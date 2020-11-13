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У ЗСУ зафіксовано 21-й летальний випадок від коронавірусу, за добу 185 інфікованих, - Командування Медсил

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У ЗСУ зафіксовано 21-й летальний випадок від коронавірусу, за добу 185 інфікованих, - Командування Медсил

Станом на 10:00 у Збройних Силах України на коронавірус хворіють 2379 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На жаль у Збройних Силах України зафіксовано 21-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Військовослужбовець (Київська область) з 19.09.2020 перебував на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" з гострою формою коронавірусу, негоспітальною двобічною полісегментарною пневмонією. Позитивний ПЛР тест від 16.09.2020.

Незважаючи на проведену терапію, стан пацієнта погіршувався, 23.09.2020 року почали наростати явища дихальної недостатності, у зв'язку з чим хворий був переведений до реанімаційного відділення.10.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, внаслідок швидкої наростаючої поліорганної недостатності, почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату.

За минулу добу зареєстровано 185 нових випадків COVID-19.

З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 30 осіб. Вдома під наглядом медичної служби перебувають 155 осіб.

Всього за час пандемії одужали 5168 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 366 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 35 осіб.

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Автор: Наталя Джума
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В ВСУ зафиксирован 21-й летальный случай от коронавируса, за сутки 185 инфицированных, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 1726
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13.11.2020 10:26 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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13.11.2020 10:26 Відповісти
Смертность 0,5% - хорошо лечат.
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13.11.2020 11:16 Відповісти
це більше ,як на "лінії розмежування" у часи Генералісимуса Порошенко... (((
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13.11.2020 11:30 Відповісти
 
 