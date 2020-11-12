Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на українських телеканалах, які належать бізнесменам і політикам, ні хороших новин, а позитив перетворюється в негатив, тому він розповідатиме українцям про те, що відбувається в країні за допомогою відеозвернень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні, опублікованому в його Фейсбуці.
Зеленський зазначив: ""2020-й рік дійсно перевернув з ніг на голову наші традиційні поняття: слово "негативний" приносить людям радість, щастя, бо негативний тест означає одужання, а слово "позитивний" навпаки стало негативним.
І вчора пізно ввечері, намагаючись заснути, я дивився телевізор і зрозумів, що такий самий принцип сповідують наші телеканали. Хоча місцеві вибори, здається, закінчилися. Так от хороших новин на каналах різних наших впливових бізнесменів і політиків або немає, або позитив, на жаль, перетворюється на негатив. На "біле" дуже часто кажуть "чорне", - сказав він у відеозверненні, опублікованому в четвер на офіційній сторінці глави держави в Фейсбук.
Зеленський вказав, що всупереч традиціям у нього, як у президента України, своїх телеканалів і ЗМІ немає. "Тому я вирішив, що буду сам розповідати вам про події робочого дня, без посередників, без маніпуляцій, найважливіше - без брехні", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
В непонятно каком состоянии Владимир Зеленский решил «сам розповідати вам про події робочого дня, без посередників, без маніпуляцій, а головне - без брехні».
Я не понимаю, почему кто-то должен верить хотя бы этим словам. Только очень наивный человек может принять это за чистую монету. И, признаюсь, меня не очень интересует его рабочий день. Кстати, раз рабочий, то можно из Феофании съехать. Думаю, будет кому занять место.
Что интересно, в самом этом ролике и заложена манипуляция. Это игра в одни ворота. Зрителям предлагается «разговаривать с телевизором».
А вещающий оттуда будет говорить о том, что важно для него; расставлять точки над і такие, какие удобно ему; не слышать критики; формировать выгодную повестку дня; оставлять последнее слово за собой; превращать свои мысли в истину в последней инстанции.
Я даже подозреваю где это было подсмотрено. «Беседы у камина» Рузвельта. Вот только в нашем исполнении это ужасно и местечково. И эта фирменная хрипотца…
Все эти благоглупости: «Почнемо з кіно, яке країна, на жаль, змушена дивитися вже кілька тижнів поспіль. Кіно про 11 людей, багатоходівках, аферах, авантюрах.
Ні, це не «11 друзів Оушена», це рімейк, створений за підтримки Конституційного суду України, - «11 друзів Тупицького». Актори не гірше голлівудських зірок. Принаймні, судячи з майна пана Тупицького і його родини, він не поступається таланту Джорджа Клуні або Бреда Пітта». Подобные аналогии - отборная пошлятина.
Текст писанный кем-то по очень плохим лекалам. А если это и не текст вовсе, а экспромт, то это ужасно вдвойне.
Серьезно, Владимир Александрович, берегите себя. Прекратите работать, так всем будет лучше. Кто его знает, что вы там при температуре придумаете. И еще раз, теперь совсем серьезно. Как наверное можно было догадаться, я достаточно скептичен к деятельности господина Зеленского.
Но я искренне желаю ему здоровья. Болезнь, она сродни водопою в засушливых районах - звери сходятся в одном месте объединенные общей бедой.
Там царит пусть временное, но уважение к другим, совсем на тебя не похожим. Сейчас власть парализована ковидом: президент, спикер, первый вице-спикер, вице-премьер…Выздоравливайте.
И не надо строить из себя суперменов. Помимо того что «все президенты», все еще и просто люди.
*
"Лежить Зеленський під яблунею й каже. Оце дивіться як я стараюсь - вже другий рік лежу. Лишилося лише трохи - яблуко поцілить мені в лоба, і я, по закону Ньютона, всіх ощасливлю...".
эфир 95-го продолжается, пока народ смотрит
Або тут: Дивіться також інші випуски шоу.
8:00 - проснулся и встал.
