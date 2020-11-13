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карантин (16095) Київ (13848) Кличко (2816) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу від COVID-19 в Києві померли 13 осіб, виявили рекордні 1083 випадки, серед захворілих 66 дітей і 61 медик, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих. Всього коронавірус забрав життя 938 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram.

Мер повідомив, що на сьогодні в столиці вже 48 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 595 жінок віком від 18 до 87 років, 422 чоловіки віком від 18 до 84 років, 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Читайте: У Києві на карантин закрито 7 шкіл і 9 дитсадків. На COVID-19 хворіють 656 педагогів і 809 учнів, - КМДА

Одужали в столиці ще 354 людей. Всього коронавірус подолали 18 333 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 134, у Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.

"Маски, антисептики, соціальна дистанція - це елементарні, але такі необхідні сьогодні правила. Не нехтуйте ними! І, якщо відчуваєте симптоми захворювання, залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю", - написав Кличко

"Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав мер столиці.

За добу від COVID-19 в Києві померли 13 осіб, виявили рекордні 1083 випадки, серед захворілих 66 дітей і 61 медик, - Кличко 01
За добу від COVID-19 в Києві померли 13 осіб, виявили рекордні 1083 випадки, серед захворілих 66 дітей і 61 медик, - Кличко 02

Автор: Анастасія Потіха
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявили рекордные 1083 случая, среди заболевших 66 детей и 61 медик, - Кличко - Цензор.НЕТ 4494
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13.11.2020 10:49 Відповісти
Интересно..
3енелейсского счасс АСФАЛЬТОМИ лечат ,
или как ЛОХА - медикаментами ?.
.
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показати весь коментар
13.11.2020 10:52 Відповісти
Выявили говорите? За добу від COVID-19 в Києві померли 13 осіб, виявили рекордні 1083 випадки, серед захворілих 66 дітей і 61 медик, - Кличко - Цензор.НЕТ 7769
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