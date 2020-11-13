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Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3"

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Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ

Україна вимагає від Росії надати пояснення з приводу того, як виявлений Місією ОБСЄ російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" опинився на Донбасі і хто ним керував.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 12 листопада, у Відні.

"Росія повинна припинити постачання озброєння, боєприпасів та найманців і вивести їх з України. 8 листопада СММ помітила систему електронної боротьби РБ-341В "Леєр-3" на аеродромі поблизу міста Луганськ. Це – найсучасніша російська система, що випускається з 2015 року. Ми закликаємо російську делегацію пояснити, як ця система потрапила на територію України та хто нею керує", - заявив він.

Раніше в СММ ОБСЄ повідомили, що 8 листопада на території аеродрому поблизу окупованого Луганська безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії виявив комплекс радіоелектронної боротьби (РБ-341В "Леєр-3").

Як повідомлялося, Місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби: Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Биліна", "Репелент-1", "Торн", "Тірада-2" та ін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Мона купіть в любом воєнторгє.(ВВХ)
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13.11.2020 09:37
+6
Эрдоган мочит этот металлолом простым детским способом от игры ЛЕГО...,Байрактар Рулит,а не это дерьмо Мавзолейное... Украина в ОБСЕ потребовала от РФ объяснить появление на Донбассе современного российского комплекса РЭБ "Леер-3" - Цензор.НЕТ 8462
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13.11.2020 09:40
+5
Шахтьори знайшли в шахті. А шо?
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13.11.2020 09:35
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Мона купіть в любом воєнторгє.(ВВХ)
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13.11.2020 09:37 Відповісти
да нихрена его там не было, это ОБСЕшникам привиделось с перепою, пить надо меньше а закусывать больше .... и целовать чудотворную икону Николая Мученника на завтрак , обед и после ужина
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13.11.2020 11:48 Відповісти
Нет, тут как раз все правильно: Украина всегда при выявлении подобных "артефактов" требовала объяснений! Другое дело, что это тут же использовалось для раздувания ситуации и если не наложения новых санкций то основание для продления существующих, а так же основание не выполнять нашей части договоренностей коль есть такие нарушения другой стороной.
А вот то, что при нынешнем "главнокомандующем" (тот, который имеет другое анатомическое строение в области гениталий) это не пойдет дальше требований "объяснить" я более чем уверен. А это требования Рашка тупо проигнорит или повторит, что мол "есть много сочувствующих Луганде стран - они мол и поставили"
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13.11.2020 09:41 Відповісти
впихнуть Украине « мир любой ценой « Клоуну нужна « победа « , а ***** Малороссия
Каждый день обстрелы , убийства и ранения Режим предателей срывает спецоперации спецслужб и покрывает террористов
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13.11.2020 09:49 Відповісти
В том-то и дело, что нашему клоуну нужна не победа, а мир. Мир на каких условиях - он не объясняет.
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13.11.2020 10:14 Відповісти
Армения уже получила мир.
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13.11.2020 11:00 Відповісти
Зачем задавать риторические вопросы? Луганский бывший аэропорт находится в нескольких километрах от линии соприкосновения и на его территории нет никаких гражданских объектов, тем более жилых домов. Имея в распоряжении "Байрактар", легко можно шмальнуть по "Лееру" умной бомбой, желательно во время его работы и при этом зашкварить целых пять высококвалифицированных российских военных. И никакого шума не будет, ведь их там нет.
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13.11.2020 10:58 Відповісти
"Этонимы...настамнет".
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13.11.2020 09:33 Відповісти
Шахтьори знайшли в шахті. А шо?
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13.11.2020 09:35 Відповісти
Це вже не шахта а тунель запарєбрік Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 3838
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13.11.2020 10:00 Відповісти
тю . да в любом военторге такой купить можно Украина в ОБСЕ потребовала от РФ объяснить появление на Донбассе современного российского комплекса РЭБ "Леер-3" - Цензор.НЕТ 4022 а сколько их по шахтам на Донбассе закопано Украина в ОБСЕ потребовала от РФ объяснить появление на Донбассе современного российского комплекса РЭБ "Леер-3" - Цензор.НЕТ 5189
