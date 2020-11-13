Степанов про коронавірус: "У нас не буде легкої зими, нам буде дуже важко"
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Головне завдання - пройти цю зиму з найменшими втратами серед людей в результаті пандемії коронавірусу.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Глава МОЗ зазначив, що він розуміє і усвідомлює, що "легкої зими не буде".
"У нас не буде легкої зими. Нам буде дуже важко. Наше головне завдання - пройти цю зиму з цією епідемією, страшною пандемією з найменшими втратами. Під словом "втрата" я маю на увазі людське життя. Щоб якомога менше людей померли від цієї важкої, страшної хвороби", - підкреслив Степанов.
Топ коментарі
+11 Vitua
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+8 Олександр Дніпро
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Будь ласка, зачекайте...
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В начале эпидемии ПРОДАЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ в РФ , ПОЛЬШУ ИТАЛИЮ и т д...
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А затем , за счет бюджэта ужэ ВТРИДОРОГА с ОТКАТАМИ через Эпицентр- закупали ужэ для """мудрого " нариду ..
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ЗА то не ПОРОШЕНКО !..
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СТАДИОН - так СТАДИОН ..
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Проверка крови на . . . . . .
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Карантин на выходных все заперли, часы для пенсов НО НУЖНО ВОТ ИМЕННО СЕЙЧАС ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОВЕРКУ СЧЁТЧИКОВ, Контактное лицо заходит в квартиры и к больным и к группе риска и предполагается, что группа риска повезёт счётчики на поверку....
Куда жаловаться кому звонить???
Весной когда заболевших не было платить за жкх предлагали он-лайн и сейчас можно, а как быть с проверкой!!??
Неужели настолько горит, что нельзя перенести.
Тобто перший раз приходить працівник в епідемію, потім ще забирає туди звідти і ще раз приходить працівник, який ходить у хати утч до хворих і це в епідемію.
Я долго сдерживал себя, но в этот прекрасный вечер хочу совершить каминг-аут.
Итак: я завидую Зеленскому.
Да, я от души и совершенно искренне завидую Зеленскому. Белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью.
И отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти в самой большой стране Европы.
И совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир от Исландии до Новой Зеландии.
И вовсе не тому, что благодаря этому повороту судьбы он скоро может пополнить список украинских миллиардеров.
Нет, на всё это мне абсолютно похрен. Я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее
Но я жутко завидую тому, что этот дурачок до сих пор не понимает, в какую халепу он в результате вляпался. Завидую тому, что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Через месяц-через год-через пять, не знаю, но ждёт - сто процентов. Это абсолютно неизбежно.
Я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!
Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора ср@ных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу
Я, бл.., скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…
Это же грёбаное ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!
Но оно, курва, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
P.S. Всё, выговорился. Наконец сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.
Отто Йорк (с)
t.me/putch111/3991
І зараз неозброєним оком видно, що Степанов взагалі до медицини не має жодного відношення.
Навіть при колапсі, коли ми летимо в прірву вони не поставлять фахіця, пздц😡
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм.