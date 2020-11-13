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Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
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Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри

У Полтавській області лікарні для інфікованих COVID-19 завантажені на 86%. Ще трохи і пацієнтів з коронавірусом нікуди буде класти. У лікарнях бракує медиків.

Головний лікар Полтавської міської лікарні №3 Анатолій Глєбов розповів, що зараз у лікарні "легких" пацієнтів вже не беруть, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"У нас відбувається сортування. Хворі в стані легкої і середньої тяжкості відправляються додому під нагляд сімейного лікаря. Беремо тільки важких, тих, кому знадобиться кисень. Ми вже з досвіду знаємо, хто може стати важким. Як правило ті, у кого є діабет, особливо інсулінозалежні, у кого є стенти або міняли клапан на серці. Досвід показує, що при інтоксикації організму у таких людей можуть бути серйозні ускладнення", - говорить Глєбов.

Тому в лікарні з коронавірусом молодих пацієнтів майже немає, в основному тут люди 60+. У лікарні 100 ліжок, 86 з них заповнені. Але розширюватися вже нікуди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про коронавірус: "У нас не буде легкої зими, нам буде дуже важко"

"Можна ще три місця організувати, ну, 7 місць, не більше", - говорить головний лікар.

Він запевняє, що місто і область їм допомагають фінансово і проблем з киснем практично немає. А ось з лікарями і медсестрами - біда. Незважаючи на те, що поліклініку закрили, а медперсонал перевели працювати в стаціонар, медиків все одно не вистачає.

"У реанімації ще ситуація краща, там на десять хворих в зміну працює три медсестри. А ось у відділеннях і лікарі, і сестри зашиваються. Там чотири медсестри обслуговують 60 хворих. Єдине, ми домоглися від НСЗУ гідної оплати для людей", - говорить Глєбов.

Лікар запевняє, що сплеск хворих на коронавірус і пневмонії дали такі заходи, як День міста і вибори.

"Коли люди збиралися, варили кашу, пригощалися, ходили на вибори, концерти. Ми це на собі вже відчули. Тим більше, що жителі Полтави маскового режиму не дотримуються, особливо молоді", - говорить Глєбов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 80% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 громадян України потребують кисневої терапії, - Уруський

