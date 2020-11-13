Увесь цивілізований світ бачить, що Україна - це полум'я в центрі Європи, яке може стати катастрофою, - Кравчук
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Усі цивілізовані країни бачать, що бойові дії на сході України можуть обернутися катастрофою як для Європи, так і для всього світу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю ТСН.ua.
"Дивіться, новообраний президент США Джо Байден у розмові з європейськими лідерами, а я такого не пам'ятаю за час, принаймні, свого перебування при владі, серед гарячих точок двічі назвав Україну. Думаю, це добрий знак. Європа, США і весь цивілізований світ бачать, що в цьому разі це не просто маленька точка на карті. Це полум’я в центрі Європи, яке в будь-який час може стати катастрофою. Цього не можна допустити", - сказав він.
Кравчук зазначив, що врегулюванню ситуації на сході України сприяє "План спільних кроків" стосовно Донбасу, який відкриває нові можливості для зустрічі президентів України і РФ.
"Сам план має більш широке завдання - забезпечення досягнення миру на Донбасі. Це глобальне завдання для нас. Але в цьому переліку завдань, які будуть вирішуватися дорогою до цієї великої мети, звичайно, є завдання провести зустріч в Берліні на найвищому рівні. Десь днями має відбутися через відеоконференцію зустріч політичних радників. На цій зустрічі, думаю, вже остаточно вирішиться, буде зустріч на найвищому рівні цього року, чи ні. Україна, запропонувавши такий план, відкриває дорогу до того, щоб така зустріч відбулася. Але чи захочуть наші опоненти… Я їх так м’яко називаю, а насправді опонент у нас один, один агресор -ц Росія. Чи захоче вона в цьому разі підтримати цю ідеологію? Я думаю, що час настав захотіти. Тому що, будемо говорити відверто, не таке вже блискуче становище в Росії сьогодні, щоб диктувати багатьом, зокрема Україні, якісь умови, і не йти на будь-які поступки", - сказав перший президент України.
Нагадаємо, раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що план України стосовно Донбасу розглядатиметься і в ТКГ, і в межах спілкування радників нормандської четвірки.
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Последние шесть лет тролли Пригожина из Питера настойчиво вбрасывали в сетях фейк: «Враг не в Кремле, а в Киеве». С приходом на Банковую новой «зеленой влади» этот фейк стал реальностью.
Многие, наверно, уже заметили, что на просторах Фейсбука и на голубых экранах стал «светиться» экс-президент Украины пан Кравчук в царствование которого, были проданы, как сейчас принято говорить «на иголки», корабли Черноморского пароходства. С приходом к власти автора вислiва «Маємо те, що маємо» Государственная судоходная компания была крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире. На её балансе находилось 295 морских судов различного класса с суммарным водоизмещением 5 млн тонн и около тысячи сто единиц вспомогательного флота. На сегодняшний день в одесском порту насчитывается всего три корабля и 350 человек трудового коллектива. Почти двадцать две тысячи украинских моряков теперь работают под иностранным флагом.
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
Если «ДЫНЫРЫ» (Сталинская народная республика) и «ЛЫНЫРЫ» (Ворошиловградская народная республика) возвратить в состав Украины, как этого хочет Кремль, то при ликвидации линии разграничения православные донецкие наркоманы-террористы с автоматами в руках рассредоточатся по всей территории Украины и причинят нормальным людям много горя.
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
По состоянию на 20 мая 2020 года около двухсот тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Законопроект № 6175 от 13.03.2017 устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
«Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за шесть лет войны заминировали на оккупированных территориях сотни гектаров пахотных полей и лесопосадок.
«Братская» Россия доставила в путинских «гумконвоях» тысячи тонн противотанковых и противопехотных мин, которыми боевики «нафаршировали» донецкую землю.
Еще много лет после ухода угро-финнов и бурятов с Донбасса будут взрываться и гибнуть трактористы, школьники, пастухи и любители распилить российскую мину и сдать её в металлолом.
