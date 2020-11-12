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Ізраїль (1229) карантин (16095) Радуцький Михайло (274) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, -

Досвід інших країн показує, що карантин вихідного дня справді обмежує соціальні контакти і зменшує кількість інфікованих COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук народний депутат СН, голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп навів приклад Ізраїлю, де в середині липня кількість виявлених хворих на добу становило 1 700 осіб. А після запровадження карантину вихідного дня за два тижні інфікованих стало втричі менше - близько 600 за день. Однак, коли з часом обмеження послабили, а карантин вихідного дня скасували, то темпи поширення коронавірусної хвороби значно зросли. І наприкінці вересня в країні було встановлено антирекорд - майже 9 тис. інфікованих. І тоді влада була змушена ввести повний локдаун на кілька тижнів: закрили школи, ресторани, підприємства, заборонили відходити від дому більш ніж на 1 км. Сьогодні в Ізраїлі зафіксовано тільки 146 нових хворих.

"Тобто працює і перший, і другий сценарій. Але в першому випадку завдається величезний удар по економіці. В Ізраїлі є ресурси, щоб його витримати. А Україна? Звичайно, не можна однозначно стверджувати, що в нашій країні карантинні обмеження у вихідні дні дадуть результат. Потрібно враховувати специфіку України, небажання місцевої влади виконувати будь-які заборони, встановлені на рівні держави", - вважає Радуцький.

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Депутат нагадав, що карантин вихідного дня запроваджено тимчасово, до 30 листопада.

"У нас буде час подивитися, як у наших умовах діють ці обмеження. Чи не призведуть вони до побічного ефекту. Коли, наприклад, у п'ятницю всі ресторани будуть забиті людьми і там почнуть масово порушувати карантин. Це може нівелювати позитив, який ми очікуємо від карантину вихідного дня. Поки ми стримано ставимося до нових обмежень. Ми не можемо не реагувати на те, що кількість інфікованих вже понад 11 тисяч на добу", - зазначив Радуцький.

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Водночас він висловив думку, що обмеження мають супроводжуватися програмами підтримки бізнесу: "Необхідно рішенням уряду чітко прирівняти карантин вихідного дня до форс-мажорних обставин. Це дозволить підприємцям розраховувати на знижку на оренду приміщення. Також необхідно прописати, яку компенсацію від держави отримають працівники, які не працюватимуть у вихідні дні".
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Топ коментарі
+32
Думаете если ввести карантин в Украине, количество больных в Израиле снизится?
В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 696
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12.11.2020 21:24
+11
А своевременная продажа масок заграницу - так раз в 10.
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12.11.2020 21:27
+8
****** полный ...

В Израиле был полный локдаун на 2 недели , но при этом не работали только те учереждения , шо обслуживают массу народа . Транспорт ниодного дня не закрывали .
Айтишники все работали . Заводы - тоже . ИТР вообще без проблем , бо у 99% свои тачки - хатя автобус часто дешевле и нет головняка с парковкой .
Лишь ввели норму не более 20 пассажиров на автобус . Маски все надели , а кто не носил на улице (шо глупо , если нет толпени) тот обходил любого встречного порохожего на 2-3 метра .
Без маски ни в один супермаркет не пускали . И в аптеку . И меряли температуру .

