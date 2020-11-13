Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС
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За минулу добу російські найманці на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях, від початку поточної доби зафіксовано один обстріл у районі Кам'янки. Втрат серед українських воїнів немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, неподалік населених пунктів Новолуганське та Авдіївка противник вів вогонь із гранатометів різних систем. У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет.
У штабі зазначили, що вогневі провокації противника не становили загрози, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.
"Від початку поточної доби, 13 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили 1 раз у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Кам’янка. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили в пресцентрі ОС.
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