Как жить вместе с донецкими православными бабушками из РПЦ мп Кирилла Гундяева, которые зарубили лопатами украинского пилота, сбитого российскими военными и приземлившегося на парашюте возле их села, а «добрый дедушка» из Станицы Луганской, назвавшийся местным жителем, принес на украинский блокпост заминированный бутыль с медом, поблагодарил военных за службу и пошел прочь. Когда защитники попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство) и отец пятерых детей погиб в окопе.
Уровень интеллекта «путинвведистов», как говорят «упал ниже плинтуса». Дурно пахнущие давно не мытым телом боевики с автоматами на оккупированных территориях обыскивают школьников, идущих на занятия, и отбирают у них деньги на оплату школьного обеда.
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Oлecь Гoнчap ещё в 1993 году нaпиcaл в своём дневнике: « Донбасс - это раковая опухоль, то отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! Ибо метастазы задушат всю Украину!»
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
Ссылка: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/14/343814/
Следующими на руление телегой без колес ОТГ должен быть Ющенко, а потом Янукович.
Только все должны хорошо понимать, что ОТГ - это бесполезный апендикс.
Из Роиси можно выбить что-то полезное только тогда, когда преимущество на нашей стороне. А преимущество получают силой, а не соплями и слезами.
надеюсь, ему не долго осталось
«Маємо те, що маємо» работает на Кремль.
Последние шесть лет тролли Пригожина из Питера настойчиво вбрасывали в сетях фейк: «Враг не в Кремле, а в Киеве». С приходом на Банковую новой «зеленой влади» этот фейк стал реальностью.
Многие, наверно, уже заметили, что на просторах Фейсбука и на голубых экранах стал «светиться» экс-президент Украины пан Кравчук в царствование которого, были проданы, как сейчас принято говорить «на иголки», корабли Черноморского пароходства. С приходом к власти автора вислiва «Маємо те, що маємо» Государственная судоходная компания была крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире. На её балансе находилось 295 морских судов различного класса с суммарным водоизмещением 5 млн тонн и около тысячи сто единиц вспомогательного флота. На сегодняшний день в одесском порту насчитывается всего три корабля и 350 человек трудового коллектива. Почти двадцать две тысячи украинских моряков теперь работают под иностранным флагом.
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
Якщо ми уважно проаналізуємо історію і нинішній етап українсько-російських відносин, то можемо дійти висновку, що Росія, російська владна еліта, російська еліта в широкому сенсі, російське суспільство вважають Україну не просто ворогом, а екзистенційним ворогом. Це повинні усвідомити всі - керівництво нашої держави, провідна українська верства та суспільство.
Остаточна мета політики Росії - ліквідація незалежної державності України. Тотальне знищення української нації та нашої держави як суб'єкта міжнародного права та геополітичної реальності. Вибудовуючи політику з Росією, ми повинні виходити з цього реального факту. Якщо цього не робитимемо, заходи, спрямовані на захист нашої національної безпеки та життєво важливих національних інтересів, ніколи не будуть адекватними.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Oлecь Гoнчap ещё в 1993 году нaпиcaл в своём дневнике: « Донбасс - это раковая опухоль, то отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! Ибо метастазы задушат всю Украину!»
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
Ссылка: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/14/343814/
Короткая ссылка
Экономика России полностью зависит от нефти и газа, поэтому Запад сможет эффективно воздействовать на нее санкциями, уверен сенатор США Джон Маккейн.
Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка МЖ
Страна баранов и РАБов...
Пообещал -> не сделал ->тюрьма
"открывает новые возможности для встречи президентов Украины и РФ"
И ради еще одного заглядывания в "глаз" ху&ла весь этот "пароход"?!!
Позбавити Україну міжнародної підтримки і повернути в обійми совка.
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
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.. как бы усский мир..