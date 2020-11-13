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У Слідкомі Білорусі заявили, що загиблий від побоїв активіст Бондаренко був п'яним

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Слідкомі Білорусі заявили, що загиблий від побоїв активіст Бондаренко був п'яним

Слідчий комітет Білорусі з'ясовує обставини смерті 31-річного чоловіка в Мінську

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба білоруського відомства в своєму Telegram.

"За даними слідства, 11 листопада в міліцію надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку на вулиці Червякова в Мінську відбулася бійка між агресивно налаштованими місцевими жителями, які вішають стрічки, і особами, які їх знімають. Прибулі на місце співробітники міліції виявили чоловіка з тілесними ушкодженнями та ознаками алкогольного сп'яніння. Мінчанин був доставлений у Центральне РУВС м. Мінська для з'ясування обставин. У зв'язку з погіршенням самопочуття чоловіка правоохоронці викликали йому швидку медичну допомогу. Мінчанина оглянули медики, після чого госпіталізували до закладу охорони здоров'я, де при первинному огляді разом із тілесними ушкодженнями у нього діагностовано алкогольну інтоксикацію. На наступний день, незважаючи на надану медичну допомогу, чоловік помер", - сказано в повідомленні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза, вилучена необхідна медична документація, аналізуються відеозаписи, розміщені в інтернеті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ять мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві. ФОТОрепортаж

За цим фактом слідчим управлінням УСК по м. Мінську проводиться перевірка.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 листопада Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
дешовые отговорки уродов и уродной власти.
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13.11.2020 10:05
+12
да и вобще бандеровец наверное
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13.11.2020 10:03
+8
Лукашенко - Убийца!!! Это лживый ублюдок убивающий свой народ...!
Беларусы не сдавайтесь! Вы очень добрые и терпеливые! А людоед лукашенко должен быть судим НАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ И КАЗНЕН!
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13.11.2020 10:28
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да и вобще бандеровец наверное
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13.11.2020 10:03 Відповісти
дешовые отговорки уродов и уродной власти.
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13.11.2020 10:05 Відповісти
Словами Нємцова про ху?ла можно сказати : ЛУКА ТА ЙОГО ЗГРАЯ *******. Буде римейк серіалу "Овоч".
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13.11.2020 10:20 Відповісти
Не только пьян, но и наколот ......... терпилы, вы что рузьге?
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13.11.2020 10:06 Відповісти
Чергова "унтер-офицерская вдова". За 200 років на теренах москальською імперії майже нічого не змінилось.
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13.11.2020 10:06 Відповісти
Так Бондаренко помер тому, що був п"яний?...
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13.11.2020 10:07 Відповісти
Брешут СМИ . Алкоголя в крови не обнаружено(вроде).
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13.11.2020 11:36 Відповісти
"литвин", що за "єресь"? Тебе з роботи виженуть! (Чи... може, тобі по методичці" таке писать дозволили?)
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13.11.2020 11:47 Відповісти
Озвучивался предварительный диагноз(врачей). При травме головы, алкогольной коме симптомы одинаковые. Потом диагноз уточняется после анализов. Просто Цензор тянет информацию с наших сайтов, а я уже читаю более свежую. Да и как пенсионера могут уволить? Мне пенсия позволяет жить не работая.
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13.11.2020 12:11 Відповісти
Вірю, вірю... Особливо про "симптоми"... Ідіот, ти не забув, що я юрист, і вивчав судову медицину?...
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13.11.2020 12:18 Відповісти
Там документ приложен приемного отделения и первичный диагноз и окончательный.Да какой ты юрист после ВПШ. Так, прапоров сулить за кражу сапог. Сам тут рассказывал.
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13.11.2020 12:29 Відповісти
"литвин", я не до кінця "вкурив" - ти що, "давно в чужих руках не обсирався..."?! Вирішив мені "на хвіст плюнуть..."? Те, що я учився риториці у викладача ВПШ (а він, в свою чергу - у викладача духовної академії, що, "гріх"? Майстерності коваля можна навчиться як у майстра з кування мечів, так і у майстра з кування підков і серпів з косами... Перші лікарі-хірурги вчилися майстерності у катів... Так що ти, в черговий раз "ляпнув штаньми об асфальт...".
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13.11.2020 12:46 Відповісти
Ну извини друг, не хотел обидеть. Но все таки служба в карательных органах СССР трудно замаливается. Сходи в церковь, покайся.
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13.11.2020 12:59 Відповісти
Погавкай, погавкай... Може, "попустить"... Дивися, тільки не захрипни... Тим більше, що у вас завтра сніг з дощем буде... Ще захворієш, сил не стане на "Цензорі" паскудить...
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13.11.2020 13:16 Відповісти
Я в курсе, только без дождя. Эх, скоро на первый лед.
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13.11.2020 13:18 Відповісти
Тоді готуйся... І швидше біжи... Може, "зябра виростуть" - одним недоумком на світі менше стане?...
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13.11.2020 13:24 Відповісти
литвин, тебя тролят, ты не понимаешь... тебя убивают, ты пойдешь цветочки раздавать... совок сделал из людей уродов, а они этого не понимают... евреям повезло.. 40 лет им хватило.. в эпоху сплошной пропаганды и брехни наверное и 100лет будет мало... если нации до конца кацапами не уничтожатся...
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13.11.2020 13:30 Відповісти
вангую, ещё он был наркоманом и англицким шпиёном, и у бабушки пенсию отбирал
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13.11.2020 10:08 Відповісти
бульбаши, не могу назвать их белорусами, вышли на улицу выссказать соболезнование и раздать очередные букетики омоновцам, и печально обнять их.... уродство власти порожденное уродством людей...
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13.11.2020 10:11 Відповісти
Поколение рабов, выведёное тухлым совком.
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13.11.2020 10:14 Відповісти
дебилы, пьяный навпаки жавучиший
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13.11.2020 10:15 Відповісти
Не, ну это и так было понятно! Это был пьяный безработный наркоман, отрабатывающий 30 серебреников госдепа, засланый из Украины, где он проходил подготовку под руководством иностранных наймитов и, надо полагать, что ВЕСЬ,поголовно ВЕСЬ народ Беларуси его осуждает! Правильно сформулировал мысль усатого обоссавшегося упыря?
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13.11.2020 10:15 Відповісти
І що, це коли був в стані алкогольного сп'яніння то можна вбивати ? Ну ви "барабольки" даєте.
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13.11.2020 10:20 Відповісти
Письмо от 31 марта 1948 на имя заместителя министра внутренних дел СССР И.Серова о передаче оборудования нацистских концлагерей Бухенвальд и Мюльберг в ГУЛАГ СССР.

