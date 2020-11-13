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У світі виявлено рекордні 643 тис. нових випадків COVID-19. Загалом інфіковано 53 млн осіб, померло - 1,2 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У світі виявлено рекордні 643 тис. нових випадків COVID-19. Загалом інфіковано 53 млн осіб, померло - 1,2 млн

Станом на ранок 13 листопада у світі зареєстрували 643 043 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9669 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 53 092 548 випадків інфікування, з них 643 043 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 299 409 осіб, з них 9669 за минулу добу.

У світі виявлено рекордні 643 тис. нових випадків COVID-19. Загалом інфіковано 53 млн осіб, померло - 1,2 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 37,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна розташовується на 20-му місці світового рейтингу і на 9-му в Європі.


У світі виявлено рекордні 643 тис. нових випадків COVID-19. Загалом інфіковано 53 млн осіб, померло - 1,2 млн 02

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дивно рашка лише 5, хлопці це як Олімпіада чим вище місце тим краще...
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13.11.2020 07:43 Відповісти
********* завжди брехала, бреше і брехатиме.
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13.11.2020 08:10 Відповісти
Удивительная статистика - во Франции за неделю можно скакнуть от 80 000 до 30 000 и не нужно вводить карантин выходного дня.
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13.11.2020 07:59 Відповісти
 
 