться, сокрушаясь.
10. Научить министра здравоохранения Степанова писать в отчетах не "умерло от коронавируса", а "освободилось мест в украинских больницах". Это же элементарно.
11. Попросить члена Наблюдательного совета Укрзализныци Сергея Лещенко обнародовать информацию о том, что коронавирус изобрели братья Порошенко.
12. Возбудить уголовное дело в отношении Порошенко за воровство кислорода.
13. Возбудить уголовное дело в отношении Порошенко за распространение коронавируса.
14. Возбудить уголовное дело против Омеляна.
15. Проболеть с Ермаком недолго и счастливо и выписаться в один день.
Источник: https://censor.net/ru/r3230705
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12.11.2020 21:41 Відповісти
Еще: внедрить подзабытый лозунг "меньше народа - больше кислорода" в жизнь. Даже не верится, что пишу этот ужас. Представить что в голове запредельно циничных людей - явно не для слабонервных.
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13.11.2020 07:25 Відповісти
А я надеялся, начнёт со слов «я устал, я ухожу».....
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12.11.2020 21:42 Відповісти
Вместо него врачи произнесут заветные: « он не смог и его вынесли...»
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12.11.2020 21:48 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2817
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12.11.2020 21:44 Відповісти
ні. то наркологія.
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13.11.2020 11:11 Відповісти
Ага, і троє здорових санітарів, щоб не втік.
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13.11.2020 13:59 Відповісти
Там где наркота прошлась, ковиду воздействовать уже не на что
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12.11.2020 21:49 Відповісти
Тоесть - звиздеть,жрать,срать!
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12.11.2020 21:45 Відповісти
О!!! Видоисики пошли... значит совсем в плеснявом королевстве все херово...
Касаемо видоиска зелепута: к работе на должности президента Украины оно приступить так и не смогло в виду отсутсвия необходимых знаний/умений и опыта, а также своего врожденного слабоумия
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12.11.2020 21:47 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9559
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12.11.2020 21:47 Відповісти
Да, я от души и совершенно искренне завидую Зеленскому. Завидую тому, что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды! Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!(с)
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12.11.2020 21:48 Відповісти
Такие легко умирают молодыми )))
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12.11.2020 21:50 Відповісти
Абсолютно согласен. Мало того, президент 40-миллиооной страны выглядит, как гопник, думая, что народ Украины - это такая же быдлота, как он и его рагулина ********. "Привет!" - это ты к кому обращаешься, утырок?
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13.11.2020 15:52 Відповісти
- Чому ви казали що не буде перекриття вулиць і ніяких кортежів, а самі їздите у великих кортежах?
- А ви хочете щоб мене вбили?
- Чому ви лікуєтесь в елітній лікарні, а не як всі головнокомандувачі у військовому госпіталі разом з військовими?
- Ну ви точно хочете щоб мене вбили!
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12.11.2020 21:50 Відповісти
Еще и двойной оклад себе выпишет...
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12.11.2020 22:00 Відповісти
Это пипец
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12.11.2020 22:09 Відповісти
дуже плідно працює, що більш нічим зайнятися, як знімати дурнуваті відео обдовбоної пики
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12.11.2020 22:18 Відповісти
Вова, плюнь в рожу тому, кто тебе внушил, что то, чем ты занимаешься, называется работой...Плюнул ?.Правильно в зеркало....
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12.11.2020 22:23 Відповісти
Все-таки давайте пожелаем Президенту Украины Владимиру Зеленскому здоровья.
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12.11.2020 22:34 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5796
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12.11.2020 23:04 Відповісти
вы имели ввиду крепкого надгробия.... Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4540
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13.11.2020 14:35 Відповісти
В коментарях до відео "ЗЕЛЕНСКИЙ УМИРАЕТ от COVID-19" більшість теж не бажає йому смерті. Вони кажуть що він потрібен живий, щоб відповів за всі злочини проти України. Ось типові побажання.

Андрей Тесля2 дні тому

Я, как человек, лечащийся четвертую неделю от последствий Ковид-19, с 24 на 25 октября думал умру, очеень-очень хочу увидеть зЕублюдка вместе с его кодлой осужденньіми за разворовьівание Ковидного фонда. Судить их должен трибунал в составе воинов АТО, добробатовцев, родственников погибших от Ковид-19, волонтеров и людей работавших на войне.

Микола Калина2 дні тому

Ему ковид роднее чемзавсе делишки что оно натворило ответ держать а тут ещо и суд со злымы тетеньками уж лучше ковид

Oleksandr Kot2 дні тому

Гевулт!Наш кашерньій мальчик заболел!О зухен вей!

