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На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі

Новини Цензор.НЕТ Економіка Здоров'я

На час дії карантину вихідного дня мережа

На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме виключно в онлайн режимі і видаватиме товари в Центрах видачі замовлень торгових центрів.

Про це йдеться на сторінці мережі в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, в будні дні робота торгових центрів мережі буде продовжена до 24:00 і триватиме до останнього покупця.

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На час дії карантину вихідного дня мережа Епіцентр працюватиме тільки в онлайн режимі 01

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Топ коментарі
+7
На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать только в онлайн режиме - Цензор.НЕТ 2686
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12.11.2020 21:41
+5
На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 4246
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12.11.2020 22:08
+4
На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 7244
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12.11.2020 21:49
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Ну сразу бы и подавали все статьи в рубрике реклама))
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12.11.2020 21:38 Відповісти
Товар из герегацентра ждал 2 месяца
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12.11.2020 21:40 Відповісти
ЦН!!!!
Багатьох новин немає в українській версії.
ЦН!!!
Ті український портал чи російский???
Не паліться вже так відверто.
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12.11.2020 21:41 Відповісти
Натисни кнопку UA і не здіймай галас
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12.11.2020 21:45 Відповісти
На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать только в онлайн режиме - Цензор.НЕТ 2686
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12.11.2020 21:41 Відповісти
Значит карантин не для всех. Онлайн: Склады работают, грузчики, менеджеры, водители тоже. А главное, что бабки капают. Надо еще в "Велюр" Кабмин перенести
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12.11.2020 21:41 Відповісти
Курить я буду, но пить не брошу.
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12.11.2020 21:42 Відповісти
Твій пост сподобався відразу чотирьом особам. На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 9292

На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 6184
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12.11.2020 21:47 Відповісти
Бачу, що хороші хлопці. Явно не кацапи.
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12.11.2020 21:49 Відповісти
Й навіть не москалі)
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12.11.2020 22:26 Відповісти
Главное маски государства, государству и толкать.. а остальное всё куйня...
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12.11.2020 21:46 Відповісти
Ви мене заспокоїли! Я весь день переживаю чи буде працювати епіцентр
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12.11.2020 21:47 Відповісти
А что по поводу карантина "выходного дня" думает и заявляет "Велюр"?
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12.11.2020 21:47 Відповісти
а ему пофиг!
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12.11.2020 21:48 Відповісти
На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 7244
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12.11.2020 21:49 Відповісти
как введёт этот карантин, так может произойти так - в местах где большинство или в основном женщины, тихим голосом маникир, педикир, стрижка, макиаж.
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12.11.2020 22:02 Відповісти
"А той, щедрий та розкошний,Все храми мурує;Та отечество так любить,Так за ним бідкує,Так із його, сердешного,Кров, як воду, точить!..А братія мовчить собі,Витріщивши очі!" (С)
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12.11.2020 22:02 Відповісти
На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 4246
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12.11.2020 22:08 Відповісти
Обратите внимание - на местах стали фактически "ложить" на решения верхней власти и к ним естественно подключатся торговые "крупняки", с которыми власти навряд ли удастся справиться. Завтра примеру "Эпицентра" последуют другие "крупняки", например, мебельщики или продавцы Стока и Секод-хенда. Уверен, навряд ли закроют свою работу разные VIP-услуги, в т.ч. и для борзых чиновников ( спортзалы, бассейны и т.п.). Но факт игнорирования безлада верхней власти расширяется потому, что многие реально понимают, что эти надуманные полумеры с этими "выходными или не выходными карантинами" никак серьезно не отразятся на борьбе с этой заразой, а экономика и доходы людей катастрофически падают, в т.ч. и особенно налоговые поступления на местах.
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12.11.2020 22:11 Відповісти
это прям перемога какая-то, сранный магазин будет выполнять решение кабмина!, невиданная щедрость!)))
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12.11.2020 22:15 Відповісти
Вранье, рассказываю, как Эпицентр и Новая линия будут работать спокойно, приходите в магазин, говорите продавцу, что вам нужно, он приносит на кассу, вы расплачиваетесь (как бы на вынос с доставкой) после чего получаете ее на выходе, где оформляют доставку. И любая местная власть это поддержит, поскольку зеленые выродки просто ограбили местные бюджеты и пилят ковидный фонд, а социалку и прочее скинули на местную власть, им нужно где то деньги брать.
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12.11.2020 22:16 Відповісти
Не, будем по-другому: все отделы перекроют красными лентами "проход запрещен", под которые можно будет проходить. Так было весной во многих крупных сетях: в том же Эпицентре, в Эльдорадо и так далее. Этот фарс применят и сейчас.
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13.11.2020 07:57 Відповісти
Не мля, если у кого-то в субботу потечет кран и ему понадобится прокладка за 2 гривны, ему придется ждать до понедельника. А все это время либо сидеть без воды, либо заливать соседей
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13.11.2020 08:33 Відповісти
а велюр, миколкин, будет соблюдать карантин??? или на субботние сходки слуг - это не распространяется????
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12.11.2020 22:16 Відповісти
будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя. - То есть пятница все таки растянется до 72 часов, если будут покупатели?)
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12.11.2020 22:29 Відповісти
Быстро их Аваков к ногтю прижал.
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13.11.2020 00:28 Відповісти
 
 