В частности, в советские концлагеря ГУЛАГ было перевезено 31 деревянный барак с Бухенвальда и 38 бараков с Мюльберга, все "производственные механизмы", кухонное и медицинское оборудование из обоих лагерей, а также все оборудование из Бухенвальда.
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13.11.2020 10:26 Відповісти
а то что немцы перед этим оборудование брали в долг никто не пишет, так что НКВД свое вернул, только и всего
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13.11.2020 12:51 Відповісти
То есть вы заявляете, что преступлениям против человечности, гитлеровцев научили евреи-чекисты СССР?
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13.11.2020 15:05 Відповісти
Был договор о всестороннем сотрудничестве между НКВД и Гестапо, вот в рамках етого сутрудничества все и осуществлялось. Газенваген изобрели в СССР, кстати, был такой себе Берг, концлагеря применял еще Ленин, но есть данные что праобраз концлагерей был еще у французов в Африке, но без высокого напряжения и без крематориев
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13.11.2020 18:00 Відповісти
Лукашенко - Убийца!!! Это лживый ублюдок убивающий свой народ...!
Беларусы не сдавайтесь! Вы очень добрые и терпеливые! А людоед лукашенко должен быть судим НАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ И КАЗНЕН!
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13.11.2020 10:28 Відповісти
Tak xunta bandita lukosenko zdelajet s nego pjanicu.Zalko konecno celoveka malodoj mog zit i zit
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13.11.2020 10:28 Відповісти
Даже странно, что он не патологический наркоман и скрытый гомик
"...бывали хуже времена, но не было подлей."
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13.11.2020 10:29 Відповісти
Беркутня развлекается гестаповскими методами.
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13.11.2020 10:36 Відповісти
Пока Беларусы на митинг выходят цветами многа "пяных" погибнут от рук лукаку.толка МАЙДАНЦЫ умеют остаиват сваю СВОБОЛУ И ГИДНОСТИ
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13.11.2020 10:42 Відповісти
И их тут же расстреляют бригады кацапов, которые Путин сконцентрировал в Гомельской и Могилевской областях, а войска Беларуси, которые, теоретически могли бы вступиться за протестующих, Лука перегнал на западную границу.

Хотите спровоцировать беларусов, а потом сидеть и радостно смотреть на реки крови? Гнусь чекистская или прост плохо подумавший человек - вам решать.
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13.11.2020 15:08 Відповісти
У головного бульбаша всі, що виходять проти нього, або п'яниці, або наркомани.
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13.11.2020 10:51 Відповісти
Заходи в паб и убивай, потому что пьяные?
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13.11.2020 11:04 Відповісти
типа того, охеренная у бульбобофюрера логика
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13.11.2020 11:12 Відповісти
Це за першою версією . А за більш вірогідною другою версією, так при детальному розслідуванні цього смертельного випадку, виявилося що тут звичайне типове самогубство.
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13.11.2020 11:21 Відповісти
Ключевая фраза "сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями" Источник:https://censor.net/ru/n3230860. Осталось милиции найти тех, кто нанес повреждения...
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13.11.2020 12:08 Відповісти
ага, обнаружил с телесными повреждениями гражданина-забирай в отделение для выяснения.Хотя логично начать выяснения на месте, произвести поиск и опрос свидетелей, поиск вещдоков, и туда же вызвать скорою
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13.11.2020 12:54 Відповісти
Ааа, ну это другое дело конечно ...
Раз был пьян, то чего ж не убить то
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13.11.2020 12:10 Відповісти
В ответ на заявление СК о Бондаренко медики скорой помощи опубликовали документ, что у него было 0% алкоголя в крови.
https://nashaniva.by/?c=ar&i=262326&lang=ru
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13.11.2020 14:44 Відповісти
 
 