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13.11.2020 09:39 Відповісти
Эрдоган мочит этот металлолом простым детским способом от игры ЛЕГО...,Байрактар Рулит,а не это дерьмо Мавзолейное... Украина в ОБСЕ потребовала от РФ объяснить появление на Донбассе современного российского комплекса РЭБ "Леер-3" - Цензор.НЕТ 8462
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13.11.2020 09:40 Відповісти
Чего тут объяснять, выборы на носу. Месяц остался.
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13.11.2020 09:43 Відповісти
а откуда 700 танков и сотни установок Град взялись на Донбассе роися уже обьяснила ?
Шахтеры откопали в шахте ?
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13.11.2020 09:47 Відповісти
Украина в ОБСЕ потребовала от РФ объяснить появление на Донбассе современного российского комплекса РЭБ "Леер-3" - Цензор.НЕТ 5386Украина в ОБСЕ потребовала от РФ объяснить появление на Донбассе современного российского комплекса РЭБ "Леер-3" - Цензор.НЕТ 1638ЛГБТ РАБссии решило напасть на США Байдена,отмстить за Трампа Украина в ОБСЕ потребовала от РФ объяснить появление на Донбассе современного российского комплекса РЭБ "Леер-3" - Цензор.НЕТ 3216
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13.11.2020 09:48 Відповісти
ТА СТОРОНА ..
.
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13.11.2020 09:52 Відповісти
Ну, що... "Заблудилися" в черговий раз... Написи ж, "адинакавые" на дорожних знаках... (Правда, як у випадку з "Боїнгом" і "Буком", не завжди виходить...).
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13.11.2020 09:53 Відповісти
до виборів готуються
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13.11.2020 09:54 Відповісти
ну и шо, все равно оно гамно, толком не работающее
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13.11.2020 09:55 Відповісти
Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 3644Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 5284Передасты РАБссии самые крутые... Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 2977 Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 2977
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13.11.2020 09:56 Відповісти
На фото только камаз с кукнгом. Может он пустой внутри и используется как грузовик.(sarcasm)
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13.11.2020 09:56 Відповісти
Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 1673Три немецких дурака,сделали РАБссию всемирной помойкой Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 3564
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13.11.2020 10:00 Відповісти
Говоря точнее - полтора немецких и полтора еврейских.
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13.11.2020 10:08 Відповісти
Спецпоезд из Германии приволок на РАБссию тонные радиоактивных отходов Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 1453
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13.11.2020 10:03 Відповісти
Это плохо, но ерунда по сравнению с тем, какую смертельную гадость 103 года назад доставили в Россию спецпоездом тоже из Германии
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13.11.2020 10:11 Відповісти
Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 3504
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13.11.2020 10:16 Відповісти
У них то есть куда закапывать. А Порошенка для чего построил ядерный могильник в Чернобыле? Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 8050
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13.11.2020 10:16 Відповісти
ПТН-ПНХ ************ Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 8908
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13.11.2020 10:20 Відповісти
А по порошенковскому ядерному могильнику есть что ответить? Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 5181
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13.11.2020 10:25 Відповісти
Долбодятел,могильник по имени СССР начали строить краснопузые бараны Мавзолея...задолго до Чернобыля... Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 1248
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13.11.2020 10:29 Відповісти
Строительство ядерного могильника в Чернобыле в 15 километрах от белорусской границы начали в ноябре 2017 года, Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 9737 Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 5969
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13.11.2020 10:33 Відповісти
Маршал Жюков на Тоцком полигоне взорвал ядренную брнбу в 1954 году..подохло 30 000 сольдат и охвицеров ..сколько подолхло от лучевой болезни история умалчивает...,бабы говна еще нарожают...
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13.11.2020 10:38 Відповісти
