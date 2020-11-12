Поділ на дві стадії справи України проти РФ про захоплення кораблів у Чорному морі - це звичайна практика Морського трибуналу, - Єнін

Поділ провадження у справі Україна - РФ про затримання 3 військово-морських суден і членів їх екіпажів на 2 стадії - це традиційна процедура, і Україна вже неодноразово проходила це і щодо інших інстанцій, і йшла досить впевнено переможним шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Permanent court of Arbitration, створений згідно з одним із додатків конвенції ООН з міжнародного морського права, передбачає традиційну процедуру розгляду спочатку юрисдикційних заперечень іншої сторони, і тільки на другому етапі розгляд питання по суті. Абсолютно за аналогічною процедурою розглядається переважна більшість питань у рамках зазначеної арбітражної інстанції. Ми вже неодноразово проходили це і щодо інших інстанцій і йшли досить впевнено переможним шляхом", - сказав Єнін.

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Він підкреслив, що МЗС надзвичайно ретельно відстежує хід подій у цьому судовому процесі і триматиме в курсі.

Арбітражний суд, сформований згідно з додатком VII Конвенції ООН з морського права, 12 листопада виніс рішення про біфуркацію провадженння (поділ його на 2 стадії - юрисдикційну і по суті) у справі між Україною і РФ про затримання 3 військово-морських суден і членів їх екіпажів.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.