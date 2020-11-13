Вдалося запобігти нелегальному експорту обладнання для військових кораблів РФ, - контррозвідка СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки України викрила і не допустила в Миколаєві спробу прихованого вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
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Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.
Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .
Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.
Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.
Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.
Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
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Им деток кормить надо?