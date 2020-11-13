406 тис. українців знайшли роботу через службу зайнятості від початку карантину, - Гетманцев

Від початку карантину 406 тис. українців було працевлаштовано через службу зайнятості. При цьому мільйони українців роками працюють нелегально, офіційно не отримуючи жодної копійки доходів.

Про це глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, скільки працевлаштованих від початку карантину, з березня місяця? 406 тис. працевлаштованих через службу зайнятості", - сказав Гетманцев.

При цьому він зазначив, що за минулий рік понад 13 млн українців офіційно не отримали ні копійки доходів. А 5 млн 300 тис. осіб офіційно не отримують доходи вже 10 років.

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"Ви знаєте, скільки людей в Україні не отримували протягом 10 років жодної копійки доходів, з людей працездатного віку, не підприємців і не пенсіонерів? 5 млн 300 тис. Це що означає? Людина ж таки не святим духом харчувалася. Людина просто живе в тіні. За 2019 рік понад 13 млн людей не отримали жодної копійки доходів. Це держава, економіка якої у своїй більшості перебуває в тіні", - наголосив Гетманцев.