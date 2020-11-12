В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький

Досвід інших країн показує, що карантин вихідного дня справді обмежує соціальні контакти і зменшує кількість інфікованих COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук народний депутат СН, голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп навів приклад Ізраїлю, де в середині липня кількість виявлених хворих на добу становило 1 700 осіб. А після запровадження карантину вихідного дня за два тижні інфікованих стало втричі менше - близько 600 за день. Однак, коли з часом обмеження послабили, а карантин вихідного дня скасували, то темпи поширення коронавірусної хвороби значно зросли. І наприкінці вересня в країні було встановлено антирекорд - майже 9 тис. інфікованих. І тоді влада була змушена ввести повний локдаун на кілька тижнів: закрили школи, ресторани, підприємства, заборонили відходити від дому більш ніж на 1 км. Сьогодні в Ізраїлі зафіксовано тільки 146 нових хворих.

"Тобто працює і перший, і другий сценарій. Але в першому випадку завдається величезний удар по економіці. В Ізраїлі є ресурси, щоб його витримати. А Україна? Звичайно, не можна однозначно стверджувати, що в нашій країні карантинні обмеження у вихідні дні дадуть результат. Потрібно враховувати специфіку України, небажання місцевої влади виконувати будь-які заборони, встановлені на рівні держави", - вважає Радуцький.

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Депутат нагадав, що карантин вихідного дня запроваджено тимчасово, до 30 листопада.

"У нас буде час подивитися, як у наших умовах діють ці обмеження. Чи не призведуть вони до побічного ефекту. Коли, наприклад, у п'ятницю всі ресторани будуть забиті людьми і там почнуть масово порушувати карантин. Це може нівелювати позитив, який ми очікуємо від карантину вихідного дня. Поки ми стримано ставимося до нових обмежень. Ми не можемо не реагувати на те, що кількість інфікованих вже понад 11 тисяч на добу", - зазначив Радуцький.

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Водночас він висловив думку, що обмеження мають супроводжуватися програмами підтримки бізнесу: "Необхідно рішенням уряду чітко прирівняти карантин вихідного дня до форс-мажорних обставин. Це дозволить підприємцям розраховувати на знижку на оренду приміщення. Також необхідно прописати, яку компенсацію від держави отримають працівники, які не працюватимуть у вихідні дні".