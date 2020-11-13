УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
52745 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
10 314 60
карантин (15679) статистика (2057) Степанов Максим (1973) COVID-19 (17484) коронавірус (16359)

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали

В Україні станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, зафіксовано 11 787 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України від початку пандемії. За добу померли 172 людини, одужали 6155 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.

Також за останню добу В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 01

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 02 госпіталізовано – 1 587 осіб;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 02 летальних випадків – 172;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 02 одужало – 6 155 осіб;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 02 здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі виявлено рекордні 643 тис. нових випадків COVID-19. Загалом інфіковано 53 млн осіб, померло - 1,2 млн

За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 01

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 07захворіло – 512 652 особи;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 07одужало – 233 849 осіб;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 07 летальних випадків – 9 317;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях", - рассказал Степанов.

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 11
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 12

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+12
Дибилы закройте школы!
показати весь коментар
13.11.2020 08:29
+9
Харашо ідьом, приріст стабільний.
показати весь коментар
13.11.2020 08:24
+9
вот именно!!! Это наказание всему миру, что зебилы выбрали в презеденты еврейского зеленого антихриста, который стал править православными христианами. Не выбери они зелю презом - бабуся на рынке в Вухане не съела бы летучую мышь и не было бы коронавируса. Ведь наша жизнь состоит из мелочей и всьо зависит от всего и всьо взаимосвязано!!!
показати весь коментар
13.11.2020 08:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харашо ідьом, приріст стабільний.
показати весь коментар
13.11.2020 08:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
Зебилы!!!
показати весь коментар
13.11.2020 08:24 Відповісти
Причём, во всём мире.
показати весь коментар
13.11.2020 08:33 Відповісти
вот именно!!! Это наказание всему миру, что зебилы выбрали в презеденты еврейского зеленого антихриста, который стал править православными христианами. Не выбери они зелю презом - бабуся на рынке в Вухане не съела бы летучую мышь и не было бы коронавируса. Ведь наша жизнь состоит из мелочей и всьо зависит от всего и всьо взаимосвязано!!!
показати весь коментар
13.11.2020 08:37 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 8795 Теперь всё ясно. -> В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 6166

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 3613
показати весь коментар
13.11.2020 08:40 Відповісти
Вот пример цепочки:
1. Выбрали в Украине зелю.
2. Пришел конец епихвы бедности.
3. Люди обнищали.
4. Некий мужик до этого хотел купить барахло на али-экспресс, но не купил.
5. В это же время в Вухане. Мужик который продавал товар его не продал, бо мужик из Украины его не заказал.
6. Мужик из Вуханя потерял прибыль из-за чего не смог помочь финансово своей бабусе.
7. Бабуся вместо того, чтобы получить от внука денег и нормально питаться - пошла и сожрала на рынок летучую мышь
8. Пандемия корона вируса.

Ну и кто теперь зебил? В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 9025
показати весь коментар
13.11.2020 08:43 Відповісти
Конец твоей персональной цепочки. В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 1063

