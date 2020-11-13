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Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафуватимуть за її відсутність тільки у громадських місцях

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафуватимуть за її відсутність тільки у громадських місцях

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, де можна з'являтися без маски, не наражаючи на небезпеку здоров'я і гаманець.

Про це він розповів в ефірі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На вулиці носити маску не потрібно. Виняток - це коли ви перебуваєте в місці великого скупчення людей. Наприклад, на зупинках, коли є натовп людей, відстань між якими іноді менше одного метра. Просто вдягайте маску - це безпека", - пояснив Степанов.

Міністр нагадав, що штрафувати будуть лише за перебування без маски в громадських місцях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці, - Степанов. ВIДЕО

"Штрафи виписуватимуться за перебування без маски саме в громадських місцях. Коли людина, наприклад, зайшла до супермаркету, і без маски, то дистанція вже не важлива - адже відстань до інших, зрозуміло, весь час змінюватиметься. Людина має бути в масці", - підкреслив Степанов.

Він нагадав, що механізм накладення штрафів за відсутність маски в громадському місці зараз схожий на механізм, який застосовується в разі порушення правил дорожнього руху: порушникові штраф повинні виписувати відразу на місці.

Читайте також: За перебування без маски на вулиці не штрафуватимуть, - міністр юстиції Малюська. ВIДЕО
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Топ коментарі
+5
Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафувати за її відсутність будуть тільки у громадських місцях - Цензор.НЕТ 655
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12.11.2020 23:27
+4
Степанов: на улице маску можно не носить, штрафовать за ее отсутствие будут только в общественных местах - Цензор.НЕТ 9480
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12.11.2020 23:17
+3
А чому ж стільки випадків щодня ?
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13.11.2020 02:38
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Степанов: на улице маску можно не носить, штрафовать за ее отсутствие будут только в общественных местах - Цензор.НЕТ 9480
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12.11.2020 23:17 Відповісти
таке ж саме й у Харковi
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12.11.2020 23:35 Відповісти
В метро вирус не действует. Заражает исключительно по субботам и воскресеньям , и с 22.00 до 7.00 по будням.
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12.11.2020 23:37 Відповісти
Це інфекційна хвороба. Вона передається від людини до людини. Є певні важелі які зменьшують шанси на передачу віруса від одніє людини до іншою. Для того, щоб не перевантажувати реанімаціїні відділення.
Для тих хто впевнений, що вірус "Заражает исключительно по субботам и воскресеньям , и с 22.00 до 7.00 по будням." на пальцях - якщо реанімаційне відділення може допомогти 100 особам, а допомога потрібна 120 особам, то 20 осіб залишаться без допомоги реанімації.
Так от щоб було не 120, а хоча б 95 осіб - вводять обмеження.
Якщо введуть обмеження на пересування з 22 до 23, то буде 119 осіб.
Якщо введуть обмеження на пересування з 22 до 00, то буде 117 осіб.
Якщо введуть обмеження на пересування з 22 до 01, бо буде 115 осіб.
Тощо.
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13.11.2020 00:33 Відповісти
Т.е. на рынках и в метро он не заражает по воскресеньям, а в кафешке на открытом воздухе заражает?
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13.11.2020 00:53 Відповісти
"а в кафешке на открытом воздухе заражает?" - конечно не заражает, особенно в зимний период при температуре -20°С
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13.11.2020 08:09 Відповісти
А где у нас уже - 20? В каких это краях? Или у вас на Колыме?
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13.11.2020 08:19 Відповісти
А по-твоему в Киеве, Запорожье, Днепре, Полтава, в Тернополе и тд, никогда не бьівает зимой -20? Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафуватимуть за її відсутність тільки у громадських місцях - Цензор.НЕТ 4416
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13.11.2020 09:49 Відповісти
У тебя уже -20? Или завтра будет - 20?
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13.11.2020 23:30 Відповісти
Вот тут то наш преЗедент и подхватил....
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12.11.2020 23:56 Відповісти
Степанов, ходят слухи, что тебя хотят уволить.
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12.11.2020 23:25 Відповісти
скорее бы, это позорище степанов уже завралось и наворовалось..
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13.11.2020 01:38 Відповісти
Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафувати за її відсутність будуть тільки у громадських місцях - Цензор.НЕТ 655
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12.11.2020 23:27 Відповісти
Ну в общем получается , что на рынке , если соблюдаются все дистанции , торговать можно . Так или нет ? .
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12.11.2020 23:29 Відповісти
Да! Да! Но...нет! толку с той продажи, если в выходной на рынок лишь с лишними деньгами для штрафов пойдут...в будний еще куда не шло...
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12.11.2020 23:38 Відповісти
Для выходцев из ордло я бы вообще все пункты закрыл . Была б моя воля , и речку Северский Донец ограничил . Шоб наконец поили и кормили себя сами . Кстати , до ведома кормильцев-поильцев , - с 2021 , - с 1-го Января росия прекращает спонсирование самопровозглашенных всяких республик . Свои пенсии , суки , будете требовать теперь в судах , но сначала показывать украинский паспорт с пропиской и проживанием на Украинской территории .
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13.11.2020 01:14 Відповісти
Щось задержався на посаді цей кацап. Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафувати за її відсутність будуть тільки у громадських місцях - Цензор.НЕТ 3116
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12.11.2020 23:37 Відповісти
а этот товарищ знает определение понятия "общественное место", и что улица вообще то к нему относится?
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12.11.2020 23:38 Відповісти
Контроль масочного режима нужно возложить на гаишников. Люди с опытом.
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12.11.2020 23:43 Відповісти
так понимаем, что контроль будут вести специально подготовленные люди с соответствующим удостоверением...и при наличии такого, штрафы проводить через КАССОВЫЙ АППАРАТ.. квитанция и возможность по номеру проследить поступление денег на счет, а не на карман...
данные удостоверений нужно записывать и проверять по указанному телефону и адресу....
а то вчерашние опросчики 5 вопросов зеленского потеряли доверие своими мусорными пакетами...
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13.11.2020 06:45 Відповісти
А носить маску надо только там, где штрафуют?
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12.11.2020 23:55 Відповісти
Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафувати за її відсутність будуть тільки у громадських місцях - Цензор.НЕТ 5484
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12.11.2020 23:56 Відповісти
Учитывая что такое понятие как "общественное место" в законе имеет довольно таки широкое значение... Штрафовать можно практически всех людей которые пребывают на улице.
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13.11.2020 00:08 Відповісти
Про "громадські місця" в законе ничего нет.

"Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

Т. е. три места:
1) громадські будинки
2) громадські споруди
3) громадський транспорт
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13.11.2020 01:06 Відповісти
Долбо-б. Улица и есть общественное место. У себя дома я могу ходить скажем голый на руках и в носках а на улице -нельзя это нарушение общественного порядка т к мои действия попадают под ст 173 коап
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13.11.2020 00:17 Відповісти
Ви хотя би визначення прочитайте що таке громадське місце. Дорослій людині має бути стидно таке не знати.
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13.11.2020 08:02 Відповісти
Соромно - "Дорослій людині має бути стидно таке не знати."
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13.11.2020 10:51 Відповісти
А з чого ви взяли що я не знаю перекладу?
Хотіли сяйнути розумом?
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13.11.2020 19:36 Відповісти
Я що таке суспільне місце взагалі пояснив? Воно блін скрізь, де може знаходитися інша людина. Навіть у лісі воно є. Хтось там теж може шастати з тобою поруч. Воно скрізь крім власної території.
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13.11.2020 00:25 Відповісти
Приехал мой друг из Польши в Киев. Говорит, - "ребят, в Украине вы реально на расслабоне, в Польше всё многократно строже и все в масках, а тем кто без масок люди даже без полиции пислюлей дают. В Польше все уважают социальную ответственность". (с)
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13.11.2020 00:30 Відповісти
В багатьох, якщо не у всіх країнах в Европі маски обов"язкові завжди від 6 років. Всюди.
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13.11.2020 00:35 Відповісти
Вам ужє нікакая кастрюля не поможєт.
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14.11.2020 17:39 Відповісти
То ж для тебе,дурнику.Ти ж ходиш з непокритою головою,або в шапці ,і ні те ні інше не протираєш антисептиком,за то трогаєш руцями,а потім їх сунеш до обличчя,до інших людей і предметів,а потім карантин не діє і безліч хворих .А каструлю на голові ти б протирав постійно,і не розносив заразу оточуючим.Загугли в зображеннях -протигаз,почитай для чого він призначений,з каструлею на голові і маскою
ти мав би дуже подібний девайс,а значить кратно збільшиш свій особистий захист,а при постійній дезинфекції кастрюлі і знизиш загрозу від тебе для оточуючих.Стань прикладом для всіх ковідних-натяни на лоба кастрюлю...
Не забудь отбарабанити відміну,фуфєл.
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14.11.2020 18:47 Відповісти
Вибач, наслєдніков шарікових нє читаю. Нєт времені. Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафуватимуть за її відсутність тільки у громадських місцях - Цензор.НЕТ 6861
Так, що лягай вже спати, нещастя.
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14.11.2020 22:09 Відповісти
Ага,кастрюлю не забудь натягнути,щоб ковід на тебе не напав...Подивись механізми якими пес керує отарою овець,вгадай хто ти в цьому процесі.Скільки за рік "епідемії"Іспанія збудувала лікарень для боротьби з нею,і чому так?Виліз вже з того телевізора,оглянись навколо,ти ж людина,ти не плазун.Чи ти вже за свої 40-50 рочків так нажаханий що клякнеш і не можеш нормально мислити.
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15.11.2020 05:59 Відповісти
Ватнік, "Вибач, наслєдніков шарікових нє читаю. Нєт времені. "
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15.11.2020 13:15 Відповісти
Так худобі цього і не треба, ні читати ні думати.Як той папуга мелеш слова не розуміючи змісту .Щезни,недоумок.
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15.11.2020 14:09 Відповісти
А чому ж стільки випадків щодня ?
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13.11.2020 02:38 Відповісти
В Італії всі у масках. Італійці реально бояться і високих штрафів 400€ , і захворіти бояться.
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13.11.2020 03:14 Відповісти
шариков степанов, ты и обеспечило население теми масками, чтобы штрафовать? само ходи в наморднике, и не вякай))
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13.11.2020 01:36 Відповісти
Так скільки ж разів сказано, що без дистанції 2м маска нічого не дає.
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13.11.2020 02:39 Відповісти
Так давайте не будемо носити маски якщо менше 2м, ви це пропонуєте чи що?
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13.11.2020 08:10 Відповісти
Следующий шаг будет ношение документов. Пока в стойло не заведут не успокоятся. И все это беззаконие для баранов подают как заботу об их здоровье.
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13.11.2020 07:07 Відповісти
Все правильно.Маски и карантин,способ принуждения рабов к покорности.
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13.11.2020 08:41 Відповісти
навіщо штраф?навіщо сім"ю фінансово дошкуляти...зразу сажайте на 15-ь діб...вулиці від листя . а далі від снігу очищати...
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13.11.2020 11:53 Відповісти
 
 