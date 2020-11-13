У Святошинському районі Києва сталася стрілянина: поранено поліцейського, трьох зловмисників затримано, - поліція

У Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які відкрили стрілянину в Святошинському районі столиці. В результаті події постраждав працівник патрульної поліції, який зупинив підозрілий автомобіль. Поліцейського доставили в лікарню з вогнепальними пораненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв Космосу працівники патрульної поліції зупинили підозрілий автомобіль, з якого вибігли пасажири і один з них почав стріляти та влучив в поліцейського.

Попри поранення, поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю у відповідь та разом з напарником затримали трьох чоловіків, дані яких наразі встановлюються. У одного із пасажирів, який відкрив вогонь на ураження поліцейського при собі була граната РГД-5 із запалом до неї, пістолет Макарова та набої, які вилучили для подальшого направлення на експертизу. Також у сумці одного із учасників інциденту правоохоронці виявили комплект професійних відмичок та дистанційні рації", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що 30-річного патрульного з вогнепальними пораненнями ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Зараз його життю нічого не загрожує.

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На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини події, відомості про яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) і ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.