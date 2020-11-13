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Новини За кордоном
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миротворці (469) ОБСЄ (2093) Росія (30627) Нагірний Карабах (399) Цимбалюк Євген (42)

Україна в ОБСЄ: РФ не має ні юридичних, ні моральних підстав називати своїх військових у Карабасі миротворцями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна в ОБСЄ: РФ не має ні юридичних, ні моральних підстав називати своїх військових у Карабасі миротворцями

Росія, що окупувала частини території України та Грузії, не має жодних підстав називати миротворцями своїх військових, відправлених у Нагірний Карабах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Російська Федерація, яка продовжує агресивні дії проти України, включно з тимчасовою окупацією збройними силами Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, віднині дислоковані у районі Нагірного Карабаху, миротворцями", - заявив він.

Український дипломат додав, що триваюча окупація Росією частини суверенної території Грузії також ставить під сумнів ефективність "миротворчої" ролі Росії у регіоні Південного Кавказу та "дискредитує поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема".

Водночас Цимбалюк заявив, що Україна вітає припинення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією у районі Нагірного Карабаху.

"Ми вважаємо, що наступні кроки мають бути спрямовані на відновлення стабільності та добробуту в регіоні, а також на продовження міжнародних зусиль з метою досягнення повного врегулювання Карабаського конфлікту на підставі міжнародного права", - наголосив український дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль оприлюднив указ Путіна про миротворців у Карабасі: 1 960 військових і спецтехніка терміном на 5 років

Він також підтвердив "послідовну та безумовну підтримку Україною суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Як повідомлялося, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Російські військові вже прибули до Вірменії. Згідно з оприлюдненим 12 листопада указом президента РФ Володимира Путіна, російські військові розміщуються в Нагірному Карабаху на 5-річний термін, причому не рідше двох разів на рік має проводитися їхня ротація.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

