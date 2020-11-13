Україна може провести вибори в ОРДЛО наприкінці березня, але головна мета - не вибори, а контроль над кордоном, - Кравчук
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Місцеві вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися наприкінці березня. Для цього потрібно, щоб у січні Верховна Рада ухвалила закон про особливості цих виборів. Вибори можуть бути тільки мажоритарними, а не пропорційними.
Про це в інтерв'ю ТСН заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо, скажімо, в січні, припустімо, ВР ухвалює закон про особливості цих виборів. Я, наприклад, вважаю, що там можуть бути тільки мажоритарні вибори, бо там немає українських партій, там нічого немає. Які пропорційні вибори можуть бути? Не можуть. Це я так думаю і не кажу, що моя думка є істиною в останній інстанції. ВР приймає закон. Щойно прийняли закон, вже можна готуватися до виборів — лютий, березень і частина січня. Часу вистачає", - розповів Кравчук.
За його словами, крім закону про особливості виборів в ОРДЛО потрібно буде ухвалити ще декілька законів.
"Про демілітаризацію, недопущення переслідування невинних осіб (про амністію. — Ред.). Не можна думати, що хтось покаже пальцем і когось судитимуть. Це просто неприйнятна філософія. Тільки за українським законом", - наголосив Кравчук.
При цьому дата проведення виборів в ОРДЛО, на його думку, не є критичною. Набагато важливіше, щоб Україна перед цим отримала контроль над кордоном.
"Головне тут навіть не конкретна дата. Час можна перенести. Це не є принциповим питанням. Принциповим питанням є контроль Україною над кордоном, відповідні дії української влади на підконтрольних територіях, встановлення українських інститутів влади, які й можуть забезпечити проведення виборів за українським законом", - пояснив Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Мини-сборник песен для настроения.
между прочим, там де то давно уже у вас висит мой запрос до вас на "в друзья".
вы уже шо та сделайте с той бедой....
А между Буддой и людьми????
Читать научись, а лучше всего думать
Вот тогда у Украины был бы шанс стать нормальным государством
особенно радовал етот раснокумачевый лозунг на здании зенитно-ракетного училища в Киеве ))))
там напротив КИСИ - я туда каждый день топал и все видел....
А зачем тогда вам законы новые принимать? Разве сейчас в Украине нет законов про выборы и про украинские институты и управление? Вам нужно росийские законы в Украине принять? Тогде ети выборы будут уже не по украинским законам и Конституции.
"Народный депутат "Батькивщины", вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила о готовности вести заседания парламента, пока спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно находятся на больничном."
Источник: https://censor.net/ru/n3230773"
Латифундисты украинские, вот кто.
Вот так вот можно взять власть без шума, без пыли, без бронетранспортеров и танков.
Забили стрелку олигархи украинские и российские, и решили, что что им делить то, они же все из СССР?
Так что скоро наступит мир в ЛДНР, к Новому Году управятся, полагаю.
А тех, кто будет протир мира, тем хочу напомнить про судьбу Гандзюк, к власти в Украине пришли люди серьезные, это не гопота квартальная.
А тем, кто будете сильно волноваться, тем Степанов не только "карантин выходного дня" устроит, чтобы не собирались группами и не обсуждали, как власть свергать, но и двери в подъездах заварит, по примеру китайских коммуняк Уханя. Ведь комментаторы тут, на форуме, сами активно требовали, "Степанов введи" строгие меры против ковида, вот и удовлетворит Степанов просьбы трудящихся. Оттого и карантин прописал Степанов до апреля - к апрелю передел власти полностью закончится.
"Мінські домовленості" це по факту - акт капітуляції України перед ЛДНР.
І там чітко прописано:"припинення вогню,амністія, особливий статус". А потім вже контроль над кордоном і вибори.
До того ж не зрозуміло чому всі вчепились в ті вибори. Ніби хтось сподівається що жителі тих територій голосуватимуть за "слуг", підбарижників або ублюдків. Їхніми кандидатами будуть нинішні керівники та командири які отримають амністію.
ЯКИМ В ДІДЬКА МАКАРОМ цей син Макара, "улыбок тебе дед Макар",ЯК цей комуняцький маразматичний пердід збирається проводити вибори на контрольованій сепарами та кацапами території? Хтось уявляє це дійство?
Я вже мовчу щодо якихось проукраїнських партій.
Це приблизно аналогічна ґабсурда, як наприклад якби Сеул спробував провести вибори в КНДР.
.Ну і нахіба мені такі вибори .? Якщо Донбас -Україна то там обов'язково мають бути українські партії , а якщо їх нема , то хіба ж це Україна . !? А якщо то не Україна то - на біса Україні ті вибори .? .