Повторні вибори мера Борисполя призначено на 31 січня, - ЦВК

Повторні вибори міського голови Борисполя (Київська обл.) призначені на 31 січня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, передає Цензор.НЕТ.

На місцевих виборах 25 жовтня переміг чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук (балотувався від партії "Наш край"). Однак він помер 28 жовтня, ще до офіційного оголошення результатів виборів, від коронавірусної хвороби COVID-19.

Таким чином, у місті мають відбутися повторні вибори.

Спочатку на сайті ЦВК з'явилася дата 27 грудня 2020 року.

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