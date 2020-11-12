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Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня

Уряд України опублікував на своєму сайті постанову №1100 від 11 листопада, якою внесено зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин з поділом на зони і запроваджуючи карантин "вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ, інформація розміщена на офіційному сайті Кабміну.

"Додатково до обмежень, передбачених пунктом 10 цієї постанови, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 до 30 листопада 2020 забороняється...", - сказано в документі з перерахуванням додаткових заборон на вихідні.

Серед них заборона на роботу громадського харчування, крім як навинос або адресну доставку; ТРЦ і інших розважальних закладів; підприємств торгівлі, в яких на продукти харчування, паливо, ліки і ветпрепарати припадає менше 60% площі; спортзалів, фітнес-центрів і басейнів; а також установ культури і проведення культурно-масових заходів.

Крім того, рекомендується магазинам, пошті та іншим компаніям встановити з 10:00 до 12:00 або в інший час дня на дві години пріоритетне обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

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Топ коментарі
+11
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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12.11.2020 21:32
+7
А жрать им шо ? А за хату/комуналку хто платить будет ? Може Зиленскай Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня - Цензор.НЕТ 6186
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12.11.2020 21:36
+7
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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12.11.2020 21:41
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Та все плевали на это постановление .
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12.11.2020 21:30 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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12.11.2020 21:32 Відповісти
Скільки заробляєш на брехні?
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12.11.2020 21:34 Відповісти
... та провокаціях?
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12.11.2020 21:35 Відповісти
С начала учебного года коронавирус обнаружили у 5 215 учеников, это 0,9% всех учеников. Также болезнь подтвердили у 10 552 учителей.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, Вот как то так..Здесь пруф.
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12.11.2020 21:49 Відповісти
Ти або зедебіл, або уперте теля, або проплачене... В нас сьогодні від короновірусу 198 людей померло, а ти тявкаєш свою ахінею.
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12.11.2020 22:13 Відповісти
Ти саме це рахувало, чи почуло від ЗМІ - таких саме провокаторів як і ти?
В тебе у мізках є блок сумніву чи логіки? Тебе не дивує, що різкий ріст легеневих захворювань стався після того, як масово почали носити маски?
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13.11.2020 09:03 Відповісти
Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 8494
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12.11.2020 21:45 Відповісти
Якось дивно, в українській версії багатьох новин немає. ЦН віддає перевагу россійській?
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12.11.2020 21:31 Відповісти
навіть адреса сайта про це говорить, рюскій за замовчуванням
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12.11.2020 21:40 Відповісти
мова - засіб спілкування, не треба робити з цього фетиша
який допоможе ворогу розпалювати розбрат
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13.11.2020 00:54 Відповісти
эти люди которые сами ничего не соблюдают и болеют, говорят нам простым людям борющемся за (крыхту хлеба) сдохните мол от голода и холода но главное не от короновируса...
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12.11.2020 21:33 Відповісти
а ты за лозунг - давай сдохнем вместе?
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12.11.2020 21:54 Відповісти
О! Сейчас начнется вой. Свободных и не покорных представителей малого бизнеса, в основном официантов в кафе.
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12.11.2020 21:33 Відповісти
А жрать им шо ? А за хату/комуналку хто платить будет ? Може Зиленскай Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня - Цензор.НЕТ 6186
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12.11.2020 21:36 Відповісти
А пусть поробуют производить что-то, а не только ьарелки мыть да ногти красить.
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12.11.2020 21:39 Відповісти
А ты, наверное, на заводе впахиваешь, да?
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12.11.2020 21:41 Відповісти
А хто тарелки тогда мыть будет ? Илон Маск ? Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 2021
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12.11.2020 21:41 Відповісти
после того, как коронавирус косит всех подряд чиновников, министров и даже преЗЕдента, которые своими рекомендациями и уговорами с запретами рассказывали всем как правильно это лечить, но при этом расхищали ковидный фонд, укатывая его в асфальт и даря полиции и пр.... НО...при этом они то как раз знали, кто и где и за какие гос. тугрики их будет лечить (и ИВЛ им точно хватит и кислородный концентрат найдется...плюс мед.персонал)
и вот теперь они начинают экспериментировать грубо говоря с зеленкой и клизмами...вместо вливания денег, в оборудование и препараты для всех... кому посчастливиться попасть в палату или при необходимости дождаться медицинской помощи а не рожать на куртке перед дверью больницы !!!
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12.11.2020 21:40 Відповісти
Таке вже з весни, та всі очі позатуляли масками і тільки на кричущі випадки можуть з-під неї трохи визирнути.
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12.11.2020 22:01 Відповісти
*них
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12.11.2020 22:03 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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12.11.2020 21:41 Відповісти
Більшість цих діточок була на курортах десь по закордонах з батьками, які не вірять у ковід.
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12.11.2020 23:25 Відповісти
Геноцид выгодного дня... проще выходные отменить.. даешь семидневку..
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12.11.2020 21:49 Відповісти
Радуцкий Шмигалю насоветовал эту херню по Израильскому образцу!!
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12.11.2020 21:49 Відповісти
Дуже підозріло, що в Україні, де ніхто і ніколи не переймався ані здоров'ям свого народу, ані його добробутом, раптом почали турбуватись про здоров'я здебільшого літніх людей. В Європі, може, і повірять, а в нас ми вже зазлалегідь знаємо, що майже обов'язково буде пастка.
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12.11.2020 21:55 Відповісти
Новий тип голодомору
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12.11.2020 23:04 Відповісти
А також Налоговой.і всім інстанціям.брати налогі по вихідним заборонити.
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12.11.2020 21:56 Відповісти
Холуи ротшильдовские.
Пока не добьют экономику - не успокоятся.
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12.11.2020 21:57 Відповісти
Треба негайно закрити школи, все інше має працювати. Освіта зараз це джерело короновірусу.. дебіли, швидко робіть дистанційне навчання, інакше в нас тисячі а день вмиратимуть.
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12.11.2020 22:09 Відповісти
Эпицентр уже подтерся этим постановлением, что ответят зеклоуны?
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12.11.2020 22:10 Відповісти
Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 6822
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12.11.2020 22:10 Відповісти
Закажу столик в Эпицентре
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12.11.2020 22:10 Відповісти
Зайдите на выходных в любой киевский "продуктовый супермаркет" и тогда вы поймете насколько тупорылые преЗЕрвативы сейчас у власти.
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12.11.2020 22:16 Відповісти
А торгових центрах, різних бутіках покупців одиниці, в деяких і зовсім немає. І їх закривають. Диверсія проти народу
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12.11.2020 23:08 Відповісти
Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 9605
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12.11.2020 22:37 Відповісти
Так, це ж наш національний вид спорту. Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 4313
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12.11.2020 23:22 Відповісти
А людей кормить шмыгаль с зеленским будут?
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12.11.2020 22:59 Відповісти
бараны кабминовские, вы сначала уберите летнее-зимнее время, а потом решайте все остальное...
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13.11.2020 06:07 Відповісти
 
 