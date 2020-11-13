У Києві на карантин закрито 7 шкіл і 9 дитсадків. На COVID-19 хворіють 656 педагогів і 809 учнів, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я
Станом на вечір четверга, 12 листопада, в п'яти районах Києва на карантин закриті 7 шкіл, також закриті 9 дитячих садків, повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.
"На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в Подільському, Оболонському та Святошинському районах та по дві школи в Голосіївському та Деснянському. Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів", – цитує Мондриївського пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні на дистанційному навчанні загалом перебувають 628 класів у 197-ми школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 809. Також хворіють 656 педагогів.
"У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 137 груп у 103 садках", – зазначив Валентин Мондриївський.
Дев’ять садочків зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 53 відсотки.
Будь ласка, зачекайте...
ну кто ж вам такая голубковская!
вирус проник в школы!да он и никуда не пропадал!это вы его туда привели!своими дебильными действиями!
вы что не видели что с открытием школ вирус активизировался? ну да зачем вам видеть..вы ж мамоне поклоняетесь!а то что люди умирают..вам плевать!