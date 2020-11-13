В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали
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В Україні станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, зафіксовано 11 787 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України від початку пандемії. За добу померли 172 людини, одужали 6155 осіб.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.
Також за останню добу
госпіталізовано – 1 587 осіб;
летальних випадків – 172;
одужало – 6 155 осіб;
здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 512 652 особи;
одужало – 233 849 осіб;
летальних випадків – 9 317;
проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях", - рассказал Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
1. Выбрали в Украине зелю.
2. Пришел конец епихвы бедности.
3. Люди обнищали.
4. Некий мужик до этого хотел купить барахло на али-экспресс, но не купил.
5. В это же время в Вухане. Мужик который продавал товар его не продал, бо мужик из Украины его не заказал.
6. Мужик из Вуханя потерял прибыль из-за чего не смог помочь финансово своей бабусе.
7. Бабуся вместо того, чтобы получить от внука денег и нормально питаться - пошла и сожрала на рынок летучую мышь
8. Пандемия корона вируса.
Ну и кто теперь зебил?
На соавторство не претендую, шах_матист.
1 - я раб какого-то криста и Яхве
2 - я ублюдок у кого "рос. "армия" просто пересовывает взад и вперед границы"
Хотя да, лучше было бы голосовать пойти за ПАП-а
не знаю, но тогда так противно стало шо аж держите меня 7 евреев, и один мусульманин.
Так шо не боюсь вирусов, от сотоны помогает крепкая молитва, прикладывание к мощам а если нет, то значит "греханул где-то" все же просто)
Так это тебе прямо к коронавирусу, с его помощью легче всего приложится к мощам на кладбище.
"не зная" что Яхве или Аллах его и нас*ал "зохреши нашие тяшкие"
Итог: бахнул на лечение около 1000$. ждал скорую три часа (в Киеве!), на рентген, в поликлинике, очередь на две недели вперед, в частной (где и "отоварился" в итоге) 700 грн., одна капельница 1500 грн ну и т.д.
Семейный врач сам больной, заменяющий коллега загружен настолько что может принять только через неделю, теста никто не делал и делать не собирался...
Короче весело, не дай Бог залететь!
до вакцинації більшості населення України (десь з середини 2021)...
Или ему об этом не сказали ?
О_О(бросается к "иконостасу", "творит таинства", застегивает штаны или брюки)
Зависит от числа тестов для рабов, бо половина тестов - легко делается депутанам и прочим авакоподобным
1) После начала "рехворм" почти ежедневным / частым вопросом в группе вайбера в доме стали "Где найти медсестру чтоб сделать укол?" / "Почему скорая к нам не едет?"
2) Мне до реформы и в голову не могло прийти, что чтоб приехала скорая к жене на приступ - придется угрожать. Вот в самом пьяном горячечном бреду.
3) Мне просто в голову не могло прийти что участковый врач (после реформы - семейный доктор, с подписанной декларацией) откажется принимать ребенка на осмотр. "Бо в мене профілактичні заходи а потім консіліум" (в приемное ***** время).
Это мой личный опыт. Там еще по мелочи есть.
О скорых можно поговорить... о сокращении больниц... та много о чем.
Её реформа - это попытка натянуть голую вследствие коррупции жопу на глобус. Это мое краткое мнение.
А если цензурно: То ввиду системного невыполнения норм по обепечению соц. инфраструктуры и системной коррупции - сделать так, чтобы к этим нормам попросту невозможно было обратиться, изменив их. Да, кое где сделав лучше... Но именно кое-где.
кстати, мой комент убрали, так шо..... я вроде не "порохобот", но увы и ах.
мені теж подобаються "євроремонти" в"сімейних амбулаторіях"