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Топ коментарі
+14
Лапті вже намиротворили у нас.
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13.11.2020 08:22
+10
На какцапах може стояти тільки одне тавро - "ВБИВЦІ !!!!
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13.11.2020 08:34
+9
Украина в ОБСЕ: у РФ нет ни юридических, ни моральных оснований называть своих военных в Карабахе миротворцами - Цензор.НЕТ 9571 Украина в ОБСЕ: у РФ нет ни юридических, ни моральных оснований называть своих военных в Карабахе миротворцами - Цензор.НЕТ 8758 крысы Мавзолейные,перечитайте внимательно Договор Молотов-Риббентроп от 28 сентября 1939 года...Шакалы гребанные...,мира творцы пля...
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13.11.2020 08:37
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Лапті вже намиротворили у нас.
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13.11.2020 08:22 Відповісти
Самую большую и значимую победу в этой войне получила Россия. Жаль, что Алиев этого не понимает и превращается во второстепенного игрока. Ну, поживем, увидим.
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13.11.2020 08:26 Відповісти
Алиев и Эрдоган вытерли жопу путиным, сам дедушку компенсируя свой позор вытирает Пашиняном... Но после армяно-азербайджанской войны 2020 уход РФ с Кавказа, - это дело времени. россия потерпела сокрушительное поражение!
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13.11.2020 08:33 Відповісти
Причем из Армении тоже. Нахрен армянам такой союзник, который мало того, что принудил к капитуляции, так еще и проследит, чтобы армяне от своих обязательств не отпетляли. С такими "союзничками" и врагов не нужно.
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13.11.2020 08:48 Відповісти
Формально, они как бы союзниками уже не были. Армения, типа выбрала европейский путь и фактически посралась с Рашкой (начала ложить на все ее хотелки). По сути, Рашка это сделала, как наказание Армении в назидания другим, что мол не надо прекращать дружить с нами, а то мол вон как все это плохо заканчивается.....Как вариант в Армении к власти теперь может прийти, более лояльное к РФ правительство. В любом случае градус ненависти армян к Азербайжану вырос что им на лапу. И я более чем уверен, что из этого региона они не уйдут через 5 лет, будут там расшатывать ненависть армяне-азербайжанцы и использовать это как повод остаться.....будет Приднестровье 2 (территория типа не оккупирована и считается молдавской, но там сидят "миротворцы" РФ и ложат на хотелки Молдавии)
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13.11.2020 10:05 Відповісти
Формально были, в ОДКБ состояли. Ну вот придет в Армении более лояльное правительство, и шо, рашка все вернет в зад? Хрен там, армяне уже потеряли Карабах и смысл нахождения кацапской базы в Армении тоже потерян. А через пять лет, если не раньше, кацапы оттуда свалят как миленькие, так как все пути снабжения Карабаха контролируются азербайджанцами, которые в любой момент могут устроить блокаду. Ну а расшатывать ненависть азербайджанцы-армяне особо не надо, они там и так как кошки с собаками друг друга ненавидят.
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13.11.2020 10:19 Відповісти
Нагорный Карабах официально признан территорией Азербайджана как Россией, но что самое главное - он признается территорией Азербайджана даже самой Арменией.
Вся эта война проходила за пределами территории Армении, на каком основании России впрягаться в эту мясорубку? Портить отношения с Азербайджаном? С Турцией? Отхватить еще порцию санкций?
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13.11.2020 10:31 Відповісти
Получается зря армяне на своей территории российскую базу терпели, не помогла она им, повелись кароче как лохи. Україна в ОБСЄ: РФ не має ні юридичних, ні моральних підстав називати своїх військових у Карабасі миротворцями - Цензор.НЕТ 9575
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13.11.2020 10:43 Відповісти
Я ж говорю - и не должна была помогать. Как и чем можно помочь Армении, если на территории Армении войны не происходило?
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14.11.2020 02:01 Відповісти
Це відмазки. На якій підставі кацапи є в Донбасі, який всіми визнається територією України? Кацапи здали хачиків, всі це розуміють, і, головне, вже зрозуміли хачики.
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13.11.2020 11:54 Відповісти
У тебя белая горячка?
Россия требовала открыть ещё одну базу у пашиняна, который противился.
В результате договорились с сыном председателя КГБ СССР и открыли ее в Степанакерте
Сын председателя получил очки у тупых масс, его партнёры - огромную дулю.
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13.11.2020 09:07 Відповісти
То что ты идиот, не делает из тебя семейного врача)
1.Алиев вернул ВСЕ оккупированные районы + Шуша
2. Через пять лет остаток территорий НКР войдут в состав Азербайджана
3. Азербайджан получил сообщение с Нахичеванью и Турцией (А чем никогда и поднимался вопрос)
4. Азербайджан, после подписания соглашения показал себя страной, нацеленной на Мир.
В случае, если соглашение заработает, - Азербайджан получает все.
Если нет Азербайджан получает все силой + будет пробивать коридор в Нахичевань уже на законных (соглашение) основаниях и это уже будет не просто дорога, а дорога + коридор безопасности в 100 км.

Только полный дебил, либо профессиональный запутинец может в этой ситуации найти зраду для Азербайджана.

