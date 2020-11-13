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обстріл (5981) Донбас (16050) операція Об'єднаних сил (3454)

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях, від початку поточної доби зафіксовано один обстріл у районі Кам'янки. Втрат серед українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новолуганське та Авдіївка противник вів вогонь із гранатометів різних систем. У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет.

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У штабі зазначили, що вогневі провокації противника не становили загрози, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

"Від початку поточної доби, 13 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили 1 раз у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Кам’янка. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

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Топ коментарі
+10
Это ваши гре....ные "четыре", врать научитесь не так тупо --
"..... Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе почти 100 нарушений режима "тишины" за сутки,... "
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13.11.2020 07:55
+4
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 45
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13.11.2020 08:14
+4
13.11.20 07:52 Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі майже 100 порушень режиму "тиші" за добу Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3177
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13.11.2020 08:28
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а когда уже мы будем нарушать режим прекращения огня ?
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13.11.2020 07:53 Відповісти
Это ваши гре....ные "четыре", врать научитесь не так тупо --
"..... Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе почти 100 нарушений режима "тишины" за сутки,... "
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13.11.2020 07:55 Відповісти
Покидающие Кельбаджар армяне сжигают дома и окрестные леса - ФОТО-ВИДЕО

Как видно с фотографий издания, покидающие Кельбаджар армяне сжигают не только дома, но и окрестные леса, в частнсоти, на снимках запечатлены также очаги пожаров в лесополосе вдоль дороги. Как рассказал Sputnik Армения один из местных жителей, люди сжигают свое имущество перед тем, как покинуть этот край.Это является наглядным примером армянского вандализма и дикости.

https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Pokidayushie-Kelbadzhar-armyane-szhigayut-doma-i-okrestnye-lesa-colorredFOTOcolor-colorredVIDEO-color-429081

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2347
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13.11.2020 08:01 Відповісти
Сталінська тактика випаленої землі.
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13.11.2020 08:05 Відповісти
А как же теперь лугандонцы столоваться будут?
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5502
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13.11.2020 08:11 Відповісти
Прийдеться "сідати" на одну лише українську пенсію, пічалька.
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13.11.2020 08:31 Відповісти
Хорошо хоть миссия ОБСЕ избавилась от недуга слепоты и глухоты. Зато наш штаб ООС занемог в тяжелой форме. Наверное, заразился от Главнокомандующего?!!
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13.11.2020 08:12 Відповісти
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 45
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13.11.2020 08:14 Відповісти
Может хватит клоунады на войне?
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13.11.2020 08:21 Відповісти
13.11.20 07:52 Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі майже 100 порушень режиму "тиші" за добу Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3177
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13.11.2020 08:28 Відповісти
А що ж це було? "То ли гроза, то ли эхо войны"? Спостерегачі так і визначити не змогли.
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13.11.2020 08:35 Відповісти
 
 