Какой нахер "выходной день" , если в Израиле везде , кроме Хайфы по субботам итак не работают автобусы , торговые центры , рынки (токо маршрутки -- но где нет религиозных , т.е. Тель-Авив) ...
В Израиле с 1948 года - карантин выходного дня В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3120 !
Радуцкий не кизди ,пля , лучше скажи куда дел маски !
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12.11.2020 21:46
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Думаете если ввести карантин в Украине, количество больных в Израиле снизится?
В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 696
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12.11.2020 21:24 Відповісти
В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9356 В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9356 В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9356
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12.11.2020 21:24 Відповісти
У мене таке враження ніби вся економіка Україні тримається на кафе, ресторанах та розважальних центрах. Здається, що це вони замовили цю атаку на карантин вихідного дня.
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12.11.2020 21:27 Відповісти
В большинстве стран, основа экономики, это малый и средний бизнес.
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12.11.2020 21:30 Відповісти
Что производит кинотеатр?
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12.11.2020 21:36 Відповісти
Хворих на ковід. )))
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12.11.2020 21:38 Відповісти
Ты не понимаешь в чем разница между товаром и услугой?
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12.11.2020 21:39 Відповісти
Я понимаю, от чего можно отказаться ради выживания.
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12.11.2020 21:41 Відповісти
Так не ходите в кинотеатр и кафе, не знаю как это обеспечит вам "выживание", но спать будет спокойней
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12.11.2020 23:47 Відповісти
І шо, хтось спорить? Але не треба зводити малий та середній бізнес тільки до каже, ресторанів, ТРЦ та іншого общепита. До того ж вони майже всі працюють в сірій зоні і майже не платять податків.
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12.11.2020 21:38 Відповісти
Если ввести карантелей, то один больной добежит аж до Израиля...
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12.11.2020 21:30 Відповісти
А если еще и продать маски из Держрезерва Украины в Израиль
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12.11.2020 21:33 Відповісти
Та нє. То якщо радуцькому Х в Ж введуть, то кількість хворих знизицця не тількі в Ізраілі!)))
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12.11.2020 21:35 Відповісти
Вот было бы странно, если бы любой локдаун увеличивал бы количество больных.. даже в такой загадочной дыре как изгаиль..
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12.11.2020 21:26 Відповісти
А своевременная продажа масок заграницу - так раз в 10.
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12.11.2020 21:27 Відповісти
Кому ты втираешь, болван? в Израиле, в Шабат и так никто не работает.
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12.11.2020 21:28 Відповісти
В Израиле власть так не грабит своих граждан, как грабят радуцкие украинцев.
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12.11.2020 21:29 Відповісти
Пусть мародер радуцкий расскажет какие компенсации от государства получает бизнес в Израиле, Европе, США при закрьітии бизнеса из-за карантина.
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12.11.2020 21:35 Відповісти
А как в Израиле власть грабит своих граждан?
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12.11.2020 21:37 Відповісти
Судячи по розвитку країни, по добробуту населення, менше ніж наші.
Хоча корупція є і в них.
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12.11.2020 22:03 Відповісти
так зачем же они потом сразу ввели локдаун, а не опять карантин выходного дня???
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12.11.2020 21:30 Відповісти
там таво...каждую суботу карантін...
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12.11.2020 21:38 Відповісти
так то.. того...веками так ))
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12.11.2020 21:41 Відповісти
Есть видео где поляк зарядил ПЦР тесты соком TIMBARK и сок оказался ковидным.
Так-что закрывать нужно супермаркеты. Голодомор выходного дня.
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12.11.2020 21:31 Відповісти
вот только не нужно путать израильских евреев с украинскими евреями у власти В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4805
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12.11.2020 21:32 Відповісти
ета два разних народа...?
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12.11.2020 21:44 Відповісти
Брехло. В Израиле на две недели вводили жёсткий карантин, и это помогло. А не выдуманный обкумаренным мозгом "карантин выходного дня", который напоминает "немножко беременна"
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12.11.2020 21:33 Відповісти
А почему решили перенять именно этот никем не подтвержденный опыт у Израиля ? Там оочень много чего ценного можно было бы перенять НО переняли именно это . А все остальное по -прежнему перенимаем у тоталитарной засРахи и давно почившего совка
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12.11.2020 21:34 Відповісти
Zushaua , не прочитавши твой комент , сказал свой . Звыняй . ))
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12.11.2020 21:40 Відповісти
Ну так нужно теперь закрыть наглухо все границы , как в Израиле , в том числе с крымом и ордло . И сидеть на своих яйцах , как квочки . ))
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12.11.2020 21:36 Відповісти
Ты бы в Израиле за схожую манипуляцию с масками, сел бы лет на 15!
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12.11.2020 21:37 Відповісти
В Украине медицинские обычные маски можно купить по 1гр. 50 копеек . Но только оптом пачкой - 10 шт . Вчера купил в одном из супермаркетов пачку в 10 масок за 15 грн . .
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12.11.2020 21:49 Відповісти
Это очень правильно, сравнивать цену масок по состоянию на 12.11.2020 года, применительно к ситуации, которая сложилась в начале года!
Когда на абсолютно всех аптеках была надпись "Масок и антисептика НЕТ"
А цена маски начиналась с 20 грн...
В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7215
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12.11.2020 21:54 Відповісти
Да . Я уже даже не помню , сколько пошил масок из широкого бинта на старенькой швейной машине ( бабушкиной ) . , кажется четыре или пять получилось на М - 2 Подольск-ручная . Но цена на весне , да , - была 20 грн . за еденицу . ))
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12.11.2020 22:15 Відповісти
А Израиль об этом знает?
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12.11.2020 21:37 Відповісти
В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4350
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12.11.2020 21:38 Відповісти
Дисциплинировать украинца? Вот это еще никому не удавалось, даже самим украинцам!
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12.11.2020 21:40 Відповісти
заборонити алкоголь на місяць, мінімум в 10 захворюваність знизиться
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12.11.2020 21:42 Відповісти
не не снизица, сразу начнут самогон гнать декалитрами..
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12.11.2020 21:43 Відповісти
для самогону потрібна брага, а це два тижні + перегон. От місяць і пройде
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12.11.2020 21:44 Відповісти
І наркотики на місяць заборонити.
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12.11.2020 21:43 Відповісти
ст. 307 КК України. Вже!!!
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12.11.2020 21:47 Відповісти
Ой!!! Только не надо за евреев. Этих ворюг и мародёров и у нас хватает. В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 921
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12.11.2020 21:44 Відповісти
****** полный ...

