Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко заявив, що вважає родичами тільки дружину і сина. Тому суддя Мазур не взяв до уваги наявність паспортів РФ у його пасинка, падчерки, зятя та інших родичів, а також дружини.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Bihus.Info.
Позов Семочко до журналістів суд розглядав приблизно рік. Але влітку суддя, який займався ним, звільнився, і справу передали іншому судді - Юрію Мазуру. Той замість того, щоб почати розгляд справи заново, ухвалив рішення за одне засідання. Мазур вирішив задовольнити вимоги Семочка: визнав недостовірними і зобов'язав спростувати низку цитат із сюжету й окремого ефіру після нього.
"Цікаво, що всі докази, які стосуються громадянства ймайна пасинка, падчерки і зятя Семочка, – суд не спростував, а просто не прийняв як докази. Бо Семочко заявив, що класифікує людей як родичів тільки в юридичному значенні Сімейного кодексу, тому визнає родиною тільки дружину і сина, а решту – ні. Тобто інформація щодо їхнього громадянства і майна не була спростована, але суд спростував усі дані щодо них тільки тому, що Семочка не вважає їх родичами. При цьому, також виходить, що "за компанію" суд спростував інформацію і про дружину – хоча її Семочко членом родини визнав, а дані щодо її майна та паспорта підтверджуються українськими та російськими реєстрами відповідно", - йдеться в повідомленні Bihus.Info.
Суд ухвалив рішення ще 10 вересня, але журналісти отримали його лише 16 жовтня. До того ж, не чекаючи ні подачі апеляції, ні ознайомлення з рішенням, Мазур видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду, і приватний виконавець заарештував рахунки каналу, ведучого програми Дениса Бігуса й авторки сюжету про Семочка Лесі Іванової.
"Сергій Семочко може незабаром поновитися на посаді Першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки через суд: указ про звільнення підписали в день, коли він перебував на лікарняному, а також з можливим порушенням самої процедури звільнення", - додали в Bihus.Info.
Будь ласка, зачекайте...
Напомнило анекдот из детства:
-- Cёма, торопись! На площади уже наших бъют!
-- А я по паспорту....
-- Cёма, там не по паспорту, а по морде бъют!
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bihus.Info.Источник: https://censor.net/ru/n3230826"
А не разумнее ли ссылаться на реестр судебных решений, а не на сторону, проигравшую суд и потому априори пристрастную?
Обосрались с Семочко?
Обосрались с Свинарчуком?
Обосрались с мальдивским офшором?
Обосрались с работающей Липецкой фабрикой?
Обосрались с Ленинской Кузней?
Маловато, хочется ещё?
Наши коррумпированные псевдо суды защищают только коррупционеров и врагов.
http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
"Раскрыт сговор компаний по блокировке поставок диализных препаратов
26 февраля 2019 года появилась информация о том, что на украинском диализном рынке правоохранительными органами была раскрыта коррупционная схема, из-за которой тысячи украинцев не могли получить вовремя помощь, а цены на лекарства искусственно завышались.
После проведения сотрудниками Главного управления Контрразведовательной защиты экономики Службы безопасности Украины (ГУ КЗЭ СБУ) и Киевского Главка СБУ расследования выявлено хищение бюджетных средств в медицинской сфере на сумму около семи миллионов гривен. Как оказалось, ООО "Диавита" (представляет американскую компанию Baxter) и "Линк-Медитал" (реализует продукцию немецкой Fresenius) создали искусственный дефицит на диализном рынке. Кроме коррупционных действий, в которых их обвиняют правоохранители, данные фармкомпании блокировали поставки диализных препаратов, используя возможности электронной системы госзакупок Украины "Прозорро". Так, только в течение 2017-2018 годов одна из фирм подала 32 жалобы и заблокировала торги на 582 дня. Другая ответила 39-ю жалобами. В общей сложности торги и соответственно поставки блокировались в течение 702 дней, что создало проблемы с обеспечением больных необходимыми препаратами и материалами для проведения диализа.
По итогам расследования коммерческому директору компании-поставщика, главному специалисту Винницкой больницы и директору Института нефрологии Академии наук были предъявлены обвинения в хищении средств на закупку расходных материалов для перитонеального диализа. Дело направлено в суд.
Со своей стороны, фармкомпании были вынуждены в несколько раз снизить цены на диализные препараты. Как отмечается, количество смертей от болезней почек в итоге существенно сократилось - так, если в 2016 году преждевременно умерло 152 больных, то в 2017 этот показатель снизился до отметки в 128 человек.[1]
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Сидить такий собі Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Петра Олексійовича, отого їхнього чекіста Баканова, штірліца Семочки та генералісімуса Наєва з російськими родичами».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти! Примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якогось китайозного віруса я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - розпанахаю барила так, що власні тельбухи із землі збиратимуть».