Nellya Ya2 дні тому

Зеленський сказав правду, що зло завжди повертається!!! Зеленський, твоє зло повернеться до тебе обов´язково, ти про це на всю країну сказав!!!

putler mudak2 дні тому

А квартал выдаст хит: хворила Вова,задыхалась? Ржали с пожара,поржут и с болячки!

Miko_Archer2 дні тому

Зачем так все усложнять? Надо просто перестать болеть!

Vladimir Nemo2 дні тому

Це в 10! Щоб ЗЕ дихав не киснем, а своїм асфальтом!!!

Леонид Юдин2 дні тому

Такие ка он,к сожалению, не умирают. Таких как он,даже кувалдой не убъёш. Он нам живой нужен, чтобы прописать его на вечно в одной из Украинских тюрем. І дуже багато, просто безліч інших людей співчувають йому.
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13.11.2020 08:06 Відповісти
ЗА таку топорну роботу ще платять? Правильно, розводь лошар по повній! І заодно - йди на піанінограй разом з ним!!!
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13.11.2020 10:53 Відповісти
дадада, шоб он жил долго и счастливо с хорошей охраной и личной одиночной камерой.
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13.11.2020 12:32 Відповісти
Можно и пожелать. Но про дулю в кармане забывать не надо
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13.11.2020 20:11 Відповісти
Потім розберемось...
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12.11.2020 23:14 Відповісти
А коли ти працював???
Коли членом по піаніні водив???
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12.11.2020 23:27 Відповісти
Вітальня з портьєрою, тумбочкою і фікусом. Над діваном висить портрет Гіппократа. На дівані сидить Івасик і лікар.

Лікар. Івасик, скажи "а-а".
Івасик. А-а.
Лікар (у захваті). Ми ковалі нашого щастя, Івасику!
Івасик. Бе-е. (Пускає слину)
Лікар (хвацько підхоплює слину). А ти молодець, Івасик, знаєш, що слину лікарі збирають на аналізи. Я вже чемодан слини назбирав! (Ховає слину)
Івасик. У-у. (Б'є головою в стіну)
Лікар (у захваті). Настане день, і усі хвороби буде знищено.
Івасик. Му-у.
Лікар. Гарний хлопчик. Зараз лікар випише рецептик і будем ням-ням дімедрольчик. Хочеш ням-ням дімедрольчик?
Івасик. Хррр. (Харчить і пускає слину)

(с) Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
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13.11.2020 01:41 Відповісти
Кінокомедія ...

"Как вы знаете, Covid-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо… Думаю, что большая заслуга - это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, ваши пожелания скорейшего выздоровления, и я благодарю за это каждого из вас" Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8341 , - сказал Зеленский в видеообращении.
Глава государства сообщил, что находится на самоизоляции уже третий день, но "не изолировался от работы" и продолжает выполнять свои обязанности. "Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме и все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем", - сказал Зеленский. Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8341 Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8341 Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8341

