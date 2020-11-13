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У Святошинському районі Києва сталася стрілянина: поранено поліцейського, трьох зловмисників затримано, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина: поранено поліцейського, трьох зловмисників затримано, - поліція

У Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які відкрили стрілянину в Святошинському районі столиці. В результаті події постраждав працівник патрульної поліції, який зупинив підозрілий автомобіль. Поліцейського доставили в лікарню з вогнепальними пораненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв Космосу працівники патрульної поліції зупинили підозрілий автомобіль, з якого вибігли пасажири і один з них почав стріляти та влучив в поліцейського.

Попри поранення, поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю у відповідь та разом з напарником затримали трьох чоловіків, дані яких наразі встановлюються. У одного із пасажирів, який відкрив вогонь на ураження поліцейського при собі була граната РГД-5 із запалом до неї, пістолет Макарова та набої, які вилучили для подальшого направлення на експертизу. Також у сумці одного із учасників інциденту правоохоронці виявили комплект професійних відмичок та дистанційні рації", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що 30-річного патрульного з вогнепальними пораненнями ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Зараз його життю нічого не загрожує.

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На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини події, відомості про яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) і ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
гости из солнечной Грузии ? как обычно, понаехало апельсинов ?
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13.11.2020 09:10
+6
Мамуки 100%
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13.11.2020 09:30
+5
судя по отмычкам - квартирные. угонщики щас с компьютерами ходят и другим электронным оборудованием. не жигули ведь воруют.
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13.11.2020 09:17
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гости из солнечной Грузии ? как обычно, понаехало апельсинов ?
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13.11.2020 09:10 Відповісти
Мамуки 100%
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13.11.2020 09:30 Відповісти
100% - из страны хачапури и воров! Их безбашенный почерк. Раньше квартирными кражами промышляли, сейчас понаехавшая носатая молодежь перешла на жестокие грабежи и разбой. И совершенно не боятся почему-то нашей реформированной их соотечественницей полиции. Сраные носороги уродские, сколько горя простым украинцам принесли. И прутся в Украину целыми толпами! Дома -не очень побалуешь, та и негде - а тут демократические друзья...
Не пора ли прикрыть въезд этим козлам, только их, блд, сейчас и не хватало!
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13.11.2020 10:52 Відповісти
дома у них дилема как ответить на вопрос на камеру следака - "вы имеете статус вора ? можно ли вас называть вором в законе ?" - ответит - "нет" - сам себя раскоронует в чушкари, ответит "да" - отправится в спецтюрьму, выснять с другими такими же, кто будет мыть парашу и стирать носки, а кто и вправду может называться "вором". Саакашвили им хорошо на родине вставил, по самые помидоры. У нас вот дипломы покупают, а у них статут вора в законе.
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13.11.2020 11:00 Відповісти
Или бряцкий нарот из страны холодного лета
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13.11.2020 11:00 Відповісти
да врядли. те которые из снигерии приезжают - ссыкливые с детства, их там так воспитывают. ваньки на долбас едут, не меньше чем батальеном.
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13.11.2020 11:03 Відповісти
Автоугонщики уже с пистолетами или это квартирные воры были?
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13.11.2020 09:16 Відповісти
судя по отмычкам - квартирные. угонщики щас с компьютерами ходят и другим электронным оборудованием. не жигули ведь воруют.
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13.11.2020 09:17 Відповісти
У воров и прочих мразей уже есть оружие. У имбецилов до сих пор вопрос - стоит ли разрешать огнестрел законопослушным гражданам?
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13.11.2020 09:22 Відповісти
госпади, да не ной, дружище. разрешение на гладкоствол - 850 гривен, само ружье неплохое - 200 долларов. купи и вози с собой в машине. в чем проблема ? я так и делаю.
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13.11.2020 09:27 Відповісти
Ага... завтра зайдешь в магазин, вернешься, а ружья нет в багажнике. Об этом ты не подумал дружище?
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13.11.2020 09:31 Відповісти
да мне посрать, есть оно или нет. ну купиш ты себе пистолет, достанеш - тебе увалят в голову кирпицем и отберут его.... и что дальше ?
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13.11.2020 09:32 Відповісти
Тебе посрать, потому что у тебя ничего нет.
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13.11.2020 09:34 Відповісти
мне посрать, потому что если его украдут во время "транскортировки", я напишу заявление в полицию и пусть ищут. это их работа.
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13.11.2020 09:35 Відповісти
*транспортировки
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13.11.2020 09:36 Відповісти
Та не рассказывай скаки... варианта всего два - либо ты упоротый на всю голову (отмороженный держащий ружье в багажнике который могут в любой момент в любое время суток вскрыть), либо обыкновенный звиздун.
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13.11.2020 09:40 Відповісти
вариант всего один - ты дешевый троль
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13.11.2020 09:44 Відповісти
с таким же успехом можно выйти из магазина и не обнаружить на парковке своей машины целиком. что за чушь ты несеш вобще ?
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13.11.2020 09:37 Відповісти
Для тебя новость, что машины угоняют? Да у тебя походу и машины-то нет
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13.11.2020 09:42 Відповісти
а у тебя походу мозга нет.
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13.11.2020 09:43 Відповісти
Ну вот, видишь... сам признался. А так начинал искрометно "да возьми да купи да положи"
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13.11.2020 09:49 Відповісти
Киев какой то Гарлем, судя по новостным хроникам... Киевляне, как вы там живёте?
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13.11.2020 09:47 Відповісти
Вы правы, Киев перестал быть местом для комфортного проживания. Сегодня это грязная отвратная клоака, с понаехавшим быдлом, ордами грузинов-уголовников, незаконной торговлей повсюду. Слабая импотентная власть, абсолютная развращенность чиновников , судей, прокуроров, отсутствие идеи, объединяющей нации, полное беззаконие и безответственность - и вот, пожалуйста, результат.
"Энергия распада порождает энергию взрыва". Думаю, осталось недолго.
Надо ехать.
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13.11.2020 10:10 Відповісти
Пока чистим оружие))
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13.11.2020 10:13 Відповісти
4 человека с пистолетами не смогли завалить мусоров и уйти, видно они полные лошары а не ворье. Остановить мусора может только прицельный выстрел в голову а не в ногу. Есть день памяти погибших мусоров, а где День памяти людей погибших от рук "правоохранителей".
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13.11.2020 12:04 Відповісти
ПОРА ВВОДИТЬ ЭВТАНАЗИЮ !!!
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13.11.2020 15:03 Відповісти
 
 