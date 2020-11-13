Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафуватимуть за її відсутність тільки у громадських місцях

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, де можна з'являтися без маски, не наражаючи на небезпеку здоров'я і гаманець.

Про це він розповів в ефірі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На вулиці носити маску не потрібно. Виняток - це коли ви перебуваєте в місці великого скупчення людей. Наприклад, на зупинках, коли є натовп людей, відстань між якими іноді менше одного метра. Просто вдягайте маску - це безпека", - пояснив Степанов.

Міністр нагадав, що штрафувати будуть лише за перебування без маски в громадських місцях.

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"Штрафи виписуватимуться за перебування без маски саме в громадських місцях. Коли людина, наприклад, зайшла до супермаркету, і без маски, то дистанція вже не важлива - адже відстань до інших, зрозуміло, весь час змінюватиметься. Людина має бути в масці", - підкреслив Степанов.

Він нагадав, що механізм накладення штрафів за відсутність маски в громадському місці зараз схожий на механізм, який застосовується в разі порушення правил дорожнього руху: порушникові штраф повинні виписувати відразу на місці.

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