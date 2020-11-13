Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, який захворів на Covid-19 і зараз перебуває в лікарні "Феофанія", записав відеозвернення.

Як передає Цензор.НЕТ, ролик розмістив 24 Канал.

"Як ви знаєте, Covid-19, на жаль, не оминув і мене. Але почуваюсь я досить добре ... Думаю, велика заслуга - це саме ваша підтримка, ваші теплі слова, побажання швидкого одужання, і я дякую за це кожному з вас", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Глава держави повідомив, що перебуває на самоізоляції вже третій день, але "не ізолювався від роботи" і продовжує виконувати свої обов'язки. "Всі органи влади, вважаю, працюють у нормальному режимі і всі ці дні в онлайні у мене проходять наради, важливі переговори, дзвінки, робота загалом", - сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 у лікарні "Феофанія".