Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри
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У Полтавській області лікарні для інфікованих COVID-19 завантажені на 86%. Ще трохи і пацієнтів з коронавірусом нікуди буде класти. У лікарнях бракує медиків.
Головний лікар Полтавської міської лікарні №3 Анатолій Глєбов розповів, що зараз у лікарні "легких" пацієнтів вже не беруть, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"У нас відбувається сортування. Хворі в стані легкої і середньої тяжкості відправляються додому під нагляд сімейного лікаря. Беремо тільки важких, тих, кому знадобиться кисень. Ми вже з досвіду знаємо, хто може стати важким. Як правило ті, у кого є діабет, особливо інсулінозалежні, у кого є стенти або міняли клапан на серці. Досвід показує, що при інтоксикації організму у таких людей можуть бути серйозні ускладнення", - говорить Глєбов.
Тому в лікарні з коронавірусом молодих пацієнтів майже немає, в основному тут люди 60+. У лікарні 100 ліжок, 86 з них заповнені. Але розширюватися вже нікуди.
"Можна ще три місця організувати, ну, 7 місць, не більше", - говорить головний лікар.
Він запевняє, що місто і область їм допомагають фінансово і проблем з киснем практично немає. А ось з лікарями і медсестрами - біда. Незважаючи на те, що поліклініку закрили, а медперсонал перевели працювати в стаціонар, медиків все одно не вистачає.
"У реанімації ще ситуація краща, там на десять хворих в зміну працює три медсестри. А ось у відділеннях і лікарі, і сестри зашиваються. Там чотири медсестри обслуговують 60 хворих. Єдине, ми домоглися від НСЗУ гідної оплати для людей", - говорить Глєбов.
Лікар запевняє, що сплеск хворих на коронавірус і пневмонії дали такі заходи, як День міста і вибори.
"Коли люди збиралися, варили кашу, пригощалися, ходили на вибори, концерти. Ми це на собі вже відчули. Тим більше, що жителі Полтави маскового режиму не дотримуються, особливо молоді", - говорить Глєбов.
Медики не тільки хворіють на ковідом, але і вмирають. Так 10 листопада в Полтаві через COVID-19 помер 55-річний завідувач неврологічного відділення міської лікарні, колишній військовий лікар Віталій Нетребовський.
Будь ласка, зачекайте...
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В начале эпидемии ПРОДАЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ в РФ , ПОЛЬШУ ИТАЛИЮ и т д...
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А затем , за счет бюджэта ужэ ВТРИДОРОГА с ОТКАТАМИ через Эпицентр- закупали ужэ для """мудрого " нариду ..
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ЗА то не ПОРОШЕНКО !..
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СТАДИОН - так СТАДИОН ..
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Проверка крови на . . . . . .
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адрес НЕ ПОДСКАЖЭШ...
Невже задорожче продав?
Чи ви будете брехати, що не продав?
Ось дивіться. Здатність країни витримати локдаун - обмежена кількома місяцями. Тому коли зеленські побачили прогнози - що епідемія затягнеться щонайменше на півроку - вони запустили карантин якомога-швидше. Щоб він закінчився до кульмінації захворювання. А також щоб нашкодити економіці, до того, коли настане реальна потреба в карантині. Для підсилення ефекту Зелені втягнули в країну заробітчан, знаючи що за межами україни концентрація захворюваності більша. Їх залякали що не пустять, а тоді витримавши на кордонах в чергах, для надйності ефекту, пустили без карантину в країну під обіцянки, які не можливо витримати. Для того щоб шкода від ковіду була максимальною - продали маски, і створили штучний дефіцит. Проти масок виступали ті самі тролі що топили за Зеленського. З ковідфонду не купили жодного ШВЛ свідомо. Ба більше - його розтринькали на дороги (мимо тендерів) бо левова частка вартості доріг це російський бітум. Але головна задача, була обезкровити фонди - щоб не залишилось нічого на ліки, до того як настане кульмінація захворюваності. Для того, щоб прискорити настання ******* вони знищили ситему мотивації для лікарів. І не забезпечили їх засобами захисту - теж свідомо. Це є справжня спецоперація за яку Єрамку дадуть мідальку в Путіна. А якщо ви не вірите то скажіть мені чи вірите ви в соупадєнія:
Повернення цемаха в Росію
Повернення в Росіію злочинців що катували солдатів
Злиття спецоперації по справі групи Вагнера
Злиття спецоперації по порятунку полонених з тюрми ДНР
Здавання ворогу укріпрайонів з інженерними спорудами
Замовчування кількості вбитих на фронті
Заборона роботи наших дронів на нашій території
Спускання на гальмах питання Криму ( вже змирились ? )
Заборона вести вогонь по ворогах
Заяви фокіна що готують грунт для відміни санкцій Росії
Звісно наш ворог хитрий , і все було сплановано.