Точно больне.
ГосподІ, іди фейсбучик свій почитай: я сльози витирала од =паддєржкі, тьоплих слов= і особливо =пажеланій= (боти і відбиті зебіли не рахуються ). Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8341 Чи тобі Менделька до тої сторінки пароль не дає ?
А мордяка яка запухша і роздобріла ! Я тебе не слухаю, чучало, ото на стоп-кадрі глянула: тьху, шоб ти сказився. Ще либиться воно.
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13.11.2020 04:06 Відповісти
Вiн вже давно сказився, збожеволiв, чи завжди був дебiлом, хай йому грець!
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13.11.2020 10:14 Відповісти
ну если не самоизолировался, то разберитесь с уродом коболевым... хоть с чем начните разбираться... коболев не просто вор, он враг Украины...
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13.11.2020 06:14 Відповісти
обязаности? это оно про видосики ? ну-ну
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13.11.2020 07:07 Відповісти
Кстати, замечу, что обычных людей (не зеленых гуманоидов) административно и юридически наказывают, если во время больничного человек выходит на работу или продолжает в какой-то форме работать. КРУ справедливо считает, что это в отношении выплаты за больничный является растратой или нецелевым использованием денег. Считается, что больничный дается на время, которое пациент ОБЯЗАН тратить исключительно на лечение. В том числе и строго соблюдая лечебный режим. Кстати, деньги за больничный (как и зарплату) он получает из нашего с Вами кармана.
Но бубочке, получается сия норма неприменима? Т.е. он на правах собачки, которой больничный тоже не дают? Может быть...
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13.11.2020 07:18 Відповісти
Украина медленно, но верно превращается в желтый дом, дурку. Точнее, в турборежиме.
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13.11.2020 07:28 Відповісти
ЗЕ теж так лікується, як десятки тисяч українців? Ось що розповідає 46-річний мешканець Львова В'ячеслав Семененко. ...З усіх пацієнтів, які були в палаті на момент, коли я туди заїхав, всі померли - вижив лише я. Загалом при мені не стало шістьох - на той світ вони пішли фактично на моїх очах. ...Усі були з ковідом. На тілі потім пишуть "К-19". Це все дуже страшно. По відділенню повзають таргани, не вистачає якихось елементарних речей. Бракує кисню, бракує двійників, які дозволяють підключити до одного крану одразу двох пацієнтів. Бачив, як лікарі шукають їх в інтернеті, щоб купити за власні гроші.
Доводилося робити саморобні - з катетора для крапельниці: ножем підрізали, щоб шланги заходили нормально і можна було під'єднати двох людей.
У жіночій палаті була жахлива ситуація - до одного крану через такий двійник були підключені двоє пацієнток. Бабуся вночі уві сні обкрутилася навколо шлангу, висмикнула мимоволі цей двійничок і в другої жінки миттєво почала падати сатурація, вона задихалася. Мене розбудили наші, я побіг в ту палату, підключив її - довго чекав, поки все відновиться. Медсестра прийшла лише згодом... У відділенні постійно чути крики і стогони. Багато разів бачив, як комусь стає погано, але на допомогу медсестри не приходять: не тому ще не хочуть, а тому що просто не встигають - відділення величезне, вони у цей час десь в іншому крилі біля іншого важкохворого. Доходило до того, що години дві-три в палату взагалі ніхто не заходив... "Один помирає, за 20 хвилин на його місце привозять іншого"... https://www.bbc.com/ukrainian/features-54893829
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13.11.2020 07:40 Відповісти
Робота по добиванню України.
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13.11.2020 08:10 Відповісти
Чергового гнидосика записав для наріда!
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13.11.2020 09:11 Відповісти
Ага, знаем: "я -живой, я - легитимный!"
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13.11.2020 09:17 Відповісти
Вгодована лоснящаяся самодовольная харя передает привет челяди. Я бы мог сказать что это плевок, но ніт, ведь избиратель хотел именно этого.
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13.11.2020 09:17 Відповісти
Вава, шоб ти здох, пей кефир! Тебе ж надо поправляться!
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13.11.2020 09:37 Відповісти
да кому ты на хрен нужен??????
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13.11.2020 09:41 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4440
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13.11.2020 09:42 Відповісти
"Я не изолировался от работы и продолжаю выполнять свои обязанности" - перед олигархами и другими из той же банды грабителей.
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13.11.2020 09:55 Відповісти
Страшний вірус.... Смертельна пандемія..... Тупі прямоходячі лисі примати..... ВАКЦИНУЙТЕСЯ ! Всі в стойло! Забрати всі права та свободи і натягнути тряпки на морди, як символ тупості і стадної покори! Про одне жалію, що це з вами робит хтось, а не я.....
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13.11.2020 09:56 Відповісти
о б*же.... сотона дернула меня(за рукав, а не то шо кацапы подумали) посмотреть это хрипение.... так., матюков тут нельзя, но мона написать - Иди на Путина, шоб ты оттудова не вышел. Хотя там фэйк - ничем это существо не больно. Просто Байден обосрал Трупа, и на второй день полиция закрыла дело на сына Байдена. А наш президент Деръмак и его подпевала Зеля - ВНЕЗАПНО заболели. ну смешно же.
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13.11.2020 10:03 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3555Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1368
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13.11.2020 10:25 Відповісти
Вiн вже давно сказився, збожеволiв, чи завжди був дебiлом, хай йому грець!
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13.11.2020 10:26 Відповісти
Лучше б ты,подонок , изолировался и спрятался куда-нибудь подальше.Может в Украине стало бы больше порядка и здравого смысла.
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13.11.2020 10:31 Відповісти
Какая радость!
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13.11.2020 10:33 Відповісти
Тобто продовжуєш нічого не робити?
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13.11.2020 11:14 Відповісти
Хто це?
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13.11.2020 11:24 Відповісти
Тест Зе і Єрмаку Пальчевський робив???
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13.11.2020 11:44 Відповісти
Ура! Цирк на локдаун не закривається!
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13.11.2020 12:03 Відповісти
поражает одно, что после всего что натворил этот малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат еще остаються упоротые, которые верят этому существу!!!
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13.11.2020 12:12 Відповісти
Фонд короновируса разворовал, а сам в Феофании лечится, а еще назвпл себя слугой Народа.
В районную больнице пусть лечится гад.
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13.11.2020 12:15 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6595
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13.11.2020 12:22 Відповісти
не будет больного - не будет болезни.
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13.11.2020 12:27 Відповісти
ну что же, будем держать пальцы крестом в надежде на хороший исход. Вся надежда на коронавирус
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13.11.2020 12:26 Відповісти
Просто досадно видеть это. Не лох конечно, но и не президент. Скажите на кого это расчитано?
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13.11.2020 12:48 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3230849/covid19_u_zsu_pslya_togo_yak_znik_nyuh_ya_tijden_jiv_u_kazarm_ta_vibivav_
ось його місце, а не бійця, який пройшов фронт.
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13.11.2020 12:55 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8493
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13.11.2020 13:28 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7016
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13.11.2020 13:45 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3326
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13.11.2020 14:27 Відповісти
Дурилка картонная
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13.11.2020 14:59 Відповісти
Лучше б изолировался.....или еще лучше что б его изолировали.
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13.11.2020 15:00 Відповісти
вибачайте мене, але в екрані не презідент, а якийсь убухано-унюханий житєль среднєруських просторів із "ВАТА-ШОУ" блогера Андрія Полтави
Вова, в екрані невистача пляшечки пивасика та сігарети "Друг" Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3080
а так всьо чьотко
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13.11.2020 15:10 Відповісти
работа - пилить видосики
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13.11.2020 15:14 Відповісти
сборище порохоботов в угаре )))
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13.11.2020 15:17 Відповісти
Порохоботы просто светятся от счастья, противно читать коменты... Когда их патрончик в платной клинике лежал, подобных высеров не было... Придурки, что с них взять...
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13.11.2020 15:22 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 601
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13.11.2020 15:24 Відповісти
Очередное дно

