Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3"
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Україна вимагає від Росії надати пояснення з приводу того, як виявлений Місією ОБСЄ російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" опинився на Донбасі і хто ним керував.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 12 листопада, у Відні.
"Росія повинна припинити постачання озброєння, боєприпасів та найманців і вивести їх з України. 8 листопада СММ помітила систему електронної боротьби РБ-341В "Леєр-3" на аеродромі поблизу міста Луганськ. Це – найсучасніша російська система, що випускається з 2015 року. Ми закликаємо російську делегацію пояснити, як ця система потрапила на територію України та хто нею керує", - заявив він.
Раніше в СММ ОБСЄ повідомили, що 8 листопада на території аеродрому поблизу окупованого Луганська безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії виявив комплекс радіоелектронної боротьби (РБ-341В "Леєр-3").
Як повідомлялося, Місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби: Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Биліна", "Репелент-1", "Торн", "Тірада-2" та ін.
Будь ласка, зачекайте...
А вот то, что при нынешнем "главнокомандующем" (тот, который имеет другое анатомическое строение в области гениталий) это не пойдет дальше требований "объяснить" я более чем уверен. А это требования Рашка тупо проигнорит или повторит, что мол "есть много сочувствующих Луганде стран - они мол и поставили"
Каждый день обстрелы , убийства и ранения Режим предателей срывает спецоперации спецслужб и покрывает террористов
Шахтеры откопали в шахте ?
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они не знают!они знают что 73%населения выбрало во время войны клоуна чтоб ржать 5 лет....
да и эти выбравшие мне говорили если нам не понравится..он уйдет...смешно аж плакать хочется...теперь сидят по норам...мы не знали...........мы не знали....ага меня чуть не затоптали двухметровые идиоты.....клоун остановит войну..он приведет прохфесионалов..шариковы побежали..и вот результат.....
Ви ж казали, що там практично немає кацапів, і всього " ... 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России", - говорится в заявлении миссии Украины при ОБСЕ." Источник: https://censor.net/ru/n3230559.
Зезідент вже й вибори в ордло, на березень, запланував.