Школота - издуй учить уроки. Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 3273 Тебе про ядерный могильник в Чернобыле, а ты тут сразу тупого включаешь. Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 9253
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13.11.2020 10:43 Відповісти
Чорнобиль збудували і підірвали твої кляті комуністи,і де було будувати той могильник як не там те заражена земля.Взагалі то я з ************ окупантами не спілкуюсь,бо не визнаю мови окупанта в Україні.ПТН-ПНХ. Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 5215
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13.11.2020 10:53 Відповісти
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сооружение хранилища отработанного ядерного топлива окупится за 1,5-2 года." - Окупился??? "Дебилы, б..."(с) Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 3972
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13.11.2020 10:57 Відповісти
Дебіл ти сам та ще й гвинторогий.Окупиться тому що зараз ми ті відходи веземо до вас кацапів і платимо шалені гроші за утилізацію а будем утилізувати у себе своє. Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 2287 ПТН -ПНХ. Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 3575
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13.11.2020 11:13 Відповісти
Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 5904 Поки я завию,ти козлорле бидло засмердишся в пеклі.Не захворію на твоїх похоронах тварина. Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 9822 Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 8003
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13.11.2020 13:01 Відповісти
Блажен, кто верует... Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 3738
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13.11.2020 13:14 Відповісти
Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 5593 Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 2061
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13.11.2020 20:47 Відповісти
Слабовато ты еще Paint освоил. На уровне третьеклассника. Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 4588 Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 4588 Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 4588
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13.11.2020 23:58 Відповісти
Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 2843
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14.11.2020 00:09 Відповісти
и с бульбандии тоже скоро повезут
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13.11.2020 10:06 Відповісти
тю, блин. чало-мочало... вам же уже объясняли - в любом военторге лугандонии такие продаются.
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13.11.2020 10:12 Відповісти
(((
они не знают!они знают что 73%населения выбрало во время войны клоуна чтоб ржать 5 лет....
да и эти выбравшие мне говорили если нам не понравится..он уйдет...смешно аж плакать хочется...теперь сидят по норам...мы не знали...........мы не знали....ага меня чуть не затоптали двухметровые идиоты.....клоун остановит войну..он приведет прохфесионалов..шариковы побежали..и вот результат.....
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13.11.2020 10:18 Відповісти
Хватит уже "спрашивать" и отправлять "ноты протеста"; давно пора перейти к основательной подготовке освобождения оккупированных территорий военными средствами /как в Азербаджане/, а до этого кардинально изменить в конституции и законах институт ГРАЖДАНСТВА с автоматическим лишением /если есть иностранное гражданство/ или добровольное пребывание в тылу врага /агрессора и оккупанта/, массовое внедрение РЕЗИДЕНТСТВА без гражданства /без права политического голоса/ с дополнительным налогом на оборону /и защиту/ таких лиц!
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13.11.2020 10:20 Відповісти
Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 3145 Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3" - Цензор.НЕТ 563 Мировая Ливарюция одержала паБЕДУ над Мировыми капиталистами,уря товаристчи...
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13.11.2020 10:20 Відповісти
Чемпионат Европы по футболу,финальный турнир,после жеребьевки Украина попала в группу "С" ...Украина,Голландия,Австрия,Македония.Пожелаем нашим Удачи!
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13.11.2020 10:25 Відповісти
Шо за фігня?
Ви ж казали, що там практично немає кацапів, і всього " ... 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России", - говорится в заявлении миссии Украины при ОБСЕ." Источник: https://censor.net/ru/n3230559.
Зезідент вже й вибори в ордло, на березень, запланував.
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13.11.2020 10:35 Відповісти
А РАКЕТЫ, БЕСПЕЛОТНИКИ, ГАУБИЦЫ, ДРГ ДЛЯ ЧЕГО !!!???
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13.11.2020 15:07 Відповісти
 
 