Медики не тільки хворіють на ковідом, але і вмирають. Так 10 листопада в Полтаві через COVID-19 помер 55-річний завідувач неврологічного відділення міської лікарні, колишній військовий лікар Віталій Нетребовський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 6876
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13.11.2020 10:28
+23
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 9934
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13.11.2020 10:29
+22
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 5030
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13.11.2020 10:26
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Зенелейсские НАЖЫВАЮТЬСЯ на КрОВИД..
.
В начале эпидемии ПРОДАЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ в РФ , ПОЛЬШУ ИТАЛИЮ и т д...
.
А затем , за счет бюджэта ужэ ВТРИДОРОГА с ОТКАТАМИ через Эпицентр- закупали ужэ для """мудрого " нариду ..
.
ЗА то не ПОРОШЕНКО !..
.
СТАДИОН - так СТАДИОН ..
.
Проверка крови на . . . . . .
...
..
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13.11.2020 10:24 Відповісти
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 6876
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13.11.2020 10:28 Відповісти
Місце мародера вже зайняв попередник. Придумай щось поновіше. Давно методички у вас не оновлювали?
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13.11.2020 10:30 Відповісти
Хочеш сказати шо це брехня?
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13.11.2020 10:32 Відповісти
Ні, це не тільки брехня, це ще й трольська провокація. Так вас вчать в Лахті та Ольгіно.
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13.11.2020 10:34 Відповісти
Зе-нітчик, кажеш? Пачєм ніткі для нарота? Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 4307
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13.11.2020 10:40 Відповісти
Що там в Дніпрі з ковідом?
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13.11.2020 11:09 Відповісти
Благодаря лахте это чмо сейчас президент в Украине, и разрушает мою страну. Так что какая тут провокация? Ти або ідіот, або сам московитьський троль.
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13.11.2020 12:36 Відповісти
Як це мило... коли зебіли дохнуть із словами на устах - мародер був Пеця!
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13.11.2020 11:28 Відповісти
Полтавский врач ясно сказал.Нет врачей и медсестёр.А ШВЛ и другая лабуда в хоромах без них-мертвы.Врача подготовить -10 лет.К 10й пандемии они будут.А пока -Маска ,дистанция и санитария.Всё.Лекарств ,вакцин кроме фуфломицинов нет.
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13.11.2020 15:41 Відповісти
Ви того, головне боріться і далі за безкоштовну медицину Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 7135
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15.11.2020 21:31 Відповісти
где провокация, придурок? из резерва маски проданы зимой. мне приходил запрос из засРашки в феврале. покупателей устраивала цена 10 грн за единицу, неограниченный объем. но уже было пусто! отгрузка из резерва прошла по 0,8-1,2 грн/шт
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13.11.2020 13:12 Відповісти
Треба переводити навчальні заклади на дистанційну освіту. Діти переносять заразу додому, заражаючи насмерть дідусів та бабусів
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13.11.2020 14:52 Відповісти
Твоя трольська провокація допоможе вилікувати ковід, або поверне до влади пороха? Ні, но вона допоможе тобі на брехні заробити гроші.
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13.11.2020 10:28 Відповісти
А где я могу получить деньги ..
..
адрес НЕ ПОДСКАЖЭШ...
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13.11.2020 10:35 Відповісти
То на шо ти тоді брешеш?
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13.11.2020 10:38 Відповісти
Потрібно вводити воєнний стан і мобілізовувати медиків, розортати надувні намети на території лікарні і робити там додаткові палати. Потрібно створювати війсково-цивільні адміністрації в областях, містах та районах де ситуація виходить з під контролю і усувати від роботи місцеву владу, передаючи всі повноваження ВЦА.
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13.11.2020 10:45 Відповісти
Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 586
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13.11.2020 11:19 Відповісти
Ні не так, потрібно заборонити мат в порнофільмах, бо їх дивляться діти!
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13.11.2020 11:39 Відповісти
Тоді будуть всі писати про "зе-диктатуру"
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13.11.2020 11:29 Відповісти
"Зе" теж має передати свої повноваження ВА, бо не справляється з бардаком, валом злочинності і корупції.
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13.11.2020 12:08 Відповісти
вибачте а в чому брехня?
Невже задорожче продав?
Чи ви будете брехати, що не продав?
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13.11.2020 17:03 Відповісти
Шукай у фекаліях.
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13.11.2020 12:22 Відповісти
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 5030
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13.11.2020 10:26 Відповісти
Туди може потрапити будь хто. Ми всі президенти.
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13.11.2020 10:30 Відповісти
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 8148
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13.11.2020 10:31 Відповісти
Ви праві. До Феофанії ще два роки тому (думаю нічого не змінилось) може потрапити будь хто за 600 доларів за добу + "поточні витрати". Моєму знайомому це задоволення обійшлося значно дешевше за Шаріте - 10 днів=10 000 баксів.
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13.11.2020 11:16 Відповісти
Чергова трольська брехня. Домалюй ще кілька нулів, може хтось і повірить.
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13.11.2020 10:32 Відповісти
Не підгорай зєробітчанин. Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 2846
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13.11.2020 10:34 Відповісти
На 99% впевнений що то наш Льоня з Дніпра.
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13.11.2020 11:10 Відповісти
Пригадую, шо були Леонид Днепр і Зенит-Циклон-Днепр. Чи то двоє, чи просто один з двох акаунтів писав.
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13.11.2020 14:12 Відповісти
Циклон- вата з Сєвастополя.
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13.11.2020 14:41 Відповісти
Зрозуміло. Дякую.
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13.11.2020 14:53 Відповісти
Та никто не поверит! ВСЕМ уже не нужно верить, ВСЕМ это ОЧЕВИДНО. А ты пиши..пиши.
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13.11.2020 10:44 Відповісти
цифра с потолка, мне кажется, хотя не сомневаюсь, что она мимимум 6-значная. но, под этой новостью я бы предложил переместить их с ермаком из феофании в указанное медучереждение
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13.11.2020 10:33 Відповісти
2,7 млн в день? Ну зачем так нагло врать то.
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13.11.2020 10:45 Відповісти
Давай тоді цифру яку ти вважаєш правдивою. Я Миротворцю вірю. Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 6689
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13.11.2020 10:49 Відповісти
2 нуля убери тогда еще поверю, 100 тыс баксов в день таких расценок нет ни в одной клинике мира.
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13.11.2020 11:05 Відповісти
та мені по шарабану, віриш ти чи не віриш.....
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13.11.2020 11:14 Відповісти
Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 594
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13.11.2020 10:47 Відповісти
зате у приватній клініці власником якої є агент ФСБ він аналізи на наркоту здавав... Совпаденіє?
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13.11.2020 11:37 Відповісти
А знаєте Ковідомор це ж насправді повторення Голодомору. Вн штучний. Не вірите ?
Ось дивіться. Здатність країни витримати локдаун - обмежена кількома місяцями. Тому коли зеленські побачили прогнози - що епідемія затягнеться щонайменше на півроку - вони запустили карантин якомога-швидше. Щоб він закінчився до кульмінації захворювання. А також щоб нашкодити економіці, до того, коли настане реальна потреба в карантині. Для підсилення ефекту Зелені втягнули в країну заробітчан, знаючи що за межами україни концентрація захворюваності більша. Їх залякали що не пустять, а тоді витримавши на кордонах в чергах, для надйності ефекту, пустили без карантину в країну під обіцянки, які не можливо витримати. Для того щоб шкода від ковіду була максимальною - продали маски, і створили штучний дефіцит. Проти масок виступали ті самі тролі що топили за Зеленського. З ковідфонду не купили жодного ШВЛ свідомо. Ба більше - його розтринькали на дороги (мимо тендерів) бо левова частка вартості доріг це російський бітум. Але головна задача, була обезкровити фонди - щоб не залишилось нічого на ліки, до того як настане кульмінація захворюваності. Для того, щоб прискорити настання ******* вони знищили ситему мотивації для лікарів. І не забезпечили їх засобами захисту - теж свідомо. Це є справжня спецоперація за яку Єрамку дадуть мідальку в Путіна. А якщо ви не вірите то скажіть мені чи вірите ви в соупадєнія:
Повернення цемаха в Росію
Повернення в Росіію злочинців що катували солдатів
Злиття спецоперації по справі групи Вагнера
Злиття спецоперації по порятунку полонених з тюрми ДНР
Здавання ворогу укріпрайонів з інженерними спорудами
Замовчування кількості вбитих на фронті
Заборона роботи наших дронів на нашій території
Спускання на гальмах питання Криму ( вже змирились ? )
Заборона вести вогонь по ворогах
Заяви фокіна що готують грунт для відміни санкцій Росії
Звісно наш ворог хитрий , і все було сплановано.
Більше того , знаючи свої майбутні плани - вони "повішали" ці звинувачення тадам ! на Порошенка. Перестрахувались наперед. Тому раджу переслухаи 10 питань зі стадіону - бо це насправді їх дорожня карта. Так і бізнес на краві , І медведчук, І здача територій - там все передбачили. І слугонародні бізнеси не забули перестрахувати (бурштин і ліс курують слуги - соупадєніє ? )
