УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
52745 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
763 24
карантин (15679) культура (213) Ткаченко Олександр (311) COVID-19 (17484) коронавірус (16359)

Бізнес у сферах культури і туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бізнес у сферах культури і туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, - Ткаченко

Бізнес у сферах культури, креативних індустрій, туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, який запроваджують в Україні з 14 до 30 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тих індустріях, якими опікується наше міністерство - культура, креативні індустрії, готелі, сфера гостинності. Безперечно, це 50% їхніх доходів за вихідні дні", - сказав Ткаченко.

Він наголосив, що ці сфери мають отримати компенсацію від держави "у надзвичайно великих масштабах" і додав, що обговорював цю тему з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За його словами, глава уряду планує зустрітися із представниками сфер культури та креативних індустрій.

Також дивіться: Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Він наголосив, що МКІП також співпрацюватиме з спеціалістами сфер культури, креативних індустрій та туризму, щоб знайти вихід з ситуації, що склалася внаслідок посилення карантину у вихідні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+3
А вы петицию напишите "бубочке", то есть челобитную, от "работников в сфере искусств, культуры, и сфере туризма". Авось, да и прочтет "бубочка', и даже слезу скупую вытрет, от жалости к вам, которым скоро жрать нечего будет.
Вы, к слову, на последних президентских выборах за кого проголосовали, "работники сферы культуры и туризма"?
показати весь коментар
13.11.2020 08:10
+3
Г+Г = компенсація? ви яким ьоком там до культури примазались мазохісти?
показати весь коментар
13.11.2020 08:11
+2
Справедливости ради - а при чем тут Зеленский?
показати весь коментар
13.11.2020 08:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Робота не вовк, в ліс не втече.(совкове)
показати весь коментар
13.11.2020 08:07 Відповісти
"Робота не ..., стояла і стояти буде"©(звідти ж)...
показати весь коментар
13.11.2020 08:10 Відповісти
Робота не вовк, але щось сіре в ній таки є. (також совкове)
показати весь коментар
13.11.2020 08:11 Відповісти
Бизнес в сфере культуры и туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 747
показати весь коментар
13.11.2020 08:14 Відповісти
А вы петицию напишите "бубочке", то есть челобитную, от "работников в сфере искусств, культуры, и сфере туризма". Авось, да и прочтет "бубочка', и даже слезу скупую вытрет, от жалости к вам, которым скоро жрать нечего будет.
Вы, к слову, на последних президентских выборах за кого проголосовали, "работники сферы культуры и туризма"?
показати весь коментар
13.11.2020 08:10 Відповісти
Справедливости ради - а при чем тут Зеленский?
показати весь коментар
13.11.2020 08:26 Відповісти
петікам аби пукнути
показати весь коментар
13.11.2020 08:45 Відповісти
А пособия, если не возможности работать из-за ковида, как в Австралии платят, кто в Украине должен платить - планета Нибиру?
показати весь коментар
13.11.2020 09:57 Відповісти
налоги надо платить - тогда и пособия будут
показати весь коментар
13.11.2020 10:16 Відповісти
Прогрессивный подоходный налог?
Несомненно.
Ведь в Украине именно прогрессивный подоходный налог?

Ведь я правильно понимаю, что в Украине налог с дохода - прогрессивный?
И есть некая сумма дохода (именно дохода), которая налогом вообще не облагается, например, в Австралии это 18 тысяч 600 долларов (если мне не изменяет память) годового дохода.
Назовите мне, пожалуйста, размер дохода в Украине, который не облагается налогом.
показати весь коментар
13.11.2020 13:26 Відповісти
Театры - это бизнесы, если кто не знает, а работники сферы искусств - это не птички божие, они росой не питаются.

Помощь бизнесам, как в Австралии платили в дурантин (и еще частично платят), кто должен в Украине платить - марсиане, или власти, ими избранные?
показати весь коментар
13.11.2020 10:00 Відповісти
Г+Г = компенсація? ви яким ьоком там до культури примазались мазохісти?
показати весь коментар
13.11.2020 08:11 Відповісти
Головне щоб клоуни не голодували, на всіх інших насрать! Бизнес в сфере культуры и туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8681
показати весь коментар
13.11.2020 08:12 Відповісти
Компенсация, ах какое сладкое слово... Лохторат может расслабиться, ибо "подарки, тьху, компенсацию получат, те хто орошо кушал"...
показати весь коментар
13.11.2020 08:18 Відповісти
Насчёт культуры. В этой заметке о проблемах книгохранилищ и архивов положительно оценивается и Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского: https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2020/11/11/daniyar-nauryz-plyus-mankurtizatsiya-vsej-strany
показати весь коментар
13.11.2020 08:24 Відповісти
Самый многострадальный,и безусловно,нуждающийся в гос компенсации(то есть наших с вами деньгах) оооочень больших размеров,это Ткаченко.
показати весь коментар
13.11.2020 08:36 Відповісти
карантин это вам не концерт с гопаком, поэтому обязательно недополучите
показати весь коментар
13.11.2020 08:53 Відповісти
да ты что а наша медсистема упадет в кому?..
ну да ты ж наверно улетишь в голубом вертолете лечиться да?уже позаботился?
показати весь коментар
13.11.2020 09:09 Відповісти
это 50% их доходов за выходные дни
Бізнес у сферах культури і туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4191
Закрытое предприятие дает 50% доходов от полноценной работы?
показати весь коментар
13.11.2020 09:31 Відповісти
как то пофиг
показати весь коментар
13.11.2020 09:34 Відповісти
А не должны ли получить компенсацию от государства "в очень больших масштабах" медики.

Не то что бы я не ходил в театр, но лечить не артисты и не рестораторы будут.

К слову жена медик, работает с кови. Тройную ставку получила только в апреле, с сентября ставки им не поднимали.
показати весь коментар
13.11.2020 09:45 Відповісти
 
 