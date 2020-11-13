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кредит (589) КС (1154) допомога (5064) Євросоюз (7036) Матті Маасікас (124)

Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас

Допомога Україні від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Європейського Союзу (ЄС), а також продовження безвізового режиму з країнами ЄС для громадян України залежить від боротьби української влади з корупцією.

Про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

"Економічна стабільність України зміцнюється за рахунок кредиту від МВФ в розмірі 5 млрд доларів. Планується отримати ще 1,2 млрд євро допомоги від ЄС (поряд з продовженням користуватися безвізовими поїздками). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією", - написав Маасікас у Twitter в п'ятницю.

Так посол прокоментував статтю "Конституційний Суд України атакує антикорупційні закони", яка опублікована у виданні "The Economist".

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Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас 01

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас - Цензор.НЕТ 5461
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13.11.2020 10:42
+11
Зрозуміло. Не буде ані допомоги, ані безвізу.
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13.11.2020 10:42
+9
наши бубы от себя куска не оторвут - венедиктова прикроет, если шо...
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13.11.2020 10:41
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наши бубы от себя куска не оторвут - венедиктова прикроет, если шо...
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13.11.2020 10:41 Відповісти
КСУ так не думает
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13.11.2020 10:41 Відповісти
куди важливіше, що преЗЕдент на чолі вашої ЗЕшобли не думає.
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13.11.2020 10:44 Відповісти
з якого переляку ти взяв шо я обрізаний
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13.11.2020 10:46 Відповісти
На превеликий жаль, за нього голосували не тільки такі.
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13.11.2020 10:49 Відповісти
молодь зелена, на то і був розрахунок
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13.11.2020 10:51 Відповісти
Та ладно. За кого по-вашому голосували Наєми, Кравчуки, Тимошенки, Гриценки?
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13.11.2020 10:54 Відповісти
а я знаю... ці прізвища мені нічого не кажуть
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13.11.2020 10:56 Відповісти
Серйозно? Це ж де потрібно жити, щоб не знати цих персон?
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13.11.2020 10:57 Відповісти
динозаврів треба спостерігати у музеї
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13.11.2020 10:59 Відповісти
Я би не проти, але вони не там. А найдавніший з них за дорученням преЗедента ще й впарює капітулянтські плани.
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13.11.2020 11:04 Відповісти
згоден
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13.11.2020 11:05 Відповісти
можно подробней о том, что такого страшного в решении ксу?
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13.11.2020 10:49 Відповісти
ничего страшного, просто обман
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13.11.2020 11:04 Відповісти
Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 3372
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13.11.2020 12:10 Відповісти
круте піке
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13.11.2020 12:20 Відповісти
Зрозуміло. Не буде ані допомоги, ані безвізу.
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13.11.2020 10:42 Відповісти
Не иначе как вчера из ОП заявили, что вопрос отмены безвиза закрыт...
Кто то явно врет! Наверное посол Маасикас Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 6369
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13.11.2020 10:53 Відповісти
Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас - Цензор.НЕТ 5461
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13.11.2020 10:42 Відповісти
Жах, побачити їх усіх разом.
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13.11.2020 11:01 Відповісти
А що, схоже на кунсткамеру?
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13.11.2020 11:19 Відповісти
ждем правильный видосик, пардон видеоблох...
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13.11.2020 10:43 Відповісти
Не треба блох і так гнид вистачає!
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13.11.2020 11:21 Відповісти
та хтож нас питае?
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13.11.2020 11:36 Відповісти
Так недавно же опитування провели про що попало, референдуми обіцяють. "Працюють". але "гади-вороги внутрішні" все палки в колеса ставлять.
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13.11.2020 12:12 Відповісти
вы бубенецкий опрос имеете ввиду? - неумный сюжет для 95 квартала и не более.
бубе нужен хайп, хайпа нет - буба болеет...
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13.11.2020 12:19 Відповісти
После этого опроса его хорошо "хайпонул" КС, пришлось на "больничку".
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13.11.2020 12:55 Відповісти
Коротше кажучи, Захід натякає, що ніякої допомоги не буде, допоки вся ця прокацапська шобла (а-ля коломойсько-ахмето-медведчуківський паханат) тут править бал.
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13.11.2020 10:43 Відповісти
це вже не натяк, бо слидуючий степ - тильки молотом....
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13.11.2020 10:47 Відповісти
насрать западу на наши проблемы с коррупцией. их интересует только наш рынок земли и гарантии возврата долгов
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13.11.2020 10:48 Відповісти
Знаете,когда у меня берут в долг,то я тоже заинтересована в его возрате
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13.11.2020 10:51 Відповісти
