За добу від COVID-19 в Києві померли 13 осіб, виявили рекордні 1083 випадки, серед захворілих 66 дітей і 61 медик, - Кличко. КАРТА
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У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих. Всього коронавірус забрав життя 938 киян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram.
Мер повідомив, що на сьогодні в столиці вже 48 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Так, захворіли: 595 жінок віком від 18 до 87 років, 422 чоловіки віком від 18 до 84 років, 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці ще 354 людей. Всього коронавірус подолали 18 333 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 134, у Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.
"Маски, антисептики, соціальна дистанція - це елементарні, але такі необхідні сьогодні правила. Не нехтуйте ними! І, якщо відчуваєте симптоми захворювання, залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю", - написав Кличко
"Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав мер столиці.
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