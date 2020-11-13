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Україна може провести вибори в ОРДЛО наприкінці березня, але головна мета - не вибори, а контроль над кордоном, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна може провести вибори в ОРДЛО наприкінці березня, але головна мета - не вибори, а контроль над кордоном, - Кравчук

Місцеві вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися наприкінці березня. Для цього потрібно, щоб у січні Верховна Рада ухвалила закон про особливості цих виборів. Вибори можуть бути тільки мажоритарними, а не пропорційними.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо, скажімо, в січні, припустімо, ВР ухвалює закон про особливості цих виборів. Я, наприклад, вважаю, що там можуть бути тільки мажоритарні вибори, бо там немає українських партій, там нічого немає. Які пропорційні вибори можуть бути? Не можуть. Це я так думаю і не кажу, що моя думка є істиною в останній інстанції. ВР приймає закон. Щойно прийняли закон, вже можна готуватися до виборів — лютий, березень і частина січня. Часу вистачає", - розповів Кравчук.

За його словами, крім закону про особливості виборів в ОРДЛО потрібно буде ухвалити ще декілька законів.

"Про демілітаризацію, недопущення переслідування невинних осіб (про амністію. — Ред.). Не можна думати, що хтось покаже пальцем і когось судитимуть. Це просто неприйнятна філософія. Тільки за українським законом", - наголосив Кравчук.

При цьому дата проведення виборів в ОРДЛО, на його думку, не є критичною. Набагато важливіше, щоб Україна перед цим отримала контроль над кордоном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кравчук про найманців РФ на Донбасі: Якщо вбивали, ґвалтували, грабували - повинні відповідати, якщо просто воювали - мають бути виведені з України. ВIДЕО

"Головне тут навіть не конкретна дата. Час можна перенести. Це не є принциповим питанням. Принциповим питанням є контроль Україною над кордоном, відповідні дії української влади на підконтрольних територіях, встановлення українських інститутів влади, які й можуть забезпечити проведення виборів за українським законом", - пояснив Кравчук.

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Топ коментарі
+18
Старый имбецил. Все ему неймется сдать Украину.
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13.11.2020 00:57
+16
Главное,чтобы таких как Кравчук, Зеленский, Мертверчук и прочей прокремлевской швали вообще больше не было в украинской политики.
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13.11.2020 00:56
+15
Зеленському. А ця істота лише озвучує.
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13.11.2020 00:58
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и дохнет же.
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13.11.2020 00:55 Відповісти
*не* вторым словом пропустилось как то....
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13.11.2020 01:07 Відповісти
да ладно, все и так поняли .... Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8993
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13.11.2020 01:17 Відповісти
Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6644
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13.11.2020 01:22 Відповісти
та не нiтьтеся, пане... Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук - Цензор.НЕТ 109
Мини-сборник песен для настроения.
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13.11.2020 01:38 Відповісти
то звивялово за свой косяк...
между прочим, там де то давно уже у вас висит мой запрос до вас на "в друзья".
вы уже шо та сделайте с той бедой....
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13.11.2020 01:45 Відповісти
пардоньте , ща будем репу чесавши разруливать ситуэйшн
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13.11.2020 02:01 Відповісти
та не торопитеся Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1402
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13.11.2020 02:09 Відповісти
не знаходжу... каарочи, я вас переплюнул - переподал заявку... Тобто, зiнiцiював вас до дiй...
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13.11.2020 02:10 Відповісти
зроблено...
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13.11.2020 07:57 Відповісти
Лучшие хиты зарубежной эстрады.
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13.11.2020 01:46 Відповісти
ЗАЧЕМ цитировать этого МАРАЗМАТИКА ? у него уже такой возраст,что он не помнит в какой эпохе живет !
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13.11.2020 07:50 Відповісти
Главное,чтобы таких как Кравчук, Зеленский, Мертверчук и прочей прокремлевской швали вообще больше не было в украинской политики.
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13.11.2020 00:56 Відповісти
Старый имбецил. Все ему неймется сдать Украину.
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13.11.2020 00:57 Відповісти
Зеленському. А ця істота лише озвучує.
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13.11.2020 00:58 Відповісти
"я знаю дату вашей смерти, сказала мне гадалка карты разложив и удивилась - что жив" - Кравчук Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7334
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13.11.2020 00:58 Відповісти
усе в Божих руках, безбожнику
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13.11.2020 01:18 Відповісти
Какого именно Бога вы имеете ввиду?
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13.11.2020 02:07 Відповісти
един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус
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30.11.2020 01:06 Відповісти
Твою мать,где ж вас таких талантливых клепают? А кто посредник между Богом Кришной и людьми? Арждуна?

