Україна в ОБСЄ: РФ не має ні юридичних, ні моральних підстав називати своїх військових у Карабасі миротворцями
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія, що окупувала частини території України та Грузії, не має жодних підстав називати миротворцями своїх військових, відправлених у Нагірний Карабах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.
"Російська Федерація, яка продовжує агресивні дії проти України, включно з тимчасовою окупацією збройними силами Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, віднині дислоковані у районі Нагірного Карабаху, миротворцями", - заявив він.
Український дипломат додав, що триваюча окупація Росією частини суверенної території Грузії також ставить під сумнів ефективність "миротворчої" ролі Росії у регіоні Південного Кавказу та "дискредитує поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема".
Водночас Цимбалюк заявив, що Україна вітає припинення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією у районі Нагірного Карабаху.
"Ми вважаємо, що наступні кроки мають бути спрямовані на відновлення стабільності та добробуту в регіоні, а також на продовження міжнародних зусиль з метою досягнення повного врегулювання Карабаського конфлікту на підставі міжнародного права", - наголосив український дипломат.
Він також підтвердив "послідовну та безумовну підтримку Україною суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Як повідомлялося, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.
Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.
Російські військові вже прибули до Вірменії. Згідно з оприлюдненим 12 листопада указом президента РФ Володимира Путіна, російські військові розміщуються в Нагірному Карабаху на 5-річний термін, причому не рідше двох разів на рік має проводитися їхня ротація.
Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.
Будь ласка, зачекайте...
Вся эта война проходила за пределами территории Армении, на каком основании России впрягаться в эту мясорубку? Портить отношения с Азербайджаном? С Турцией? Отхватить еще порцию санкций?
Россия требовала открыть ещё одну базу у пашиняна, который противился.
В результате договорились с сыном председателя КГБ СССР и открыли ее в Степанакерте
Сын председателя получил очки у тупых масс, его партнёры - огромную дулю.
1.Алиев вернул ВСЕ оккупированные районы + Шуша
2. Через пять лет остаток территорий НКР войдут в состав Азербайджана
3. Азербайджан получил сообщение с Нахичеванью и Турцией (А чем никогда и поднимался вопрос)
4. Азербайджан, после подписания соглашения показал себя страной, нацеленной на Мир.
В случае, если соглашение заработает, - Азербайджан получает все.
Если нет Азербайджан получает все силой + будет пробивать коридор в Нахичевань уже на законных (соглашение) основаниях и это уже будет не просто дорога, а дорога + коридор безопасности в 100 км.
Только полный дебил, либо профессиональный запутинец может в этой ситуации найти зраду для Азербайджана.
Голову иногда включай, а не только в нее ешь, чучело огородное=))
Зачем по вашему, Рашка создала "Приднестровье", "Абхазию", "Карабах", "Новороссию" - она создает вокруг себя "пояс нестабильности" удерживая соседний страны в зоне своего влияния. И пока это вполне получается!!!
А Сирия и Ливия - это так потешить вяличие - а-ля мы великая страна с глобальным влиянием (не хуже Омерики)
Ни Рашка не Турция открыто между собой воевать не очень то и хотят....Рашка понимает что обгадится и не выиграет без использования ЯО, а Турция об этом тоже знает и не хочет ввязываться.
В то же самое время, Рашке, для достижения "программы минимум", достаточно только гадить, а для этого великих технологий не требуется, достаточно зомбоящика, старого совкового оружия (которого на складах на 200 лет войны)..... А Турции нужен стабильный и лояльный регион, что не очень совместимо со стрельбой....
И не тыкай, Мудило!
Это победа?
Точно не капитуляция?
Бомбы в Москве закладывали ФСБ.
а смузи по кафешкам победе над оккупантом не способствуют, париж во вторую мировую даже не попытались оборонять
.
Что дальше сделает ОБСЕ?
Миротворчі сили ООН (миротворчий контингент ООН, Мирконт ООН) - військові контингенти країн-членів ООН, виділені за Статутом ООН з метою запобігання або ліквідації загрози миру і безпеки шляхом спільних примусових дій (військова демонстрація, блокада тощо), якщо заходи економічного і політичного характеру виявляться або виявилися недостатніми.
Рішення про створення, склад, використання та фінансування миротворчих сил ООН приймаються Радою Безпеки ООН. Стратегічне керівництво здійснюється Військово-штабним комітетом (ВШК).
Я про решение Рады Безпеки ООН про выделение этих миротворцев, не слышал в новостях.
Просто заходит руская армия и окупирует новы территории.