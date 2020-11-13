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Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1083 випадки. Серед лідерів - Дніпропетровська і Запорізька області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1083 випадки. Серед лідерів - Дніпропетровська і Запорізька області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1083), Дніпропетровській (740) та Запорізькій (727) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 13 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1083 людини.

Загальна кількість інфікованих становить 48 646 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 938 осіб, за минулу добу - 13. З початку епідемії одужали 17 979 пацієнтів.

Станом на 13 листопада кількість активних хворих у Києві становить 29 729 осіб.

Зазначимо, що до сьогодні найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1002 особи.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська і Запорізька області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 740 осіб. Загальна кількість інфікованих - 19 909. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 563 особи, за минулу добу - 9. Від початку епідемії одужали 7940 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 11 406.

У Запорізькій області на коронавірус захворіли 727 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 16 811 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 164 людини, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 2868 пацієнтів. Кількість активних хворих у Запорізькій області становить 13 779 осіб.

Автор: Наталя Джума
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конечно побил!
с такими беспечными идиотами и воплями что ковид19 это брехня..только потому что это вас не зацепило??
вирус распространяется бешеными темпами...и ему плевать на ваш иммунитет...а тут уже рулетка...легко вы перенесете или тяжело..никто не знает
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13.11.2020 09:05 Відповісти
нет это не рулетка. В рулетке выжить легче. ковид - 20% руская рулетка 16.6 % Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1083 случая. Среди лидеров - Днепропетровская и Запорожская области - Цензор.НЕТ 9979
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13.11.2020 09:09 Відповісти
Ситуація в країні катастрофічна: пройдіться по лікарнях. Людям відмовляють у госпіталізації із сатурацією 85 та діагнозом ковід, бо місць нема - помирайте вдома та не псувайте статистику. Чому працюють школи, в класах нема третини учнів, хворіють та помирають вчителі, діти переносять вірус додому. Всі сусіди організували онлайн навчання вдома, лише наші неспроможні ! Сором, Степанов та уряд. Балаболи ви! А ще не підійшли тарифи взимку на газ та тепло... Дивіться на Вірменію та прогнозуйте те саме !
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13.11.2020 09:21 Відповісти
Це просто цифірька зі стелі. Поруч треба ще декілька цифірок: скільки було проведено тестів, скільки з цих людей було госпіталізовано, скільки ковідних виписано з лікарні. І цікаво - як отримали цю цифірьку? По ковіду я бачу тільки паніку та провокації. У мене захворів начальник, температура 38, ставлять діагноз ковід. Але він вже хворів на ковід 2 місяці по тому. Лікарі як про це дізнались, зразу написали - грип. Робіть висновки.
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13.11.2020 09:09 Відповісти
На кого розраховано те що ви написали? Жоден лікар не поставить діагноз COVID19 без позитивного тесту. До результату тесту можуть написати лише підозру на COVID19. Крім того є лікарі які з весни вже тричі перехворіли на COVID19, тому те що ваш начальник хворів два місяці тому, не є індульгенцією від повторного зараження.
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13.11.2020 09:35 Відповісти
Конец бюджетного года. В ВР лежит новая бюджетная фантазия на 2021. В бюджетном фонде борьбы с COVID-19 денег нет. Закупки медицинской техники не проводились. За счет бюджета не закуплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ и НИ ОДНОГО медицинского томографа. МВФ удивленно смотрит на медицинский фонд, за счет которого финансируется строительство дорог, а медицина нет. И тут Степанов и К вдруг вспоминают в конце года, что они даже НЕ планировали закупку медицинской техники и выдают приказы по МОЗ № 2594 "Про Розподіл апаратів штучної вентиляції легень, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" и "Про Розподіл комп'ютерних томографів, для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" с симптоматичной фразой пункта 3 "...у разі отримання ..."
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13.11.2020 09:29 Відповісти
люди беспечные сем пофиг ходят без масок многие, нужен строгий режим всем в масках везде иначе капец будет, вернее он уже идёт(((
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13.11.2020 10:27 Відповісти
 
 