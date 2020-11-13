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Зеленський (11160) КС (1002)

Зеленський про конституційну кризу: Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "шкідників у мантіях". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комісія з правової реформи представить напрацювання щодо перезапуску Конституційного суду України. Таке завдання на комісію було покладено главою держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

Говорячи про головні події дня, президент прокоментував ситуацію з конституційною кризою.

Зеленський зазначив: "Почнемо з кіно, яке, країна, на жаль, змушена дивитися вже кілька тижнів поспіль. Кіно про 11 людей. Багатоходівки. Афери. Авантюри. Ні, це не "11 друзів Оушена". Це рімейк, створений за підтримки Конституційного суду України. 11 друзів Тупицького. Актори не гірші голлівудських зірок, я вважаю. Ну принаймні, судячи з майна пана Тупицького і його родини, він не поступається талантом Джорджу Клуні або Бреду Пітту".

Він продовжив: "Якщо без жартів, то 11 суддів КСУ дійсно могли своїми рішеннями скасувати важливі реформи і залишити Україну без важливої ​​фінансової підтримки. І нам як суспільству і країні такі сюжетні повороти точно не потрібні. І, сорі за спойлер, у них нічого не вдасться. Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "шкідників у мантіях". Тому вчора у нас відбулося засідання комісії з правової реформи, були представники парламенту, уряду, правоохоронних органів, послів країн наших міжнародних партнерів".

Читайте також: Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський. ВIДЕО

Президент пообіцяв, що весь процес перезапуску КСУ буде максимально прозорим.

"Всі ми працюємо над комплексними рішеннями для відновлення довіри до всієї судової системи загалом та перезапуску Конституційного суду зокрема. Треба вирішити проблему системно. Щоб у "продюсерів" цього кіно не було можливості зробити сиквел, трилогію або, як ви знаєте, багатосерійну мильну оперу.

Перші результати комісії з правової реформи будуть представлені через тиждень. Весь процес буде максимально прозорим і з максимальним залученням всього суспільства. Ми справді потребуємо реальних перетворень у судовій системі нашої країни", - зазначив він.

"Сьогодні, згідно з деякими дослідженнями рівень довіри українців до суду лише трошки краще, ніж рівень їх довіри до каналу "Раша тудей". Це треба змінювати. А особливо, коли ми говоримо про суддів КС, які щомісяця отримують зарплату 14 тисяч доларів кожен. Це більше ніж зарплата за рік більшості громадян України. І, до речі, президента України також", - резюмував Зеленський.

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Топ коментарі
+32
Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях", - Зеленский о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 8733
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12.11.2020 22:36
+22
какой дебил ему пишет тексты?
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12.11.2020 22:39
+20
Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях", - Зеленский о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 3778
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12.11.2020 22:42
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А за это время судьи и персонал КС получили еще 26,25 млн.грн. на то, что бы продолжать гробить Украинк.
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13.11.2020 04:10 Відповісти
Воинствуещее невежество и сознательное вредительство в написании законов по которым невозможно наказывать за корупцию а выполняя их невозможно выжить бизнесу. Вот это хаос и породил кризис . А когда КС указывает на это то они преступники мешающие им безнаказано мародерствывать. По делам узнаете их.КОГО ПОСАДИЛИ ИЗ МОЖНОВЛАДЦИВ ВЕСНОЙ? Это ответ на все остальное.
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13.11.2020 05:26 Відповісти
Так весной коррупции не было значит! Может не сезон
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13.11.2020 11:10 Відповісти
Кривляющийся безмозглый попугай . Пожар он тушил б...., трубы горели ?
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13.11.2020 06:22 Відповісти
ні хрена не загасив, Головна твоя мета цього цирку досягнута - КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ УЗАКОНЕНА !
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13.11.2020 06:53 Відповісти
Людиииии!!! Та пожалійте же хворого! Майте бога в животі!
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13.11.2020 06:58 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ПРИДУРОК !
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13.11.2020 07:55 Відповісти
У этого персонажа абсолютно символическое мышление, параллельное с реальностью.
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13.11.2020 07:06 Відповісти
Україні потрібно терміново відмовитись від послуг "суддів" , які отримують зарплату 14000$(500 000гривень) . Бо толку з них нуль , а обходяться вони людям - дуже дорого . В жодній іншій країні вони такої "зарплати" не отримають , ще й сядуть в тюрму за корупцію . Україна що , найдурніша в світі країна ?
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13.11.2020 07:33 Відповісти
Зеленский не может распустить КС. Но ему нужен крайний и время. Выход просто - роспуск Верховной Рады. Убрано два деятеля "СН", руль в руках "Баткивщины", непринятие бюджета, хаос в ВР - роспуск. Руководство ВР согласовано дезертирует подальше от решений по КСУ и бюджета. Стефанчук, который видимо и спал в маске заявил что болен. Руль ВР вручили Ленке Кондратюк от "Батькивщины".https://timeze2019.blogspot.com
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13.11.2020 08:00 Відповісти
Софія Мелеграно