Голову иногда включай, а не только в нее ешь, чучело огородное=))
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13.11.2020 09:19 Відповісти
Расскажи, умственно отсталое животное, чем армяно-кацапская оккупация хуже чисто кацапской и стоило ли оно того, чтобы побить горшки с такими партнёрами, как Турция и Израиль, которые рассчитывали открыть базу в Степанакерте.
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13.11.2020 09:34 Відповісти
А шо, другого места не нашлось в Азербайджане для турецкой или израильской базы, раз уж она им так понадобилась или там в Степанакерте для них медом намазано?
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13.11.2020 09:40 Відповісти
Силой, они уже не смогут действовать - там сидят сраные "миротворцы" и как только азербайжанцы попробуют наступать, кацапы завопят, что убивают "мирных жителей" и их "миротворцев", и использует это как повод, подтянуть туда более тяжелое вооружение и авиацию. Они это уже проделывали не раз и не два...и не вижу причин, почему им перестать использовать схему, которая прекрасно работает
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13.11.2020 10:11 Відповісти
....и... А дальше что будет? Пытался смоделировать ситуацию..? Или опыта Сирии, Ливии недостаточно...?" Эмпирический опыт", - знаешь что это обозначает...:???
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13.11.2020 10:16 Відповісти
Будет вечно нестабильный регион и вечная заварушка. Рашке, это тоже более чем выгодно. Пока там будет жопа, ни Армения, ни Азербайжан, не смогут нормально развиваться. У Рашки принцип - чем у соседей хуже, тем у "нас" лучше.
Зачем по вашему, Рашка создала "Приднестровье", "Абхазию", "Карабах", "Новороссию" - она создает вокруг себя "пояс нестабильности" удерживая соседний страны в зоне своего влияния. И пока это вполне получается!!!
А Сирия и Ливия - это так потешить вяличие - а-ля мы великая страна с глобальным влиянием (не хуже Омерики)
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13.11.2020 10:26 Відповісти
Ты, судя по твоему глупому комментарию, не понял, но россия находится на совершенно другом технологическом уровне чем Турция... Она ничего не может противопоставить развитой технологичной стране НАТО. Алиев и Эрдоган полностью переиграли ситуацию, после этой войны хуже может быть только Армении и россии.
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13.11.2020 10:31 Відповісти
Знаете такое выражение "Ломать - не строить".
Ни Рашка не Турция открыто между собой воевать не очень то и хотят....Рашка понимает что обгадится и не выиграет без использования ЯО, а Турция об этом тоже знает и не хочет ввязываться.
В то же самое время, Рашке, для достижения "программы минимум", достаточно только гадить, а для этого великих технологий не требуется, достаточно зомбоящика, старого совкового оружия (которого на складах на 200 лет войны)..... А Турции нужен стабильный и лояльный регион, что не очень совместимо со стрельбой....
И не тыкай, Мудило!
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13.11.2020 10:41 Відповісти
Чучело, ты не понял, - Эрдоган путина держит за яйца. "Великий игрок", как и ты, идиот, не в состоянии просчитать даже на шаг вперед. Плешивый, пытаясь наказать Украину, ввязался в авантюру с СП-2 (Мир праху его) и ЮП, который трансформировался в "Турецкий поток", дедушка также строит АЭС Аккую, поэтому еще раз, - Эрдоган будет и дальше вытирать жопу путиным, а Симоньян с Эрнстом будут объяснять народу, как это выгодно для россии и как она встает с колен=)))
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13.11.2020 10:54 Відповісти
Хотя бы потому, что там далековато до границ рашки и что-то подтянуть туда будет очень непросто.
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13.11.2020 10:21 Відповісти
Дык Азербайджан потерял право применять авиацию на своей территории, в то время, как кацапские ми-24 там уже свободно летают.
Это победа?
Точно не капитуляция?
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13.11.2020 10:23 Відповісти
Я как раз и говорю, что это не победа. Это карточная игра, в которой, в которой победитель добровольно отдал Рашке свои козыря, но при этом надеется выиграть
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13.11.2020 10:29 Відповісти