8:15 - покакал
8:30 - почистил зубы
9:00 - пакушал
10:00 - паехал на работу
жизненно важными для подавляющего большинства граждан Украины.
...
Перефразую Леся Подерв'янського: "Під час вашої промови Зеленський сидить мовчки, дегенеративно відкривши рота, як то роблять хворі на аденоїди, харчить і пускає слину".
Ну не выходит у того, кто кривлялся на сцене, руководить большой страной. В его мимику настолько въелось кривляние, что избавиться от него он уже не в состоянии.
Выступайте, Владимир. Выступайте. Был до вас один кадр - Сеня Яценюк, так он так своими видосиками набрыд избирателю, что Сеня ТРИ раза подряд даже не решил в выборах участвовать.
Бугага. Бубочка зпетросянив
... Блин, дальше этот бред нести не могу, а ОНО ещё не такое говорит - всё таки молодец!
Зеленский летал в Оман для открытия офшорных счетов, на которые будут лететь откаты за распродажу с/х земли и стратегических предприятий и для встречи в Омане с Патрушевым. Такой же предатель, как и Порошенко.
Свинарчука
Семочко
Панамский офшор
Ленинскую кузню,
Работающую Липецкую фабрику....
Твои почитатели ждут с открытыми клювиками, как птенчики в гнезде!
Володя. тебе народ поверил, что ты скинешь Мальдивского и у тебя, в отличии от него, не будут желания лезть в экономику. Ты что, не понимаешь, что проходивший тысячами лет инбридинг не прошёл стороной? Ты полномочия Президента согласно Конституции читал?
Вова, твой видосик показывает степень твоей оторванности от простых украинцев и степень твоей глупости.
Но и кроме Кремля, он слушает мировое еврейское лобби, в угоду которому распродает землю, заводы..., продолжает уничтожение медицины и уменьшение населения украинцев.
И собственно обе эти группы "работают" сообща.
Куда-то идти, о чем-то петь
И при этом весело понимать,
Что все уже просрано.
У Мєндель треба вже давно вуса поголити.
"ПЕРЕПЛЕВАТЬСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ"
спасибо тебе, Вова, хоть за это, можно снять стрес после рабочего дня
Они могли завезти оборудование к резиденции Зеленского. Также могли просто поставить на дежурство возле резиденции оборудованную машину «скорой». Могли с таким же эффектом писать видеоролики о самоизоляции из кабинета в резиденции.
Простые шаги, которые вполне обезопасили бы Зеленского, если он настолько проникается своим здоровьем.
Речь даже не идет о каких-то организационно сложных пиар-акциях, типа «открыть Феофанию для тяжело больных ковид детей».
В итоге власти нанесли еще один мощный удар по собственным рейтингам, потому что не учли: переболеют, если не все, то значительная часть избирателей. И точно каждый избиратель столкнется с коронавирусом в собственной семье и сложностями его лечения, сложностью попасть в больницу, сделать анализ и тому подобное.
В итоге почти каждая семья тяжело будет ненавидеть «ВИП-больных», которые имели все то, чего не могли иметь они сами или родственники, больные ковидом.
Зеленський отримав «культурний шок» від шквалу критики в соцмережах - радник Єрмака
Чи веде Володимир Зеленський самостійно свою сторінку в Фейсбук, а також як глава держави реагує на критику в соцмережах розповіли 12 листопада в Офісі президента.
У нього є свій аккаунт, він заходить зі свого аккаунта, безумовно, - повідомив політтехнолог і радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк в інтерв'ю для «УП».
Такоже Подоляк розкрив реакцію президента на критику, яка звучить від користувачів соцмереж.
Я думаю, що він змінюється в цьому плані. Він починає розуміти, що 90%, на жаль, нашого Фейсбуку - ботоферми… Я думаю, що спочатку у нього, можливо, був… культурний шок, тому що це реально шквал критики. І він щиро думав, що це живі люди, - наголосив Подоляк.
За словами політтехнолога, лише потім «вони зрозуміли, що це зовсім інша історія».