Министр экологии и регионального развития Латвии Юрис Пуце подал премьер-министру Кришьянсу Кариньшу прошение об отставке. Глава правительства сообщил, что удовлетворил просьбу и предложил блоку "Развитие/За" выдвинуть нового кандидата на освободившийся пост.
Причиной решения министра стало заявление депутата Рижской думы Мариса Мичеревскиса о том, что Пуце попросил его достать пропуск на стоянку муниципального управления транспорта. Депутат представил материалы переписки в Whatsapp, свидетельствующие против министра.

"Мне стыдно из-за того, что я совершил. Я прошу прощения у народа Латвии и у своих товарищей по партии. Я ввел их в заблуждение. Нельзя допустить подрыва народного доверия, тем более - в это нелегкое время борьбы с коронавирусной инфекцией", - сообщил Пуце.

Понимаете? Латвийский министр ввёл в заблуждение граждан своей страны и это стало для него мотивом подать в отставку. Он сам признал свою неправоту.

А у нас президент Украины безостановочно вводит граждан в заблуждение и продолжая врать даже не извиняется за свою ложь.
Он ведь мог не врать по поводу того, что не будет переезда на госдачи и мог не врать про то, что не будет VIP-палат. Но соврал. И ведь даже не извинился.

Значит считает подобное нормальным. И премьера себе такого же подобрал. В этом и разница между Зеленским и политиком из цивилизованной европейской страны. У них во главе государства стоят политики, а у нас стоит уриноофтальмолог с толпой некомпетентных недоразуменделей.
Борислав Береза
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13.11.2020 15:29 Відповісти
Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4135
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13.11.2020 15:30 Відповісти
Складається враження, що президент вийшов із кабінету і поки його немає до кабінету зайшов якийсь чи то працівник з обслуговування будівлі, чи сантехнік зайшов почистити унітаз і поки немає хазяїна кабінету вирішив зняти відосик на фоні президентського штандарту і прапору України. Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6387
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13.11.2020 15:32 Відповісти
Складається враження, що президент вийшов із кабінету і поки його немає до кабінету зайшов якийсь чи то працівник з обслуговування будівлі, чи сантехнік зайшов почистити унітаз і поки немає хазяїна кабінету вирішив зняти відосик на фоні президентського штандарту і прапору України. Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4295
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13.11.2020 15:33 Відповісти
Как только услышали что Байден- президент спрятались, как страусы. А вирус- очень удобная отмазка...
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13.11.2020 20:37 Відповісти
А може було б краще, якби ти їх не виконував?
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13.11.2020 20:38 Відповісти
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