Єнін про переговори щодо збитого літака МАУ: Ми так і не дочекалися від іранської сторони жодного обіцяного документа

Україна так і не отримала від Ірану документів про збиття літака "Міжнародних авіаліній України", які він обіцяв передати під час останнього раунду переговорів у Тегерані, тому подальша доля переговорів України з Іраном буде залежати від виконання ним досягнутих раніше домовленостей, заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Ми доволі непогано говорили під час останнього раунду переговорів про збільшення прозорості між нашими органами досудового розслідування, але на сьогодні ми так і не дочекалися від іранської сторони жодного документа, жодної інформації, які було обіцяно передати нам буквально протягом найкоротшого часу. Саме тому ми продовжуємо наполягати на виконанні домовленостей, після чого можна буде говорити про продовження переговорного процесу", - сказав Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Заступник голови МЗС наголосив, що Україна не проміняє правду про збиття літака на компенсації.

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"Ми жодним чином не проміняємо правду на гроші. Саме тому ці питання будуть нами ставитися, і, безумовно, подальша доля переговорів залежатиме від того, наскільки іранська сторона виконує раніше досягнуті домовленості", - зазначив він.

Єнін також сказав, що Україна неодноразово наголошувала іранській стороні, що її базовою вимогою є саме запит на справедливість.

"Ми чекаємо від іранської сторони об'єктивного неупередженого як технічного розслідування, так і притягнення винних до відповідальності в межах кримінального переслідування. Ми наголошували, що наші органи досудового розслідування спільно з прокуратурою здійснюють досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні, і нам надзвичайно важливо знати і розуміти всі обставини зазначеної трагедії", - пояснив він.

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Заступник міністра додав, що розмір компенсації значною мірою буде залежати від того, наскільки іранська сторона охоче співпрацює з українськими колегами, щоб з'ясувати всі обставини трагедії.

"Більше того, ми неодноразово говорили про те, що розмір компенсації, на яку в подальшому ми будемо погоджуватися з іранською стороною, значною мірою буде залежати від того, наскільки іранська сторона охоче співпрацює з українськими колегами, щоб з'ясувати всі обставини трагедії, розробити ті механізми, які убезпечать всіх нас від повторення аналогічних інцидентів надалі, принесення вибачення - і тільки після цього питання компенсації", - сказав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.