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 7850
показати весь коментар
13.11.2020 08:46 Відповісти
Я тебе шах и мат поставил, а ты за трусами полез. Моя версия можно сказать железобетонная и имеет право на жизнь ибо теоретически такое могло случиться В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 5412
показати весь коментар
13.11.2020 08:47 Відповісти
Это твоё ноухау.
На соавторство не претендую, шах_матист. В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 8773
показати весь коментар
13.11.2020 08:49 Відповісти
Я не патентовал свой вынахид, так что пользуйся, не стесняйся это бесплатно, я разрешаю, можешь использовать даже не стиранные с желтыми и коричневыми пятнами В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 1068
показати весь коментар
13.11.2020 08:51 Відповісти
чого тільки не понапридумують упороті порохоботи "во славу Петра!" В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 3338
показати весь коментар
13.11.2020 12:44 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
показати весь коментар
13.11.2020 09:19 Відповісти
Пидлога, завязывал бы ты с тяжелыми наркотиками В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 8416
показати весь коментар
13.11.2020 13:21 Відповісти
В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели - Цензор.НЕТ 8032
показати весь коментар
13.11.2020 08:25 Відповісти
Дибилы закройте школы!
показати весь коментар
13.11.2020 08:29 Відповісти
В каком классе учишься? В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели - Цензор.НЕТ 4524
показати весь коментар
13.11.2020 08:30 Відповісти
Сверстников ищешь?
показати весь коментар
13.11.2020 08:35 Відповісти
Его вообще не взяли в школу по причине слабоумия В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 7789
показати весь коментар
13.11.2020 13:23 Відповісти
Ці радянські школи з наспіх намальованою вивіскою НУШ можна закрити просто тому що там мало доброго. Вчать дітей матюкатися, битися, ну чисто дідівщина. Зараз до шкіл понапускали даунів і психічно нездорових дітей. Їм можна усе - у них є справка, вони некеровані.
показати весь коментар
13.11.2020 11:18 Відповісти
дочка заразила папку. Папаша, хотя и хлдил в маске, ездил на своем авто, брызгался антисепом, но ***** все равно заразил пол нашего офиса.
показати весь коментар
13.11.2020 21:20 Відповісти
В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели - Цензор.НЕТ 4211
показати весь коментар
13.11.2020 08:31 Відповісти
Всего по официальным данным, заболели пол миллиона, так что ещё все впереди .....
показати весь коментар
13.11.2020 08:34 Відповісти
Короновирус никуда не денется, так что переболеет большинство населения
показати весь коментар
13.11.2020 08:35 Відповісти
Поступово чи краще одразу всі?
показати весь коментар
13.11.2020 10:25 Відповісти
Всі захворіти одразу не зможуть тому що вже на короновірус перехворіли в Украіні мільони
показати весь коментар
13.11.2020 11:11 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 9045
показати весь коментар
13.11.2020 08:35 Відповісти
как-то не кошерно они болеют, по отдельности с супружницей
показати весь коментар
13.11.2020 08:36 Відповісти
Зато с подельниками вместе. Все вдруг "заболели".
показати весь коментар
13.11.2020 08:38 Відповісти
То на Байдена діарея.
показати весь коментар
13.11.2020 10:26 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 3862
показати весь коментар
13.11.2020 09:18 Відповісти
не, ну просто
1 - я раб какого-то криста и Яхве
2 - я ублюдок у кого "рос. "армия" просто пересовывает взад и вперед границы"

Хотя да, лучше было бы голосовать пойти за ПАП-а
не знаю, но тогда так противно стало шо аж держите меня 7 евреев, и один мусульманин.
показати весь коментар
13.11.2020 09:51 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 488
показати весь коментар
13.11.2020 12:59 Відповісти
Почему нет доступной растаможки? Потому что хотят чтобы больше ездило общественным транспортом. Отсюда и цифры такие. Меньше народа, легче землю будет продать
показати весь коментар
13.11.2020 08:35 Відповісти
А й справді. В селах багато літніх, і які зараз позбавлені медицини. А в них паї.
показати весь коментар
13.11.2020 08:45 Відповісти
А лучше вообще отменить все налоги и сборы! Анархия форева!
показати весь коментар
13.11.2020 10:26 Відповісти
доступная растаможка это суммарные платежи до 30 тысяч гривен, за автомобиль евро-4. Как например было при Кучме. За 10 летнюю машину. Тогда миллионы людей смогут купить себе хорошие экологичные машины. Во вторых это безопасность на дорогах. А налоги и акцизы достаточно включены в цену на бензин. В условиях эпидемии, это обязанность законописцев, а не чья-то анархия
показати весь коментар
13.11.2020 10:33 Відповісти
Судя по колличеству денег, которые закатали в дороги преЗЕрвативы из короновирусного фонда, то уже пора отдирать асфальт и лечить им больных короной.
показати весь коментар
13.11.2020 08:46 Відповісти
Вимагаємо негайного карантину для всієї освіти!!!!! Промисловість і торгівля хай працюють!!! Школи і садочки це головна причина розповсюдження короновірусу. Всі хто думає що короновірус в більшості має легку форму дуже помиляється. Всі кому за 20 років відчують великий спектр больових відчуттів... І триватиме одужання від нього місцями і покладете в аптеках ви не одну тисячу гривень щоб додати запалення які у вас викличе короновірус. І буде слабкість у вас і низька працездатність теж не один місяць після того як закриють ваш лікарняний!!! Зеленського лікують дорогими препаратами, тому він не буде відчувати весь спектр болю якій буде відчувати простий українець який не має доступу до медикаментів з США і Ізраілю... Врятуйте себе і невідправляйте дітей в школи і садочки!
показати весь коментар
13.11.2020 08:53 Відповісти
Я как православный вам скажу что все в руках Зевса, или кто там главарь щас то?
Так шо не боюсь вирусов, от сотоны помогает крепкая молитва, прикладывание к мощам а если нет, то значит "греханул где-то" В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 7598 все же просто)
показати весь коментар
13.11.2020 09:12 Відповісти
"Прикладывание к мощам..."
Так это тебе прямо к коронавирусу, с его помощью легче всего приложится к мощам на кладбище.В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 6783
показати весь коментар
13.11.2020 09:22 Відповісти
Я то в отличии от верунов не буду жалобно стонать: Хоспати, вирус взад забериииии.
"не зная" что Яхве или Аллах его и нас*ал "зохреши нашие тяшкие" В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 9511
показати весь коментар
13.11.2020 09:48 Відповісти
Это кому как повезёт со здоровьем, у меня родственник тоже сперва был "не веруном" пока не заболел.
Итог: бахнул на лечение около 1000$. ждал скорую три часа (в Киеве!), на рентген, в поликлинике, очередь на две недели вперед, в частной (где и "отоварился" в итоге) 700 грн., одна капельница 1500 грн ну и т.д.
Семейный врач сам больной, заменяющий коллега загружен настолько что может принять только через неделю, теста никто не делал и делать не собирался...
Короче весело, не дай Бог залететь!
показати весь коментар
13.11.2020 10:44 Відповісти
дистанційнеа освіта(з 4-го класу) повинна стати Правилом.За винятком практичних занять.