Протри розовые очки, любезный. В данной ситуации Россия главный и самый выигрышный игрок, к сожалению. "дело времени" растянется лет на 30, а за обещанные 5 лет забудь, кацапы найдут, как обойти этот пункт договоренности. Мне нравится, как ты сказал: Если соглашение заработает..., обрати внимание, речь идет о России.
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13.11.2020 10:23 Відповісти
Кацапи промахали Грузію. Промахали Азербайджан - 2000 солдат і 90 БТР на огризку Карабаха - смішно, це вартові на блокпостах, а не військова присутність. Тим більше поруч будуть турки - війська НАТО, на хвилиночку, офіційно на Південному Кавказі! Турки отримують пряму дорогу до азерів через Вірменію. Все це бачать опущені хачики і розуміють, що кацапи їх кинули. Антикацапські настрої в Вірменії будуть зростати і , в підсумку, кацапи втратять Вірменію. Як мінімум, ментально. В чому виграш кацапів - неясно. Ну, але, якщо ви черпаєте інфу від кацапських пропагандонів... звісно, кацапстан - переможець)))))
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13.11.2020 12:03 Відповісти
РАБссиянское быдло мираТворец.Анекдот на 500 лет вперед... Украина в ОБСЕ: у РФ нет ни юридических, ни моральных оснований называть своих военных в Карабахе миротворцами - Цензор.НЕТ 6548 Украина в ОБСЕ: у РФ нет ни юридических, ни моральных оснований называть своих военных в Карабахе миротворцами - Цензор.НЕТ 9956
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13.11.2020 08:30 Відповісти
Россия,как всегда,наплевала на свежеподписанный договор и принялась вводить войска с тяжелым вооружением,а не полицейские силы.Причем до вывода армян и чтобы не оставить места Турции.Алиев не прост,продолжение будет.
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13.11.2020 08:34 Відповісти
авиация уже изначально имеет мало общего с полицейской миссией - фактически это полный военный контроль в регионе
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13.11.2020 10:33 Відповісти
На какцапах може стояти тільки одне тавро - "ВБИВЦІ !!!!
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13.11.2020 08:34 Відповісти
Украина в ОБСЕ: у РФ нет ни юридических, ни моральных оснований называть своих военных в Карабахе миротворцами - Цензор.НЕТ 9571 Украина в ОБСЕ: у РФ нет ни юридических, ни моральных оснований называть своих военных в Карабахе миротворцами - Цензор.НЕТ 8758 крысы Мавзолейные,перечитайте внимательно Договор Молотов-Риббентроп от 28 сентября 1939 года...Шакалы гребанные...,мира творцы пля...
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13.11.2020 08:37 Відповісти
Та ти шо,а де ж третій борець,ти що Бандеру не шануєш...
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13.11.2020 09:01 Відповісти
а покажи плакат где Бандера зигует ? или вобще какой то плакат с ним ? он до 1943го года сидел в концлагере, где в газовой камере зажмурили его двух братьев...
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13.11.2020 09:07 Відповісти
Это не Senator. Senator сдох с горя в прошлом году, когда Порошенка пролетел. Это теперь его малолетний отпрыск - еще тупее.
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13.11.2020 09:28 Відповісти
Нехай "миротворять" гроші з бюджету ще і на цю авантюру. Гори не рівнини, там не розвернешся, доведено Афганістаном і Чечнею. В одному випадку пішли як побиті собаки, в іншому - з довічною платою данини.
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13.11.2020 08:47 Відповісти
В этот раз будут выходить под довольный гогот азербайджанцев и проклятия армян.
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13.11.2020 08:50 Відповісти
І не тільки, заставлять посидіти на пляшці і кричати "Алієв- круто"!
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13.11.2020 10:52 Відповісти
в чечне было 3 млн жителей... это меньше чем в одном только Киеве. из которых молодых мужчин было около 300 тыс. так вот эти бородатые мужчины, на писюне вертели всю "непобедимую" кацапскую армию 10 лет, а сейчас кацапы им дань платят, что бы бомбы не закладывали в москве.
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13.11.2020 08:58 Відповісти
"...а сейчас кацапы им дань платят, что бы бомбы не закладывали в москве."
Бомбы в Москве закладывали ФСБ.
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13.11.2020 09:54 Відповісти
для этого надо быть готовым умереть, иди в бой зная что ты уже мертв - и победишь

