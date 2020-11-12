На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі
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На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме виключно в онлайн режимі і видаватиме товари в Центрах видачі замовлень торгових центрів.
Про це йдеться на сторінці мережі в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому, в будні дні робота торгових центрів мережі буде продовжена до 24:00 і триватиме до останнього покупця.
Топ коментарі
+7 Виктор Потоцкий c0ec5c80
показати весь коментар12.11.2020 21:41
+5 olele
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+4 Стрелок
показати весь коментар12.11.2020 21:49
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