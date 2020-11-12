В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Досвід інших країн показує, що карантин вихідного дня справді обмежує соціальні контакти і зменшує кількість інфікованих COVID-19.
Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук народний депутат СН, голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
Нардеп навів приклад Ізраїлю, де в середині липня кількість виявлених хворих на добу становило 1 700 осіб. А після запровадження карантину вихідного дня за два тижні інфікованих стало втричі менше - близько 600 за день. Однак, коли з часом обмеження послабили, а карантин вихідного дня скасували, то темпи поширення коронавірусної хвороби значно зросли. І наприкінці вересня в країні було встановлено антирекорд - майже 9 тис. інфікованих. І тоді влада була змушена ввести повний локдаун на кілька тижнів: закрили школи, ресторани, підприємства, заборонили відходити від дому більш ніж на 1 км. Сьогодні в Ізраїлі зафіксовано тільки 146 нових хворих.
"Тобто працює і перший, і другий сценарій. Але в першому випадку завдається величезний удар по економіці. В Ізраїлі є ресурси, щоб його витримати. А Україна? Звичайно, не можна однозначно стверджувати, що в нашій країні карантинні обмеження у вихідні дні дадуть результат. Потрібно враховувати специфіку України, небажання місцевої влади виконувати будь-які заборони, встановлені на рівні держави", - вважає Радуцький.
Депутат нагадав, що карантин вихідного дня запроваджено тимчасово, до 30 листопада.
"У нас буде час подивитися, як у наших умовах діють ці обмеження. Чи не призведуть вони до побічного ефекту. Коли, наприклад, у п'ятницю всі ресторани будуть забиті людьми і там почнуть масово порушувати карантин. Це може нівелювати позитив, який ми очікуємо від карантину вихідного дня. Поки ми стримано ставимося до нових обмежень. Ми не можемо не реагувати на те, що кількість інфікованих вже понад 11 тисяч на добу", - зазначив Радуцький.
Водночас він висловив думку, що обмеження мають супроводжуватися програмами підтримки бізнесу: "Необхідно рішенням уряду чітко прирівняти карантин вихідного дня до форс-мажорних обставин. Це дозволить підприємцям розраховувати на знижку на оренду приміщення. Також необхідно прописати, яку компенсацію від держави отримають працівники, які не працюватимуть у вихідні дні".
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Хоча корупція є і в них.
Так-что закрывать нужно супермаркеты. Голодомор выходного дня.
Когда на абсолютно всех аптеках была надпись "Масок и антисептика НЕТ"
А цена маски начиналась с 20 грн...
В Израиле был полный локдаун на 2 недели , но при этом не работали только те учереждения , шо обслуживают массу народа . Транспорт ниодного дня не закрывали .
Айтишники все работали . Заводы - тоже . ИТР вообще без проблем , бо у 99% свои тачки - хатя автобус часто дешевле и нет головняка с парковкой .
Лишь ввели норму не более 20 пассажиров на автобус . Маски все надели , а кто не носил на улице (шо глупо , если нет толпени) тот обходил любого встречного порохожего на 2-3 метра .
Без маски ни в один супермаркет не пускали . И в аптеку . И меряли температуру .
Какой нахер "выходной день" , если в Израиле везде , кроме Хайфы по субботам итак не работают автобусы , торговые центры , рынки (токо маршрутки -- но где нет религиозных , т.е. Тель-Авив) ...
В Израиле с 1948 года - карантин выходного дня !
Радуцкий не кизди ,пля , лучше скажи куда дел маски !
100 шек -- жудкое "обнищание" . А шобы иметь пособие в половину зарплаты нужно иметь запралату где-то 17000 шек. (~ 5000 $) .; Карл -- 5 тонн баксоидов , вот это обнищание , ёпсель ! Это уже высоко кваллифицированный ИТР , Айти или начальники цехов на заводах . С 5 тонн обнищал до 2.5 тонн баксоидов . Шо всё равно выше минимальной зарпаты на 3600 шек (1000 $) . Вот сидит дома чувак и нихера не делает получает 2500$ от ин-та национального страхования , а на улице яко бжола пашут курьеры , продавцы -- за минимум на тыщу баксов меньше .
Открою тё жудчайшую тайну , Карл . Те шо получали 25 тыщ. и 40 тыщ (хирурги и гендиректора) , у них пособия будут не половину з/п , а треть или даже 20% . Бо выше 8600 шек. (2550 $) нет пособия . Эт я по се знаю и это прекрасный стимул не сидеть дома , но искать работу . Поэтому высокоолачиваем дают искть работу дольше и по специальности .
Можно ли считать "в адын мАмэнт стал нищим" чувака . который 5-10 лет получал не в один момент , а каждый месяц 25-40 тысяч шек в месяц (7418 -- 11869 $) ...
Тут содють за увод бабла в сторону своей общины (религиозной) . Или за "помощь другу".
Доказать , шо бывший глава правительства Егуд Ольмер что-то себе положил лично (будучи до момента своего премьерства мэром Иерусалима) следакам не удалось -- посадили за махинации со строительными подрядами для "дружественных компаний" . По-сути за делишки замов ("взятки некоторых чиновников мэрии") . 6 лет присудили в 2014 году , а в 2015 ВС скостил до 1.5 лет с учётом того, шо взятки не он брал . Но штраф в 1 млн. шекелей оставил без изменений .