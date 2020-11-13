Бізнес у сферах культури і туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, - Ткаченко
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Бізнес у сферах культури, креативних індустрій, туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, який запроваджують в Україні з 14 до 30 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тих індустріях, якими опікується наше міністерство - культура, креативні індустрії, готелі, сфера гостинності. Безперечно, це 50% їхніх доходів за вихідні дні", - сказав Ткаченко.
Він наголосив, що ці сфери мають отримати компенсацію від держави "у надзвичайно великих масштабах" і додав, що обговорював цю тему з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За його словами, глава уряду планує зустрітися із представниками сфер культури та креативних індустрій.
Він наголосив, що МКІП також співпрацюватиме з спеціалістами сфер культури, креативних індустрій та туризму, щоб знайти вихід з ситуації, що склалася внаслідок посилення карантину у вихідні.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня.
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Вы, к слову, на последних президентских выборах за кого проголосовали, "работники сферы культуры и туризма"?
Несомненно.
Ведь в Украине именно прогрессивный подоходный налог?
Ведь я правильно понимаю, что в Украине налог с дохода - прогрессивный?
И есть некая сумма дохода (именно дохода), которая налогом вообще не облагается, например, в Австралии это 18 тысяч 600 долларов (если мне не изменяет память) годового дохода.
Назовите мне, пожалуйста, размер дохода в Украине, который не облагается налогом.
Помощь бизнесам, как в Австралии платили в дурантин (и еще частично платят), кто должен в Украине платить - марсиане, или власти, ими избранные?
ну да ты ж наверно улетишь в голубом вертолете лечиться да?уже позаботился?
Закрытое предприятие дает 50% доходов от полноценной работы?
Не то что бы я не ходил в театр, но лечить не артисты и не рестораторы будут.
К слову жена медик, работает с кови. Тройную ставку получила только в апреле, с сентября ставки им не поднимали.