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406 тис. українців знайшли роботу через службу зайнятості від початку карантину, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Економіка

406 тис. українців знайшли роботу через службу зайнятості від початку карантину, - Гетманцев

Від початку карантину 406 тис. українців було працевлаштовано через службу зайнятості. При цьому мільйони українців роками працюють нелегально, офіційно не отримуючи жодної копійки доходів.

Про це глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, скільки працевлаштованих від початку карантину, з березня місяця? 406 тис. працевлаштованих через службу зайнятості", - сказав Гетманцев.

При цьому він зазначив, що за минулий рік понад 13 млн українців офіційно не отримали ні копійки доходів. А 5 млн 300 тис. осіб офіційно не отримують доходи вже 10 років.

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"Ви знаєте, скільки людей в Україні не отримували протягом 10 років жодної копійки доходів, з людей працездатного віку, не підприємців і не пенсіонерів? 5 млн 300 тис. Це що означає? Людина ж таки не святим духом харчувалася. Людина просто живе в тіні. За 2019 рік понад 13 млн людей не отримали жодної копійки доходів. Це держава, економіка якої у своїй більшості перебуває в тіні", - наголосив Гетманцев.

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Топ коментарі
+5
Нагла брехня!
Просто біржа всіх, хто знайшов роботу самостійно - оформляє як таких які знайшли роботу через неї.
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13.11.2020 05:06
+4
" За 2019 год более 13 млн людей не получили ни одной копейки доходов.
Это государство, экономика которого в своем большинстве находится в тени " (с)

406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9660
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13.11.2020 01:56
+4
406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7353
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13.11.2020 01:59
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а скока потеряли и не нашли?
а какая статистика по клятому пороху 30летней давности в борьбе с коронавирусом по потерявшим работу и нашедшим - смотри пункт 6.
https://censor.net/ru/resonance/3230705/15_sposobov_obuzdaniya_epidemii_covid19_kotorye_zelenskiyi_doljen_primenit_pryamo_seyichas

короче статистика не полная, хотелось бы подробнее, по партиям.
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13.11.2020 01:53 Відповісти
" За 2019 год более 13 млн людей не получили ни одной копейки доходов.
Это государство, экономика которого в своем большинстве находится в тени " (с)

406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9660
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13.11.2020 01:56 Відповісти
406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7353
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13.11.2020 01:59 Відповісти
Назови сколько человек получило от 500 евро в месяц? Гетманцев Ты дурак? Кому оно нах нужно платить 50 от заработанного вашей шайке. Чтобы вам идиотам по ляму премии выписывали.а вы газ людям по 300 процентов барыжничали
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13.11.2020 02:04 Відповісти
Шикарний аргумент від Данила Гетманцева за закриття ресторанів в ефірі "Право на владу": бо ресторатори здебільшого молоді люди, котрі здебільшого легко переносять ковід. 406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1044
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13.11.2020 03:35 Відповісти
Гетманцев, который является самым приближенным к Зеленскому в вопросах финансов и бюджета, рекомендует украинцам читать: Шария и Шарииху , Лукаш, Ленку Бондаренко, врага Украины Портнова, Мураева, Добкина и в принципе всех самых ватных деятелей в Украине. ффуууууу, одно вранье
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13.11.2020 04:23 Відповісти
Нагла брехня!
Просто біржа всіх, хто знайшов роботу самостійно - оформляє як таких які знайшли роботу через неї.
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13.11.2020 05:06 Відповісти
Что он мелет.
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13.11.2020 07:04 Відповісти
Страусиный выпердышь!
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13.11.2020 07:05 Відповісти
КОГДА они ВСЕ ПОДОХНУТ?!
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13.11.2020 08:23 Відповісти
это устроились те безработные которые пошли в депутаты от прислуги цирка?
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13.11.2020 09:21 Відповісти
Цікаво, а на яку заробітну платню вони працевлаштувались? Від безвиході на 4-6 тис. гривень на місяць, чи на мінімалку?
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13.11.2020 11:01 Відповісти
Знайшли роботу ??? А звідки тоді Безробіття в країні до 20% ??? На брехні прийшли ці Буратіни, з брехнею і керують!
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13.11.2020 11:36 Відповісти
 
 