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Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі майже 100 порушень режиму "тиші" за добу

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Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі майже 100 порушень режиму "тиші" за добу

У середу, 11 листопада, спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 90 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 7 - в Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ за 11 листопада.

У Донецькій області СММ зафіксувала 90 порушень режиму припинення вогню (в тому числі 89 вибухів невизначеного походження) у районах на північний схід від н. п. Комуна (непідконтрольний уряду, 56 км на північний схід від Донецька). Протягом попереднього звітного періоду в області не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 7 порушень режиму припинення вогню (в тому числі 1 вибух невизначеного походження) у районах поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська). Протягом попереднього звітного періоду в області зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Також повідомляється, що після того, як на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня була досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 2255 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (у тому числі 850 вибухів, 45 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 26 спалахів дулового полум'я і 24 освітлювальні ракети, а також 1310 черг і пострілів).

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Главное, чтоб не стреляли.
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13.11.2020 07:33 Відповісти
Та невже!
Більше одного-трьох обстрілів на добу ЗЕк не фіксував.
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13.11.2020 07:36 Відповісти
"Взрывы неопределенного происхождения..." Шесть лет не определена польза от покатушек обсешников.
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13.11.2020 07:36 Відповісти
Дикі кабани чи що на мінах підриваються? Якась "тюлька" як висловлювання "небойові втрати".
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13.11.2020 08:28 Відповісти
Сцьікака бреше.
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13.11.2020 08:35 Відповісти
А як же тах. А говнокомандуючий розповідає українцям,що в нас тишина вже 1..... днів. Невже бреше кожний раз?
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13.11.2020 08:51 Відповісти
Даже ОБСЕ что-то видит.
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13.11.2020 09:12 Відповісти
Ничего не понимаю! Штаб ОС сообщает о четырех нарушениях за сутки, а слепо-глухо-немые наблюдатели ОБСЕ почти о сотне! Они что, в разных измерениях находятся?!!! Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі майже 100 порушень режиму "тиші" за добу - Цензор.НЕТ 3165
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13.11.2020 09:15 Відповісти
Одно нарушение включает в себя:10 выпущенных мин,5 автоматных очередей,и т. д.Так что ошибки здесь нет
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13.11.2020 09:46 Відповісти
Що твориться? Навіть сліпі спостерігачу ОБСЕ, де більшість росіян побасчили більше 100 порушень за добу, а наші нічого не помічають і роблять вигляд, що все йде мирно, бо в одної людини війна в голові закінчилася. То відвезіть його в окоп і залиште на передовій рівно добу разом з його дружиною і дітьми. Чи чужим можна всирати, а своє, то святе?
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13.11.2020 13:13 Відповісти
 
 