А между Буддой и людьми????
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30.11.2020 01:22 Відповісти
Бог един по определению, разберись с этим, а то неровен час - встретишься неожиданно
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09.12.2020 00:24 Відповісти
Двоешник.
Читать научись, а лучше всего думать
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09.12.2020 00:26 Відповісти
"Времени хватает" десятилетиями промывали мозги,а последнее время вообще поколение подросло на вообще дичайшей пропагандонской люти..и этот отец пигидий чешет что 3 месяца хватает)
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13.11.2020 01:03 Відповісти
Тобе садити треба, пожиттєво, за здачу ядерної зброї.
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13.11.2020 01:03 Відповісти
Эта красножопая падаль еще и победу у Чорновила украла
Вот тогда у Украины был бы шанс стать нормальным государством
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13.11.2020 02:06 Відповісти
А Кравчук и остальная звиздобратия может вылететь в Ростов уже в этом году!
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13.11.2020 01:12 Відповісти
это из репертуара второго секретаря: наше цель - коммунизм
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13.11.2020 01:15 Відповісти
такое скажете , какой коммунизм? - ГОРИЗОНТЫ коммунизЬма.
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13.11.2020 01:25 Відповісти
"наша цель - коммунизм!"
особенно радовал етот раснокумачевый лозунг на здании зенитно-ракетного училища в Киеве ))))
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13.11.2020 01:37 Відповісти
Говорят, что в совковые времена лозунг "Наша цель - коммунизм" висел на фасаде харьковского артиллерийского училища...
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13.11.2020 02:10 Відповісти
не знаю как харьковского, но на фасаде киевского зенитно-ракетного училища точно висел...
там напротив КИСИ - я туда каждый день топал и все видел....
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13.11.2020 07:34 Відповісти
"Наша цель - коммунизм" - це програма наведення боєголовок МБР Мінітмен )))0))0)))
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13.11.2020 07:39 Відповісти
"Ковровая бомбардировка" - Взятие под контроль государственной границы - Выборы
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13.11.2020 01:16 Відповісти
Да когда эту зеленскокравчуковскую кодлу унесет уже куда-нибудь? Да что же за суки такие?
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13.11.2020 01:19 Відповісти
пане амнезийник, НЕ ТАК... галиматию нести - на Волгу, там тоже вода соленая.
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13.11.2020 01:23 Відповісти
не обов'язково, щоб в виборах в ордло брали участь місцеві містечкові партії. І, взагалі, краще - щоб загальноукраїнські. Ну, щоб в разі чого - можна було би заброонити і зажопів, і рижемразівський жопоблок. Як свого часу комуняк - за участь в сепаратиських діях в Криму та на Донбасі.
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13.11.2020 01:25 Відповісти
Када уже эти зебики опубликуют итоги зеопоросника, шобы наконец-то этого амнезийника упрятать на довiчне , за разбазаривание в особо крупных размерах
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13.11.2020 01:27 Відповісти
Безсмертный: - Отселяем из ОРДЛО лояльных украинской власти людей, затем перерезаем электроэнергию, газ и воду, соц-выплаты, и ставим жирную точку, не мучая себя, и не кормя врага. Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5331
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13.11.2020 01:34 Відповісти
Я б еще добавил: ватанов переселяем в ордило
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13.11.2020 02:08 Відповісти
Так и нужно было сделать еще во время каденции Порошенко. Только он все яйца мял. Ему только одно оправдание - жилья в Украине столько нет, чтоб забрать всех желающих.
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13.11.2020 07:10 Відповісти
Так-то воно так, але вувузєла вже гроші у пуйла взяв, щоби втюхати нам цю ракову пухлину.
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13.11.2020 09:08 Відповісти
Может пора уже этого деменционного импотента послать нах, с его "тестированием" лояльности украинцев к коллаборантам и рашистскому оккупанту?...
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13.11.2020 02:16 Відповісти
Гнида сепарская никак не уймется. Будут выборы или не будут ***** не отдаст контроль над границей Украине. Пример тому Нагорный Карабах, где кроме границы Рашка еще и воздушное пространство взяла под свой контроль
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13.11.2020 02:17 Відповісти
Принципиальным вопросом является контроль Украиной над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законам", - пояснил Кравчук.

