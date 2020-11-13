Кримінальну відповідальність за приховування майна від декларування необхідно відновити до кінця грудня, - НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції наголошує - важливо відновити кримінальну відповідальність за недостовірні відомості у деклараціях чиновників уже цього року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАЗК.
"Лише так буде можливо притягнути до відповідальності за брехню в деклараціях за 2020 рік недоброчесних посадовців", - підкреслили в Агентстві.
"Наголошуємо, що згідно з Кримінальним кодексом України, будь-які зміни до нього мають бути внесені окремим законом. Тому для повернення кримінальної відповідальності за приховання майна від декларування має бути розроблений окремий законопроєкт, швидке ухвалення якого можливе лише за умови голосування за основу і в цілому. Нагадаємо, що щорічний період декларування триває з 1 січня до 31 березня. Аби покарати особу за приховання майна від декларування, відповідна стаття Кримінального кодексу має діяти на момент подання декларації. Якщо законопроєкт буде ухвалено, наприклад, у лютому 2021, то усі, хто встигне подати декларації раніше, уникнуть відповідальності", - пояснили в НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
вже найдурніші бачать, що наскрізь корумпована система влади, що сформувалась за останні 20-25 років злодійським і нікчемним олігархатом який насправді і заправляє усім у країні, створила 300% гарантію абсолютної безкарності у грабунку країни, її ресурсів, і державного бюджету.
і хтось вірить, що ці виродки почнуть боротися самі з собою? між собою, так але не проти себе.
он скільки вже років цивілізований світ намагається створити у нас якісь антикорупційні структури а їх ще до створення під себе нагинають олігархічні жидоморди. одні підімяли НАБУ. інші САП, треті АС, і так далі.
найдурніші вже прозрівають, якщо народ сам не візьметься за це олігархічне шобло в цій країні нічого, наголошую, нічого і ніколи не зміниться. хіба, лишень прізвища президентів, депутатів, суддів КС і генпрокурорів.
Им же опять придется выдумывать в декларациях - откуда вдруг ЗАКОННО свалилось на них богатство