Я буду щасливим якщо я помиляюсь. 11,12,2020
#СиньйорКовідомор - а чого не смієтесь ? Тож такий файний жарт був !
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13.11.2020 12:26 Відповісти
А тих хто не захворіє витрують російською вакциною.
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14.11.2020 00:17 Відповісти
выкинуть клоуна в коридор или на улицу подыхать дома в тёплой семейной обстановке, докизделись квартальные твари, ещё зима не началась, а уже людей отправляют умирать домой.
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13.11.2020 11:22 Відповісти
Шота нулей маловато, добавь еще пару-тройку, троляка
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13.11.2020 17:18 Відповісти
Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры - Цензор.НЕТ 9934
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13.11.2020 10:29 Відповісти
За що голосували те і маємо.
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13.11.2020 11:29 Відповісти
Вы не понимаете, он же сказал, что он не лох.Может богом себя возомнил, он же не такой как все, он избранный, вы . что не поняли до сих пор его мнение о себе.
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13.11.2020 12:00 Відповісти
Ти, чи прапор український десь візьми, чи пиши українською, бо тут і своїх серунів достатньо.
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13.11.2020 12:27 Відповісти
Джемми, порадовал.Дык, я ж специально так про Зе, Забыли. что ли. как зелебобы писали. как только выбрали Зе., помогите, ему тяжело бороться с олтгархами и коррупцией.
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13.11.2020 15:14 Відповісти
ну что беспечные идиоты!
иммунитет!?
так вот я вам скажу..те кто в больнице..у них больше шансвоы выжить почему? да потому что когда у них начнется этот цитокиновый шторм..они получат помощь!
а вы на дому...а вот тут..никто не знает..успеет к вам скорая или нет...кстати когда я тут на форуме писала как мне хреново(еше не было результатов пцр ) оказывается это был криз..на какие сутки не скажу...вы ж читабельне..гугл вам в помощь....
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13.11.2020 10:39 Відповісти
Интересно..
3енелейсского счасс АСФАЛЬТОМИ лечат , или как ЛОХА - медикаментами ?.
.
.
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13.11.2020 10:39 Відповісти
Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 9028
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13.11.2020 10:43 Відповісти
Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 1628
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13.11.2020 10:44 Відповісти
та досить вже з тим асфальтом. Якби вони не у дороги вложили той ковідний фонд, то просто-напросто розікрали би його по своїх кишенях.
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13.11.2020 11:31 Відповісти
На Ковід ці гроші точно би не пішли
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13.11.2020 11:32 Відповісти
То хай далі крадуть? #Какаяразнца!
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13.11.2020 11:50 Відповісти
Ось тут якраз різниця: вкрали чи дороги побудували? Чи тобі хотілось, щоб куча грошей просто лежала у фонді, бо у медики не можуть їх використати в таких об'ємах.
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13.11.2020 12:33 Відповісти
От медики "дурні", не можуть використати. Зате ти розумна худоба.
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13.11.2020 12:43 Відповісти
Ти мабуть тендер ніколи не проводив. Який би не був розумний, але проти правил не підеш, бо пришиють корупцію.
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13.11.2020 12:56 Відповісти
багато корупционеров сыдить?
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13.11.2020 13:41 Відповісти
ВАКС таки почав помалу садити. Але до чого тут це? Закупівлі йдуть через Прозорро - навіть для лікарень виключень немає.
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13.11.2020 14:40 Відповісти
Тогда с какого перепугу ремонт дорог стал в 2 раза дороже,чем 2 года назад , а слой асфальта в 2 раза тоньше ?
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13.11.2020 12:35 Відповісти
Якщо це сталося одночасно, то когось треба садити, але навряд тих, хто на це виділяв гроші.
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13.11.2020 13:00 Відповісти
Возле моего дома сделали дорогу при порохе, стоит как новая, ничего ей делать не надо,какой еще ремонт по гарантии?
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13.11.2020 13:42 Відповісти
Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 6363
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13.11.2020 10:46 Відповісти
Слухайте, досить вже чманіти, одягайте маски як слід (та на ніс теж) та не тусуйтеся з друзями та родичами хоч би пару тижнів. Тримайтесь подалі від різних бовдурів та ідіотів без масок
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13.11.2020 11:15 Відповісти
А може зелених пляд.й, що нажились на цій пандемії прикінчити? Як думаєте, допоможе?
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13.11.2020 11:30 Відповісти