А зачем тогда вам законы новые принимать? Разве сейчас в Украине нет законов про выборы и про украинские институты и управление? Вам нужно росийские законы в Украине принять? Тогде ети выборы будут уже не по украинским законам и Конституции.
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13.11.2020 02:26 Відповісти
Ежели кто еще не понял, кто пришел к власти по результатам состоявшегося вчера госпереворота, то вот подсказка:

"Народный депутат "Батькивщины", вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила о готовности вести заседания парламента, пока спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно находятся на больничном."
Источник: https://censor.net/ru/n3230773"

Латифундисты украинские, вот кто.
Вот так вот можно взять власть без шума, без пыли, без бронетранспортеров и танков.
Забили стрелку олигархи украинские и российские, и решили, что что им делить то, они же все из СССР?
Так что скоро наступит мир в ЛДНР, к Новому Году управятся, полагаю.
А тех, кто будет протир мира, тем хочу напомнить про судьбу Гандзюк, к власти в Украине пришли люди серьезные, это не гопота квартальная.

А тем, кто будете сильно волноваться, тем Степанов не только "карантин выходного дня" устроит, чтобы не собирались группами и не обсуждали, как власть свергать, но и двери в подъездах заварит, по примеру китайских коммуняк Уханя. Ведь комментаторы тут, на форуме, сами активно требовали, "Степанов введи" строгие меры против ковида, вот и удовлетворит Степанов просьбы трудящихся. Оттого и карантин прописал Степанов до апреля - к апрелю передел власти полностью закончится.
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13.11.2020 03:19 Відповісти
Який лютий капєц у вас в голові. Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5748
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13.11.2020 03:37 Відповісти
Що воно меле?!
"Мінські домовленості" це по факту - акт капітуляції України перед ЛДНР.
І там чітко прописано:"припинення вогню,амністія, особливий статус". А потім вже контроль над кордоном і вибори.
До того ж не зрозуміло чому всі вчепились в ті вибори. Ніби хтось сподівається що жителі тих територій голосуватимуть за "слуг", підбарижників або ублюдків. Їхніми кандидатами будуть нинішні керівники та командири які отримають амністію.
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13.11.2020 05:12 Відповісти
Налицо явные признаки идиотизма у нашего "хероя"! Таких нужно держать в строгой изоляции от здоровых людей!
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13.11.2020 06:00 Відповісти
Кто нибудь заткнет старого п.....са ? Нахрена выслушивать поток маразматических высеров ?
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13.11.2020 06:16 Відповісти
фокин дотринделся, этот тоже
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13.11.2020 06:16 Відповісти
Сидит-воздух зря трясёт.
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13.11.2020 06:21 Відповісти
Такі заяви лише стимулюють кацапів до посилення тиску і збільшенню агрессії
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13.11.2020 06:33 Відповісти
Кандидат в местные депутаты

Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4269
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13.11.2020 06:36 Відповісти
Дык ить на халяву-та и уксус скусный, а тута вон оно чё - пойло буржуйское! И биндер нетутя! Чавой-та исьтьчо руССкому чилавеку надоть?
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13.11.2020 07:34 Відповісти
Сначала исподволь внушат нам мысль, что выборы в ОРДЛО можно провести в марте, а потом мысль о контроле над границей где-то потеряют. Вот же сволочь коммунистическая этот Кравчук.
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13.11.2020 07:07 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся, але поясніть мені хто-небудь... може, я чогось не розумію, але...
ЯКИМ В ДІДЬКА МАКАРОМ цей син Макара, "улыбок тебе дед Макар",ЯК цей комуняцький маразматичний пердід збирається проводити вибори на контрольованій сепарами та кацапами території? Хтось уявляє це дійство?
Я вже мовчу щодо якихось проукраїнських партій.
Це приблизно аналогічна ґабсурда, як наприклад якби Сеул спробував провести вибори в КНДР.
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13.11.2020 07:24 Відповісти
(звичайно, маю на увазі справжні повноцінні вибори... бо зелену 🤢🤮 трагіклоунаду якраз уявити можна... а-ля кримський референдум-2014,аби тільки впихнути невпихуєме)
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13.11.2020 07:29 Відповісти
Закопайте вже швидше цього маразматичного прицуцка! Воно за Фокіним вже скучило.
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13.11.2020 08:17 Відповісти
бачу що сивий пердун спить і баче що вже в травні в ВР сидять сепари та пишуть для нас закони. він мабудь продався ще коли ядерну зброю віддавав чи ""дарував ""
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13.11.2020 08:20 Відповісти
Та провидіть хоч завтра ті вибори в ОРДЛє! До березня там все одно нічого не поміняється! До речи, вони там вибори і без Кравчука проводять регулярно. То захарченка виберуть то моторолу.
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13.11.2020 08:23 Відповісти
дай відповідь, стара ти ****. як там будуть представлені проукраїнські партії та кандидати? і чи зможуть вони вільно пересуватися по тих територіях? чи осінню знов будемо мати тисячі нових полоненних та пропавших ?
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13.11.2020 08:26 Відповісти
Уявив: 1942 рік, Рейх проводить вибори у москві та усьому СРСР. На виборах, окрім сталінської компартії, мають бути представлені й прогерманські націонал-соціалістичні та фашистські партії Україна може провести вибори в ОРДЛО наприкінці березня, але головна мета - не вибори, а контроль над кордоном, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9719
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14.11.2020 03:57 Відповісти
Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет.- Кравчук Источник: https://censor.net/ru/n3230822
Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6966 .Ну і нахіба мені такі вибори .? Якщо Донбас -Україна то там обов'язково мають бути українські партії , а якщо їх нема , то хіба ж це Україна . !? А якщо то не Україна то - на біса Україні ті вибори .? Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8236 .
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13.11.2020 08:33 Відповісти
Дайте ему селедки.
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13.11.2020 08:39 Відповісти
Можна лише уявити, що станеться, якщо усе відбудеться так, як плескає язиком ця стареча:майже усі українські громадяни виїхали і навряд чи одразу після оголошення початку виборчої кампанії повернуться, отже кандидатами будуть сепаратюги і сепаратюги, які у подальшому будуть проводити "амністію".Хай ще маразматик розкаже як можна за короткий проміжок часу (2місяці) поновити на тих територіях реєстр виборців
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13.11.2020 09:04 Відповісти
А как быть с тем,что записано в минских? Или если рашковани согласны,можно и похерить?!
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13.11.2020 09:11 Відповісти
Куди ці недополітики поспішають, з інкорпорацією розграбованої окупантом з РФ пухлини в тіло України. Нам потрібно не цю ДиРку приєднувати на умовах ворога - РФ, а думати про розвиток і безпеку держави Україна.
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13.11.2020 09:24 Відповісти
Можна лише уявити, що станеться, якщо усе відбудеться так, як плескає язиком ця стареча:майже усі українські громадяни виїхали і навряд чи одразу після оголошення початку виборчої кампанії повернуться, отже кандидатами будуть сепаратюги і сепаратюги, які у подальшому будуть проводити "амністію".Хай ще маразматик розкаже як можна за короткий проміжок часу (2місяці) поновити на тих територіях реєстр виборців
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13.11.2020 09:35 Відповісти
мдя, маразм - не оргазм
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13.11.2020 10:49 Відповісти
Выжившему из ума старому пердуну давно пора провести очное совещание с Зелей, Ермаком и Разумковым со Стефанчуком....
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13.11.2020 10:56 Відповісти
Як він вже остогид ,коли вже замовкне.
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13.11.2020 12:17 Відповісти
главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук .... или: дед с перекосо**ленными мозгами **т мозги всем остальным.
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17.11.2020 20:03 Відповісти
 
 