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вибух (3754) граната (739) Правоохоронні органи (2660) погрози (459) Харків (3897)

У Харкові чоловік під час проведенння поліцією обшуку дістав гранату і погрожує її підірвати, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Події

У Харкові чоловік під час проведенння поліцією обшуку дістав гранату і погрожує її підірвати, - джерело

Чоловік під час обшуку дістав гранату і погрожує себе підірвати.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні, близько 9 ранку, поліцейські проводили обшук за місцем проживання раніше судимого чоловіка.

Під час обшуку чоловік дістав осколкову гранату, висмикнув чеку і, погрожуючи вибухом, закрився в будинку.

Поліцейські ввели в дію спецоперацію "Грім".

Також дивіться: Вибух у Рубіжному: батько і син намагалися розібрати гранату. ФОТО

Як повідомила поліція Харківщини на сторінці в мережі Facebook, на місце виїхало керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління "КОРД", фахівці вибухотехнічного управління поліції і співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Ну пусть взрывает. Пусть сам взрывается.
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13.11.2020 09:41
+3
Читать такое в исполнении кацапа просто смешно.
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13.11.2020 09:47
+1
ну вот... я же говорил что у каждого третьего алкаша под разливайкой - граната есть )))
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13.11.2020 09:45
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Ось як би вона в нього була легалізована, то не дістав би.
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13.11.2020 09:40 Відповісти
Ну пусть взрывает. Пусть сам взрывается.
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13.11.2020 09:41 Відповісти
за Русь в метро взорвусь У Харкові чоловік під час проведенння поліцією обшуку дістав гранату і погрожує її підірвати, - джерело - Цензор.НЕТ 6018
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13.11.2020 11:12 Відповісти
мужика достали и он тогда достал
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13.11.2020 09:41 Відповісти
Зимбабве 1988? Ааа, Украина 2020, вопрос снят.
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13.11.2020 09:43 Відповісти
Читать такое в исполнении кацапа просто смешно.
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13.11.2020 09:47 Відповісти
********* 100%, не прогадаешь
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13.11.2020 11:31 Відповісти
ну вот... я же говорил что у каждого третьего алкаша под разливайкой - граната есть )))
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13.11.2020 09:45 Відповісти
снайпер уже на позиции
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13.11.2020 09:48 Відповісти
Потрібно в таких випадках не погрожувати, а якщо схотіли ГРОМ значить ГРОМ.....
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13.11.2020 10:00 Відповісти
Гранаты продаются ,как семечки.Это нормально.
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13.11.2020 10:20 Відповісти
Хто вчив цих чудових поліціантів проводити обшуки? Треба пояснити колишнім менеджерам, продавцям суші та представникам інших елітних професій, які стали поліціантами, що треба обшукувати не тільки приміщення, а і всіх осіб, які там перебувають, а потім обмежити їх пересування і свободу дій до закінчення слідчої дії. Це просто, цьому в середній школі міліції на першому курсі учили.
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13.11.2020 11:56 Відповісти
 
 