Більше того , знаючи свої майбутні плани - вони "повішали" ці звинувачення тадам ! на Порошенка. Перестрахувались наперед. Тому раджу переслухаи 10 питань зі стадіону - бо це насправді їх дорожня карта. Так і бізнес на краві , І медведчук, І здача територій - там все передбачили. І слугонародні бізнеси не забули перестрахувати (бурштин і ліс курують слуги - соупадєніє ? )
Я буду щасливим якщо я помиляюсь. 11,12,2020
#СиньйорКовідомор - а чого не смієтесь ? Тож такий файний жарт був !
иммунитет!?
так вот я вам скажу..те кто в больнице..у них больше шансвоы выжить почему? да потому что когда у них начнется этот цитокиновый шторм..они получат помощь!
а вы на дому...а вот тут..никто не знает..успеет к вам скорая или нет...кстати когда я тут на форуме писала как мне хреново(еше не было результатов пцр ) оказывается это был криз..на какие сутки не скажу...вы ж читабельне..гугл вам в помощь....
3енелейсского счасс АСФАЛЬТОМИ лечат , или как ЛОХА - медикаментами ?.
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Ви їх не зможете зберегти, а не те, що звідкись запросити...
Тільки якщо лікар буде тут, в Україні заробляти у місяць від 2к євро і до 10-15 (гарні хірурги, кардіологи і т.п.) ви зможете сподіватись на збереження власних і можливе перетягування із сусідніх країн. Хоча на з головою вистачило би і власних, за умови повної перебудови системи освіти та підготовки. Вони також мають стати повністю приватними і 100% платними, окрім військової медицини і медицини катастроф.
І додає: "Люди багаті закупляють цей кисень, тримають у підвалах. У нас кожен тиждень росте захворювання, в нас катастрофічне питання захисту. Люди ходять всюди без масок. Я в Туреччині був, якщо ти без маски, до тебе одразу підходить поліцейський, якщо ти її миттєво не вдягаєш, вони штраф тобі луплять. По всій Європі так працює. Ви не розумієте, якого рівня буде проблема".
Люди заспокойтеся якби про цю пандемію не кричали істерично з усіх екранів та моніторів, то ви бі не здогадувалися, що це "смертельно" небезпечно. Знайте, цю "пандемію" в усьому світі запустили не для того щоб раби вимерли, бо хто ж тоді буде годувати небожителів і за чій рахунок вони будуть жирувати. Просто ви для них зажралися, працювати стали менше, а мандрувати почали навіть останні ніщеброди в резинових тапочках. Це не нормально. Так світ перегрівся і є ризик, що на марс летіти вже не буде потреби, бо Земля може стати тим марсом. А взагалі то цей соціальний експеримент, багато чого "регулює" і перевіряє.....
Народ, пожалійте медиків, НОСІТЬ МАСКИ, та і себе пожалійте, не вештайтесь по фастфудах, а в маркетах та транспорті вдягайте маски, інакше загнемося !