Україна в ОБСЄ: РФ не має ні юридичних, ні моральних підстав називати своїх військових у Карабасі миротворцями

Росія, що окупувала частини території України та Грузії, не має жодних підстав називати миротворцями своїх військових, відправлених у Нагірний Карабах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Російська Федерація, яка продовжує агресивні дії проти України, включно з тимчасовою окупацією збройними силами Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, віднині дислоковані у районі Нагірного Карабаху, миротворцями", - заявив він.

Український дипломат додав, що триваюча окупація Росією частини суверенної території Грузії також ставить під сумнів ефективність "миротворчої" ролі Росії у регіоні Південного Кавказу та "дискредитує поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема".

Водночас Цимбалюк заявив, що Україна вітає припинення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією у районі Нагірного Карабаху.

"Ми вважаємо, що наступні кроки мають бути спрямовані на відновлення стабільності та добробуту в регіоні, а також на продовження міжнародних зусиль з метою досягнення повного врегулювання Карабаського конфлікту на підставі міжнародного права", - наголосив український дипломат.

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Він також підтвердив "послідовну та безумовну підтримку Україною суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Як повідомлялося, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Російські військові вже прибули до Вірменії. Згідно з оприлюдненим 12 листопада указом президента РФ Володимира Путіна, російські військові розміщуються в Нагірному Карабаху на 5-річний термін, причому не рідше двох разів на рік має проводитися їхня ротація.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.