Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафуватимуть за її відсутність тільки у громадських місцях
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, де можна з'являтися без маски, не наражаючи на небезпеку здоров'я і гаманець.
Про це він розповів в ефірі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.
"На вулиці носити маску не потрібно. Виняток - це коли ви перебуваєте в місці великого скупчення людей. Наприклад, на зупинках, коли є натовп людей, відстань між якими іноді менше одного метра. Просто вдягайте маску - це безпека", - пояснив Степанов.
Міністр нагадав, що штрафувати будуть лише за перебування без маски в громадських місцях.
"Штрафи виписуватимуться за перебування без маски саме в громадських місцях. Коли людина, наприклад, зайшла до супермаркету, і без маски, то дистанція вже не важлива - адже відстань до інших, зрозуміло, весь час змінюватиметься. Людина має бути в масці", - підкреслив Степанов.
Він нагадав, що механізм накладення штрафів за відсутність маски в громадському місці зараз схожий на механізм, який застосовується в разі порушення правил дорожнього руху: порушникові штраф повинні виписувати відразу на місці.
Будь ласка, зачекайте...
Для тих хто впевнений, що вірус "Заражает исключительно по субботам и воскресеньям , и с 22.00 до 7.00 по будням." на пальцях - якщо реанімаційне відділення може допомогти 100 особам, а допомога потрібна 120 особам, то 20 осіб залишаться без допомоги реанімації.
Так от щоб було не 120, а хоча б 95 осіб - вводять обмеження.
Якщо введуть обмеження на пересування з 22 до 23, то буде 119 осіб.
Якщо введуть обмеження на пересування з 22 до 00, то буде 117 осіб.
Якщо введуть обмеження на пересування з 22 до 01, бо буде 115 осіб.
Тощо.
данные удостоверений нужно записывать и проверять по указанному телефону и адресу....
а то вчерашние опросчики 5 вопросов зеленского потеряли доверие своими мусорными пакетами...
"Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
Т. е. три места:
1) громадські будинки
2) громадські споруди
3) громадський транспорт
Хотіли сяйнути розумом?
ти мав би дуже подібний девайс,а значить кратно збільшиш свій особистий захист,а при постійній дезинфекції кастрюлі і знизиш загрозу від тебе для оточуючих.Стань прикладом для всіх ковідних-натяни на лоба кастрюлю...
Не забудь отбарабанити відміну,фуфєл.
Так, що лягай вже спати, нещастя.