В Израиле был полный локдаун на 2 недели , но при этом не работали только те учереждения , шо обслуживают массу народа . Транспорт ниодного дня не закрывали .
Айтишники все работали . Заводы - тоже . ИТР вообще без проблем , бо у 99% свои тачки - хатя автобус часто дешевле и нет головняка с парковкой .
Лишь ввели норму не более 20 пассажиров на автобус . Маски все надели , а кто не носил на улице (шо глупо , если нет толпени) тот обходил любого встречного порохожего на 2-3 метра .
Без маски ни в один супермаркет не пускали . И в аптеку . И меряли температуру .

Какой нахер "выходной день" , если в Израиле везде , кроме Хайфы по субботам итак не работают автобусы , торговые центры , рынки (токо маршрутки -- но где нет религиозных , т.е. Тель-Авив) ...
В Израиле с 1948 года - карантин выходного дня В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3120 !
Радуцкий не кизди ,пля , лучше скажи куда дел маски !
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12.11.2020 21:46 Відповісти
Тепер зрозуміло. В нас буде і шабат для євреїв, і неділя в буквальному сенсі для християн.
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12.11.2020 22:17 Відповісти
Вот приятно же послушать знающего еврея, начинающего и заканчивающего свой убедительный спич доступным русским матом!
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13.11.2020 01:41 Відповісти
****** полный ../Такой же "богоизбранный".Тоже уверенный что об Украину можно вытирать ноги : 27.10.20 Избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм, - "слуга народа" Дубинский
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13.11.2020 11:04 Відповісти
А что, Радуцкий еще не сидит?
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12.11.2020 21:56 Відповісти
Та щас, хто ж його посадить вано ж зєльоне.
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12.11.2020 23:29 Відповісти
Вірити на слово цему продажному зєльоному педе... радуцькому - себе не поважати.
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12.11.2020 21:58 Відповісти
В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1001
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12.11.2020 22:09 Відповісти
радуцкий - это тварь, которая украла и вывезла все маски и защитные костюмы из госрезерва! Ну да поверим ему на слово. А как же без этого. Он для себя любимого старается. На народ ему насрать
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12.11.2020 22:10 Відповісти
но в Израиле вирус не лечат большими порциями асфальта В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7505
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12.11.2020 22:16 Відповісти
Интересно, а как правительство Израиля помогает своим гражданам, бизнесу во время карантина? Вот этот опыт надо перенимать...
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12.11.2020 22:24 Відповісти
Правители Украины, дегенераты по определению израильского флажка, упорно норовят повторить дегенератов их исторической родины./Сейчас 1,2 млн граждан Израиля являются безработными, это 27% всего трудоспособного населения. До коронавируса безработица составляла менее 4%. Все эти люди стали нищими в один момент, поскольку пособия по безработице составляют примерно половину от их месячной зарплаты.Значительная часть безработных так и не вернётся за станок или в офис, поскольку фирмы, где они работали, либо обанкротятся, либо сильно сократят штат. Помощь от государства ничтожна, не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Остановлены многочисленные строительные и инфраструктурные проекты, дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 года.
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12.11.2020 22:35 Відповісти
Бред сивой кобылы в пятницу ... Особенно "я рыдаль" за "в один момент стали нищими" в контексте того , шо чувак получает половину от зарплаты пособие . Если мозгов нет лучше не лезь . Как во всех развитых странах пособие (как и подоходный) в Израиле платится ступенчато . От минимимальной зарплаты -- 0% ставка подоходного 100% ставка пособия . Это 5200 шек. (1543 $) -- и пособие ровно такое же будет . Это минимальное пособие по безработице . В отличии от налогов спупеньки по пособию не публикуются , У подоходного следующая ступенька это 15% от разницы -- эт 10,900 шек (33240 $) но налог берётся не от всей суммы в 10.9 тысяч , но от разницы между ступеньками (10.9 - 5.2 = 5.7 * 0.15) . Та же хрень з пособием . Только ступенька эт 90% , т.е. с 6000 шек зарплаты пособие будет 5900 .

