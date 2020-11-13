406 тис. українців знайшли роботу через службу зайнятості від початку карантину, - Гетманцев
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Від початку карантину 406 тис. українців було працевлаштовано через службу зайнятості. При цьому мільйони українців роками працюють нелегально, офіційно не отримуючи жодної копійки доходів.
Про це глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, скільки працевлаштованих від початку карантину, з березня місяця? 406 тис. працевлаштованих через службу зайнятості", - сказав Гетманцев.
При цьому він зазначив, що за минулий рік понад 13 млн українців офіційно не отримали ні копійки доходів. А 5 млн 300 тис. осіб офіційно не отримують доходи вже 10 років.
"Ви знаєте, скільки людей в Україні не отримували протягом 10 років жодної копійки доходів, з людей працездатного віку, не підприємців і не пенсіонерів? 5 млн 300 тис. Це що означає? Людина ж таки не святим духом харчувалася. Людина просто живе в тіні. За 2019 рік понад 13 млн людей не отримали жодної копійки доходів. Це держава, економіка якої у своїй більшості перебуває в тіні", - наголосив Гетманцев.
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а какая статистика по клятому пороху 30летней давности в борьбе с коронавирусом по потерявшим работу и нашедшим - смотри пункт 6.
https://censor.net/ru/resonance/3230705/15_sposobov_obuzdaniya_epidemii_covid19_kotorye_zelenskiyi_doljen_primenit_pryamo_seyichas
короче статистика не полная, хотелось бы подробнее, по партиям.
Это государство, экономика которого в своем большинстве находится в тени " (с)
Просто біржа всіх, хто знайшов роботу самостійно - оформляє як таких які знайшли роботу через неї.