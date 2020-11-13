У Харкові чоловік під час проведенння поліцією обшуку дістав гранату і погрожує її підірвати, - джерело
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Чоловік під час обшуку дістав гранату і погрожує себе підірвати.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
Сьогодні, близько 9 ранку, поліцейські проводили обшук за місцем проживання раніше судимого чоловіка.
Під час обшуку чоловік дістав осколкову гранату, висмикнув чеку і, погрожуючи вибухом, закрився в будинку.
Поліцейські ввели в дію спецоперацію "Грім".
Як повідомила поліція Харківщини на сторінці в мережі Facebook, на місце виїхало керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління "КОРД", фахівці вибухотехнічного управління поліції і співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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