Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас
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Допомога Україні від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Європейського Союзу (ЄС), а також продовження безвізового режиму з країнами ЄС для громадян України залежить від боротьби української влади з корупцією.
Про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.
"Економічна стабільність України зміцнюється за рахунок кредиту від МВФ в розмірі 5 млрд доларів. Планується отримати ще 1,2 млрд євро допомоги від ЄС (поряд з продовженням користуватися безвізовими поїздками). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією", - написав Маасікас у Twitter в п'ятницю.
Так посол прокоментував статтю "Конституційний Суд України атакує антикорупційні закони", яка опублікована у виданні "The Economist".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Кто то явно врет! Наверное посол Маасикас
бубе нужен хайп, хайпа нет - буба болеет...
А причем здесь безвиз?
А втім - "какаяразніца"?
Делай, что я сказал, иначе отберем безвиз и народ насадит тебя на вилы.
Больше всего беспокоятся за безвиз те, кто никогда не был в Европе.
А ні ..., там не лохи, на відосики не ведуться, на відміну від багатьох інших.
каррупция - сращение бизнеса с властью.
буба все давно поборол - видосик, снова пардон, видеоблох, будет именно об етом...и шо тот мвф мнется? - деньги давай.
Фсьо. Корупцію "подолано".
То чому ж ви не внесете зміни у Конституцію та не ліквідуєте цей суд?
та сыпьте уже - зеленые клювы распахнуты - проглотят скока не насыпете...
с легкими симтомами в вип палате? - праильно...
и ета еще, светка-медсестра...
но не будем о хорошем, вернемся к грустному, а как страна?