до вакцинації більшості населення України (десь з середини 2021)...
показати весь коментар
13.11.2020 12:46 Відповісти
головне тести по 100$ чи 80$ для бидлонаселення закупити В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 1542
показати весь коментар
13.11.2020 08:56 Відповісти
Без теста зараз навтіь швидка не забере в лікарню. У нас так сусід помер - 3 дні викликали швидку, чекали теста, і чоловіка не встигли врятувати.
показати весь коментар
13.11.2020 11:26 Відповісти
Предлагаю у мосоров премию забрать с ковид фонда только не говорите что это им на зп чтоб выжмть на зп они получают с бюджета к тому же финансирования увеличилось итак, а также сдирать асфальт всё это обменять на апараты ИВЛ
показати весь коментар
13.11.2020 09:01 Відповісти
Зеленский и не вспоминает ,что он руководит штабом по борьбе с коронавирусом .
Или ему об этом не сказали ?
показати весь коментар
13.11.2020 09:03 Відповісти
Так он не знает и кто сейчас в Украине Президент.. В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 2962
показати весь коментар
13.11.2020 09:24 Відповісти
на утро пятницы, 13 ноября, \\\\
О_О(бросается к "иконостасу", "творит таинства", застегивает штаны или брюки)

Зависит от числа тестов для рабов, бо половина тестов - легко делается депутанам и прочим авакоподобным В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 2041
показати весь коментар
13.11.2020 09:07 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 7229
показати весь коментар
13.11.2020 09:48 Відповісти
Та не скажи. Безотсносительно долгих рассуждений и фактов...
1) После начала "рехворм" почти ежедневным / частым вопросом в группе вайбера в доме стали "Где найти медсестру чтоб сделать укол?" / "Почему скорая к нам не едет?"
2) Мне до реформы и в голову не могло прийти, что чтоб приехала скорая к жене на приступ - придется угрожать. Вот в самом пьяном горячечном бреду.
3) Мне просто в голову не могло прийти что участковый врач (после реформы - семейный доктор, с подписанной декларацией) откажется принимать ребенка на осмотр. "Бо в мене профілактичні заходи а потім консіліум" (в приемное ***** время).
Это мой личный опыт. Там еще по мелочи есть.
О скорых можно поговорить... о сокращении больниц... та много о чем.
Её реформа - это попытка натянуть голую вследствие коррупции жопу на глобус. Это мое краткое мнение.
А если цензурно: То ввиду системного невыполнения норм по обепечению соц. инфраструктуры и системной коррупции - сделать так, чтобы к этим нормам попросту невозможно было обратиться, изменив их. Да, кое где сделав лучше... Но именно кое-где.
показати весь коментар
13.11.2020 10:10 Відповісти
согласен, но только "на слово"
кстати, мой комент убрали, так шо..... я вроде не "порохобот", но увы и ах.
показати весь коментар
13.11.2020 10:29 Відповісти
пи..ди тут за те ,що дурантинофіл... Не за політику...
показати весь коментар
13.11.2020 12:40 Відповісти
Да, кое где сделав лучше... Но именно кое-где.

мені теж подобаються "євроремонти" в"сімейних амбулаторіях" В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 5623
показати весь коментар
13.11.2020 12:42 Відповісти
стриманий оптимізм в цифрах ... смертність падає у світі....
показати весь коментар
13.11.2020 12:38 Відповісти
Дебильная статистика Сем я заболела, где деньги на 5 тестов? А еще лекарство. В больницу не берут. Вот правда о вашей статистике! А клоун с 37 в вип палате, ****. 73% - обращаюсь к вам, вы в ответе за своего писюаниста
показати весь коментар
14.11.2020 06:01 Відповісти
 
 