если бы у вас был сосед-алкоголик, который все пропивает, и вы отдолжили бы ему деньги. вас бы волновал возврат долга (без разницы как он будет расплачиваться), или вы тратили бы свое время, средства и силы что бы его вылечить (без гарантии его выздоровления)
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13.11.2020 10:55 Відповісти
Рынок земли говоришь?...Купи кусок и засунь в карман,вместо сигарет... Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 2944По плану он заработает возможно... только в 2023 году....
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13.11.2020 11:00 Відповісти
я б ему не занимала -поэтому и зесрани не хотят давать
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13.11.2020 13:00 Відповісти
Не дадут денег если их разворовывают - логично.
А причем здесь безвиз?
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13.11.2020 10:44 Відповісти
Безвіз прицепом. Чи прицепом бабло...
А втім - "какаяразніца"?
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13.11.2020 10:46 Відповісти
Безвиз - давление на власть через электорат.
Делай, что я сказал, иначе отберем безвиз и народ насадит тебя на вилы.
Больше всего беспокоятся за безвиз те, кто никогда не был в Европе.
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13.11.2020 10:52 Відповісти
А вишенка на торте -зесрани дали время до 16 декабря 2020 на исправление...Вот поэтому вся зесраная верхушка и судьи кс ушли на карантин -все бодры и здоровы при этом
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13.11.2020 10:48 Відповісти
Так Паша Ємильевич обладает сверхестественным чутьем.
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13.11.2020 11:28 Відповісти
Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 2526Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 7326
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13.11.2020 10:49 Відповісти
Осталась недосказанной фраза "Для тупых повторяю: бороться с коррупцией, а не с антикоррупционными органами" Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 5750
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13.11.2020 10:50 Відповісти
Ведведчук спит и видит Украину на РАБссиянской помойке вместе с Белорусью...,бороться с Мировым капитализмом... Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 5423
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13.11.2020 10:51 Відповісти
Може нехай відосик запише про свою переможну боротьбу із корупцією для МВФ?
А ні ..., там не лохи, на відосики не ведуться, на відміну від багатьох інших.
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13.11.2020 10:51 Відповісти
оно уже не побороло коррупцию а возглавило ее вместе с дерьмаком
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13.11.2020 10:58 Відповісти
Леонид Данилыч построил олигархат с приходом своей второй каденции президента...,хотите чтобы днепровский земляк Данилыча Зеля его разрушил? Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 3735Як казав Сан Санич Мороз, Кучма батько українськой воррупції та коррупції...
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13.11.2020 11:05 Відповісти
но если честно, с каррупцией бороться нада - ето будет в следущем видосике, пардон видеоблохе...
каррупция - сращение бизнеса с властью.
буба все давно поборол - видосик, снова пардон, видеоблох, будет именно об етом...и шо тот мвф мнется? - деньги давай.
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13.11.2020 11:06 Відповісти
А якого Україні мають всілякі маланськімфв допомагати? Спочатку розвалили економіку, а потім зробили вічними боржниками.
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13.11.2020 11:06 Відповісти
Передавай привет дубинскому.
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13.11.2020 11:22 Відповісти
Так это же и была цель мудрого нариду - угробить безвиз и Украину.
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13.11.2020 11:07 Відповісти
угу, а право Єрмака на першу шлюбну ніч із любою нареченою ці зелені дебіли ще не вносять у Конституцію?
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13.11.2020 11:52 Відповісти
Зверніть увагу, на узурпацію влади у них є голоси, а на ліквідацію ох.рівшого КСУ, ні.
То чому ж ви не внесете зміни у Конституцію та не ліквідуєте цей суд?
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13.11.2020 11:53 Відповісти
А довбаний ОАСК, в якому, з якогось переляку, вирішують кадрові питання КС?
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13.11.2020 12:47 Відповісти
Оголтелая Мавзолейная пропаганда против Украины Скабеевой,Симоньян,Сикелева с Салавьевым и прочими Кургинянами Жиринжопскими ... не даст плодов...,а причина проста...РАБссия сегодня...,денег нет но вы держитесь там...это не СССр дохлый..там к 1990 году тоже денег не было..потому и сдох...от инфаркта,РАБссия подохнет от инсульта...,время "ИКС" назначено Богом...
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13.11.2020 11:13 Відповісти
к чему ети предисловия?
та сыпьте уже - зеленые клювы распахнуты - проглотят скока не насыпете...
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13.11.2020 11:15 Відповісти
Байден разрулит РАБссию так,что Рейгана будут Мавзолейные вспоминать добрым словом.... Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 399а не развалистом СССР...
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13.11.2020 11:21 Відповісти
все правильно делает янелох - уклонист со стажем, в курсах.
с легкими симтомами в вип палате? - праильно...
и ета еще, светка-медсестра...
но не будем о хорошем, вернемся к грустному, а как страна?
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13.11.2020 11:33 Відповісти
Если нам не дадут денег без борьбы с корупцией, то нах.ра нам эти деньги, без корупции то, что с ними делать?
Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 8973
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13.11.2020 11:51 Відповісти
НАДО ДАВАТЬ МИЛЛИОН ЗА ГОЛОВУ КОРРУПЦИОНЕРА И ВСЕ !)
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13.11.2020 14:59 Відповісти
 
 