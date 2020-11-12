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Морський трибунал ООН розділив на дві стадії справу про позов Києва проти РФ за захоплення трьох українських кораблів у Чорному морі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Морський трибунал ООН розділив на дві стадії справу про позов Києва проти РФ за захоплення трьох українських кораблів у Чорному морі

Арбітражний суд, сформований відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права, виніс рішення про розділення на 2 стадії – юрисдикційну та по суті - провадження у справі між Україною та РФ щодо затримання 3 військово-морських суден та членів їхніх екіпажів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС.

Зазначається, що Арбітраж розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, подані Російською Федерацією 22 серпня 2020 року, на попередньому етапі провадження.

"Практика розділення провадження є поширеною у міжнародному арбітражі. Нагадаємо, що інші справи України розглядалися за аналогічним механізмом і нами було успішно подолано юрисдикційні зауваження Російської Федерації як в Міжнародному Суді ООН, так і за позовом згідно з Конвенцією ООН з морського права", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

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У МЗС нагадали, що Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів у квітні 2019 року. У Міжнародному трибуналі з морського права Україна домоглася оперативної видачі знакового наказу про застосування тимчасових заходів. Майже одноголосно, 19 голосів до одного (проти був лише російський суддя), суд наказав Росії негайно звільнити кораблі та членів їхніх екіпажів.

22 травня 2020 року Україна подала на розгляд арбітражного трибуналу свій Меморандум у цій справі, який містить викладення фактів, обґрунтування юридичної позиції доказ і свідчення.

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Нарешті у зовнішньополітичному відомстві висловили переконання, що Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі і потім утримувавши українські військово-морські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 члени їхніх екіпажів.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.
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Топ коментарі
+9
Чтобы всё было честно - надо и пуцина поделить на два..
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12.11.2020 21:04
+7
Щасти. Хоча віри мало. Зелені зілють справи на користь парашки.
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12.11.2020 21:05
+5
Вздовж.
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12.11.2020 21:06
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Чтобы всё было честно - надо и пуцина поделить на два..
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12.11.2020 21:04 Відповісти
Вздовж.
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12.11.2020 21:06 Відповісти
Вместе с Зелей.
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12.11.2020 21:10 Відповісти
Щасти. Хоча віри мало. Зелені зілють справи на користь парашки.
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12.11.2020 21:05 Відповісти
зіллють
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12.11.2020 21:08 Відповісти
А хронологію позову до арбітражу ООН в статті віра не дозволила прочитати, якщо пам'ять зрадила вам?
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12.11.2020 21:12 Відповісти
И что там с хронологией? Неужели зеленые подали в суд???
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12.11.2020 21:35 Відповісти
Так дивись- років через десять і якісь рішення з'явиться, яке рашка зможе опротестувати. І знову почнеться цей біг по колу...
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12.11.2020 21:05 Відповісти
Яке ж ти, чурка, невгамовне. Морской трибунал ООН разделил на два производства иск Киева против РФ за захват трех украинских кораблей в Черном море - Цензор.НЕТ 2618
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12.11.2020 21:13 Відповісти
Не чіпай раба, бо в нього буде розрив міжвушного вакууму, коли він раптом дізнається, що "вожді" та "хазяєва" лишилися лише в його рідній московії...
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12.11.2020 21:19 Відповісти
Його по десять разів на день деактивують, а воно все одно лізе в "чьо там у хохлов?".
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12.11.2020 21:21 Відповісти
Морской трибунал ООН разделил на два производства иск Киева против РФ за захват трех украинских кораблей в Черном море - Цензор.НЕТ 1091
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12.11.2020 21:22 Відповісти
Хорошо, что прошлая украинская власть успела подать заявление в арбитражный трибунал ДО кенгурации Голабородька. Так потихоньку хоть как-то накажут кацапию, и хоть какая-то будет сатисфакция для Украины.
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12.11.2020 22:35 Відповісти
Экс-генеральный прокурор Армении утверждает, что согласно подписанному Пашиняном документу, Армения должна выплатить контрибуцию Азербайджану в размере 50 миллиардов долларов

https://m.haqqin.az/news/193772

Вот это ждёт и рашку, только нолик добавить..
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12.11.2020 22:41 Відповісти
Ось воно як.

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/11/12/7116432/
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13.11.2020 01:15 Відповісти
 
 