Надо вкладываться в подготовку врачей,медсестёр .Это ясно с первых дней эпидемии.Весь мир перекупает врачей друг у друга.Весь мир ,как слепые котята тыкается то туда,то сюда,а люди, даже в США, дохнут ,как мухи.Только Германия держится.За счёт самодисциплины,пока нет панацеи.Абсолютный нигилизм украинцев изводит нацию. Слышно только шатунов.К власти могут прийти Рабинович и Фельдман на фоне истерики шатунов.Опросы подтверждают именно эту тенденцию ОПЗЖ не нужно вести и агитации.Просто молчать.А шатуны всё делают за них.
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13.11.2020 11:18 Відповісти
як ви збираєтесь перекуповувати лікарів, при державній (безкоштовній) медицині?
Ви їх не зможете зберегти, а не те, що звідкись запросити...
Тільки якщо лікар буде тут, в Україні заробляти у місяць від 2к євро і до 10-15 (гарні хірурги, кардіологи і т.п.) ви зможете сподіватись на збереження власних і можливе перетягування із сусідніх країн. Хоча на з головою вистачило би і власних, за умови повної перебудови системи освіти та підготовки. Вони також мають стати повністю приватними і 100% платними, окрім військової медицини і медицини катастроф.
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13.11.2020 11:34 Відповісти
А ось розгорнути за цей час великі стаціонарні об'єкти, обладнати їх (койки з держ.резерву, білизна, підвод кисню) налагодити масове виробництво апаратів штучного дихання, це можно було зробити... Ось тільки для цього потрібно мати владу, а не цирк, іпанутих клоунів-мародерів.
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13.11.2020 11:36 Відповісти
для этого у них было 66 млр ковидного фонда...но ржали и пилили свои видосики!
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13.11.2020 11:54 Відповісти
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
І додає: "Люди багаті закупляють цей кисень, тримають у підвалах. У нас кожен тиждень росте захворювання, в нас катастрофічне питання захисту. Люди ходять всюди без масок. Я в Туреччині був, якщо ти без маски, до тебе одразу підходить поліцейський, якщо ти її миттєво не вдягаєш, вони штраф тобі луплять. По всій Європі так працює. Ви не розумієте, якого рівня буде проблема".
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13.11.2020 11:57 Відповісти
Не о том вы думаете, президент болеет, вот о чём надо думать, пожалеть, тяжело ему.Давайте поддержим нашего любимого президента Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 5428 Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри - Цензор.НЕТ 6109
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13.11.2020 11:57 Відповісти
Зеленского возьмите себе, а то герой в феофании отдыхать, посмотрим на сколько по его словам все больницы готовы к пандемии
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13.11.2020 12:08 Відповісти
ну что суки - до-руководились ?
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13.11.2020 16:04 Відповісти
Та ви так завжди робили і вже давно "сортіруєте". В кого бабок більше того "лікуєте" довше, а в кого не має той здоровий іди додому вмирай там.
Люди заспокойтеся якби про цю пандемію не кричали істерично з усіх екранів та моніторів, то ви бі не здогадувалися, що це "смертельно" небезпечно. Знайте, цю "пандемію" в усьому світі запустили не для того щоб раби вимерли, бо хто ж тоді буде годувати небожителів і за чій рахунок вони будуть жирувати. Просто ви для них зажралися, працювати стали менше, а мандрувати почали навіть останні ніщеброди в резинових тапочках. Це не нормально. Так світ перегрівся і є ризик, що на марс летіти вже не буде потреби, бо Земля може стати тим марсом. А взагалі то цей соціальний експеримент, багато чого "регулює" і перевіряє.....
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13.11.2020 17:25 Відповісти
730 мілліардів доларів за цей рік втратила туристична індустрія. 730 мілліардів!!! А як відомо ніщо нікуди не дівається просто переходить з одних карманів в інші..... В кармани фармацефтичної мафії та корумпованих чиновників. Ось і все.
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13.11.2020 17:31 Відповісти
Ты еще живой придурок Силенко? Опять рептилоиды.....
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14.11.2020 10:34 Відповісти
А як сортувати зеленського з єрмаком?
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13.11.2020 19:24 Відповісти
а это - высший сорт, полубохи...им по этажу отвели...
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13.11.2020 22:45 Відповісти
У вас по жизни "сортировка", у кого есть деньги и у кого нет.
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13.11.2020 19:30 Відповісти
маячня. А ні день міста, а ні вибори не дають такий сплеск. В Дніпрі у вересні був день міста, але такого жахіття не було.. Його дав початок епідсезону, до ковіду приєднались сезонні захворювання, всі типи грипу та інші вірусні захворювання. Просто коли все почалось, тоді ще у квітні, епідсезон вже йшов на спад, і сконцентрувались на ковіді. А тепер лише початок всіх сезонних + ковід. Важко буде цієї зими, і людям, і медикам.
Народ, пожалійте медиків, НОСІТЬ МАСКИ, та і себе пожалійте, не вештайтесь по фастфудах, а в маркетах та транспорті вдягайте маски, інакше загнемося !
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13.11.2020 20:09 Відповісти
 
 