ДИКИЙ патріотизм...
Майдан 2014 року відвоював у Януковича владний трон для бариги Порошенка. Що народу від того Майдану дісталось? А нічого. Порошенко тільки цвів і пахнув.
========================

І знову автомайдани, пітарди, файера. Соросятня (шабунін,серя лещ, заліщучка і т.д.) блокує Конституційний Суд України, який має розглянути закон про ринок землі на його відповідність Конституції України.
Знаючи, що закон не відповідає Конституції і має бути заблокований, Шабунін і К° пішли війною на КСУ. Ціль розпочатої шабунінцями війни - відвойовувати у народу сотні тисяч ГА нашої родючої землі для Порошенка і міжнародної гоп К°.
Що народу від цієї соросятної движухи дістанеться? А нічого. Порошенко ж знову буде цвісти і пахнути з сотнями тисяч украденої у народу землі.
========================
Ну просто якись ДИКИЙ патріотизм. Патріотизм після якого країні нічого не залишається окрім бідності, злиднів та розрухи, а мільярдер Порошенко все більше РОЗКВІТАЄ...
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13.11.2020 10:32 Відповісти
Кацапи, ми все рівно переможемо і вас прикінчимо!
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13.11.2020 11:39 Відповісти
пля... короновірус, одна надія на тебе!
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13.11.2020 11:38 Відповісти
Да,судьи КС *не хуже голливудских звёзд,но а ты шут гороховый местечкового разлива.
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13.11.2020 12:03 Відповісти
Мабуть, зебики уже поняли , шо их постигнет неизбежность(досрачная))), потому у них не сходят с языГа спички"Пламя революции". Пусть уже все скопом чухают к беломорчику да со с канальчиком... А шо делать... НАДА...ХЕХ...мдя...
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13.11.2020 13:17 Відповісти
к сожалению Зеленский пока что не стал доктором... он пытается лечить гнойный аппендицит... а ведь его надо вырезать...
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13.11.2020 15:06 Відповісти
Владимиру Александровичу нужно ставать хоть немного жоще иначе просремс Украину. И перестаньте пожалуйста так близко к сердцу принимать всякую словесную вонь в ваш адрес. Если честно то жителей Украины часто называют чорноротыми . Ложите на вес этот хлам который триндит в вашу сторону и делайте свое дело. Умеющий ложить на быдло уже рыцарь по нашим временам.
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13.11.2020 19:13 Відповісти
Удача Зеленского наша удача.
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13.11.2020 19:16 Відповісти
народу надо задуматся очень ,дорогой народ,осбенно старшое поколение ,вспомните как кацапи , уичтожали народ украини голодомором ,ми украинци умирали селами ,а на место умерших ,слали,слали , кацапов , везли их поездами ,особенно ,харьков , одесса, донецк, вот вам где больше всех рускоязичних , которих якоби путлер защищая ,воюя снами, не находите ли ви что ето , повторение голодомора ,ведь власть делает все ,чтоби люди умирали ,
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14.11.2020 12:38 Відповісти
Меняй свой лисапет на пожарный!
Зеленський про конституційну кризу: Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "шкідників у мантіях" - Цензор.НЕТ 8427
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16.11.2020 07:07 Відповісти
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