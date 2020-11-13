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дитячий садок (321) карантин (16095) КМДА (1462) Київ (13848) школа (1824) вчитель (319) Мондриївський (32) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

У Києві на карантин закрито 7 шкіл і 9 дитсадків. На COVID-19 хворіють 656 педагогів і 809 учнів, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

У Києві на карантин закрито 7 шкіл і 9 дитсадків. На COVID-19 хворіють 656 педагогів і 809 учнів, - КМДА

Станом на вечір четверга, 12 листопада, в п'яти районах Києва на карантин закриті 7 шкіл, також закриті 9 дитячих садків, повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в Подільському, Оболонському та Святошинському районах та по дві школи в Голосіївському та Деснянському. Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів", – цитує Мондриївського пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні на дистанційному навчанні загалом перебувають 628 класів у 197-ми школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 809. Також хворіють 656 педагогів.

"У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 137 груп у 103 садках", – зазначив Валентин Мондриївський.

Дев’ять садочків зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 53 відсотки.

Читайте: Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1083 випадки. Серед лідерів - Дніпропетровська і Запорізька області

Автор: Анастасія Потіха
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Хорошо что зеленский сделал учителям зарплату 4000 $, а то им было бы сейчас не легко, а так на изи переживут пандемийку В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов. COVID-19 болеют 656 педагогов и 809 учеников, - КГГА - Цензор.НЕТ 2829
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13.11.2020 09:15 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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13.11.2020 09:18 Відповісти
Вава меценат.
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13.11.2020 09:20 Відповісти
А это уже более, чем серьезно. Получается, болезнь СЕРЬЕЗНО проникла и в стены школьных и дошкольных учреждений и наши детки в большой опасности. Пусть убережет их Господь!
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13.11.2020 09:21 Відповісти
господи !голубковская ж сказала ошибка детей отправлять в школу при пандемии!
ну кто ж вам такая голубковская!
вирус проник в школы!да он и никуда не пропадал!это вы его туда привели!своими дебильными действиями!

вы что не видели что с открытием школ вирус активизировался? ну да зачем вам видеть..вы ж мамоне поклоняетесь!а то что люди умирают..вам плевать!
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13.11.2020 09:42 Відповісти
Перевела дочку в дистанционую платную школу. Не хочу рисковать ее здоровьем.
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13.11.2020 10:16 Відповісти
 
 