а смузи по кафешкам победе над оккупантом не способствуют, париж во вторую мировую даже не попытались оборонять
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13.11.2020 11:19 Відповісти
Стадо баранов может повторить...,Гитлер без танков по факту захватил 6 республик советов,взял в плен 4 миллиона красноармейцев в первые 3 месяца войны с братом Сралиным...,погибло 50 миллионов совков..повторите подвиг дедывавевалов...,и от РАБссии останется один Хабаровский край
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13.11.2020 08:53 Відповісти
в германии тогда было 36 милионов жителей, и армия 5 милионов - огромная по соотношению к количеству населения. так вот 5 миллионов - уничтожили 50 лямов совков
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13.11.2020 08:59 Відповісти
победа, да... плакать надо а не праздновать.
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13.11.2020 09:06 Відповісти
,и от РАБссии останется один Хабаровский край ,на генном уровне наполовину украинский
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13.11.2020 09:07 Відповісти
Ага, те же даунбасситы. Україна в ОБСЄ: РФ не має ні юридичних, ні моральних підстав називати своїх військових у Карабасі миротворцями - Цензор.НЕТ 8708
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13.11.2020 09:31 Відповісти
Та не скигліть,це ПЕРЕМоГА України,ПЕРЕМоГА,росіяни ж не можуть ніякого права,та ще не спитавшись перемогателів....
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13.11.2020 08:58 Відповісти
Там Туреччина силою змусить росіян поводитися мирно. Росіяни знають що турків не видавиш з Азейбарджану.
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13.11.2020 08:59 Відповісти
никто ихнему заявлению не поверит."ЗЕ" лично смотрел в глаза оккупанта Украины и видел в них искренний(искры) мира..а возможно мировой войны и террора
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13.11.2020 09:01 Відповісти
В плен сдавались дивизиями,полками Армиями...Україна в ОБСЄ: РФ не має ні юридичних, ні моральних підстав називати своїх військових у Карабасі миротворцями - Цензор.НЕТ 7854Україна в ОБСЄ: РФ не має ні юридичних, ні моральних підстав називати своїх військових у Карабасі миротворцями - Цензор.НЕТ 1859
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13.11.2020 09:03 Відповісти
Дедываевалы плин...мировой революции..позор ПРЕВРАТИЛИ в паБЕДУ,
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13.11.2020 09:06 Відповісти
Франция вообще сдалась через месяц, а потом победно маршировала вместе со всеми. Україна в ОБСЄ: РФ не має ні юридичних, ні моральних підстав називати своїх військових у Карабасі миротворцями - Цензор.НЕТ 8647
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13.11.2020 09:32 Відповісти
А теперь надо внимательно следить за руками. Орки под видом строительства инфраструктуры для своих т.н. "миротворцев", могут нашпиговать Карабах военными базами. И вся надежда на Турцию, чтобы она не позволила осуществить роSSии этот проект.
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13.11.2020 09:14 Відповісти
Толку будет от тех баз, если все возможные пути снабжения идут через территорию, контролируемую азербайджанцами.
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13.11.2020 09:45 Відповісти
Нехай будують, азербайджанцям дістанеться готове.
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13.11.2020 10:55 Відповісти
У кацапов есть хорошая поговорка: для бешеной собаки семь верст не крюк. Бешеная собака- это московия, и далее, следуя логике.
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13.11.2020 11:51 Відповісти
Гнать валенков на БАЛАЛАЕШНЮ !..
.
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13.11.2020 09:16 Відповісти
Даже ежу понятно, что не миротворцы!
Что дальше сделает ОБСЕ?
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13.11.2020 09:29 Відповісти
Як завжди, турбуватиметься, вони такі ж "турботливі".
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13.11.2020 10:57 Відповісти
Российские бандиты, у которых руки по локоть в крови не могут быть миротворцами. Эти «миротворцы» убивали в Сирии, Грузии, Чечне, Украине, какие из них миротворцы. В цивилизованном мире это обычные бандиты
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13.11.2020 10:28 Відповісти
Так заходит армия вообще, понятие миротворцев вот:
Миротворчі сили ООН (миротворчий контингент ООН, Мирконт ООН) - військові контингенти країн-членів ООН, виділені за Статутом ООН з метою запобігання або ліквідації загрози миру і безпеки шляхом спільних примусових дій (військова демонстрація, блокада тощо), якщо заходи економічного і політичного характеру виявляться або виявилися недостатніми.

Рішення про створення, склад, використання та фінансування миротворчих сил ООН приймаються Радою Безпеки ООН. Стратегічне керівництво здійснюється Військово-штабним комітетом (ВШК).

Я про решение Рады Безпеки ООН про выделение этих миротворцев, не слышал в новостях.
Просто заходит руская армия и окупирует новы территории.
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13.11.2020 12:25 Відповісти
из рф такой же миротворец, как из жирика ейнштейн
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13.11.2020 12:31 Відповісти
 
 