100 шек -- жудкое "обнищание" . А шобы иметь пособие в половину зарплаты нужно иметь запралату где-то 17000 шек. (~ 5000 $) .; Карл -- 5 тонн баксоидов , вот это обнищание , ёпсель ! Это уже высоко кваллифицированный ИТР , Айти или начальники цехов на заводах . С 5 тонн обнищал до 2.5 тонн баксоидов . Шо всё равно выше минимальной зарпаты на 3600 шек (1000 $) . Вот сидит дома чувак и нихера не делает получает 2500$ от ин-та национального страхования , а на улице яко бжола пашут курьеры , продавцы -- за минимум на тыщу баксов меньше .
Открою тё жудчайшую тайну , Карл . Те шо получали 25 тыщ. и 40 тыщ (хирурги и гендиректора) , у них пособия будут не половину з/п , а треть или даже 20% . Бо выше 8600 шек. (2550 $) нет пособия . Эт я по се знаю и это прекрасный стимул не сидеть дома , но искать работу . Поэтому высокоолачиваем дают искть работу дольше и по специальности .
Можно ли считать "в адын мАмэнт стал нищим" чувака . который 5-10 лет получал не в один момент , а каждый месяц 25-40 тысяч шек в месяц (7418 -- 11869 $) ...
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13.11.2020 01:45 Відповісти
Ах , ну да , Карл -- ещё один маленький нюансик . При увольнении каждый работник за каждый отработаный год получает пицуим (компенсацию) в размере месячной зарплаты . Т.е. -- десять лет отработал и чистая годовая зарплата как компенсация . 20 лет - почти двухгодичная ... Вог он уровень крайнего обнищания -- я рыдаль , ёпсель !!!
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13.11.2020 01:49 Відповісти
Бред сивой кобылы в пятницу ./ Биби-Нетаньяха-самая лучшая путинская проститутка по вызову. Израильские беспилотники, сбрасывающие гранаты на украинских воинов-самые лучшие беспилотники.Израильское мёртвое море-самое мёртвое.Израильские хасиды-самые вонючие.Израильские дегенераты -самые дегенеративные. Израильские локдауны израильских дегенератов-самые лучшие локдауны. 27 % безработных в Израиле -самые счастливые безработные в мире. Дефицит госбюджета 15% ВВП -самый лучший дефицит в мире.Привычно долбит пропагандист Вассермана и Кедми.
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13.11.2020 09:50 Відповісти
Падение экономики хотят списать на Карантин.Но налоги в этом году по полной собрали.К Дефолту ведут наверное.
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12.11.2020 22:46 Відповісти
Интересно, сколько бы лет отсидел чиновник в Израиле, за кражу медицинских масок в особо крупных размерах с гос.резерва страны???
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12.11.2020 22:48 Відповісти
А кто бы ему дал положить себе шекель в карман ?!
Тут содють за увод бабла в сторону своей общины (религиозной) . Или за "помощь другу".
Доказать , шо бывший глава правительства Егуд Ольмер что-то себе положил лично (будучи до момента своего премьерства мэром Иерусалима) следакам не удалось -- посадили за махинации со строительными подрядами для "дружественных компаний" . По-сути за делишки замов ("взятки некоторых чиновников мэрии") . 6 лет присудили в 2014 году , а в 2015 ВС скостил до 1.5 лет с учётом того, шо взятки не он брал . Но штраф в 1 млн. шекелей оставил без изменений .
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13.11.2020 02:00 Відповісти
Сами Лечитца едут в Феофанию. На БСП пусть попробуют.Слуги Народа.
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12.11.2020 22:49 Відповісти
Миша в Израиле таки короновирусные деньги не воруют.. В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1248
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12.11.2020 22:49 Відповісти
Очевидно, що дебіл не розуміє різниці між іудейською та християнською культурами!...
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12.11.2020 22:49 Відповісти
Мне все равно, будет или не будет карантин выходного дня. Может и лучше чтобы был. Но вот господину Радуцкому после его "аналов" как-то уже невозможно верить, тем более инфа ну мягко говоря слабодоказуемая, а логика и инутция говорят, что в три раза снизить заражаемость за выходные просто невозможно. Голимый чес.
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12.11.2020 23:50 Відповісти
 
 