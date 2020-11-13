В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали

В Україні станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, зафіксовано 11 787 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України від початку пандемії. За добу померли 172 людини, одужали 6155 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.

Також за останню добу

госпіталізовано – 1 587 осіб;

летальних випадків – 172;

одужало – 6 155 осіб;

здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 512 652 особи;

одужало – 233 849 осіб;

летальних випадків – 9 317;

проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях", - рассказал Степанов.







