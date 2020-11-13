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декларація (851) корупція (4070) кримінальна відповідальність (185) НАЗК (1167)

Кримінальну відповідальність за приховування майна від декларування необхідно відновити до кінця грудня, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кримінальну відповідальність за приховування майна від декларування необхідно відновити до кінця грудня, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції наголошує - важливо відновити кримінальну відповідальність за недостовірні відомості у деклараціях чиновників уже цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАЗК.

"Лише так буде можливо притягнути до відповідальності за брехню в деклараціях за 2020 рік недоброчесних посадовців", - підкреслили в Агентстві.

"Наголошуємо, що згідно з Кримінальним кодексом України, будь-які зміни до нього мають бути внесені окремим законом. Тому для повернення кримінальної відповідальності за приховання майна від декларування має бути розроблений окремий законопроєкт, швидке ухвалення якого можливе лише за умови голосування за основу і в цілому. Нагадаємо, що щорічний період декларування триває з 1 січня до 31 березня. Аби покарати особу за приховання майна від декларування, відповідна стаття Кримінального кодексу має діяти на момент подання декларації. Якщо законопроєкт буде ухвалено, наприклад, у лютому 2021, то усі, хто встигне подати декларації раніше, уникнуть відповідальності", - пояснили в НАЗК.

Також читайте: НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
А ублюдков из КС хорошо бы расстрелять до конца ноября?
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13.11.2020 10:17
+4
устроили срачь непонятно из-за чего. надо не за сокрытие от декларации сажать, а за незаконное обогащение. кто вам это мешает сделать?
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13.11.2020 10:19
+1
1000%
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13.11.2020 11:02
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А ублюдков из КС хорошо бы расстрелять до конца ноября?
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13.11.2020 10:17 Відповісти
устроили срачь непонятно из-за чего. надо не за сокрытие от декларации сажать, а за незаконное обогащение. кто вам это мешает сделать?
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13.11.2020 10:19 Відповісти
1000%
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13.11.2020 11:02 Відповісти
Это,шош будет?! Все,до нового года,станут "бедными",как гепа,имя по 5-7 соток огорода
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13.11.2020 10:22 Відповісти
кошмар. Кримінальну відповідальність за приховування майна від декларування необхідно відновити до кінця грудня, - НАЗК - Цензор.НЕТ 400
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13.11.2020 10:30 Відповісти
уроды выбили себе время для перерегистрации имущества.
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13.11.2020 11:00 Відповісти
вслед за принятием уголовной ответственности надо вводить всенародное декларирование.
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13.11.2020 11:00 Відповісти
Декларирование чего?
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13.11.2020 11:12 Відповісти
ВСЕГО)
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13.11.2020 11:23 Відповісти
Точнее до 16. Это скорее середина декабря. 20 будут обсуждать отмену безвиза.
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13.11.2020 11:12 Відповісти
невже в цій країні хтось сподівається на боротьбу з корупцією на вищих щаблях влади??!?!?!
вже найдурніші бачать, що наскрізь корумпована система влади, що сформувалась за останні 20-25 років злодійським і нікчемним олігархатом який насправді і заправляє усім у країні, створила 300% гарантію абсолютної безкарності у грабунку країни, її ресурсів, і державного бюджету.
і хтось вірить, що ці виродки почнуть боротися самі з собою? між собою, так але не проти себе.
он скільки вже років цивілізований світ намагається створити у нас якісь антикорупційні структури а їх ще до створення під себе нагинають олігархічні жидоморди. одні підімяли НАБУ. інші САП, треті АС, і так далі.
найдурніші вже прозрівають, якщо народ сам не візьметься за це олігархічне шобло в цій країні нічого, наголошую, нічого і ніколи не зміниться. хіба, лишень прізвища президентів, депутатів, суддів КС і генпрокурорів.
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13.11.2020 11:23 Відповісти
Будут голосовать депутаты, которые получают каждый месяц тысячи долларов "в конвертах", взятки от олигархов за нужные голосования, депутаты уже успели купить дорогие квартиры в Киеве, автомобили, часы с бриллиантами и сумки стоимостью больше, чем сможет заработать бюджетник за 5 лет своей работы.
Им же опять придется выдумывать в декларациях - откуда вдруг ЗАКОННО свалилось на них богатство
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13.11.2020 13:38 Відповісти
Скорей всего уголовная ответственность за ошибки в декларациях (именно это будут утверждать все, у кого что-то найдут) - это тупиковый путь. И дело здесь даже не в КС. Наказывать нужно именно за незаконное обогащение и уклонение от уплаты налогов, а не за неправильное заполнение деклараций. Я не юрист, но мне кажется, что нужно идти именно по этому пути.
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13.11.2020 21:08 Відповісти
 
 